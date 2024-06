Po volbách: Teď skončí Ukrajina, tvrdě. Role Babiše. Hromada hnoje se rozpadá. Předpověď pro ČR

Takže Babiš má 7 mandátů. Směřuje hnutí ANO k tomu, že za rok bude jeho zástupce premiérem?

Macron ve Francii v reakci na prohru své strany okamžitě rozpustil parlament a vyhlásil mimořádné volby. Najde Fiala odvahu následovat Macrona? Pětikoalice prohrála. Získala pouze 37,17 %.

Silný politik hrdě odejde, aby se o chvíli později s potleskem vrátil. Říká se tomu potvrzení mandátu. Slaboch bude umolousaně pokračovat dál, protože každý den ve funkci je dobrý. „Nenecháme republiku extremistům a populistům,“ pravil premiér majetnicky na tiskovce. Projekt SPOLU bude pokračovat i nadále. ODS ani lidovcům totiž nic jiného nezbývá.

ANO prokázalo, že je nejsilnější stranou české politiky. Nahradilo Zemanovu sociální demokracii ve velikosti i rozkročením přes střed. Nyní více doprava než doleva. Vítězí přes všechny plivance na předsedu a snahy o jeho kriminalizaci. To ovšem zavazuje. Babiš má právo na oslavu, ale bude mít právo říci si voličům i o křeslo premiéra? Má lídry, má odborné týmy stínové vlády, má organizační strukturu ve všech krajích.

SPOLU celkově 6, jenže v tom jsou tři poslanci TOP 09. Piráti opravdu bídní, Starostové dle očekávání. Jak si výsledky těchto subjektů vysvětlit?

Opozice jasně zvítězila. Zvítězila nekompromisní kritika vlády, kritika její zahraniční politiky, kritika Bruselu, kritika energetické, průmyslové i sociální politiky Česka i Evropské unie. Kritika imigračního hujerství. SPOLU dosáhlo dle předsedy ODS a premiéra „velmi slušného výsledku, ze kterého nejsme nadšeni“. Tento výrok vstoupí do čítanek slizkosti. ODS jako lídr této koalice a nejsilnější vládní strana, flagrantně prohrála, i když si myslí její lídři před kamerami opak. Na plachtě za sebou při tiskové konferenci mělo SPOLU heslo DĚKUJEME: Mělo tam stát: Děkujeme, ale odcházíme.

Asi vás těší výsledek KSČM, která vytvořila koalici STAČILO!, a spolu s Kateřinou Konečnou se dostal do EP i další zástupce.

Předvídal jsem to, to je pravda. Kateřina Konečná a idea STAČILO! mne, a jak je vidět z výsledků i z preferenčních hlasů, nejen mne, ale i voliče, mile překvapily. V jámě paměti skončili senilní zatuchlí komunisté s rudými fanglemi, pěticípými hvězdami a „naší pravdou“. Zvítězil moderní atraktivní slogan, chytrý marketing, zvítězila snadná a zapamatovatelná grafika a nápaditá profesionální fotografie, zvítězila rozumná, pragmatická levicová rétorika. Zvítězil disciplinovaný management. Díky lidem, s lidmi a pro lidi. V tom je vše. To je podmínka úspěchu jakékoliv levicové strany. Ale především zvítězilo obrovské nasazení, vůle a pracovitost Kateřiny Konečné a jejího týmu. Objela republiku a ukázala všem, že i radikální levice dokáže být svěží, evropská, dokáže být cool.

Co má teď Konečná dělat, aby za rok v parlamentních volbách dostala komunisty zpět do vlády?

Rozdvojit se. Ne… vážně, naklonovat se… nejlépe.

Jedna polovina by odteď měla dělat intenzivní kampaň v Česku, druhá musí odejít pracovat do Bruselu. Pokud bude dělat obojí jako doteď, padne vyčerpáním. Musí se okamžitě obklopit týmem mladých, vysoce vzdělaných, pracovitých a loajálních kandidátů do parlamentních voleb. Nikdo nebude volit stranické staříky. Není čas na vnitrostranické války se zbytky stalinistů, váhání a žvanění po schůzích. KSČM musí rozhodnout prakticky okamžitě, že udělá vše pro to, aby v projektu STAČILO! pokračovala a nebude se napříště snažit o samostatný postup. Musí se obklopit týmem pro média, marketing a organizaci. Musí vytvořit pro STAČILO! odborné zázemí a musí okamžitě zahájit hlubokou analýzu evropské i české legislativy a exekutivy, a to ve všech resortech. Musí se propojit se zástupci průmyslu a zemědělství, neboť na nich stojí a padá zaměstnanost a ekonomická prosperita země. Na každý resort musí mít odborně připravené lídry. S kecy o Marxovi a Kapitálu si dnes nikdo nevystačí. Chce to odborně kvalifikované lidi, síťovou organizaci spolupracovníků a chce to peníze na jejich důstojné zaplacení. Za mě není STAČILO! jednoúčelový projekt, ale trvale volitelná národně orientovaná levice. Nalevo od ANO, Pirátů a socialistů.

