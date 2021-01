Pirát Ferjenčík: Vykopávky a pochybní lidé se sešli v hotelu s policisty. Neuvěřitelně drsné. Hnilička to udělal „na Faltýnka“

reklama

Víkendová párty v Teplicích. V tamním hotelu slavil Petr Benda a měl mnoho významných hostů, navzdory protiepidemickým opatřením. Jak po pochybení Romana Prymuly (tehdejší ministr zdravotnictví za ANO), Miroslava Kalouska (TOP 09) a Mariána Jurečky (KDU-ČSL) vidíte tak zásadní narušení nařízení od těch, kdo je sami schvalují?

Mně přijde neuvěřitelná celá akce v celé šíři. Bylo to někde v hotelu, ještě tam byli lidé pochybné pověsti plus nějaké politické vykopávky a ještě tam byli nějací policisté. Přišla mi neuvěřitelná celá kombinace porušování nařízení i to, jací lidé se scházejí, a kombinace mi přišla zvlášť drsná.

Od té doby takzvaně padají hlavy. Je to Milan Hnilička za hnutí ANO, který sice kvůli tomu složil poslanecký mandát, ale zdá se, že místo šéfa v Národní sportovní agentuře si udrží. Už ani premiér Andrej Babiš netrvá na rezignaci. Co vy na to?

Milan Hnilička to udělal takzvaně „na Faltýnka“, kdy se zbavil té funkce, ve které by ani nejspíše příští rok nepokračoval, a nechal si tu významnější, která mu dává daleko větší vliv, protože rozděluje velké peníze.

Ministerstvo vnitra chce připravit změnu v krizových zákonech. Zvažuje zavedení stavu nebezpečí či jiné možnosti kromě nouzového stavu, a mohla by činit krizové kroky třeba v případě pandemie. Hrozí podle vás nebezpečí v tom, že by omezování práv a svobod bylo na rozhodnutí ministerstva?

Obecně podporujeme myšlenku zřízení nějakého mezistupně mezi nouzovým stavem a běžným stavem. Například formou stavu nebezpečí nebo podobně. Nicméně vyžadujeme, a zvlášť u řešení v případě pandemie, parlamentní kontrolu. Chceme, aby o tom ve finále rozhodoval Parlament, zda takový stav trvá, či nikoliv.

Proč by to tedy mělo být jiné než nouzový stav, který stejně musí schvalovat poslanci?

Nouzový stav umožňuje širší škálu věcí. My máme dlouhodobě problém se zákazem vycházení, kde takové opatření neřeší epidemii, řeší jenom dvě věci. Řeší za prvé, že vláda chce demonstrovat, že situace je vážná. Ale podle nás je diskutabilní, jestli je vhodné vážnost situace demonstrovat tímto způsobem. Zvlášť když tu umírá několik set lidí denně nad rámec běžné úmrtnosti. Snad není v takové situaci nutné ještě dělat signalizační opatření.

Druhý důvod, proč tomu tak je, že se vláda sice snaží nějakým způsobem postihovat večírky, které se asi konají poté, co jsou lidé otupělejší. Nicméně touto snahou spadli do jednoho pytle i někteří lidé úplně neoprávněně. Například ti, co si chtějí večer zaběhat, aby zůstali v kondici, když jsou jiné sporty zakázané. Nebo naopak chtějí třeba ten sport provozovat ve chvíli, kdy na těch ulicích nikdo není, a nemohou nikoho nakazit, chtějí se chovat odpovědně, nebo třeba učí děti, tak do té doby nemohou… skutečně to nedává smysl. Rozhodně některé pravomoci bychom v tom mezistupni neměli oproti nouzovému stavu mít.

A zneužití toho mezistupně by měli tedy hlídat poslanci tím, že pro to musejí zvednout ruku?

Přesně tak.

Zdeněk Blahuta, národní koordinátor pro vakcinační strategii, se rozhodl odejít. Ačkoliv ministr zdravotnictví Jan Blatný tvrdí, že to bylo ze zdravotních důvodů, Blahuta pro Radiožurnál řekl, že je rád, že je vše za ním: „Volali mi a chtěli pomoc, ale je to marné, je to marné, je to marné. Ještěže opravdu zdravotní obtíže mám, takže to je opravdu vše, co k tomu můžu říct,“ řekl Blahuta Radiožurnálu. Vidíte důvodem jeho odchodu, že vláda neposlouchá rady odborníků? Jak čtete jeho odchod?

Těch odchodů je více. Odešel i náměstek ministra zdravotnictví Aleksi Šedo a je vidět, že se tým pomalu rozpadá, a že manažerský přístup premiéra Andreje Babiše, kdy jsou všechny úspěchy jeho a všechny neúspěchy hází na podřízené, nese své ovoce. Lidé z ministerstev a z důležitých pozic utíkají, protože to psychicky nezvládají.

Domníváte se, že jde o důsledek vedení vlády v době koronavirové krize?

Určitě. Ani nepomohlo, že se za půl roku vystřídali tři ministři zdravotnictví. Dlouhodobá krizová situace lidem také nepomáhá, jsou pod velkým tlakem, jsou často přetížení. Na druhou stranu si myslím, že skutečně hlavní slovo má totální nekoordinace ze strany premiéra, který každý den oznámí něco jiného a vnáší do toho obrovský chaos.

Co říkáte tomu, že se vakcíny nerozdělují podle původního schématu – tedy ti nejohroženější nejdříve, a že dochází k masivnímu zneužívání a k protekci?

