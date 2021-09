Pod rouškou covidu se strašně krade. A kdo tohle umí vyšetřit? Zpovídali jsme šéfa pražské organizace Přísahy Červenku

Slyšel jsem, že jsme tým PPF, Víta Bárty či béčko hnutí ANO. Tak, dámy a pánové, jsou to fámy. Osobnost Roberta Šlachty tohle zcela vylučuje. To říká šéf pražské organizace hnutí Přísaha, dvojka na její kandidátce v hlavním městě a politolog David Červenka. Od roku 2018 působí ve státní správě, přesněji v Centru pro regionální rozvoj, kde také založil místní odborovou organizaci.

Jak by měla být státní správa reformována?

Státní správa nabobtnala převážně v linii manažmentu. Jsem řadový úředník, a vidím nepravosti všude kolem sebe. Proto jsme u nás založili odborovou organizaci, kterou vedu. Nad námi je pět linií manažmentu. A vidím to tak, že lze postrádat až dvě tyto linie manažmentu, protože jsou zbytečné a drahé. Anketa Je Andrej Babiš mladší obětí svého otce? Je 22% Není 59% Nevím / Je mi to jedno 19% hlasovalo: 64396 lidí

S podobnými návrhy přišly vždy před volbami strany, které se pak staly součástí provládního tábora a státní správa se za nich ještě víc rozmnožila...

Když mohl státní aparát nabobtnat do dnešních rozměrů, tak ho jde zase zeštíhlit. Na tom lze výrazně ušetřit, protože jde velmi často o obyčejné trafiky. Lídr Přísahy Robert Šlachta byl třicet let elitním policistou, který na různé nešvary vždy upozorňoval a nikdy neuhnul. Věřím, že když se chce, tak to jde, a i státní správě půjde pustit žilou. Zákon o státní službě by měl být navíc novelizován, aby byl pružnější.

Za to, že se státní správa stala „trafikárnou“ či personální agenturou, nese prý velký díl odpovědnosti ČSSD. Souhlasíte?

To mohu potvrdit. Nicméně určitou odpovědnost na tom nese i hnutí ANO, které ve „státních pašalících“ často nemá své straníky, ale jen sympatizanty.

Nasazujete na ANO, přitom někteří voliči vás považují za B tým tohoto hnutí...

Tu fámu dal do oběhu někdo, kdo nám moc nepřeje. Slyšel jsem více verzí. To, že jsme tým PPF, pak Víta Bárty, a nakonec béčko ANO. Dámy a pánové, jsou to fámy. Osobnost Roberta Šlachty tohle zcela vylučuje. Nikdy nikomu béčko nedělal. Osobně bych měl velký problém podpořit vznik vlády, ve které by byl Andrej Babiš, trestně stíhaná osoba, premiérem.

Když Andrej Babiš vstoupil na politickou scénu, tak udělal krok vpravo, tam mu to moc nevyšlo, takže udělal úkrok vlevo, kde mu to vyšlo. Sebral hlasy komunistům i sociálním demokratům. Tak vlastně zlikvidoval českou tradiční levici. Anketa Jste pro povinné očkování seniorů proti covidu-19? Ano 27% Ne 69% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 37507 lidí

Jde o důchodce...

Ano. Umí si to spočítat. Znám spoustu komunistů, kteří dnes volí největšího kapitalistu v Česku, Babiše. Je to paradoxní, ale je to tak. Lidé se chovají jako zmagnetizovaní. Babiš asi bude kandidovat na prezidenta, ale tam je podle mě nevolitelný.

Podle mě, když bude kandidovat, tak bude bohužel prezidentem zvolen...

Myslíte? Tak to si nedovedu představit. Podle mě se dostaví efekt Mačiara, což byl také slovenský populista. V prvním kole nejspíš vyhraje, ale pak budou volit všichni proti němu a nadpoloviční většinu nedá.

Při poslední přímé volbě českého prezidenta Jiří Drahoš, při vší úctě k jeho akademické kariéře, úplně zklamal. Když jsem se ho ptal v rámci rozhovoru pro Security magazín na jednoduchou otázku, jestli má zbraň, tak třikrát odpověděl, že neví. Že o tom nic neví. Uvědomil jsem si, že takového člověka volit nemohu. To je pan nikdo, a ne prezident a k tomu velitel českých ozbrojených sil.

Ohledně Přísahy ale také vládnou obavy, že jde o hnutí členů bezpečnostních složek státu, což je vždy nebezpečné...

Také jsem slyšel, že jsme „strana fízlů“. Třeba já nikdy policajtem nebyl, byť jsem jednou, pravda, dost krátce s policistkou chodil. Na našich kandidátkách je asi jen pět procent policistů či bývalých policistů, jinak jde o lidi z celého spektra společnosti. Podnikatelé, živnostníci, učitelé a tak dále. Spolupracujeme se spoustou odborníků, například garantem našeho programu ohledně zdravotnictví je Aleksi Šedo a v ekonomice se spoléháme na Pavla Řežábka.