Národně orientovaná pravice: Okamura propadák, Přísaha a Motoristé vcelku zásadní úspěch. Co se tady mění?

Okamura musí vyhodit Fialu a skončit námluvy s Machem, protože SPD není a nikdy nebyla pravice, ani Svobodní. Byli to spíše bývalí vojáci, policisté, různí „zdivočelí sociální demokraté“ a „emigrovavší komunisté“. Byli to jednoduší dělníci a malí živnostníci se sympatiemi k jednoduchému řešení. SPD nemůže říkat veřejnosti, že je pravice, když na tom v partaji není shoda, program ani politici tomu neodpovídají. Tenhle experiment straně sebral možné levicové voliče. Zbytečně.

SPD je ode dneška Ivan David a Okamura by to měl začít respektovat a diskutovat s ním řadu stranických postojů. Nemyslet si, že má vždycky pravdu on nebo Večerníček. V zahraniční politice je pak fundovaný Jiří Kobza. Zbytek SPD se musí nad sebou a nad kvalifikací svých poslanců zamyslet, protože ti, se kterými jsem se setkal já při formulování mediální politiky, jsou arogantní diletanti, inteligenčně okresní liga. Abych byl konkrétní: poslanec Rozner – „nechci zabrušovat, abych nemusel vybrušovat“. Poslanec-elektromontér Španěl, zpívající „Pochod nas*aného voliče“. Primitivové. Dnes je v mediálním výboru Jaroslav Foldyna, aniž něco o médiích a mediální legislativě ví a vědět chce. Aniž je kompetentní o čemkoliv z mediální sféry v parlamentu hovořit. Schopné lidi v zázemí SPD kupodivu má, ale „strana jednoho muže“ na jejich odbornost doteď kašlala a vystačila si s primitivními, hospodsky chytlavými slogany. To je dnes málo.

Černý kůň voleb, motorista Filip Turek, je sólista pragmatického, „klausovského“ individualismu. Když to na tiskovce Turek řekl a Klaus byl v pozadí, vzpomněl jsem si na autosalon Gebruder Helbig – generální zastoupení Mercedes-Benz. Jeden z prvních korupčních skandálů České republiky po listopadu 1989. Turek hrál doposud influencerskou hru silných aut, silných řečí a silných gest vhodnou pro TikTok, ne pro politiku. Jak vtipně komentoval Petros Michopulos, je to duo Fízl a Dízl. Fízl nezaujal nikoho, Šlachta je prozatím karikaturou politika. Dízl zaujal. Preferenční hlasy hovoří. Pravicově volící neměli koho volit. Může být ODS revivalem, konkurentem Fialovy ODS, se kterou je hromada dlouholetých členů ODS silně nespokojená. Politikem se Turek může stát, když od vykřikování hesel, byť prostě pravdivých, přejde k soustavné odborné práci v Bruselu a její publikaci. Je mladý, pohledný, mužný, inteligentní, umí formulovat myšlenky, teď jde o to, aby myšlenkami zaujal a prokázal jazykovou kompetenci a pracovitost. V Bruselu ale nikoho svou „hranatostí“ neosloví. TikTok tam nesledují. Na parlamentní úroveň Turek prozatím nemá. Prozatím. Uvidíme.

