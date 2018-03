Pedagog: Mladým je od dětství vštěpován jediný správný politický názor, odpovídá pravdoláskařskému pohledu na svět. Podporuj EU, USA, multikulturalismus, homosexualismus, imigraci...

ROZHOVOR „Je to krásný příklad myšlení těchto lidí, jejichž mozkový program má v sobě fatal error v podobě zacyklení se mezi lety 1968 a 1989. A těch pět vět – tolik patosu, chci říci étosu se snad ani nedá vydržet!" vrací se k předávání Českých lvů, kde si mnozí čeští umělci kopli do prezidenta Miloše Zemana, politický analytik a pedagog Václav Janoušek. Krom toho si všímá situace na Slovensku poté, co premiér Robert Fico podal demisi, anebo i demonstrací namířených proti Andreji Babišovi, Miloši Zemanovi a na podporu České televize.

Miloš Zeman složil minulý týden prezidentský slib a zahájil tím druhé pětileté funkční období. V projevu ale kritizoval Zdeňka Bakalu a média patřící do jeho vydavatelství, a také Českou televizi, na což někteří politici zejména z TOP 09 a ODS reagovali tak, že opustili Vladislavský sál. Premiér Andrej Babiš posléze řekl, že čekal jiný projev a bývalý prezident Václav Klaus uvedl, že Zeman nechal průchod své mstivosti. Co byste kritizoval vy – Zemanův projev, anebo spíše ty, co odešli ze sálu?

Snad jediné, co bych vytknul Zemanovu projevu, bylo to, že prezident nemusel tyto věci řešit právě při inauguračním projevu, který předpokládá určitou slavnostnost až pompéznost. Věcně vzato je ale naprosto jasné, že Bakalova média jednoznačně straní TOP 09 a celému pravdoláskařskému pohledu na českou politiku, zejména na zahraniční politiku. Stejně tak straní TOP 09 i Česká televize a Český rozhlas, o čemž vypovídá i analýza Centra pro mediální studia Univerzity Karlovy.

Pokud se týče odchodu politiků z Vladislavského sálu, ke kterému mimochodem dala signál Miroslava Němcová z ODS, soudím, že se jednalo o předem připravenou akci, nikoliv o projev rozhořčení vysoce čestných a morálních politiků.

Při předávání Českých lvů se mnozí čeští umělci pustili do Miloše Zemana a postavili se za Českou televizi. „Nevolte Miloše Zemana,“ prohlásil režisér Marek Najbrt. Ke kritikům projevu prezidenta Zemana se připojili například režisér Jan Svěrák, nebo jeho kolegyně Olga Sommerová. „Tento slavnostní večer vysílá Česká televize, která nepatří žádnému oligarchovi, ale nám občanům,“ řekla režisérka během své děkovné řeči. Režisér Jan Svěrák umělcům rozdával jakousi petici Pět vět na obranu ČT. Vyzval v něm politiky k zastání se veřejnoprávní televize a jejímu zachování jako nezávislého média. Co si o tom myslíte?

Mohl by někdo panu režisérovi taktně a decentně naznačit, že volba prezidenta už jaksi proběhla a že v dalších volbách už Miloš Zeman kandidovat nebude, takže vyzývat k jeho nevolení je poněkud mimo mísu? Ale jinak je to krásný příklad myšlení těchto lidí, jejichž mozkový program má v sobě fatal error v podobě zacyklení se mezi lety 1968 a 1989. A těch pět vět – tolik patosu, chci říci étosu se snad ani nedá vydržet. Pět vět – Několik vět – Tříkrálová výzva – Dřevíčská výzva – Impuls 99 – Děkujeme odejděte – Kroměřížská výzva a na bůhvíco ještě jsem zapomněl. K té nezávislosti České televize – ani se nedivím, že právě tito lidé považují podporu TOP 09 za tu jedině správnou objektivní novinařinu.