To je obrovská ostuda, především skandál na Státním zdravotním ústavu byl neuvěřitelný. Pro mě je velké zklamání, že ani tak základní věc, jako pohlídat si, kdo očkování dostane, a kdo ne, vláda nezvládla.

Z pera Pirátů prošel Sněmovnou pozměňovací návrh o platech učitelů – aby se tedy automaticky zvyšovaly s průměrnou mzdou. Vy se věnujete ekonomice, jde podle vás o zadostiučinění pedagogům, že se pokaždé nebudou muset „prát“ o zvýšení platu?

Skutečně jak říkáte, dnes jsou platy učitelů velmi blízké tomu návrhu, takže ten návrh nemá krátkodobý účinek a ani dopad do státního rozpočtu nebude příliš velký. Ale co je podstatné, že i do budoucna garantuje alespoň takovou míru mezd ve školství, což by mohlo motivovat další uchazeče, aby se hlásili na pedagogické fakulty, aby přemýšleli o povolání tímto směrem.

Současně se nám v zákoně podařilo ve spolupráci s ministrem školství prosadit otevření školství pro vysokoškolsky vzdělané odborníky z praxe. A to považujeme za velmi důležité. Přidávají se peníze a současně se zvyšuje konkurence, takže mám z toho hlasování dobrý pocit.

Dá se tím tedy stále opakovaným protestům pedagogických pracovníků předejít?

Určitě. Nastaví se nějaký dlouhodobý systém, a pozor, je to jen minimum. Platy mohou být vyšší, pokud si to stát bude moci dovolit. Důležitá součást návrhu je zvýšení minimálních tabulek pro začínající pedagogy, kdy byly platy skutečně velmi špatné, a je tam i rychlejší zvyšování platu v prvních letech práce ve školství. Takže dosud se často stávalo, že učitelé, kteří chtěli založit rodinu, museli ze školství z finančních důvodů odejít.

Miroslav Kalousek (TOP 09) po téměř 23 letech opustil Poslaneckou sněmovnu. Jak jste jeho roli vnímal vy? A bude ve Sněmovně nějakým způsobem chybět?

Já nechci příliš komentovat pana Kalouska. My jsme ho měli na našem autobuse (volební autobus Pirátů, pozn. red.), takže je asi celkem jasné, jaký je pohled Pirátů na Kalouska jako na osobu, ale v tuto chvíli vidíme problémy České republiky jinde. Už tím, že byl v opozici, nebyl pro nás nijak významný. Takže nemyslím si, že šlo z našeho pohledu o nějak extra důležitý krok.

Jde o to, že byl ve Sněmovně dlouho, a ať je názor na jeho osobu jakýkoliv, určitě patří mezi nejvýraznější politiky České republiky od 90. let...

To je pravda, byl to matador Poslanecké sněmovny. Asi někomu mohou chybět jeho komentáře. Já jsem s ním měl také celou řadu zážitků. Na druhou stranu si myslím, že bylo znát, že přeci jen ztratil už rozhodující slovo jak ve své straně, tak ve vznikající koalici. Takže asi nechtěl překážet; ať to noví lídři trojbloku vedou směrem, jakým chtějí oni.

Miroslav Kalousek mluvil o Pirátech s tím, že je důležité svázat částí vládní zodpovědnosti pirátské blouznění, jinak se do roku 2025 vaše síla ztrojnásobí a všichni na to strašně doplatí. Až ve vládě se prý ukáže realita vašich představ. Váš komentář?

Už tím, že ani není politickým soupeřem, nemám potřebu slova Kalouska o Pirátech komentovat.

Prezident Miloš Zeman se nechal slyšet, že sestavením vlády pověří vítěznou stranu, nikoliv předvolební koalici. Jde o jasný vzkaz spojením Pirátů se Starosty a nezávislými, nebo spojené koalici ODS, KDU-ČSL a TOP 09?

Já si myslím, že jde o jasný vzkaz, že si prezident budě dělat, co bude chtít. Ale nechává mne to dost klidným, rozhodnou výsledky voleb. Když budeme mít většinu, ideálně ústavní ve spolupráci se stranami, s nimiž to půjde poskládat, tak prezident moc možností mít nebude. Naopak ve chvíli, kdy většinu mít nebudeme, bude to záležet na prezidentovi. Ale nakonec se výsledek voleb jako takových respektovat bude.

Poslanci zamítli návrh Pirátů, aby si obyvatelé České republiky mohli vypěstovat a užít pro vlastní potřebu pět rostlin konopí. Česká republika tedy zůstane zemí, kde je tohle kriminalizováno. Měli bychom se v tomto směru posunout jako některé západní země?

Myslím, že byla chyba návrh zamítnout. Nicméně se dále posunul vládní návrh zákona o návykových látkách, v rámci kterého bude možné navrhnout nějakou kompromisní verzi, takže my se o to určitě pokusíme.

Kompromisní verzi, v jakém slova smyslu?

Velká kritika směřovala k možnosti, aby člověk, který vypěstuje pět rostlin konopí, mohl následně předávat sušinu další osobě. Takže v novém návrhu to bude bez možnosti předat to dalším osobám, což by mohlo zvýšit šanci, že návrh projde Poslaneckou sněmovnou. Stále doufám, že se podaří odstranit kriminalizaci pěstování pár rostlin konopí pro vlastní potřebu. Skutečně se nedomnívám, že je to nutné. Je to zbytečné a zbytečně to zatěžuje věznice.

