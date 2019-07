Petr Hampl o šaškárně s vyhrožováním předčasnými volbami. Ale i kdyby přišly, rámus chvilkařů po náměstích stejně neskončí...

ROZHOVOR „Myslím, že ČSSD z vlády neodejde. Pan Hamáček může něco blekotat nebo naznačovat, ale udělá všechno, co po něm bude Miloš Zeman chtít, protože Miloš Zeman je silný a Jan Hamáček je slabý,“ myslí si sociolog Petr Hampl. „Předčasné volby by znamenaly, že skončí mandát dvě stě poslancům. Většina z nich má hypotéky nebo jiné závazky. Takže i když tito lidé mluví o předčasných volbách, udělají všechno pro to, aby nebyly. Myslím, že je to jen taková hra pro média a nikdo nepočítá s tím, že by předčasné volby mohly být. Až doplatí hypotéky, tak možná, ale dříve ne,“ domnívá se.

Napjatě očekávaná schůzka Zeman, Babiš, Hamáček dopadla pro mě překvapivě. O co prezidentovi jde? Chce ukázat, že není nějaký automat na podpisy? Jak chápete jeho postoj?

Prezident už na začátku této aféry řekl, že počká, jak skončí vyšetřování trestního oznámení, které bylo podáno na ředitele Národní galerie. Toto pořád platí, vyšetřování není stále dokončeno a pan prezident čeká. Neřekl bych, že jde o nějaký kompromis. Pan prezident drží svoje stanovisko, a to je celé.

Přeje si prezident, aby vláda padla?

Myslím, že si nepřeje, aby vláda padla. Dokonce si myslím, že to ani není ve hře. To, co se tady odehrává, je takové trapné potácení pana Hamáčka, který je dost možná jedním z osobnostně nejslabších politiků celé země. On může něco povídat, ale všichni vědí, že to v zásadě nemá žádnou hodnotu. Ještě tak vyhrožovat důchodcům nebo nechat zatýkat lidi, kteří něco napsali na internet, na Facebook, na to snad odvahou pan Hamáček stačí. Ale postavit se prezidentu Zemanovi, to je úplně nemyslitelné.

Nicméně podle vyjádření Jana Hamáčka po té schůzce s prezidentem, kdy řekl, že má jasno a že není optimista, to vypadá, že je pro odchod z vlády. Odejde podle vás ČSSD z vlády?

Myslím, že ČSSD z vlády neodejde. Pan Hamáček může něco blekotat nebo naznačovat, ale udělá všechno, co po něm bude Miloš Zeman chtít, protože Miloš Zeman je silný a Jan Hamáček je slabý.

ČSSD je v patové situaci. Ale obecně je pro ni lepší být ve vládě, kde je aspoň trochu slyšet, nebo mimo ni?

Obecně platí, že pro stranu je výhodnější, když je ve vládě, protože je viditelnější. Problém s ČSSD je, že její představitelé ve vládě jsou takoví, že neustále dělají strašnou ostudu, neustále proti sobě popuzují voliče, a když se jim objeví nějaká příležitost, tak ji míjejí. Na tom posledním případu je to vidět. Stalo se to, že se konečně objevil jeden z ministrů ČSSD, který má rozumné názory a má šanci na masivní lidovou podporu. Objevil nějakou zlodějnu a projevil osobní statečnost. To je to, od čeho by se strana měla odpíchnout a za Staňka se postavit.

Potom je pochopitelné, že by jí rostly preference, protože by byla viděna jako ta, která se snaží zabránit zlodějně. Co ale udělala sociální demokracie? Úplný opak. Všimněte si, že pan Hamáček nijak nezpochybňuje, že se v Národní galerii kradlo. Nezpochybňuje to, že si tam pan ředitel Fajt dával sám sobě neuvěřitelné odměny. On jenom říká, že se neodváží postavit panu Fajtovi na odpor a kvůli tomu odvolá svého nejlepšího ministra. Když se nějaká strana chová ve vládě takto, tak jí to nepomůže. Pak je to úplně jedno.

Voliči ČSSD by byli spíš pro to, aby strana byla ve vládě a aby se neodvolával ministr Staněk?

Zcela jistě. Když si vezmeme klasické sociálnědemokratické voliče, tak to rozhodně nejsou lidé, kteří by preferovali, že nějací ujetí avantgardní umělci z Prahy si budou rozdělovat obrovské peníze a že budou mizet milionové a desetimilionové částky v Národní galerii. To určitě není to, co by voliči ČSSD chtěli.

V jaké pozici je teď Andrej Babiš? Ten by možná byl nejraději, kdyby to zůstalo tak, jak to je teď?

Jeho nemůže ohrozit ani to, ani ono. Ví, že ČSSD nemá na to z té vlády odejít. Ví zároveň, že kdyby ČSSD z vlády odešla, že on dokáže vládnout i bez nich. Spíš je vidět, že nechce být v nějakém výrazném konfliktu. Když se může schovat za prezidenta, tak je to pro něj vlastně pohodlné. On udělal všechno, co bylo v jeho silách, nevyšlo to a už to není jeho věc.

Jaké jsou teď vlastně varianty?

Myslím, že jenom jedna varianta. Bude pokračovat současná vláda. A to tak dlouho, než skončí vyšetřování v Národní galerii.

Případné předčasné volby nepředpokládáte, ale kdyby na ně došlo, pro koho by byly výhodné? A řešily by předčasné volby vůbec něco?

Předčasné by něco řešily, protože je určitá šance, že by ze Sněmovny zmizely strany, jako jsou TOP 09, STAN. Lidovci by byli oslabeni, ANO by posílilo. V tomhle smyslu by něco řešily. Na druhou stranu nelze předpokládat, že by chvilkaři přestali dělat rámus na ulicích. Dělali by ho stejně a měli by stejnou mediální podporu. V tomto by se nezměnilo nic.

Upozorním však na ještě jeden aspekt, který je třeba vidět. Předčasné volby by znamenaly, že skončí mandát dvě stě poslancům. Většina z nich má hypotéky nebo jiné závazky. Takže i když tito lidé mluví o předčasných volbách, udělají všechno pro to, aby nebyly. Myslím, že je to jen taková hra pro média a nikdo nepočítá s tím, že by předčasné volby mohly být. Až doplatí hypotéky, tak možná, ale dříve ne.

Na podzim se dají očekávat velké demonstrace organizované Milionem chvilek, které patrně vygradují v listopadu. V případě, že by ale byly vyhlášeny předčasné parlamentní volby, tak už by pak neměly takovou šťávu? Není toto něco, nad čím by Andrej Babiš měl uvažovat?

Andrej Babiš není v té situaci, že by mu tyto demonstrace měly vadit. Možná že je mu to osobně nepříjemné a má z toho emotivně špatný pocit. Ale v pár dní starém výzkumu veřejného mínění se ukázalo, že ANO opět posiluje. A byl to výzkum dělaný na konci června, v době těch demonstrací. Potvrdila se tedy hypotéza, že demonstrace působí ve prospěch Andreje Babiše, nikoliv proti němu.

autor: Oldřich Szaban