Přibývá nejrůznějších akcí namířených proti prezidentu Zemanovi, Andreji Babišovi a na obranu zmiňované ČT. Tento týden se odehrálo hned několik protestů, kam se zapojili i studenti. Konkrétně šlo o demonstraci „Zemane – ČT nedáme“. O den později studenti stávkovali za dodržování ústavních zvyklostí. „Chceme, aby se všem a vždy měřilo stejným metrem. Chceme, aby prezident plnil svoji ústavní funkci a aby o budoucnosti nás všech nerozhodovaly trestně stíhané osoby, aby v klíčových výborech neseděli ti, kteří kdysi aktivně potlačovali demokracii a mlátili studenty,“ napsali k tomu organizátoři akce na facebooku. Jsou porušovány ústavní zvyklosti? A je symbolické, že se opět zapojují do protestů studenti?

Zapojení studentů je vysoce symbolické a svědčí to o tom, že tyto protesty jsou velmi profesionálně řízené. Dětem a mladým lidem je od útlého dětství vštěpován ten jedině správný politický názor, který odpovídá neomarxistickému, v našich podmínkách pravdoláskařskému, pohledu na svět a který je charakterizován stoprocentní podporou EU a USA, podporou homosexualismu, multikulturalismu, globalismu a imigrace. Prostě se jedná o novodobé pionýry, aktivisty a svazáky. A ten požadavek, aby se všem měřilo stejným metrem - ano, taky jsem pro to, aby se všem měřilo stejným metrem. Tak například jsem pro to, aby ti pákistánští muslimové, kteří dlouhá léta znásilňovali, mučili a zastrašovali anglické dívky v Rotherhamu a jak se ukázalo nedávno, i v jiných anglických městech, dostali opravdu pořádné pálky, jaké by dostali rodilí Angličané a rovněž aby byli důkladně potrestáni ti policisté a úředníci, kteří dlouhá léta tuto věc zametali pod koberec a naopak kriminalizovali ona nešťastná děvčata. Nebo aby byla Evropa s udělováním azylu stejně vstřícná vůči bílým jihoafrickým farmářům, kteří jsou v JAR vražděni jako dobytek. Ano, myslím, že v požadavku na jednotný metr bych se se studenty dokázal shodnout.

Je třeba výše zmíněné protesty brát vážně? Co tohle všechno znamená a kam podle Vás směřujeme? Jak odpor ovlivní politickou scénu u nás a atmosféru ve společnosti? Čeká nás ukrajinský nebo slovenský scénář? (A má pravdu ČT, která protesty přirovnává k těm z roku 1989?)

Výše uvedené protesty je třeba brát velmi vážně, zcela nepochybně se jedná o pokus o majdan se zahraničním vlivem. Jejich režie prozrazuje zkušené profesionály, pravděpodobně za těmito protesty stojí architekti barevných revolucí i v jiných zemích, například notoricky a nechvalně proslulý „filantrop a demokrat“ George Soros. Scénář se nyní může začít odvíjet všemi směry. Ukrajinský scénář nelze zcela vyloučit, ačkoliv jej nepovažuji za příliš pravděpodobný. Slovenský scénář je už pravděpodobnější.

Srovnání s rokem 1989 poněkud kulhá. V roce 1989 měly tehdejší protesty masovou podporu, lidé protestovali proti komunistické vládě, kterou si nezvolili v demokratických volbách, zatímco Babiše i Zemana si lidé v demokratických volbách zvolili zcela nedávno. Takže se sotva dá očekávat nějaká masová podpora pro tyto protesty.

Na Slovensku to nyní kolem vlády neuvěřitelně vře. Napřed rezignoval slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák a teď i premiér Robert Fico. Náměstí Slovenského národního povstání v Bratislavě zažilo minulý pátek demonstraci proti vládě, jakou okolo stojící domy nepamatují od 17. listopadu 1989. Tisíce lidí přišly znovu uctít památku novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. V týdnu se pak demonstrovalo znovu v počtu desítek tisíc lidí. Organizátoři protivládních protestů uvedli, že demise jim nestačí a že jediným řešením jsou předčasné volby. Jak Vy čtete situaci na Slovensku? Jak tohle podle Vás asi dopadne?

