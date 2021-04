Petříček do čela ČSSD? Ne, řeknu to narovinu… Poslanec Onderka ke sjezdu: Čeká nás práce, práce a práce

reklama

Sociální demokracii čeká o víkendu sjezd, který se mimořádně uskuteční pouze online. Poskytne taková platforma dostatečný prostor pro adekvátní vnitrostranickou diskusi, která je půl roku před klíčovými volbami nepochybně třeba?

Taková je doba a i když možná pod jejím tlakem probíhá modernizace sociální demokracie v této oblasti o dost rychleji, než jsme si uměli představit, je třeba se přizpůsobit. Došli jsme k závěru, že je pořád lepší uspořádat sjezd nyní i za těchto poněkud překvapivých podmínek, než ho neuspořádat vůbec. Je třeba zhodnotit minulé období a připravit se na volby. Ale za mne je klíčový obsah diskuse. Forma bude poněkud odtažitá, ale to je technická záležitost.

Do tohoto okamžiku se sešli čtyři kandidáti na předsedu. Vedle současného šéfa strany a ministra vnitra Jana Hamáčka se o nejvyšší stranický post hodlají utkat také Tomáš Petříček, Kateřina Valachová a zcela neznámý Břetislav Štefan. Koho podporujete a proč?

Já podporuji Jana Hamáčka. Je v něm víc, než veřejnost vidí, ale to je jen jeden důvod. Já věřím tomu, že dokážeme lidem ukázat, že bez něj a jeho soustavné práce by tato země prošla epidemií daleko hůře, než se to stalo. Například velmi dobré zvládnutí loňského konce zimy a jara byla především jeho zásluha. Má jasné programové priority, má komplexní přehled a představu, jak se sociální demokracií i s naší republikou dál.

Výsledky ČSSD v průzkumech jsou stále jednociferné. Je správné, že v takové situaci budou o post předsedy bojovat hned čtyři kandidáti? Jaký signál to voličům vysílá?

Tak určitě je to lepší, než kdyby nechtěl kandidovat nikdo. Ale vážně: Strana vygenerovala čtyři vážné a zajímavé kandidáty na post předsedy. To je vlastně velmi dobrá zpráva o řadě věcí. Například o tom, že nespíme, že ve straně probíhá soutěž - a jak každý ekonom ví, tak soutěž a konkurence jsou hnací motory naší výkonnosti. Diskuse před sjezdem probíhá velmim kultivovaně, je o programových věcech a o organizaci strany, což jsou prostě relevantní a klíčová témata. Nikdo se nemlátí palicemi po hlavách, bojuje se argumentací. Z mého pohledu je všechno správně.

Nakolik se podle vás po sjezdu, ať už se šéfem strany stane kdokoli, dokážete sjednotit za lídrem a oslovit co nejširší spektrum občanů?

To je naprostá podmínka toho, aby sociální demokracie dokázala uspět ve volbách. V ideálním světě probíhá boj do hlasování, pak se sečtou hlasy a vítěz je na další období uznávaným šéfem, který "to má na povel" a "velí". Já doufám, že se k tomu ideálu dokážeme maximálním způsobem přiblížit. Já tomu ostatně také věřím. V této kampani musíme všichni podat maximální výkon. Potřebujeme vyždímat z našich sil ne sto, ale alespoň 150 procent.

Jak hodnotíte dosavadního předsedu, ministra vnitra a vicepremiéra Jana Hamáčka? Během trvání pandemie se nepochybně stal coby šéf krizového štábu hlavní tváří strany.

Já již zmínil, že v dobách, kdy koalice s ANO relativně fungovala a Ústřední krizový štáb plnil ty úkoly, které podle zákona má, tato země zvládala svoje problémy podstatně lépe, než teď na podzim a v zimě. A docela dost do toho vidím - určitě natolik, abych mohl říct, že na tom Honza měl velký podíl. Odvedl skvělou práci. Já ho hodnotím primárně právě tímto pohledem. A pak je tady skutečnost, na kterou se nějak zapomíná a my ji musíme umět prodat veřejnosti, že před pandemií a dokonce i během ní jsme dokázali prosadit v koalici velkou část našeho volebního programu.

