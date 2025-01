Poučený Trump. Washingtonská žumpa. Ukrajina přijde o území. Josef Mašín k inauguraci prezidenta

Jaké změny očekáváte, když se Donald Trump dostává opět do funkce prezidenta?

Donal Trump volby vyhrál hlasy voličů, kteří nevolili Republikánskou stranu, ale Donalda Trumpa. Čtyři roky exilu byly ukončeny mandátem pro výkon funkce prezidenta a byly Trumpovi poučením pro výběr svého nového týmu, aby se nespoléhal na rady republikánských „elit“ z Washingtonu. Věřím, že se bude snažit dosáhnout všeho, co přislíbil. Většina spolupracovníků, které jmenoval, nepochází z washingtonské žumpy, i kdyby to byla ta republikánská.

Z nejdůležitějších nových sekretářů jmenovaných Trumpem, kteří by mohli být nápomocni při očistě zkorumpované Bidenovy administrativy, je nutné jmenovat Peta Hegsetha za ministerstvo obrany, Pam Bondiovou za ministerstvo spravedlnosti, Kashe Patela za Federální úřad pro vyšetřování (FBI), Johna Ratcliffa za Ústřední zpravodajskou službu (CIA) a ředitelku národní rozvědky, bývalou demokratickou členku Kongresu a kandidátku na prezidentku za Demokratickou stranu Tulsi Gabbardovou.

Rasističtí a neschopní generálové Lloyd Austin a Charles Brown s mnoha dalšími woke „mnohohvězdičkáři“ půjdou do penze, ne-li před vojenský soud. Doufám, že vlastizrádce generál Mark Milley dokončí svou penzi ve Fort Leavenworthu ve společnosti bývalého vedení FBI.

Elon Musk a Vivek Ramaswamy byli jmenováni do nově stvořených funkcí, které nepodléhají schválení Senátem. Mají za úkol zabrzdit již téměř nekontrolovatelné zadlužení Ameriky, které dosáhlo 36 bilionů dolarů a zvyšuje se každé dva a půl měsíce o další bilion dolarů. Jak se ukázalo, bude to těžké. První pokus omezit výdaje v Kongresu i v Senátu na hlasech nejen demokratů, ale i republikánů prakticky ztroskotal.

Velkou, již dnes viditelnou změnou je kolaps věrohodnosti sdělovacích prostředků. Pouze CNN samotná od voleb ztratila devětačtyřicet procent diváků. Totéž platí pro The New York Times, The Washington Post, televizní kanál MSNBC, společnost ABC a další, které udržovaly Bidena a Harrisovou rozšiřováním lží při životě. Vyráběli je pro ně demokraté pod dozorem ministerstva spravedlnosti a FBI nebo demokraty dosazenými do prokuratury a soudními šašky, kteří se moc neliší od těch známých v Československu za komunismu. Rozšiřovali zprávy o báječném zdravotním a mentálním stavu Bidena, inteligenci a exekutivních schopnostech Harrisové. Ta hvězdám z Hollywoodu pro jejich veřejná doporučení k prezidentské volbě a za vystupování na politických shromážděních platila milionové obnosy v dolarech. Jako například Oprah Winfreyové, nejbohatší černošce v Americe, dva a půl milionu dolarů. Volební kampaň Harrisové stála dvě a půl miliardy dolarů. Nyní sami demokraté vyšetřují, kam se ty peníze ztratily.

Čeští „amerikanologové“ z Bostonu, kteří udávají směr českému zpravodajství a politice vůči Spojeným státům americkým, jisti si vítězstvím Harrisové, při televizním přenosu v průběhu voleb českému publiku předkládali podivné informace, když statečně bojovali pro její vítězství do posledního dechu. Po utrpěném šoku museli i oni přiznat, že Trump zvítězil, i když pouze proto, že Američané volili proti svým zájmům a latino a černí „macho“ muži nechtěli volit ženu.

Podle českých zpráv obyvatelé měst, kde žiji ti inteligentnější Američané, volili demokraty, tedy Harrisovou, a ti méně chytří, žijící na venkově, volili Trumpa, který není podle nich též moc inteligentní. Býval to ten kovboj Reagan s jeho hvězdnými válkami, tedy programem Star Wars, dnes je to ten hulvát Trump, který se snaží zastavit okrádání Ameriky svými „spojenci“.

V Čechách změny neočekávám.

Naplní svůj slogan America First, v překladu Amerika na prvním místě?

Bude se snažit, ale bude to navzdory mnoha „elitním“ republikánům. „Má země je na prvním místě“ je to první, co by mělo být programem každého prezidenta. Věřím, že on je jedním z těch, který, jak to již dokázal, to dodrží.

Dokáže Elon Musk sesekat vládní výdaje USA?

Předloha státního rozpočtu je úkolem Kongresu. Rozpočet musí být schválen Senátem, než je podepsán a použit prezidentem a jeho vládou ke státním účelům. Elon a Vivek jsou pouzí poradci prezidenta. Bude záležet na prezidentu Trumpovi, zda Elona Muska a Viveka Ramaswamyho plně využije.

