Pozavírat opozici. Teď se to může stát i tady. Foldyna žasne, co si vláda se zákonem dovolila

Jaké podle vás přinesl uplynulý rok 2024 nejdůležitější okamžiky v politice u nás a v zahraničí?

U nás i v zahraničí je to jednoznačně zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA.

Největší událostí české politiky je zvolení amerického prezidenta?

Jistě, jsme přece americkou kolonií. Zvolením Donalda Trumpa ale pro nás vznikla možnost tento stav změnit. Navíc se zvýšila šance, že nebudeme vehnáni do války proti Rusku, což jinými slovy znamená, že se zvýšila šance na naše přežití.Teď je to tak 50 na 50, což je značné zlepšení.

Z čeho tak usuzujete?

Z toho, že vše nasvědčuje tomu, že Donald Trump je racionálně uvažující člověk a jako takový musí vědět, že současný stav je neudržitelný.

Jaký stav?

Po rozpadu bipolárního světa všechny americké administrativy považovaly za samozřejmé, že USA budou ovládat celý svět, a podle toho se také chovaly. Výsledkem je válka USA proti Rusku, ve které Američané používají Ukrajince jako lidské drony, obchodní válka s Čínou hrozící přerůst ve válku skutečnou, ztráta vlivu na Blízkém východě, v Asii, v Africe a je také čím dál jasnější, že dnes americká administrativa nedokáže pořádně ovládat ani USA. To vše bude muset Donald Trump změnit, jinak nepřežije ani on, ani Amerika. Z toho vyplývá, že se bude starat výhradně o USA, a z toho vyplývá, že pro nás se nabízí šance obnovit svoji suverenitu. Bude zajímavé sledovat, jak si s novou situací poradí pan Fiala a ta parta kolem něj. Doposud byli zvyklí pouze plnit příkazy. Ty teď ale nejspíš přestanou přicházet. Jsme dnes vlastně ve trochu podobné situaci, jako když Gorbačov řekl vedení tehdejší KSČ „je to vaše věc“. Tehdy mezi papaláši také zavládla bezradnost, protože na samostatné rozhodování nebyli moc zvyklí. Naši současní papaláši jsou na tom v tomto ohledu stejně, možná ještě hůř.

Je ale takový ústup z mezinárodního pole pro USA výhodný? Jinak na to Trump přece nemůže přistoupit…

Je to pro USA i celý zbytek světa rozhodně mnohem výhodnější než globální jaderný konflikt, což je druhá a jediná další varianta. O ústup v pravém slova smyslu ale nepůjde. USA jen už nebudou diktovat, ale vyjednávat, což je z hlediska fungování politiky návrat k normálu.

A jaká je v této souvislosti pozice naší země?

Žádná. ČR je dnes v pozici nesvéprávného sluhy, kterého nikdo nebere vážně – vždyť Fialu nepozval na oběd už ani mezinárodní žebrák Zelenskyj. V diplomacii jsme izolováni od světa víc než Severní Korea. Lokaje si zkrátka neváží nikdo – ani jeho pán, ani soupeř jeho pána.

Co ze stávajícího stavu plyne pro občany České republiky?

Že naše šance zbavit se vlády Petra Fialy, tedy vlády národního ponížení, je mnohem vyšší, než byla ještě nedávno. Ale pozor; pořád mluvím pouze o šanci, a navíc o šanci ne moc vysoké a o šanci, kterou musíme využít jen my sami, protože tentokrát nám opravdu nikdo nepomůže. Ale i malá šance je mnohem větší než žádná šance. Pokud ji využijeme, čeká nás dlouhá a těžká cesta, avšak se světlem na konci tunelu. Pokud se to nepovede, budeme rabováni dál až do naprostého vyčerpání a jako národ i jako samostatný stát nakonec pravděpodobně zanikneme. Míra devastace naší země ve jménu cizích zájmů je za vlády Petra Fialy vskutku bezprecedentní. Vždyť o to, aby zdejší průmysl fungoval co nejlépe, usiloval dokonce i Adolf Hitler. Petr Fiala usiluje o opak…

To přece nelze srovnávat. Mírně řečeno je takové tvrzení hodně kontroverzní.

Uvědomuji si, že jde především o velmi pravdivé tvrzení. A to jsem ještě nezmínil devastaci morální, což je ovšem téma na samostatný rozhovor.

Nazval jste vládu Petra Fialy vládou národního ponížení. Proč?

