Piráti a nepřizpůsobiví. Bílý feťák, co zevluje v paneláku. V SPD nerozlišujeme lidi podle etnika, vzkazuje Okamura

Romský občanský aktivista Jaroslav Miko publikoval výzvu, aby všichni Romové a všichni kdo chtějí chránit menšiny, volili tak, aby zastavili Okamuru – tedy, aby volili SPOLU nebo Piráty se STAN. Není to poprvé, co zaznívají takové výzvy, aby Romové volili proti Okamurovi. Co na toto stavění Romů proti vašemu hnutí říkáte?

Potvrzuje se, že SPD je jedinou stranou bojující proti zneužívání dávek nepřizpůsobivými a potrefené husy se zkrátka ozývají.

My jsme předložili zákon na zpřísnění pravidel pro vyplácení sociálních dávek. Tento návrh SPD již několik měsíců ve Sněmovně blokují poslanci Pirátů, ČSSD a KDU-ČSL, protože podporují nepřizpůsobivé. Náš návrh zkrátka mnohým vadí. A zaznamenávám, že tito lidé doporučují volit Piráty, takže se ukazuje, kdo má jaký program.

K tomu bych podotkl, že Petr Fiala řekl, že jeho SPOLU půjde jedině s Piráty a ti říkají, že jedině se SPOLU. Takže kdo volí SPOLU, ten volí zároveň Piráty a tím i pokračování zneužívání dávek nepřizpůsobivými, to je zřejmé.

Vámi zmíněný romský aktivista hází všechny příslušníky menšin do jednoho pytle, což mi přijde nemravné. My máme v SPD i romské členy, jsou fajn, znám je osobně, jedna z nich je zdravotní sestra, druhý vysokoškolsky vzdělaný vychovatel v dětském domově. Takže těm slovům, že jsme proti Romům, se musím smát. Spíše mi to přijde tak, že potrefené husy se cítí ohroženy.

Takové výstupy romských aktivistů, jejichž cílem je zachovat zneužívání dávek, jsou každopádně velmi laciné a neférové vůči slušným a pracujícím Romům.

V této výzvě uvedl, že Okamura kromě toho, že otevřeně vystupuje proti romské komunitě a šíří nenávist, také prý o Romech rozšiřuje dezinformace. Protože vím, že se slovu „Rom“ maximálně vyhýbáte, tak mě to dost překvapilo. Jste si vědom nějakých dezinformací, které jste o tomto etniku šířil?

V tom tento romský aktivista opět lže. Jak říkám, máme v SPD i romské členy, a pokud bych o jejich etniku šířil dezinformace, tak nevím, proč by u nás měli setrvávat. Takže nevím, o čem mluví.

Víte, ono je u nás více než 100 romských neziskových organizací, které sosají veřejné peníze plnými doušky již mnoho let a výsledky stále nepřicházejí. Takže není divu, že se proslýchá, že tito lidé ten problém vlastně ani vyřešit nechtějí, protože jim vyhovuje, že ostatní Romové jsou na těchto dávkách závislí a oni mohou jakoby nekonečně řešit romskou problematiku a zároveň být nekonečně přisátí na státní penězovody. Takoví „elitní Romové“ jsou přesně ti, kteří mi nedávno vyhrožovali pobodáním. Romští aktivisté podle mého názoru záměrně vytváří umělé nepřátele Romů a záměrně vykřikují hesla o rasismu, aby mohli donekonečna zdůvodňovat existenci svých neziskovek.

Přitom Češi nejsou žádní rasisti, což vím z vlastní zkušenosti, jen jim prostě oprávněně vadí, když práceschopný člověk dlouhodobě nepracuje a zároveň si udělá životní program z vysávání sociálních dávek na úkor slušných lidí.

A tyto neziskovky jsou velice silné, protože Andrej Babiš je vůči nim velice slabý a ty miliardy jim schvaluje.

Návrh zákona, který SPD předložila, by uspořil půl miliardy korun každý rok. A ještě by motivoval nepřizpůsobivé se chovat slušněji. Ten návrh jsme psali s mnoha odborníky, podílela se na něm třeba i paní Šťastná, vedoucí sociálního odboru v Ústí nad Labem, která tu problematiku zná lépe než kdokoliv jiný.

Znovu opakuji - nemluvím o etniku, ale nemohu za to, že se v tom někteří nacházejí. Pro mě je úplně stejně nepřizpůsobivý bílý feťák, co zevluje za dveřmi paneláku a děti s taškou ze školy ho musí překračovat.

Ale ti takzvaní „romští aktivisté“, o kterých mluvím, ti často žádné dávky nepotřebují. Ty živí nenávist, kterou záměrně rozsévají.

Policie tento týden obvinila dva vysoce postavené Romy, kteří veřejně ve videu vyzývali všechny Romy k pobodání a odstranění Okamury za to, že chcete ukončit zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými…

Je příznačné, že ani po několika týdnech se mi nikdo z oficiálních romských představitelů a sdružení za tyto kriminální výzvy jejich kolegů neomluvil. Za sebe říkám, že se nenechám těmito výhrůžkami k mému zabití zastrašit a budu nadále prosazovat ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Nepokleknu, neustoupím a budu držet slovo. Slušný člověk je pro SPD na 1.místě!

Kdybyste tedy teď měl z předvolebního fóra oslovit Romy, co byste jim řekl?

Nejen romští, ale všichni voliči by měli vědět, že my v SPD nerozlišujeme lidi podle etnika. Každý občan je roven, tak je to i v Ústavě. A my skutečně odmítáme to jakkoliv rozlišovat.