Nicméně na tom nevidím nic špatného, když chce někdo udělat pořádek. Vzhledem k tomu, jak to v Česku vypadá, je toho potřeba. V hnutí jsme bytostní demokraté a vždy budeme bránit občanské svobody před jakýmkoliv omezováním.

Pražskou jedničkou na kandidátce Přísahy je Jiří Hynek, šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a neúspěšný kandidát na prezidenta. Je to muž na správném místě?

Nejen v Praze jsme měli demokratické primárky a jsem hrozně rád, že je tady lídr kandidátky. Je to osobnost, a téma vlastnictví zbraní, což je jeho parketa, je ve společnosti jedním z těch velmi diskutovaných, a nesmyslné omezování v tomto ohledu vždy budí velké vášně. Má co nabídnout. Ostatně v zemi máme slavnou tradici výroby zbraní a je třeba ji udržet.

Když jste se z jednoho z průzkumů dozvěděl, že by se Přísaha mohla do Poslanecké sněmovny dostat, jak jste to vnímal?

Bylo by to skvělé. Dal jsem si pár veselých skleniček. Nicméně už petice za vznik našeho hnutí mnohé napověděla. Lidí, kteří nemají koho volit, je opravdu hodně, a Přísaha je příslib změny. Já věřím, že dosáhneme třinácti procent.

To nedáte ani v případě, kdy byste každému voliči slíbili za hlas měsíční plat...

Věřím tomu, a jak víme, víra hory přenáší.

Nyní sbíráte podpisy pod petici za prověření covidových zakázek. Není to nadbytečné, když už je policie dávno šetří?

Není. A to je i odpověď na to, jestli jsme Babišovo béčko. Vždyť sbíráme hlasy proti jeho vládě. Chceme, aby se to řádně prošetřilo. Pod rouškou covidu tady totiž zmizely miliardy korun. Například těžce předražené respirátory byly zlodějinou za bílého dne. Ostatně to prohlásil i Nejvyšší kontrolní úřad. Rozkradly se tak obrovské prostředky, přičemž se dnes zdražuje energie, jídlo a tak dále. A kdo tohle umí vyšetřit? Lidé jako Robert Šlachta a naši odborníci.

Průzkum plný paradoxů: Nejvíc spokojeni jsou dnes voliči koalice SPOLU

Pod rouškou covidu se opravdu strašně krade, a je to nepřijatelné. Je třeba zalepit díry, kterými peníze unikají.

Ve vašich předvolebních novinách Šlachta říká, že pořádáte kampaň za peníze drobných dárců a většinou z vlastních úspor. Můžete být konkrétnější?

Do současnosti nás kampaň stála třináct milionů korun. Máme několik základních zdrojů financování. Otcové zakladatelé do toho vložili své úspory a někteří si půjčili i od rodin. Přispívají nám drobní dárci, ale i větší sponzoři, jako třeba podnikatel Miloš Fürst. Také provozujeme e-shop. Tam prodáváme třeba trička Přísahy, a máme i XXXXL, což je i na mě. V době covidu jsem hrozně ztloustnul.

Máme skoro 5000 dobrovolníků, což je bomba. Jiné strany si je zčásti platí.

Jedno z hlavních současných mezinárodních témat je odchod spojenců z Afghánistánu. Jak se k tomu stavíte?

Je to zklamání. Před dvaceti lety se odehrál útok na „dvojčata“ v New Yorku. Bral jsem to jako útok na nás, na naši civilizaci a byl jsem se tam pak podívat. Rozuměl jsem, proč tam musela být intervence, byť je to historicky velmi složité území. Zemi bylo třeba vyčistit od teroristů. Nicméně ten úprk z Afghánistánu byl nešťastný. Je to velká prohra. Paradoxně si myslím, že Tálibán ten region stabilizuje.

Napsal jsem diplomku na téma volby a islamistické strany, v níž jsem rozebíral situaci Turecka a Egypta. V obou případech je zárukou stability armáda, což by bylo v Evropě něco nereálného, ale tam je to jiná civilizace. Nemá smysl jim tam importovat demokracii evropského stylu.

Jak se ale do vašeho vnímání vejde třeba pokus o vojenský převrat v Turecku roku 2016?

Tu práci jsem psal ještě před tím, než se začal Recep Erdogan dostávat k moci. A už tehdy jsem v ní upozorňoval, že se začíná otřásat v základech víra v kemalismus, tedy v principy a odkaz zakladatele moderního Turecka, Kemala Atatürka. A je třeba připomenout zcela prozaické vysvětlení toho, proč tak bojoval proti radikálnímu islámu. Byl to pijan, a islám alkohol zakazuje.