USA s Ukrajinci jednají už dlouho o konci války. Máte o vývoji jednání nějaké zprávy?

Mírová dohoda, ke které dojde, nebude vyjednána Blinkenem ani Bidenem. Výsledek konfrontace obou soupeřů byl zřejmý od prvního dne přepadu Ukrajiny. Prodloužení již tehdy započatého vyjednávání stálo statisíce životů Ukrajinců, jakožto i Rusů. Nynější dohoda bude stát Ukrajinu ztrátu Krymu a též i podstatných území Ukrajiny. Ukrajina se nestane členem NATO. Možné členství Ukrajiny v Evropské unii nebude pozitivním přínosem pro tuto zemi.

Joe Biden na konci svého panování slíbil Kyjevu další pomoc v hodnotě miliard dolarů. Nezůstane nyní jen u slibů?

Peníze přislíbené Kyjevu Bidenem, které Amerika nemá, jsou částí obnosu, který byl zahrnut do Bidenova rozpočtu a schválen i republikány. Amerika si je bude muset půjčit. Doufám, že Trump s Muskovou podporou bude vzdorovat nátlaku amerických oligarchů i těch republikánských. Jsem si jist, že Trump upozorní Zelenského na skutečnost, že Amerika není připravena k financování další války mezi Ruskem a Ukrajinou. A Putinovi přátelsky sdělí, že neukončí-li svou agresi, Amerika je připravena podporovat Ukrajinu dále, a to nejen finančně. Po třech letech války, kde Ukrajina je ten, který ztrácí, jsou obě strany připraveny k dohodě. Čím dříve dojde k mírové dohodě, tím více Amerika ušetří.

Jak jste vlastně oslavil vítězství Trumpa v amerických prezidentských volbách?

Donald Trump prezidentské volby vyhrál třikrát. Pouze tentokrát byli republikáni lépe připraveni na volební podrazy, kterými se demokratům povedlo dosáhnout jmenování Bidena prezidentem. V období Trumpova nuceného exilu z politiky byla v Americe vytvořena atmosféra, ve které se lidé neodvážili přiznat své politické smýšlení. Demokratické elity vedené Obamou, Bidenem a Pelosiovou pod dozorem ministerstva spravedlnosti vytvořily z FBI, CIA a Black Lives Matter (BLM) novodobé bojové složky přirovnatelné k Hitlerovým útočným oddílům, tedy Sturmabteilung (SA), nacistické státní policii Geheime Staatspolizei (Gestapo) nebo československé komunistické Státní bezpečnosti (StB), které jednaly v jejich zájmu.

Atmosféra v Americe byla a ještě je taková, že osoba konfrontovaná otázkou, zda je příznivcem Trumpa, nebo Bidena, či Harrisové, z obavy ztráty zaměstnání nebo jiné perzekuce, možnosti být vyslýchána FBI pro možné teroristické vztahy se bránila k přiznání afinity k Trumpovi nebo jeho programu.

Přilepení nálepky na automobil naznačující, že majitel je Trumpův příznivec, v oblastech zalidněných demokraty vedlo k poškození laku nebo rozbití oken.

Bidenova FBI šla tak daleko, že i demokratičtí prezidentští také kandidáti byli zpolitizovanou FBI sledováni a vedeni jako potenciální teroristé. Hovořím o Tulsi Gabbardové, která bývala demokratickou členkou Kongresu, podplukovnicí Národní gardy, a tak dále.

V této situaci většina lidí až do konce voleb věřila ve vítězství Harrisové. Byli svedeni předvolebními poptávkami a levicovými sdělovacími prostředky, které nakonec uvěřily vlastním lžím, kterými krmily svět.

Výsledek voleb byl šokem nejen pro Baracka Obamu a Harrisovou, ale i pro celý zkorumpovaný Washington.

Moc neslavím.

Jaká je povolební atmosféra kolem Los Angeles, kde bydlíte?

Většina obyvatel zde jsou demokraté. Ti, lépe si stojící, ještě trpí šokem, ale doposud jsem neslyšel, že by se jich mnoho chtělo vystěhovat do Kanady, ač tím vyhrožovali. Byla to pouze Ellen DeGeneresová se svou chotí, která před Trumpem utekla do Anglie, kde prý holky neměly moc štěstí s počasím. Ti ostatní, kteří chtěli utéct do Kanady, si to asi po setkání a večeři Justina Trudeaua s Donaldem Trumpem rozmysleli.

V Los Angeles i v Kalifornii samotné, kde jsou ukradené volby zákonné, se demokratům nepodařilo udržet některé klíčové pozice, a dokonce ztratili takzvaný volební návrh 36, který končí s kalifornským zákonem, který umožňuje beztrestnost loupeží zboží v obchodech až do ceny 950 dolarů. Tyto loupeže jsou opět trestné.

Nedávno si čtyři černé studentky, které jako obvykle vyrabovaly obchod, v policejním voze po zatčení stěžovaly na tu novou nehoráznost, která jim nyní brání v jejich obvykle bezplatném nákupu, o které nevěděly.

