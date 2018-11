Petr Gazdík burcuje: Vládci vždy chtějí krást svobodu. Je na lidech, zda si to nechají líbit

ROZHOVOR „Vláda by měla více investovat, ne rozhazovat nalevo, napravo. Nečekejme, že prosperita je tu navždy. Až přijde recese, pak se politika permanentních volebních dárků zhroutí,“ varuje šéf Starostů a nezávislých Petr Gazdík. Podle něj vládci vždy chtějí krást svobodu a chtějí více moci, záleží však na lidech, jestli si to nechají líbit.

Minule jsme spolu probírali prezidenta Miloše Zemana. Kritika na jeho osobu se snesla tentokrát kvůli vyznamenaným osobnostem. Rovněž se rozhořela debata kvůli vyznamenání Jaromíra Nohavici z rukou Vladimira Putina. Jak si vysvětlit, že takové věci, jako medaile pro Nohavicu nebo to, komu Zeman uděluje státní vyznamenání, vzbuzují v této zemi tak obrovskou diskusi? Jsou to důležitá nebo zástupná témata? A pokud, tak zástupná témata čeho?

Každé vyznamenání je symbol, záleží na tom, koho vyznamenáváte. Vypovídá to něco o vyznamenávajícím i o společnosti jako takové.

Jak se stavíte k vyznamenání od Putina. Jde spíše o hysterii, nebo o oprávněnou kritiku – jak slýcháme – směrem k člověku, který má „na rukou krev“?

Je věcí Vladimira Putina, koho vyznamená. A je věcí pana Nohavici, zda vyznamenání přijme. Já bych ho nepřijal. Mě se ale Vladimir Vladimirovič rozhodně vyznamenat nechystá.

Měli by si osobnosti a politici rozmýšlet přijímat taková ocenění, aby nečelili ostrým slovům? Znamená přijmutí vyznamenání automaticky vyjádření politického postoje?

Máme za sebou i případy odmítnutých nebo dokonce vrácených vyznamenání. Nejde jen o politický postoj, ale také o postoj občanský a lidský.

Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová chce ustavit vyšetřovací komisi pro zkoumání ruského a čínského vlivu v Česku, odkazuje se přitom na zprávy BIS. Odpůrci Zemana upozorňuji na spekulace, že Zemanova kampaň a kampaň SPOZ měly být financované přes offshorové firmy ve Švýcarsku a klíčová osoba těchto firem funguje i ve finančním okolí ruského prezidenta Vladimira Putina. Je nutné prostřednictvím komise prověřit okolí prezidenta nebo obchodní vztahy kolem zakázky na dostavbu Dukovan a Temelína?

Nevzpomínám si příliš na komisi, která by něco vyšetřila, natož aby pak měla vliv na to, kdo bude stavět jaderné bloky. Za bezpečnost odpovídá vláda, a ta by měla věřit českým zpravodajským službám.

Současně jste minule zmínil, že oslavy stoletého výročí vzniku republiky ukázaly, jak moc jsme rozdělení. Snaží se prezident Zeman svými činy tuto skupinu obyvatel schválně popouzet?

Rád provokuje, dělá to už mnoho let. A my mu na to skáčeme. Čím více diskusí o něm a jeho krocích, tím je spokojenější.

Herec a ředitel Divadla na Jezerce Jan Hrušínský se v rozhovoru pro server Aktuálně.cz nechal slyšet, že pokud se vyplní, čeho Zeman chce docílit, pak herečka Jiřina Bohdalová nepřímo připravuje krušný život svým potomkům. Podle Hrušínského se dříve kradly jen peníze, dnes ale „vládci“ chtějí lidem krást i svobodu. Souhlasíte s tímto pohledem na věc?

Vládci chtějí vždy krást svobodu, chtějí více moci. Je na lidech, zda jim to nevadí, zda si to chtějí nechat líbit, nebo zda se ozvou. Svoboda tu není jednou provždy, pořád se musí hlídat.

Ekonomové varují před blížící se recesí, která by mohla být silou ještě závažnější, než ta z přelomu let 2008 a 2009. Pravicová opozice kritizuje vládu Andreje Babiše, že příliš rozhazuje. Až přijde recese a vypadnou příjmy z rozpočtu, bude to prý velmi zlé. Co by občané měli očekávat a co by vláda měla dělat jinak?

Vláda by měla více investovat, ne rozhazovat nalevo, napravo. Zase: Nečekejme, že prosperita je tu navždy. Až přijde recese, pak se politika permanentních volebních dárků zhroutí.



autor: Zuzana Koulová