I další dříve velké strany propadly…

Tristní jsou výsledky SOCDEM a ještě tristnější jsou výsledky ČSSD. SOCDEM před volbami přišla o veškeré voliče zradou těch, kteří byli úspěšní a sociální demokracii dovedli hlavním vchodem do Strakovky. Poslala je k čertu. Zapomněla, že desítky tisíc lidí volily Zemanovu ČSSD a na předsedu vlády a prezidenta dodnes vzpomínají. Na Šmardu si nevzpomene nikdo, nevystupoval ani nyní. Zaorálek byl kdysi žádoucí. Dnes už je to dvacet let stará vzpomínka. Politická scéna SOCDEM nepotřebuje, nahrazují je jiné strany nebo i bývalí sociální demokraté v jiných stranách, kteří nejsou díky odchodu zatížení bratrovražednými válkami a žabomyšími spory. Příkladem úspěšných je Ivan David, Jaroslav Foldyna v SPD, v komunální politice člen zastupitelstva v Praze 5 Lachnit. SOCDEM skončila tam, kde jsou Zelení. Někteří z nich chtěli být trpaslíky. Ta partaj skončí jako kdysi socialisté – „brkouni“. Nakonec prodá baráky, zašantročí peníze a rozpustí se. Nikdo to nepozná. ČSSD získala značku, kterou Šmarda odkopl, ale promarnila příležitost oslovit. Nikdo nezjistil, že existuje. I Zlaté huse udělal špatnou reklamu. Vybledlý sál, vybledlá oranžová barva, starý vybledlý Paroubek ve vybledlém saku, který se nepodívá ráno do zrcadla, Volfová v šatech z katalogu Kopretina. Prosím vás, uvědomte si, že už jste zbyteční. Voliči vám to řekli: Jděte už do politického důchodu.

„Liberální“ Piráti propadli právem. Už nejsou piráti, už jsou neziskovkáři. Aktivismus v politice nemá místo. Tlak na „rovnost“ transsexuálů včetně nezletilých, rovnost sňatků a adopce dětí homosexuály, volby pro nezletilé, korespondenční volby a digitální volby, energetická naivita, tlak na Green Deal, elektromobilitu a celé téma klimatické změny a dekarbonizace, antiputinismus a fanatická podpora Ukrajiny. Ochrana udavačů. Diskuse o dámských vložkách zadarmo aneb menstruační chudoba pirátské poslankyně Kláry Kocmanové. Snaha o prosazení Istanbulské úmluvy a prosazení státních peněz feministicko-udavačským neziskovým organizacím. Nedostatek IT kompetencí, i když se jimi chlubili. Klackovitost. Prostituce strany ve Fialově vládě. Piráti, kterým bych dokázal fandit, by se snažili rozbít okovy autorského a patentového práva, prosadit ve veřejné správě Linux a vytvořit pro to silnou centrální softwarovou základnu na Ministerstvu pro místní rozvoj. Prosazovat uvolnění dat státu, které si platíme z daní (například statistiky a analýzy, digitální mapy, rejstříky a technické normy).

Probrali jsme tady náš „Hobitín“, ale volilo se v celé Evropě. Čekala se vlna podpory pro pravicové strany, které jsou zdrženlivé ke Green Dealu. Stalo se tak? Opravdu se Brusel promění?

Předpokládejme to. Změna „doprava“ sice není „radikálně doprava“, ale je dostačující, aby nesmiřitelná „velká“ koalice mainstreamových stran pochopila, že nadále nemůže válcovat okraje politického spektra, nemá-li riskovat další brexit. Rozpad „spojené“ Evropy je blíž, než se zdá. Buď to Brusel pochopí a zatáhne za záchrannou brzdu včas, nebo se Evropa dezintegruje.

Já si nepřeji dezintegraci EU, ačkoliv je to socialistům ukradená myšlenka. Přeju si návrat k Evropě pomáhající si navzájem, k Evropě růstu progresivních technologií, ekonomické výkonnosti i sociálních standardů. K Evropě sociální, ale liberální k odlišnostem jednotlivých zemí. K jednotě v různosti. K tomu vede cesta vícekolejnosti, vypovězení řady kdysi dohodnutých a „závazných“ politik. Migrační pakt je první, Green Deal druhý na řadě.

Vy i já nadáváme na to, že západní mainstream je zakořeněn v zeleném ekologickém a proimigračním liberalismu…

Neee, to není „klasický“ liberalismus. Liberalismus hlásá práva a svobody každého jednotlivého člověka jako nejvyšší hodnotu a stanovuje je jako základ společenského a ekonomického řádu. Liberalismus nevnucuje, nesankcionuje. Liberalismus ukazuje cestu. Toto je hybrid progresivistického reformismu a sociálně tolerantního globalismu. Neokoloniálního intervencionismu. V době osvícenství jsme věřili, že pokrok má univerzální platnost pro všechny společnosti. A šíření pokroku a kristovské lásky tvoří civilizaci a ta reprezentuje nadřazenost evropské kultury. To byla ale zároveň doba klasického kolonialismu, rabování surovin i kultur, jaké dnes vidíme v Louvru, britském, ale i v českém Národním muzeu. Šířili jsme tu nadřazenost ohněm a mečem. Nakonec dělovými čluny. Až doba jaderných bomb dala průchod národnímu sebeuvědomování a ukončila klasický kolonialismus. Kolonialismus, živící elity Británie, Francie, Španělska, Portugalska a dalších námořních mocností až do padesátých let 20. století, stál miliony obětí zotročených národů v Americe, Africe, Asii.

