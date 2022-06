Plyn: Kupujme bez emocí. Stejně ho Rusko prodá prostředníkům. Místopředseda Trikolóry má recept

Místopředseda Trikolory Josef Sláma jen nevěřícně kroutí hlavou nad tím, jak vláda místo řešení příčiny prudkého zdražování, řeší pouze její následky. „Jestliže nevyřešíme ceny energií, spirála inflace bude stoupat dál. Představa, že se tato tristní situace nikoho nedotkne, je dětinský nesmysl. Nelžeme si do kapsy, pokles životní úrovně je nevyhnutelný,“ míní Josef Sláma, podle kterého je však také nefér tlak odborového předáky Josefa Středuly na zvyšování platů především ve veřejné správě. „Začít zvyšovat platy je to nejhorší, co můžete v inflací udělat, takže tudy skutečně cesta nevede,“ říká Sláma v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Přestože vláda již před několika týdny oznámila, že největší pomocí českým občanům v boji proti rostoucí inflaci má být příspěvek 5 tisíc na každé dítě, stále není jasné, jestli nakonec vláda najde cestu, jak jej fakticky zrealizovat. Co si o tom myslíte?

Bohužel zde řešíme následky, nikoliv příčinu. Pomoc lidem je potřebná, poslání jedné částky je jistě bohulibé, ale fakticky dlouhodobě nic neřeší. Přesto bych byl k tomuto počinu měně kritický, než k jiným. Jestliže nevyřešíme ceny energií, spirála inflace bude stoupat dál. V tomto smyslu je kauzalita naprosto ostentativní, ten determinismus vidím skutečně primárně v nešťastné energetické koncepci státu. To, že vláda nedokáže ani tuto jednorázovou pomoc flexibilně zrealizovat, je přeci důkazem a vypovídající o stavu ve Fialově kabinetu.

Odbory žádají růst platů, ale vláda Petra Fialy podle odborového předáka Josefa Středuly nechce o ničem takovém ani slyšet. Nehrozí tím však, že růst inflace a energetická krize nejvíce dopadne na střední třídu a běžné zaměstnance?

Vláda se shodla na úpravách dotací pro zemědělce. Sociální demokraté však v této souvislosti upozornili na to, že vláda svými neuváženými zásady znejistila např. producenty vepřového masa, které i díky tomu rychle zdražuje. Co si o tom myslíte?

Evropské zemědělství je dlouhodobě zdeformované právě dotacemi, to je fakt a na jinou diskusi. Nemůžeme ale naše zemědělce nechat bez nich. Pokud jsem dostatečně informován, nedochází k snížení samotných prostředků, ale k úpravě klíče k přerozdělování. Podpora drobných zemědělců je potřebná, ale zase chce to širší jasně definovanou koncepci, která nemá za následek znejistění a turbulence na trhu. Drobné farmy jsou krev venkova, nejen dotace ale i zjednodušení legislativy k prodeji, vyčištění od mnoha hygienických norem a předpisů, celkové ulehčení by určitě bylo mnou vítáno.

Stát má pro případ nouze uloženo ve skladech 13 milionů denních dávek potravin, které by pokryly spotřebu na zhruba 1,3 dne. Není to podle vás přeci jen v kontextu současné doby málo?

To je velmi málo, ale nebudu říkat, že jsem v tomto směru bytostný odborník a že tu vystřelím, jak by to mělo být. Ale tato otázka mi dala námět na schůzky s odborníky na tuto oblast a lidmi povolanými. Zrovna včera jsem měl jednání, kde jsem se domluvil na podkladech pro jisté segmenty ekonomiky od odborníků na dané obory, diskusi s odbornou veřejností beru jako svoji povinnost.

Poradce premiéra a ekonom Štěpán Křeček nedávno uvedl, že pokud lidé mají problém vyjít s penězi, mají si najít další zaměstnání. Co si o tomto vzkazu myslíte?

Pan Křeček by to mohl odjet vykládat někam za Prahu do hospůdky lidem, ale před tím by měl zavolat panu docentu Šmuclerovi, nakolik že ho vyjde nový chrup. Ale teď zcela vážně. Jistě musíme umět rozdělit náročnost či nenáročnost jistých oborů činnosti, paušální konstatování tohoto typu je idiotské, jelikož racionálně nereflektuje skutečnost. Pán, který celý den pracuje v lese či na stavbě, je opravdu rád že dorazí domu a odpočine si. A zrovna tyto obory nejsou nijak zvlášť placeny, to samé paní prodavačka po 12 hodinách v obchodě. Takže shrňme to. Takové prohlášení může platit pro některá zaměstnání, nikoliv jako nějaký návod pro řešení sociální situace mnoha českých domácností.

Ministerstvo vnitra navrhuje, aby se nově volilo pouze v pátek, aby se tak zjednodušila organizace voleb a odpadlo by zabezpečení odevzdaných hlasovacích lístků ve volebních schránkách během noční přestávky z pátku na sobotu. Je to podle vás rozumný návrh?

Členové představenstva ČEZ si přijdou na odměnách za rok 2021 na 135 milionů Kč, generálnímu ředitelovi Danielu Benešovi připadne téměř 35 milionů. Přitom tato polostátní firma oznámila razantní zdražování. Je to podle vás v pořádku?

Teď čekáte bouři ve sklenicí vody, teatrální bouchání do stolu a křik. Asi vás zklamu, protože první, co mi přijde na mysl, je právní stránka věci. Já opravdu neznám konkrétní smlouvy ČEZ se svým managementem, takže v té jedné rovině si silácká slova odpustím. Jinak obecně to v pořádku samozřejmě není, vyvolává to pnutí ve společnosti. Ty odměny jsou přemrštěné a to já opravdu nejsem populista, abych konstatoval, že generální ředitel má mít stejnou výplatu jako vrátný. Systém odměn v ČEZ by jistě stál za změnu, protože to působí a nejen působí, je to prostě šílené.