Ostatně ten puč byl z části zinscenován. Erdogan se armády vždy trochu obával a potřeboval si v ní upevnit své pozice. Turecko je velmi silná, byť západem přehlížená země. Erdogan to již několikrát zmínil, že když nebude přijato do Evropské unie, tak založí Turkickou unii, která by sahala od Německa až za hranice Číny. Anketa Věříte průzkumu STEM, že ANO získá ve volbách 32,4 %? Ano, věřím 31% Ne, bude to výrazně víc 45% Ne, bude to výrazně méně 17% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 60303 lidí

Odchod z Afghánistánu plánovali už dva předchozí američtí prezidenti, ale vykonává ho Joe Biden. Je to dobrý prezident?

Začnu Trumpem. Je to typický Američan, který umí udělat show, byť trochu šílenou, a podle mě to byl první opravdu nezávislý prezident. Předvolební kampaň v primárkách v rámci republikánů si platil ze svého, kdežto všichni ostatní byli navázáni na různé zájmové skupiny. Proto ten střelec a také jeden z mála neválčících amerických prezidentů ležel mnoha lidem v žaludku. A Biden? To je jeden z ne moc dobrých amerických prezidentů, a když si lidé dělají srandu z Miloše Zemana kvůli jeho starobě, tak Biden je na tom mnohem hůř.

Co očekáváte od německých voleb do Spolkového sněmu?

Pohyb preferencí je tam veliký. Vypadalo to, že vyhrají Zelení, ale pak se jejich spolupředsedkyně Annalena Baerbocková ztrapnila v pár debatách. Tahounem se stala koalice CDU/CSU s lídrem Arminem Laschetem, což je dost nevýrazná osobnost, a navíc se znevěrohodnil při povodních. Nicméně preference SPD Olafa Scholze strmě rostou. A můj tip je, že SPD udělá koalici se Zelenými a přizvou ještě Die Linke. Volby v Německu jsou dost důležité, protože nás ovlivní. Proto bych byl rád, aby tam zachovali zdravý rozum, a nezačali ještě silněji protežovat „Green Deal“, což je v Evropě bláznovství, ale třeba v Číně ne.

Z Číny přišla pandemie coronaviru. Jak si s ní česká vláda poradila?

Podle mě vláda totálně selhala v krizovém řízení. Je to chaos, katastrofa a diletantství. Kdyby tam měli Šlachtu, tak by se to nestalo. Vždyť policie a bezpečnostní složky jsou součástí krizového řízení a vědí, jak fungovat v kritických situacích.

Co by se stalo, kdyby Šlachta přestal být lídrem Přísahy?

Trochu jste mě zaskočil. Moc si to nedokážu představit. Když se podíváme na strany, které jsou založené na osobnosti lídra, a on odejde, jak to udělal Václav Klaus mladší Trikolóře, tak ta strana zanikne. V Česku nemáme příklad strany, kde by to bylo jinak. ODS po odchodu Václava Klause sice přežila, ale ta strana byla velmi silná i bez něj. Do jisté míry to lze vztáhnout i na bývalou ČSSD a Miloše Zemana.

Jsem konzervativec a ODS se mi líbila. Dnes, když vidím, že hlavním představitelem ODS, samozřejmě mluvím o koalici SPOLU, je Markéta Pekarová Adamová, tak je mi z toho smutno. Fakt si nedovedu představit, že by Robert odešel anebo spíš utekl. Vždyť celý náš název zní Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty.

Existuje karikatura politických lídrů, kde na oslíku ODS jede KDU-ČSL a TOP 09...

A je trefná. Slepenec SPOLU už jasně řekl, že se po volbách rozpadne a každá strana si půjde svou cestou. Podle mě TOP 09 a KDU-ČSL, které by byly těžce volitelné, se vytáhnou díky ODS. A ODS to poškodí, protože tradiční volič ODS už je z toho nyní nešťastný. Po volbách se tedy koalice rozpadne, a už dnes se proslýchá, že se domlouvá budoucí spolupráce ANO a ODS. Prý jim v tom pomáhají ti páni z Hradu, co jsou bez prověrek. A tam je lehká nápověda, ať lidé volí nás.

Podobná karikatura by mohla vzniknout i o koalici PirSTAN. U ní si nejsem jistý, kdo koho táhne a kam. Podle mě Piráti stahují politicky STAN někam dolů.

Kdyby nebyla Přísaha, koho byste volil?

Vůbec netuším. Když jsem před rokem pohlédl na to politické kolbiště, tak mi bylo celkem smutno. Nicméně mi přišli docela sympatičtí Starostové a nezávislí. Pak se ale stali součástí účelového slepence PirSTAN. Mezitím se na konci tunelu objevilo světlo, což byla Přísaha a Robert Šlachta. A to je výzva.