V moderním politickém diskurzu je progresivismus často spojován se sociálním liberalismem. To je sociální citlivost při zachovávání nerovnosti – stud křesťansky odchovaných kapitalistů. Odpustek za novodobé otroctví. Narozdíl od různých druhů socialistické ideologie, která požaduje rovnost, jsou však sociální liberálové oddáni umírněnému kapitalistickému typu ekonomiky a sociálně orientované tržní ekonomice. V tomto světě, plném dostatku pro většinu, vysoké produktivity práce, automatizace a robotizace dnes žijeme. Proto se tak obtížně prosazují radikálnější pohledy – ať už nalevo socialismus či komunismus na bázi marxismu, tak i libertarianismus, ekonomický liberalismus a laissez-faire na bázi „neviditelné ruky trhu“ Adama Smithe, případně dokonce v krajních polohách objektivismu Ayn Randové či anarchokapitalismu Gustava de Molinariho.

Vysoké školy, média, neziskové organizace, společenský tlak na to, že „máte být in“, jinak jste fašista.

Ale vysoké školy byly vždy nositelkami svobodomyslnosti. Bez ní není pokrok ve vědě možný, papouškování dogmat není vzdělání. Ne nadarmo je v anglosaském světě vysokoškolské vzdělání ztotožněno s termínem „liberal arts education“ – trivium rétoriky, gramatiky a logiky a kvadrivium astronomie, aritmetiky, geometrie a hudby. Moderní smysl tohoto termínu obvykle zahrnuje všechny přírodní vědy, formální vědy, společenské vědy, umění a humanitní vědy. Současnost preferuje vědu, vyjádřenou verifikací domněnek praxí, zpochybňováním a hledáním důkazů.

Současnost ale také daleko více než kdy v historii preferuje propagandu ve vší její kreativitě – k prosazení zájmů, zamlčení ceny a následků. Dělení informací na informace a dezinformace je taková propaganda. Pokud bychom podlehli, nesmíme pochybovat o dobrých úmyslech moci. Byli bychom nuceni věřit. A to je konec pokroku, civilizace. Fašismus je trvání na nadřazenosti dogmatu.

Rozpadá se jim to už?

Nemá se co rozpadat. Ono to nikdy nestálo. Zvláště v zemích, ve kterých byli občané nuceni konfrontovat monopolní ideologii s realitou a noviny číst mezi řádky. Jako je Česko. My víme, že oni nám lžou. Že mají strach, a proto lžou. Oni vědí, že my to víme. A my víme, že oni vědí, že my to víme. Řád světa se nerozpadá. Rozpadá se jen hromada hnoje z těch lží.

Ať chceme, nebo ne, musíme se dívat na Německo. Tam vládní koalice dostala výprask a AfD celkem vzato uspěla, navzdory kbelíkům špíny na její hlavy. Tak co se teď v Německu může dít a co máme chtít, aby se tam dělo?

Víte, děsím se toho, že my, stárnoucí konzervativní levičáci, naplnění bezmocí z evropské politiky posledních patnácti let, jsme ochotni fandit německé krajní pravici v likvidaci bláznivých nápadů, do kterých Evropu zatáhli soudruzi.

Ano, ti progresivní, zelení a teplí magoři, kteří ohrozili sto let budovaný konstrukt sociální spravedlnosti, znechutili levicové ideje a partaje většině občanů, jsou ve valné většině naše děti, naši bývalí kamarádi, soudruzi. Genossen. To nejsou děti květin, to jsou poblázněná soročšata, vyznávající ale myšlenky hippie o bezbřehé lásce, popperovské otevřené společnosti, která vítá každého.

