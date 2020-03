Pirát Peksa: Závidím Němcům Merkelovou. Není jen Čína, ochranné pomůcky vyrábí i jiní. Vláda nebránila Číňanům v nákupech, trestuhodné

reklama

Jak celkově hodnotíte vývoj s nákazou v České republice a komu nebo čemu podle vás vděčíme za to, že se u nás neděje italský nebo španělský scénář?

Myslím, že za to v první řadě vděčíme náhodě, protože – naštěstí pro nás – epidemie přišla do Evropy skrze jiné země. Česká vláda byla naprosto nepřipravená, přestože tvrdila, jak připravena je, a nedokázala příslušné lékařské vybavení do zdravotnictví zajistit.

Když slýcháme podobnou kritiku především kvůli ochranným prostředkům, a naopak od premiéra Andreje Babiše slyšíme poděkování směrem k opozičním politikům, kteří nezneužívají současnou situaci k politickému boji, domníváte se, že taková kritika má něco společného s politickým bojem? Nebo že někdo využívá krize k politikaření – ať už z řad opozice nebo odjinud?

Tato kritika nemá nic společného s politickým bojem, to je prostě otázka přežití. Kdybychom na to hlasitě neupozorňovali, tak do dnešního dne nemáme ani ústřední krizový štáb, protože ho premiér prostě nesvolal, dokud se nedostal pod tvrdý tlak opozičních politiků a médií.

Jaký je váš názor na to, že v čele štábu stojí profesor Roman Prymula a nikoliv ministr vnitra Jan Hamáček?

Tady jde o vztah premiéra a ministra vnitra, a toto klukovské přetahování, kdo bude před kamerou, by si opravdu měli odpustit, protože je teď fakt nemístné.

Aktuálně se řeší zjištění, že Bezpečnostní informační služba varovala vládu a čelní představitele už v lednu, že Číňané u nás vykupují roušky i respirátory a odesílají je do Číny. Jak se na nedostatek těchto zásob díváte s tímto faktem?

Varování přicházela poměrně významně, kromě Bezpečnostní informační služby o tom informovalo i Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, že tento problém existuje a my se na něj musíme připravit. Vláda nekonala v situaci, kdy čas měla, a ani se nesnažila zabránit Číňanům ochranné pomůcky získat. To je vyloženě trestuhodné. Číňané se prostě zachovali velice neférovým způsobem, protože informaci o tom, že se epidemie šíří, tajili před zbytkem světa, zatímco ve zbytku světa vykupovali ochranné pomůcky, které pak draze přeprodávají v situaci, kdy jim samotným se tu epidemii už podařilo potlačit.

Jak tedy nyní přistupovat k Číně, když od ní potřebujeme kupovat ochranné prostředky i rychlotesty, které se navíc často ukazují jako nefunkční? Jak v rámci zahraniční politiky přistupovat k tomu, že Čínu nyní potřebujeme? Mění to něco?

Rozhodně si nemyslím, že bychom byli na Číně výhradně závislí, dodavatelů je významně více. Bohužel v českých médiích se mluví pouze o Číně, jako by byla jediná, kdo nás může spasit, ale těch ochranných pomůcek se dá nakupovat od dalších dodavatelů také více.

Ano, nyní je to například Vietnam a jsou v jednání další země. V souvislosti s nedostatkem tohoto zboží vznikla zvýšená aktivita Čechů, kteří začali šít roušky, vařit pro lidi v první linii, seniorům se nakupuje... o čem to svědčí?

Je velice smutné, že obyčejní lidé vlastně musejí zastávat činnost, kterou by za normální situace ve fungujícím státě dokázala zajistit vláda. Jsem rád, že se to děje, a velmi těm lidem fandím a snažím se je podpořit. Oceňuji aktivitu vývojářů z ČVUT, kterým se na 3D tiskárně podařilo vyvinout a vyrobit velice kvalitní respirátor, takže je můžeme vyrábět z vlastních zdrojů. Pro mě jde o potvrzení toho, že investovat do kvalitního vzdělání, kvalitního školství a rozvoje technologií se vždy vyplatí a v nouzi nejvyšší nám to pomáhá.

Pokud pomineme kritiku a podíváme se na opatření, která jsou nastolena, jako jsou karanténa, omezení provozní doby v obchodech pro seniory a mnoho dalšího, jsou nízká čísla v Čechách důkazem, že nařízení fungují?