Všem slušným lidem nabízíme více peněz, bezpečí a spravedlnost. Tedy rovná práva, ale i povinnosti. A právě v těch povinnostech asi bude u někoho kámen úrazu.

Lídr koalice SPOLU Petr Fiala vás ve svém předvolebním projevu zahrnul do skupiny „populistů a extremistů“, kteří podle něj do společnosti „lijí jed“. Máte pocit, že někdo v této zemi lije do společnosti jed a chce ji otrávit?

Koalice SPOLU oblepila republiku billboardy, na kterých mě vyobrazuje jako hrozbu. A svým způsobem mají pravdu. Okamura je totiž skutečně hrozbou pro jejich plány - koalice SPOLU již veřejně hovoří o tom, že chce privatizovat Českou poštu a České dráhy. Tedy že připravují další tunel veřejných peněz za bílého dne a chtějí rozkrást i to poslední, co tu po vládách ODS a lidovců ještě zbylo, když jejich politici ještě s ČSSD rozkradli vše ostatní, včetně naší vody.

A my to nechceme dovolit. Takže mají pravdu, Okamura je hrozbou pro jejich záměry.

Paní Pekarová Adamová řekla, že chce přijímat migranty. Nejprve děti, pak i dospělé. A ano, Okamura je pro ni hrozbou, protože to nedovolí. A pozor, koalice SPOLU také chce zavádět školné. Nedávno jsem byl v jedné debatě s panem Janem Jakobem, poslancem TOP 09, a ten to nevyloučil.

Takže jsem pro ně hrozba, protože to nechci dovolit, a proto mě vykreslují jako populistu.

Takže se necítíte jako travič s jedem?

Já myslím, že tyto výrazy jsou jenom rétorika, protože ti lidé vidí, že Okamura těm jejich záměrům skutečně může zabránit. Protože stoupá podpora SPD.

Jim chybí argumenty, protože lidé vidí, že máme pravdu. Oni ty věci skutečně chtějí provádět. A tak nálepkují, protože jinak na Okamuru nemají vůbec nic. Já jsem se nikdy nepodílel na žádných zakázkách.

Proto se zoufale snaží mě a celou SPD pomluvit.

Už je jim jasné, že Okamura ve vládě jim jejich zlodějny překazí.

Předseda lidovců Marian Jurečka v pátečním rozhovoru pro Deník N nejprve řekl, že pokud budou partneři v koalici SPOLU (ODS a TOP 09) pro manželství gayů a leseb, pochybuje o případné společné vládě. Následně ale hned v sobotu toto své vyjádření na sociálních sítích dementoval…

Ustoupil tak od požadavku, aby koaliční partneři SPOLU (KDU-ČSL, ODS a TOP 09) nedovolili v případné budoucí vládě schválení manželství pro stejnopohlavní páry. Jinými slovy tak Jurečka definitivně opustil křesťanské hodnoty lidovců výměnou za vládní korýtka. Potvrzuje se tak historie, kdy se KDU-ČSL spojila s kýmkoliv, jenom aby se dostala k moci. Kam vítr, tam plášť. Hnutí SPD je tím pádem jediným parlamentním subjektem, který hájí hodnoty tradiční rodiny, tedy že manželství je výhradně svazek mezi mužem a ženou. Rodina je pro SPD na 1. místě!

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová z hnutí ANO Jourová řekla, že případná vláda ANO a SPD je „naprosto nepřijatelná"…

Evropská unie prostřednictvím Jourové předvádí neskutečnou aroganci a vměšuje se do vnitřních záležitostí suverénních států. Stejný diktát ze strany vedení EU zažívá i Maďarsko a Polsko, kde vládnou vlastenecké vlády. Na druhou stranu je dobře, že i v Evropské komisi znají naše SPD, a ví, že jsme jediná reálná vlastenecká a euroskeptická politická síla v ČR a že prosazujeme referendum o vystoupení ČR z EU – a proto se bojí nástupu SPD do vlády. My ale z našeho politického programu nebudeme ustupovat.

Vedení EU i Jourová nám nemají co mluvit do toho, koho si v naší zemi občané zvolí a jakou budeme mít vládu. To bude záležet na rozhodnutí občanů a následné dohodě politických stran po volbách ve Sněmovně. Vyjádření vedoucího představitele EU dokazuje to, že EU pohrdá demokracií a vůlí občanů.

Hnutí SPD jasně odmítá vměšování Evropské unie do suverenity České republiky a je to pro nás jen další důkaz, že by Česká republika měla z EU vystoupit. Odmítáme omezenou suverenitu ve stylu Brežněva, kterou nám ordinuje EU a Jourová. O složení budoucí vlády rozhodnou výhradně občané České republiky, kteří rozdají nové politické karty. Hnutí SPD udělá maximum v rámci povolebních vyjednávání, aby prosazovala náš program.

Kde Vás lidé tento týden uvidí?

Tuto sobotu 25. září budu ve 14 hodin v Ústí nad Labem na Mírové náměstí na Českém jarmarku SPD a naživo tam zazpívá i Petr Kolář! Čeští zemědělci a výrobci budou prodávat kvalitní české potraviny za férové ceny od 12:00 do 17:00. A v neděli 26. září budu na volebním mítinku „Český jarmark SPD“ od 14 hodin v Jihlavě na Masarykově náměstí. Už se zase moc těším, až si popovídám s lidmi.

Tady je seznam zbývajících volebních mítinků a českých jarmarků SPD, na nichž vystoupím já a kandidáti SPD do sněmovních voleb. Přijďte, rád vás uvidím.

2.10. Kladno – Václavské náměstí – prodej od 12:00 – 17:00, volební mítink od 14:00

3.10. Praha, místo upřesníme – prodej od 12:00 – 17:00, volební mítink od 14:00

