Podnikatel: Jsem tvrdý chlap, ale poslední dobou brečím. Tohle mi udělal covid. Hospodští si stěžují? Na co?! Podívejte, co se stalo nám…

Podnikáte 27 let, tedy prakticky od revoluce. Můžete popsat tuhle dlouhou cestu?

Dnes je realita jiná… Zažil jste někdy podobnou krizi, jakou mnoho podnikatelů včetně Vás zažívá nyní?

Ne, absolutně ne! Je jasné, že to vždy nebylo jen příjemné, ale tato situace se nedá s ničím srovnat. Alespoň v mém případě. To zoufalství a bezmoc jsou opravdu šílené. Každý den hledáte to světlo na konci tunelu, tu naději, ale bohužel nic nepřichází. Myslím si, že jsem celkem tvrdý chlap, ale poslední dobou často brečím nad tou bezmocí. Stále si říkám: Nemůžeš to změnit, nestresuj! Ono se to moc pěkně říká…

Pojďme konkrétně, aby si čtenáři udělali představu. Měsíčně Vás stojí chod firmy na nejnutnějších výdajích zhruba 25 tisíc. Jaké jsou příjmy?

Ano, zrovna nedávno jsem to počítal. Potřebuji zhruba 25 tisíc měsíčně na udržení firmy. A to jsou ty nejnutnější výdaje, abych přežil. A příjmy? Ty jsou v této chvíli nulové. Stát vyloženě nezakázal fungování nás jako takových, ale znemožnil nám vykonávat naši práci tím, že zakázal vše, co bychom dělat mohli.

Co konkrétního jste získal od státu?

To jsou velmi jednoduché počty. V dubnu to bylo 25 tisíc, v červnu 19,5 tisíc a odpuštění sociálního a zdravotního pojištění po dobu šesti měsíců. To je zhruba 36 tisíc. To vše dohromady dělá pomoc 80.500,-Kč za 10 měsíců! Jestliže potřebujete ale měsíčně 25 tisíc na chod firmy, tak si každý umí spočítat, jak na tom dnes asi jsme. A to se vůbec nebavím o tom, že bych měl něco vydělávat na život. I kdybych počítal měsíčně s průměrnou mzdou 30 tisíc, kterou samozřejmě teď nemám, vychází mi to za 10 měsíců mínus 500 tisíc!

Už od prvopočátku jsem tvrdil, že nebudu brečet, něco jsme našetřené měli, říkal jsem, ok, rok to můžeme vydržet z úspor a přežít. Teď to bude pomalu rok, a já vím, že dál už to takto vydržet nejde!

Jistě znáte z oboru téměř všechny. Jak to vypadá jinde?

Myslel jste někdy na to, že vše takzvaně položíte?

Bohužel ano. Poslední dobou na to myslím čím dál tím víc. Každý den se probouzím s tím, že to bude můj poslední den v podnikání, každý den se přemlouvám, abych ještě vydržel. Miluji svou práci, miluji rozzářené lidské oči, jsem šťastný, když vám někdo řekne: Pane Novák, celý svůj život dostávám na výročí oblečení, ale to, co jste dokázal vy, na to budu do konce života vzpomínat.

Co bude dál?

Tak to sám teď nevím. V březnu jsem říkal ženě, že chvilku vydržíme z úspor. Ta chvilka asi právě teď vypršela, a tak budu muset udělat nějaké rozhodnutí.

Ano?

Pravděpodobně půjdu někam na brigádu, abych si ponechal své podnikání, a abych si zajistil alespoň ty základní potřeby. A budu věřit, že se vše k lepšímu obrátí. Je evidentní, že pokud se někdo rozhodl spoléhat na státní podporu, pravděpodobně prozřel, tak jako jsem prozřel já a pochopil, že se musíme postarat sami o sebe. No, a pokud by to mělo trvat déle, přestanu podnikat, najdu si práci, a mé podnikání se stane koníčkem. Jen nechápu, pokud se stát rozhodl pohřbít malé podnikatele, kde vezme peníze na svůj státní přebujelý aparát. Možná ze mne mluví zlost, ale když vidíte, jak státní úředník opravuje v home office chalupu se 100 procenty platu a vy dřete bídu, pak se asi není čemu divit.

