Pirátský veterán Maiello: O ztrátě nevinnosti, Gregorové a o co ve skutečnosti jde Lipavskému

Ještě v úterý dopoledne po více než hodinu trvající schůzce s premiérem Petrem Fialou prohlašoval Ivan Bartoš pro média, že odchod Pirátů z vlády není na stole. „Nic se nemění a makáme dál,“ řekl. O tři hodiny později ho Petr Fiala dokonale ponížil, když oznámil, že podá prezidentovi návrh na odvolání Bartoše z vlády k 30. září. Mohli se Piráti a jejich končící předseda této potupě nějak vyhnout?

Myslím si, že Petr Fiala očekával větší pokoru od odstupujícího předsedy strany, která utrpěla další velkou porážku, a musel být hodně překvapený, když dostal od Pirátů jakýsi „seznam molybdenu“, tj. dlouhý seznam požadavků, které partner nemůže v žádném případě splnit. Věřím, že musel být hodně rozčilený, a když vzal v úvahu, že Piráti jsou de facto v mocenském vakuu, rozhodl se, jak se rozhodl. Piráti se mohli vyhnout potupě pouze tehdy, pokud by pokorně akceptovali výsledek voleb, nezačali obviňovat ostatní a nefňukali před kamerami. Neudělali to, a stali se tedy snadnou kořistí.

Měli by Piráti navrhnout předsedovi vlády jiného kandidáta na ministra pro místní rozvoj místo Ivana Bartoše a další dva pirátští ministři Jan Lipavský a Michal Šalomoun by měli ve Fialově kabinetu zůstat, nebo by Piráti měli koalici opustit? Neudělala by ta první možnost z Pirátské strany zcela nedůstojnou partičku?

Z mého pohledu by naopak mohli dokázat, že jsou schopní něco zvládnout. Ministerstvo pro místní rozvoj je jedno z nejtěžších ministerstev. Ministři se střídali dokonce rychleji než na Ministerstvu školství. Ale kdyby Piráti nominovali Jakuba Michálka, mohli by to zvládnout. Kuba Michálek je zároveň právník a matematik. Jsem si jistý, že by byl schopný to ministerstvo zvládnout, ale je srdcař a po tom, co se stalo, by to nevzal. A i kdyby chtěl, nemá podporu ve straně, která mu už jednou nepřála, aby se stal ministrem, natož nyní v této napjaté situaci. Takže Piráti do této vlády už nikoho nepošlou a budou přesvědčeni, podle mého názoru chybně, že získají zpět svou ztracenou nevinnost.

Ministru Janu Lipavskému po vyhazovu Ivana Bartoše hned začaly nadbíhat ostatní vládní strany, mluvilo se o nabídce TOP 09 na změnu stranických barev. Považujete za pravděpodobné, že by si díky některé z koaličních stran udržel prestižní post ve vládě?

Lipavský deklaroval, že „to není fotbal, abych hrál dvě sezony za Spartu a pak tři za Slavii“. A dává to smysl. Totiž, sice Piráti měli debakl, ale TOP 09 na tom není o moc lépe. Nejsme v roce 2009, kdy tehdejší ministr zahraničních věcí za Stranu zelených Karel Schwarzenberg emigroval do formující se topúky, protože „Zelení už se posunuli moc doleva“. Co by dělal Lipavský ve druhé velmi slabé a podobně rozhádané straně, když jeho popularita u Pirátů je dnes ultravysoká? Mně se to zdá akorát jako novinářská kachna a ostatně jsem to zaregistroval pouze u novinářů. Navíc je Jan Lipavský „krytý“… Kdo chce rozumět, rozumí, a znamená to, že jeho kariéra tak či onak nekončí rozhodně zítra.

„Smutný konec strany, která začínala jako ráj pro svobodomyslné ajťáky, kteří touží po svobodném internetu bez regulací, a skončila jako woke peklo s všemožnými regulacemi a touhou po erárních flecích poradců a tajemníků pro spolustraníky.“ To je jedna z reakcí, která se objevila v diskusích pod články referujícími o neúspěchu strany v krajských volbách, když jí z 99 zastupitelů zůstali jen tři. Jde i v souvislosti s vyhazovem jejího předsedy z vlády opravdu o konec strany, která jde od roku 2021 ve volbách od debaklu k debaklu?