Kdybych to měl celé vypočítávat, tak to budou lidi číst strašně dlouho, udělám skutečně jen, jak se říká na jižní Moravě, "výběr z bobulí": Tak tedy například zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun, Zavedení eNeschopenky, jednoduššího, levnějšího a rychlejšího způsobu, jak hlásit nemoc. Proplacení prvních dnů nemocenské, tedy zrušení karenční doby z dob Topolánkovy vlády. Růst minimální mzdy. Jen zdůrazním, že od nástupu ČSSD do vlády se zvýšila z 8 500 korun na 15 200 korun. Protlačili jsme růst důchodů. V roce 2021 činí průměrný důchod 15 336 korun. Průměrná mzda vzrostla od roku 2018 o 3 300 korun. A tak dále - teď naposledy jsme uspěli s mimořádným ošetřovným 80 procent.

Pokud jde o Tomáše Petříčka, ten je spíše méně viditelným členem vlády a jeho jedinou dosavadní volební zkušeností byly komunální volby na Praze 7, kde pod jeho vedením sociální demokracie zcela propadla. Dokázal by přitáhnout voliče?

Popravdě a na rovinu - obávám se, že ne. Tomáš Petříček má jiné výhody, je to dobrý profesionál ve své oblasti, ale nemyslím, že by uměl elektrizovat davy a vést stranu do voleb. Každý je dobrý na něco jiného. To je normální.

V jaké stavu se dle vašeho mínění momentálně sociální demokracie nachází? Při zpětném pohledu, pomohla jí nebo ublížila účast ve vlády s Andrejem Babišem?

Samozřejmě, že především poslední rok vůbec nepomohl. Ostatně já jsem velmi ostře vystupoval proti některým věcem, které přicházely ze Strakovy akademie a z našeho rozpočtu mám husí kůži, kdykoliv si na něj vzpomenu. Daňový balíček prosazený jednoznačně proti naší vůli, proti mínění sociální demokracie účelovou koalicí ANO - SPD - ODS mne straší, protože to je strašný zločin na veřejných financích a nikdy bych nevěřil, že si budu notovat s Miroslavem Kalouskem, ale v tomto se s ním naprosto shoduji. I když každý jsme k tomu názoru dospěli jinou cestou. Ale to, že jsme tomuto zločinu na ekonomice nedokázali zabránit, že jsme v rámci zachování politické stability ustoupili, to nám někteří lidé určitě budou jen těžko odpouštět. Takže v tomto nám koalice s ANO určitě uškodila. Ale my jsme věděli na začátku té cesty, že poneseme politické náklady, že nás to bude něco stát. daňováý balíček byl však výrazně "nad plán".

Nálada v sociální demokracii není dobrá - nemá smysl se tvářit, že ve straně, které dávají průzkumy čtyři procenta, se tančí a zpívá. Tím spíše se musíme rychle oklepat, probrat věci, načrtnout hlavní linie kampaně, projednat je, dotáhnout a hlavně - začít s maximální silou a chutí pracovat.

Není to tak dávno, kdy ČSSD sněmovní volby vyhrávala. Značnou část voličů vám zcela jistě přetáhl právě Babiš. Vidíte ještě šanci, jak tyto původně tradiční voliče sociální demokracie přilákat zpátky?

Prací, prací, prací a ještě asi tak stokrát prací. Musíme ukázat, že jestli tady existuje nějaká hráz proti bezbřehému populismu a pravicovému fanatismu, tak je to sociální demokracie. Musíme umět vysvětlit, že nebýt sociální demokracie, byl by v této zemi naprosto stejný zmatek, jaký zažíváme posledních několik měsíců, po celou dobu vládnutí ANO. My jsme dokázali udržet ANO na uzdě a zabránit nesmyslům a bezbřehým nápadům, držet stát v nějaké rozumné cestě.

A ano, také musíme uznat, že se nám to v poslední době moc nedaří. Protože asi každý vidí, jak to jde o té doby od deseti k pěti. Nesmíme se bát říkat našim voličům a přívržencům, že potřebujeme být silnější, abychom dokázali bránit sociální smír, který je zásadní společenskou a ekonomickou hodnotou. Je třeba nebát se připomenout, jak by vypadala tato země, kdyby koalice "daňového balíčku" pro bohaté a nejbohatší ANO - SPD - ODS měla volné ruce. Je to jenom o odvaze.

