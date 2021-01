Posilování mocenského bruselského centra je špatné, referendum o setrvání v EU je správná cesta, míní ústavní právník

ROZHOVOR Čím dál častěji se mluví o tom, jestli má nebo nemá Česká republika zůstat součástí Evropské unie. Hnutí Trikolóra dokonce v minulých dnech přišla s návrhem, že by referendum o setrvání v EU mělo být součástí každých voleb do Poslanecké sněmovny. Ústavní právní Zdeněk Koudelka to přitom vidí naprosto jasně. Pokud jsme vstoupili do unie na základě referenda, stejně tak můžeme z unie odejít, myslí si advokát Zdeněk Koudelka z hnutí Trikolóra.

Jak se jako renomovaný ústavní právník díváte na snahu hnutí Trikolóra změnit právní řád tak, aby součástí sněmovních voleb bylo vždy také referendum o setrvání v Evropské unii?

Je to cesta právně možná. O vstupu do Evropské unie Češi, Moravané a Slezané rozhodli v referendu roku 2003. Je tedy logické, že o případném vystoupení mají rozhodnout občané obdobným způsobem. Jde o zásadní státoprávní otázku, kde je vůle lidu legitimním způsobem přijetí politického rozhodnutí. Samotná smlouva o Evropské unii umožňuje státům z ní vystoupit, což využila Británie. Již dříve se rozhodli v referendu roku 1982 obyvatelé Grónska, které je autonomní součástí Dánska, že se na Grónsko nebude vztahovat působnost evropských regulací. Naše ústava by měla být doplněna o způsob provedení práva na vystoupení z Evropské unie.

Kritici tohoto návrhu mluví o tom, že jde o zbytečně složitý postup, který by bylo lepší nahradit „jednorázovým“ referendem o vystoupení z EU. Jak to vidíte vy?

Je rozumné spojit referendum s volbami, protože se ušetří finanční náklady. Takto se postupuje i u některých místních referend v obcích, když jsou spojeny s komunálními volbami. Voliči nemusí jít k volebním urnám zbytečně navíc, když mohou při volbách odevzdat též hlasovací lístek v referendu. I předvolební kampaň může sloužit k vyjasnění postoje jednotlivých stran k referendové otázce.

Pokud by tedy v referendu o setrvání v EU občané ČR rozhodli o odchodu, co by se dělo pak?

Začalo by běžet dvouleté období na dojednání vzájemných vztahů po vystoupení. Pokud by nebyla žádná dohoda uzavřena, vzájemný obchod by probíhal podle obecných pravidel Světové obchodní organizace, podle nichž běžně obchoduje většina států světa.

Čerstvou zkušenost z vystoupení z EU má teď Velká Británie. Je to podle vás pozitivní, nebo negativní zkušenost?

Britská zkušenost ukazuje, že určující je pevnost postoje vlády státu, který chce odejít. Vláda premiérky Theresy Mayové neměla většinu v parlamentu a premiérka se neodhodlala pro předčasné volby. Premiér Boris Johnson při svém nástupu ohlásil, že chce dotáhnout brexit do konce. Nebál se předčasných voleb, které drtivě vyhrál. Tyto volby byly vlastně druhým referendem o brexitu, kde většina voličů volila konzervativce, protože slíbili dotáhnout brexit. Rozejde-li se parlament a lid, zvítězí v demokracii lid. To se stalo předčasnými britskými volbami 2019, v nichž prohrála Strana práce, která zradila vůli britských voličů být svrchovaným státem, a vyhrála Konzervativní strana, jež chce naplnit touhu voličů odejít z Evropské unie.

Johnson dal najevo, že neprodlouží po oficiálním vystoupení Británie z Evropské unie k 31. 1. 2020 přechodné období, které platilo do konce roku 2020. Nebál se situace, kdy mezi Británií a EU nebude žádná dohoda. Brusel pak musel zapomenout na své velikášské požadavky vůči Británii. Za největší vrchol stupidity považuji požadavek Bruselu, aby vzájemné spory řešil Evropský soud. To bylo pro Británii nepřijatelné, protože by měla postavení evropského protektorátu, když by vzájemné spory řešil orgán jedné ze stran. Nakonec se zvolilo v mezinárodním právu tradiční řešení, že mezinárodní spory řeší arbitráže.

Trikolóra opírá svůj návrh o to, že až 60 procent zákonů vzniká de facto v Bruselu a naše zákonodárné orgány mají ve své kompetenci tedy pouze menší polovinu všech norem, které upravují životy lidí v ČR. Je podle vás v pořádku, že dochází k tak intenzivní unifikaci skrz členské státy EU?

Posilování mocenského bruselského centra je špatné. Evropská unie si plíživě přisvojuje další a další působnosti, které s původní ideou společného trhu nemají už nic společného. Například evropské předpisy o ochraně osobních údajů. Proč se mají veřejná blahopřání starostů vůči starším občanům řídit stejnými pravidly na Moravě jako ve Slovinsku. To by za Rakouska-Uherska nenapadlo ani toho největšího vídeňského centralistu. Proč se má z Bruselu jednotně řešit zákaz olůvek pro rybáře. Olůvka ať si řeší každý stát podle svého. Vždyť v Nizozemí je povolena marihuana a v jiných evropských státech ne. Prostě nemusíme mít všechno řešeno jednotně dle bruselského pokynu. Podstatou Evropské unie je převod pravomocí z členských států na bruselské orgány. Tento proces vede k neustálému oslabování členských států. V 19. století bylo Království české a Markrabství moravské, ale státnost neměly, tu měla habsburská říše. Těžko ale říci, kdy jejich původní státnost zanikla. Nebylo to vydáním Obnoveného zřízení zemského v Čechách 1627 a na Moravě roku 1628, kdy došlo k posílení panovníka, ale státnost existovala, ani sloučením České dvorské kanceláře s rakouskou roku 1749. Státnost zanikla řadou centralizačních kroků, byť každý sám o sobě by nebyl koncem státu. Státnost lze ztratit, aniž je zřejmé, kdy k tomu dojde.

Mezi členskými zeměmi EU jsme pořád – dá se říct – nováčci, protože o vstupu do EU rozhodli občané ČR v referendu teprve v roce 2003. Co je podle vás impulsem k tomu, že se tak často u nás mluví o vystoupení z EU?

Důvodem je právě onen přehnaný centralismus a snaha vše srovnat podle jednoho bruselského metru. Řada lidí také vidí obrovské plýtvání a korupci ve spojení s evropskými dotacemi. I z daní chudých lidí je vytvářen evropský rozpočet a evropské peníze jsou často promrhány nebo je získávají bohatí. Evropský dotační systém je hluboce nemorální. Proto se mezi právníky šíří vtip: „Jak se nazývá legální krádež? Eurodotace“.

