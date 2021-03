Piráti? Agresivní nová levice, varuje Klaus junior. Michálkova železná ruka. Tihle lidé se s tím párat nebudou

reklama

Poslanecká sněmovna v tomto týdnu ve Volebním výboru absolvovala první kolo volby členů Rady České televize. Mnozí poslanci to interpretovali jako boj o její nezávislost na vlivových skupinách, jako je prezident Zeman nebo premiér Babiš. Máte pocit, že je Česká televize a její nezávislost ohrožena?

Česká televize je státní televizí, o níž rozhodují poslanci ČR. Stanovují výši televizní daně, schvalují nějaké zprávy a volí vedení televize. Až to bude televize privátní – pak bude na politicích (nebe lépe – zástupcích občanů) nezávislá. V jádru by měl ředitele televize vybírat ministr kultury a všechny rady a podobné tanečky bychom si mohli odpustit.

Nebo by mohla být všelidová volba ředitele televize jako u prezidenta. Asi by vyhrál pan Soukup a místo Moravce by moderoval diskusní pořad Kalousek.

Je podle vás optimální současný model veřejnoprávní televize, financované povinně koncesionáři?

K diskusi je jen jedna věc – jaké pořady a za jakou cenu chceme, aby vyráběla státní instituce. Pro národní menšiny? Vážnou hudbu? Pro hluchoněmé občany? Opravdu kulturní – krásná literatura atd. Tedy něco, co se nemůže z reklamy uživit, ale přesto jako zákonodárci chceme, aby bylo vysíláno, a zaplatíme to z daní.

Například není žádný důvod pro státní (nebo jak oni říkají „veřejnoprávní“) publicistiku a Moravcovy debaty – identické pořady vysílají zadarmo dvě nebo víc soukromých televizí.

Kromě žhavých politických aktualit jsme si v tomto týdnu připomínali i jedno historické výročí- obsazení naší země německými vojsky v roce 1939. Letos se předsedkyně TOP 09 a lídryně pražské kandidátky koalice SPOLU Markéta Pekarová Adamová pokoušela lidi přesvědčit, že nás neobsadili Němci, ale nacisté, a že to, co u nás nastolili, byl jakýsi „autonomní protektorát“. Co říci na tento výklad historie?

Tak pražská lídryně této evropské koalice se tradičně vyjádřila, jak to říci slušně, nepříliš chytře a popletla si cizí slovo – „autonomní“ a jeho výklad. Tak se na to snadno útočí. Nicméně daleko promyšlenější pokusy o relativizaci historie, o překrucování dějin sledujeme mnoho let, mají vliv na mladou generaci a nikdo moc nemluví o teroru v pohraničí v roce 1938, o statisících vyhnaných Čechů z pohraničí. Dokonce stranický kolega paní Pekarové úspěšně zlikvidoval pomník osvoboditele Osvětimi a Prahy Koněva.

Rozruch ale nevzbudila jen předsedkyně TOP 09, ale například i mládežnická organizace Pirátů, podle průzkumu pro Otázky Václava Moravce nastávající premiérské strany, která se přejmenovává na „Mladé Pirátstvo“ s cílem oslovit nebinární osoby, které by se mohly cítit dotčeny dosavadním názvem Mladí Piráti. Místopředseda organizace Radek Holonďák to chápe i jako „příspěvek do normalizace společenské diskuze o inkluzi žen a nebinárních lidí a tím k rovnější, spravedlivější a různorodější společnosti“. Co k takovému chování strany, která má ambici sestavovat vládu, dodat?

Různé podivné ideologie dokáží zničit to staré, ale často přinesou jen teror, chudobu a vládu vyvolených – nikoli žádné dobro. Jinak každý se může jmenovat, jak chce.

Pak je ještě kromě jmen – realita. Trikolóra má v poslaneckém klubu 2/3 žen – Piráti jsou zcela maskulinní klub vedený železnou rukou pana Michálka, žen je tam pár a jen do počtu a nikdo je nebere vážně.

Mimochodem, co jste říkal onomu průzkumu, o kterém někteří liberální novináři od neděle nadšeně píší jako o „průlomu“ a který dával Pirátům se STAN 34 procent a drtivý náskok před druhým ANO?

Myslím, že strategie „proti někomu“ – dělat něco proti Babišovi, nebo „proti Pirátům“ – jsou zcela politicky mimo a nefungují. Jiné politické strany porazíte, pokud získáte hodně hlasů pro svůj program.

Ohledně Pirátů a jejich programu se občas vede polemika, zda je to socialismus (protože se celkem otevřeně hlásí k sledování lidí, přerozdělování, a někteří jako zmíněný pan Holonďák i přímo k Marxovi) nebo ne (to tvrdí jejich stoupenci, kteří tvrdí, že Piráti jsou naopak zastánci té nejliberálnější svobody). Vy jste ještě pamětníkem éry skutečného socialismu. Připomíná vám jej pirátský program?

Když se třeba hlasovalo o nižších daních pro lidi, byly rozdíly mezi KSČM a Piráty – jen generační. Pan Ferjenčík říkal to stejné jako pan Dolejš – jen je mladší. Pirátské pokusy vytvořit stát prokurátorů (nezávislost na moci výkonné) – dostat obhajobu do pozice napomáhající obžalobě a podobně – bohužel ukazuje mnohem větší agresivitu než má stárnoucí a neškodná dnešní KSČM.

Stejně jako KSČ v dobách svého nástupu mají velkou podporu tradičně levicových českých médií.

Tuší podle vás lidé, co jsou Piráti zač, nebo podléhají iluzi vytvářené především celkem seriozně vystupujícím předsedou Bartošem?

Nemám takové otázky rád. Já to tuším – z půlky milí hoši, co se dostali náhodou do sněmovny, revolta proti systému a i jistá míra svobody. Z půlky (a ti to vedou) agresivní a velmi cílevědomá nová levice. Lidi, kteří se s kapitalisty a obhájci tohoto ekonomického systému nebudou párat.

Ale co tuší ostatní lidi – čertví.

Jaké vůbec máme z pohledu ideologické „zaťatosti“ či naopak schopnosti kompromisu zkušenosti s pirátskými poslanci? Dá se s nimi domluvit?

Ale jo, řada z nich – z těch zadních lavic – jsou milí hoši – viz výše. Z toho zbytku – jsou to profesionální politici (zdaleka nejpracovitější ze všech klubů) – tak když je to v jejich zájmu – domluvit se jde. Jinak pochopitelně ne – ale to je normální.