Sociálním demokratům v bohatém Německu jako hlavním viníkům této tragédie milénia se dá říct pouze jediné: Dobře vám tak. Zničili jste dědictví moudrého muže a státníka, sociálního demokrata Gerharda Schrodera o pevném ekonomickém provázání nerostného bohatství velké širé Rusi s pruskou pílí a německým průmyslem tak, aby už nikdy nikoho nenapadl Drang nach Osten nebo volání Heil Hitler. Zničili jste sen křesťanského demokrata Helmuta Kohla o opětovném a mírovém sjednocení Německa. Zničili jste velké bohaté průmyslové Německo. Zničili jste Deutsche Bank, která je na pokraji bankrotu, zničili jste německé železárny a německé strojírenství, chemické továrny… Chudým sociálním demokratům v Lidovém domě se dá říct dnes stručně pouze: Dobře vám tak. Rozprodejte zbylé stranické majetky, užijte si ten mejdan a táhněte.

Děsím se toho, co vše se v Německu s přispěním ordnerů z AfD může udát. Bier und Bierschaft nenadělalo v německé politice nikdy nic dobrého. Ještě štěstí, že zbrojní sklady jsou vyrabované a zbrojní průmysl zbídačený. Že Evropě zoufale chybí střelná bavlna. A že na válku nemá Deutsche Bank peníze. Ale ta doba je budoucí frustrací těhotná. Je těhotná novými Adolfy.

Volby do Evropského parlamentu a Ukrajina. Jednoduché téma. Co se teď mění? Asi i další Evropský parlament bude vítat Zelenského a schvalovat pomoc Ukrajině, tady změna nenastává.

Nastane. Docházejí zbraně, dochází munice, docházejí peníze na munici a docházejí peníze na bezedné kapsy prodejných ukrajinských politiků. Ukrajinské důchodce a válečné invalidy nikdo z Evropy živit nebude. Nikdo nebude živit ani banderovce a korupcí prolezlý státní aparát. Nikdo nebude živit ani rekonstrukci země. Evropa na to prostě nemá.

Zanedlouho ta válka skončí. Porážkou Ukrajiny. Bezpodmínečnou. Porážkou ukrajinských neonacistů, uměle vyprovokovaných evropskými demokraty, kteří Ukrajincům třicet let oktrojují myšlenku samostatné státnosti, hrdinství Bandery a dalších nacistů, po kterých dnes pojmenovávají svá náměstí. Za zbabělého mlčení evropských Židů, Poláků a Rusínů, které banderovci vraždili s vynalézavou krutostí během Velké vlastenecké války. Ale až skončí současná válka prohrou této zrůdné myšlenky, už bude pozdě, aby mrtví obživli. Všichni, kteří jeli do Kyjeva vítat Majdan, mají ruce od ukrajinské krve.

Od Rusů nečekejme slabost, maskovanou jako smířlivost, lidskost, evropskost. Rusko se proměnilo. Velké Rusko už nemá důvod k evropským sentimentům, sahajícím do Paříže počátků dvacátého století, kde uprchlá ruská šlechta utápěla tři desítky let žal nad ztrátou titulů a majetků ve vodce a brnkala na balalajky. Velké Rusko už nesní svůj sen o bohaté Evropě, kam si paničky jezdí na nákupy a páni uložit nakradené peníze do bank. Velké Rusko hledí už od prvního desetiletí, kdy NATO začalo „rozšiřování na Východ“, do Asie a přemýšlí, jak implantovat ideje Teng Siao-pchinga o „socialistické tržní ekonomice“, onoho socialismu s čínskými charakteristikami, na ruský Dálný východ. Euroasijská hospodářská unie není Eurosajuz. Nikoho nekádruje, nikam nevnucuje svou politiku, své náboženství, svou kulturu. Staví na vzájemném prospěchu, na ekonomické výhodnosti. Jako kdysi západoevropská EHS. Ruská Sibiř je plná nerostů, zlata, plynu a ropy a nemá pracovní sílu. Teng inicioval po zvěrstvech kulturní revoluce ekonomické reformy v Číně a vytýčil cestu, po které jde Říše středu vítězně dodnes. Ten Dlouhý pochod měl za následek flagrantní porážku korporátního kapitalismu slabých států státním kapitalismem silného státu pod vedením komunistické strany… Ubránil se západnímu imperialismu, ožebračení a rozvratu odmítnutím a ocejchováním zapadniků. Uhájil pět tisíc let trvající kulturu i v klíčových otázkách nekonkurenčně fungující ekonomiku.

Doba je plná paradoxů.