Na Slovensku je situace myslím složitější v tom smyslu, že premiér Fico ztratil hodně ze své dřívější popularity. Kdyby byli Slováci zvolili prezidentem Roberta Fica místo Andreje Kisky, situace by se vyvíjela zcela jinak. Ale zvolení Andreje Kisky dalo jednoznačný signál, že pozice národních sil na Slovensku oslabuje a že se neomarxistům a globalistům otevírá příležitost k majdanu. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové potom zapůsobila jako casus belli. Naše republika by byla také v o hodně horší pozici, kdyby místo Miloše Zemana zvítězil Jiří Drahoš, nebo jakýkoliv jiný protizemanovský kandidát. I tak bohužel Miloš Zeman zvítězil jen těsně, uvítal bych daleko jednoznačnější výsledek právě s ohledem na zahraniční vlivy. Mimochodem, tady jasně vidíme, že úloha prezidenta je podstatně důležitější a závažnější, než se nám snaží vsugerovat různí mudrlanti, kteří tvrdí, že vlastně o nic nejde, že prezident je stejně jenom reprezentativní funkce. Stále více můžeme vidět, že tomu tak není.

Ještě se chci krátce vrátit k inauguraci Miloše Zemana. Fakt, že poslankyně Miroslava Němcová odešla při projevu Zemana jako první z Vladislavského sálu, vidí řada lidí jako projev její velké odvahy. Tomáš Konečný na Facebooku vytvořil událost "Květiny díků pro Miroslavu Němcovou". Květiny, které by měly být v barvách trikolory, chce doručit poslankyni zřejmě na jednání Sněmovny. Poslal/a byste také paní Němcové květiny? A pokud, jaké?

Probůh, oni z té Miroslavy Němcové udělají novodobou Johanku z Arku nebo Miladu Horákovou. Kopnout si dnes do prezidenta, to je opravdu projev odvahy přímo hazardérské. Paní Němcové bych květiny neposlal, nevidím pro to sebemenší důvod.

Na úplný konec nemohu nezmínit „vládní námluvy“ hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše s KSČM, přestože Babiš v Otázkách Václava Moravce zmínil, že zvažuje opětovné oslovení ODS s nabídkou jednání o programu a účasti ve vládě. Koncem týdne ovšem Babiš dal na vědomí, že jednání s ODS je u konce a to bez výsledku - ODS se nechce do vládního angažmá zapojit. KSČM mezitím dala najevo, že považuje za prioritu dokončit jednání o vládě. Vláda bez důvěry je podle KSČM zdrojem nestability. Nemůže ale celé dějství kolem vlády nakonec přece jen skončit předčasnými volbami?

Toto dějství kolem vlády předčasnými volbami skončit může a současné protibabišovské protesty by pravděpodobně způsobily, že by ANO získalo ještě více, než na podzim. To si ostatní strany uvědomují a proto udělají vše pro to, aby k předčasným volbám nedošlo. Rýsuje se mi scénář, že nová vláda bude opět ANO + ČSSD, ale s vyměněnými mocenskými pozicemi.

Británii otřásá skandál kolem případu agenta Skripala a jeho dcery, které minulý týden kdosi otrávil nervovou látkou Novičok, který byla vyvinutá v 80. letech sovětskými vědci. V souvislosti s tím Británie vypoví 23 ruských diplomatů, neboť Rusko incident nevysvětlilo. Prý s případem nemá nic společného. Jak vy celou situaci vyhodnocujete? O co tady vlastně jde?

Těžko říct, kdo agenta Skripala zlikvidoval. To, že Novičok byl před čtyřiceti lety vyvíjený v Sovětském svazu, neznamená, že know how o jeho výrobě a složení zůstalo jen v rukou Ruska. Svět špionáže a tajných služeb je o tom, že se agenti a zejména dubléři nebo zrádci likvidují. A premiérka Mayová dala Rusku čtyřiadvacetihodinové ultimátum na to, aby celou věc vysvětlilo – probůh, odkdy se dává ultimátum jaderné velmoci? To, myslím, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov naprosto přesně.

autor: Olga Böhmová