Pirát Černohorský má obavy z pandemie na podzim: Chystá Vojtěch vůbec něco? Nebo zase vymyslí jenom restrikce?

reklama

Anketa Která volební strana předvedla zatím NEJHORŠÍ kampaň? ANO 2% Piráti/STAN 84% SPOLU 9% SPD 0% Přísaha 0% KSČM 5% ČSSD 0% Trikolóra/Svobodní/Soukromníci 0% Volný blok 0% hlasovalo: 10534 lidí

Pirátská strana se Starosty většinou stále vede v předvolebních průzkumech, nicméně se její náskok před hnutím ANO začíná nyní citelně snižovat. Čím si vysvětlujete comeback Babišovy strany, když ta při covidové pandemii dost selhala a na rotace ministrů zdravotnictví si Češi začali vymýšlet už i vtipy. Samozřejmě březnové prvenství ČR v počtu úmrtí na covid-19 bylo hodně tragické…

Preference hnutí ANO se stabilizovaly poté, co se mnoho lidí dočkalo alespoň první dávky očkování a klesl i počet nakažených, a tudíž mohla vláda ANO začít sdělovat samé pozitivní zprávy a zrušit většinu omezujících a nepopulárních opatření, jako jsou zavřené hospody nebo školy. Díky stále klesajícímu počtu nakažených byla Česká republika zařazena mezi nerizikové země a mnoho občanů tak může konečně odcestovat na dovolenou do zahraničí.

Českou politickou scénou „zahýbala“ aféra Dominika Feriho, který měl údajně zneužívat ženy. Domníváte se, že tento incident, který nejprve musí prošetřit policie, ovlivní také výsledky parlamentních voleb?

Nemyslím si, že by díky tomu TOP 09 výrazně klesly preference. Dominik Feri sice získal spoustu preferenčních hlasů, jednalo se však o hlasy stávajících voličů TOP 09 nikoliv těch nových.

Na post ministra zdravotnictví se vrátil Adam Vojtěch, který právě ke konci loňského léta musel rezignovat, protože nedokázal vhodnými opatřeními zabránit rozšiřující se pandemii. I když on sám, jak známo, musel tehdy ustupovat některým nevhodným návrhům premiéra. Letos se začínáme dostávat do podobné situace, mutace delta už začíná v Praze řádit a je jen otázkou času, kdy se masivně rozšíří do zbytku republiky. Myslíte si, že to tentokrát Vojtěch zvládne, když už máme přibližně 100 dní do voleb?

Je otázkou, zda u pana Vojtěcha převládne jeho ctižádost a touha stát se velvyslancem ve Finsku, nebo odpovědnost za zdraví a životy nás milionů občanů. Tento vnitřní boj může rozhodnout volby. Bojím se však, že pan ministr nepřipravuje žádná zásadní opatření proti příchodu další vlny, která hrozí po návratu lidí z dovolených. Což si dovozuji z toho, že stále nebyl aktualizován pandemický plán ČR od roku 2012, a to i přesto, že v boji s touto nemocí máme více než roční zkušenost.

Hrozí tak, že při příchodu další vlny se budou opakovat pouze narůstající restrikce, nikoliv však kvalitní trasování a izolování ohnisek nákazy. Vládní experti by si mohli vzít příklad z profesora Rašky, díky jehož práci byl svět kompletně zbaven pravých neštovic, a kterého, doufám, prezident republiky konečně ocení odpovídajícím státním vyznamenáním, jak na můj návrh žádá Poslanecká sněmovna.

Současná vláda navrhuje na příští rok hodně deficitní rozpočet, a to s ještě větším propadem, než byl vloni. Kritizuje to například předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Podle některých dalších ekonomů se Česko, ohledně zadluženosti, může blížit k fatální situaci, do které se například dostalo před několika lety Řecko. Jak se v souvislosti s tím díváte na krok Babišovy vlády, která nedávno zrušila superhrubou mzdu, a tím značně snížila příjem z daní do státní kasy?

Na začátek je důležité zmínit, že vláda snížila daně hlavně vysokopříjmovým zaměstnancům. Čímž způsobila roční výpadek ve výši 100 miliard korun. A to i přes fakt, že sama ministryně financí na jednání Sněmovny přiznala, že je schopna ušetřit pouze nižší sumy v řádu desítek miliard korun.

Proto Piráti navrhovali nesnižovat procentuální sazbu, ale navýšit daňovou slevu na poplatníka, díky čemuž by nám všem zůstalo více v peněženkách. Tyto peníze by většina lidí obratem využila pro svou potřebu a pomohla tak obnově vládou ničeným službám a obchodníkům. Důležité je však zdůraznit, že samo hnutí ANO a jejich ministryně financí slíbili prezidentovi, že vláda sníží daně pouze na dva roky a poté je opět zvýší. Pro vaši představu to časově vychází nedlouho po volbách. Je tudíž úsměvné, že jsme ze všech stran a především premiérem obviňováni z toho, že to budeme my Piráti, kdo bude tyto daně zvyšovat.