Už jsem dávno upozornil, že Piráti po lockdownu zůstali pozadu. Dnes jiné strany používají stejné, ba dokonce vyspělejší komunikační technologie než Piráti. Zatím to není konec strany, ale podobnost se Zelenými je nyní více než evidentní pro každého, kdo se na to podívá.

Pomohlo by Pirátům třeba to, kdyby vyslyšeli výzvu ministra zahraničí Jana Lipavského, aby se strana zbavila „komoušů“ a vypnula pirátské fórum, kde se i veřejně odehrávají interní stranické diskuse, což mnohdy nemusí být ku prospěchu věci?

Jan Lipavský dobře ví, že ve straně žádní „komouši“ nejsou. Myslím, že měl na mysli spíše to křídlo, které podporuje Palestinu. Ano, řekl to kryptickým způsobem, který je pro něj typický, že pokud se strana zbaví podporovatelů Palestiny a starých pardálů, kteří stále chrání systém internetového fóra, on nebo někdo z jeho aparátu se jí ujme. Pokud strana tyto kroky nečiní, tak jí řekne „mějte se blaze, těšilo mě!“ O Palestině víme, proč to říká, ale proč mu vadí staří pardálové? Asi proto, že ho znají a vědí, jaké je jeho opravdové zaměření.

K tomu, co by Pirátům pomohlo, neříkáte nic. Mohlo by je vůbec ještě něco zachránit?

Umím si představit, že místo tiskové konference svolané Piráty by novináři zastihli ministra pro místní rozvoj u nějakého města nebo vesnice na severní Moravě, jak pomáhá místním s úklidem škod po povodni. Položili by mu otázku a on by krátce odpověděl: „Koho Fiala odvolal nebo neodvolal, mě nezajímá: mám teď něco důležitějšího na práci!“ Ale to je, bohužel, pouze sen...

Ještě se objevila nová varianta Rudolfa Špotáka. Hejtmani a starostové vědí, jaké problémy trápí místní rozvoj. Jsou prostě ideálními subjekty pro to, aby mohli řídit toto ministerstvo. Špoták má jako jediný hejtmanské zkušenosti. Jsou toto Piráti schopni pochopit?

S charakteristikou Pirátské strany jako woke peklo s všemožnými regulacemi a touhou po erárních flecích poradců a tajemníků pro spolustraníky zřejmě souhlasí spousta těch, kdo Piráty dříve volili, a proto nastal takový odliv hlasů. Kdy a proč došlo ke zlomu, že ti původně svobodomyslní ajťáci najednou chtěli všechno regulovat, omezovat, nařizovat a koryta ve státním začali povyšovat nade vše? Čím si podle vás Piráti voliče především odradili?

Je to kombinace více důvodů. Už jsem řekl, že jsou marketingově a technologicky zastaralí, a mnozí z nich, hlavně ti, kteří se stali poslanci a zastupiteli, dost „papalášovali“: služební limuzíny, fůra asistentů, tajemníků a tak dále. A ztratili potřebnou pokoru.

Svoji roli ovšem hrál i jejich dost radikální postoj k válce na Ukrajině, který kupodivu nesdílí právě ministr zahraničí, který spíše než „pobaltský přístup“ Kaji Kallasové a Victorie Nulandové respektuje více to, co preferuje většina americké administrativy.

Abych byl konkrétnější: Kaja Kallasová, ministryně zahraničí EU, se vyjádřila tak, že si přeje rozpad Ruské federace na několik republik, které by válčily mezi sebou. Americká administrativa, ať už jsou ve vládě demokraté nebo republikáni, si je vědoma, že by bylo šílené, aby vznikly nečitelné státy s několika tisíci jadernými hlavicemi ve svých skladech, proto je opatrnější. Victoria Nulandová možná sdílí stejné přání jako Kaja Kallasová, ale byla již „degradována“ a její vliv v administrativě už není tak silný jako v letech 2014 až 2022.

Pokud Lipavský od Pirátů neodejde a příští bitvu vyhraje on, budou Piráti stranou méně extrémní a mohou ještě něco říct v rámci českého politického pravicového spektra a mohou tímto pokračovat ve své tradiční strategii „vytunelování“ topky.

Pokud vyhraje křídlo kolem Markéty Gregorové, tak Piráti budou stranou podobnou Zeleným a jako oni se budou pohybovat kolem dvou procent preferencí. Česká republika není jen Praha. V otázce války má Praha spíše blíže k „pobaltskému přístupu“, což je ale dost odlišné od toho, co si přejí voliči mimo Prahu.