Když si vynesete proti sobě jednotlivé grafy evropských zemí, tak se nijak nevymykáme z normálu. Co je, řekl bych, důležité, aby lidé karanténu dodržovali, protože v úvodní fázi epidemie skutečně hodně závisí na tom, kdo a kolik lidí se nakazí, protože jeden nakažený na začátku dělá velký rozdíl na konci. Od vlády bych rozhodně ocenil, kdyby prohlášení vydávala jednoznačněji, aby jeden den nakupovali senioři v obchodech od deseti do dvanácti, pak od sedmi do devíti a tak dále. Prostě nemělo by se to pořád měnit.

Jak vládní činitelé veřejně vystupují v této krizi? Ať už premiér Andrej Babiš, prezident Miloš Zeman nebo profesor Prymula? Kdo má vaši důvěru?

Přiznám se, že jsem měl příležitost poslechnout si v originále proslov německé spolkové kancléřky (Angela Merkelová, pozn. red.), a upřímně se přiznám, že jsem Němcům velice záviděl, že v takové krizové situaci mají někoho, kdo projevuje elementární známky kompetence na rozdíl od většiny našich ústavních činitelů.

To je docela tvrdá kritika. Od mediálního analytika Jiřího Mikeše zaznělo, že je lepší mít politika, který něco dělá, než někoho jako Angela Merkelová, která umí dobře mluvit. Co vy na to?

Kromě toho, že Němcům se podařilo otestovat neuvěřitelné množství lidí v porovnání s tím, kolik se podařilo české vládě, kromě toho, že se jim daří držet ztráty na jejich území na velmi nízké úrovni, tak zároveň vyslali velké množství masek do Itálie a převzali část italských pacientů. Takže kromě toho, že zvládají situaci u sebe, ještě dokážou pomáhat ostatním. Upřímně řečeno bych si netroufl tvrdit, že nic nedělají.

Bude na tom po skončení krize lépe německá ekonomika právě kvůli tomu, že dodnes striktně dodržovali vyrovnaný rozpočet? Mají dost zásoby hmotných rezerv a tak dále, což je oproti České republice rozdíl. Český schodek rozpočtu vzroste ze 40 na minimálně 200 miliard korun.

Jednak německá ekonomika udržovala svůj rozpočet dlouhodobě v plusu, takže mají rezervy, zároveň si státy eurozóny vytvořily společný fond, kde se vlastně připravovaly na příchod nějaké další krize. To znamená, že mohou zmobilizovat prostředky zhruba na úrovni dvou procent hrubého domácího produktu, kterými mohou podpořit všechny členské státy eurozóny. Takže mají dobrou šanci to překonat dobře. A pevně doufám, že využijeme toho, že česká ekonomika do eurozóny vyváží, protože vzhledem k propadu, jaký zažíváme u koruny, nehodnotím naše perspektivy moc dobře.

Když tedy chválíte Německo, jak situaci zvládá, a zároveň kritizujete českou vládu, dá se říci, že ve státech, kde se nákaza šíří ve velkém počtu lidí – ať už Velká Británie, Španělsko, Itálie, Francie –, tamní vlády zvládly situaci ještě hůře než ta česká?

Vnímal jsem, že tam byly nějaké chyby, ale když se podíváte na srovnání, která prováděli Lékaři bez hranic, jak byly jednotlivé státy připraveny, tak Česká republika byla v rámci Evropské unie připravena, tuším, úplně nejhůře. Snad byla na úrovni Gruzie, tak to je stav, ve kterém se nacházíme. Myslím, že v podstatě můžeme těm ostatním závidět.

Pomohou živnostníkům, firmám a zaměstnancům balíky vlády, bezúročné půjčky, kurzarbeit, zrušení platby sociálního a zdravotního pojištění. Co v celém to výčtu chybí? Kde by měla vláda ještě přidat a jak zpomalit ten dopad?

Vláda se bohužel vždy zaměřuje na konkrétní části populace. Vnímám, že vždy nějaká skupina zůstane pozadu, typicky si myslím, že lidé, kteří jsou v exekucích, mají teď obrovský problém. Obrovský problém se ukazuje vlastně u každého, kdo nemá bankovní účet, nemůže ani platit, protože všichni zavádějí bezkontaktní platby. Lidé, kteří jsou v těžké sociální situaci, jsou postiženi nejvíce a myslím, že by na ně vláda měla pamatovat.

Nosíte roušku, nebo respirátor?

Já respirátory nemám, používám roušku.

Máte od někoho ušitou?

Mám ušitou roušku od vlastní rodiny.