Psali jsme: Vyšší počet nakažených. Lidé se hrnou na testy kvůli dovolené Dokončení D1 u Přerova podpořilo na 10 tisíc lidí. Proti jsou jednotlivci. Dálnice tak končí v poli… Babiš dnes bude v Lublani jednat s premiéry ostatních zemí V4 a Slovinska Peksa přemýšlel: Je Babiš víc homofob, nebo se bojí o dotace?

Někteří lovci tornád tvrdili v médiích (Deník.cz, Novinky.cz), že tři dny před příchodem tohoto devastujícího živlu na jih Moravy, o něm už věděli a podivovali se nad tím, proč Český hydrometeorologický ústav nezveřejňuje detailnější údaje k bouřím, jak je to běžné například v Německu či Polsku. Jak se na tuto záležitost dívá vaše strana? Nebylo by načase opět zmodernizovat Integrovaný záchranný systém, jak se to naposledy stalo celkem zásadním způsobem po povodních ve Slezsku a na střední Moravě v roce 1997.

Bohužel nelze nikdy s absolutní jistotou určit, kde a v jaké síle živelná pohroma zaútočí. Myslím si, že při mnoha podobných katastrofách zabránila práce profesionálních hasičů a záchranářů dalším tragickým ztrátám, a to i přesto, jak nedostatečně jsou ohodnocení.

Anketa Co soudíte o Lubomíru Volném? Skvělý politik a bojovník za svobodu 32% Přehání to, ale souhlasím s ním 18% Moc dobrého si o něm nemyslím 3% Je to kašpar a hlupák 47% hlasovalo: 7855 lidí

Prezident Zeman už vícekrát prohlásil, že pověří sestavením vlády nikoli vítěznou koalici stran ve volbách, nýbrž jen vítěznou stranu. Co na tento jeho výrok říkáte? A je to vůbec v souladu s Ústavou ČR? Nehrozí pak politická krize, kdy by se například některá z vítězných koalic obrátila na Ústavní soud? A mělo by potom vůbec smysl nějaké koalice sestavovat?

Dle ústavních zvyklostí by měl prezident předně pověřit sestavením vlády toho, kdo má největší šanci získat pro svou vládu podporu Poslanecké sněmovny. Bez podpory Poslanecké sněmovny totiž nemá vláda šanci prosadit nic z toho, co kandidáti této strany slíbili voličům před volbami. A tohle je skutečný podvod na voličích, o kterém mluvil sám Miloš Zeman.

V rámci předvolebního boje zažívá Česká pirátská strana stále více útoků, a to především od svého hlavního rivala – Hnutí ANO. Jsou jí vyčítány krajně levicové i některé liberální názory z počátku její politické působnosti. Domníváte se, že tyto útoky se s přibývajícím časem ještě zintenzivní a více zhrubnou? A je proti tomu vůbec nějaká obrana?

Myslím si, že nás čeká jedna z nejagresivnějších kampaní plná polopravd a osobních útoků. Hnutí ANO po osmi letech svého vládnutí bude předávat zemi se zdevastovanou ekonomikou, vysokou inflací a obrovským státním dluhem. K nápravě těchto škod bude potřeba spousty energie, trpělivosti a tvrdé práce. Jedinou obranou proti lživé kampani hnutí Andreje Babiše je, že budeme lidem říkat pravdu, představovat a vysvětlovat naše nevšední řešení.

Jednoduchá marketingová řešení, která na začátku svého vládnutí nabízelo hnutí ANO, nás však dostaly do situace, kdy se brutálně zvýšil státní dluh i přes rozpuštění všech rezerv a stát se tak v následujících letech může dostat k tzv. řeckému scénáři, kdy nebude například na platy lékařů, učitelů, hasičů a mnoha nezbytných povolání. Vláda ANO může zapříčinit tisíce plačících důchodců, kteří neobdrží své důchody tak, jako tomu bylo před několika lety v Řecku. Jediný, kdo na tom všem vydělává, je premiér, který ze státního rozpočtu získal do svých firem miliardy korun na dotacích.

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Úředníci? To máme škrtat v učitelích? Seniorům tisícovku „z Babišovy kapsy“! Piráti chtějí dávat Zdeněk Svěrák se obul do Babiše. Hřích, padlo Žádné děti, ale ostuda země. Šéf Sněmovny převzal důležitou petici

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.