Protože to tak je. Za protektorátu jsme byli sluhové třetí říše, za dob komunismu jsme byli sluhové SSSR, za dob Fialovy vlády jsme druhořadí sluhové druhořadých sluhů, což je největší ponížení našeho národa v celé jeho historii. Jak už jsem uvedl; Američané považují Ukrajince za pouhé drony a my jsme sluhové těch dronů. Co si o nás kdo může myslet?

Ukrajinský velvyslanec v ČR Vasyl Zvarych ve svém novoročním rozhovoru pro Seznam uvedl, že by Češi měli ukrajinské válečné úsilí podporovat ještě více, a komu se prý nechce, měl by se podle něj „podívat Ukrajincům v ČR do očí“ a svůj názor by prý změnil. Co si o tom myslíte?

Ten rozhovor jsem četl, a už jen to, že byl načasován přesně na den, kdy nás Ukrajina odřízla od plynu, ukazuje na míru drzosti pana velvyslance a celého režimu, který reprezentuje. Dál se k tomu rozhovoru nebudu vyjadřovat. Proč komentovat výroky představitele největší kleptokracie na světě? Jinak; já se do očí Ukrajincům v ČR dívám poměrně často a většinou tam vidím leda tak dvě až tři promile.

Říkal jste, že šance, že po volbách nebude vládnout Petr Fiala, nejsou příliš velké. Vždyť z volebních preferencí, které jsou poměrně jasné a stabilní, vyplývá, že současná koalice dostane v příštích volbách pořádný výprask. Vy si myslíte, že se to kampaní ještě dá zvrátit?

To určitě ne. Dá se ale udělat mnoho jiných věcí.

Co například?

Dá se například udělat to co v Rumunsku. Také se mohou zrušit opoziční strany anebo pozavírat opoziční politici.

To myslíte vážně?

Jistě, to, co se stalo v Rumunsku, se klidně může stát i v ČR. Vždyť Rumunsko je stejně jako ČR členem EU i NATO a podívejte, jak tam ten puč krásně prošel. Všichni ví, že zrušení volby bylo nezákonné, protože byly použity vylhané argumenty, a nikdo ani nepípne. Jestli je něco, co členství v EU a v NATO opravdu negarantuje, tak je to demokracie a právní stát. Možná je tomu dokonce přesně naopak.

Říkal jste ale také, že se mohou zrušit opoziční strany anebo pozavírat opoziční politici…

Ano, říkal a je to tak. Vždyť koalice si už na to schválila příslušný paragraf.

Myslíte ten přílepek k zákonu o Ukrajincích?

Ano. Před Vánoci si pětikoalice schválila nový paragraf trestního zákona, podle kterého mohou zavřít prakticky kohokoli za prakticky cokoli. Je to § 318 a) a každý, kdo si ho přečte a netrpí zásadní poruchou funkční gramotnosti, mi musí dát za pravdu. Ten paragraf je opravdu něco otřesného.

Co je tam podle vás nejvíc problematické?

Píše se tam, že zavřít mohou každého, kdo vykonává nějakou činnost pro cizí moc. Takový člověk může být zavřen až na 15 let.

Není ale správné, že by činnost pro cizí moc měla být postihována? Není to oprávněné opatření k zajištění bezpečnosti státu?

To ano. Činnost pro cizí moc by ale měla být nějak specifikována – například jako shromažďování informací, které jsou z důvodu bezpečnosti státu vedeny v režimu „T“ nebo „PT“. Nic takového tam ale není. Což znamená, že když třeba na soc. sítích napíšete, že Foltýn s Řehkou jsou nebezpečná paka, která v armádě demokratické země nemají co pohledávat, a proto by premiér měl uložit ministryni obrany, aby se jich zbavila, jenomže premiér je zoufalec, takže to neudělá, a ministryně na tom není o mnoho lépe, takže to neudělá taky, tak vás za to můžou poslat do lochu, a to i přesto, že jste nejenže nevyzradil nic tajného, ale navíc jste napsal pravdu.

Opravdu se ten paragraf takhle dá vyložit?

Jasně. Soud řekne, že informace, že nám vládne zoufalec, může poškodit naše ústavní zřízení, což je nepochybně pravda, protože zoufalec ve vysoké ústavní funkci ústavní zřízení skutečně poškozuje, mohla pomoci cizí mocnosti ke zjištění stavu ČR a že ta mocnost se tu informaci mohla dozvědět z vašeho účtu na sociální síti, a už si můžete balit čumajdan do basy. Ten paragraf zkrátka nemá sloužit k ochraně bezpečnosti země, ale k tomu, aby umožnil všem kritikům současného režimu zavřít hubu. A pozor, trestná je už příprava, což zřejmě znamená, že vás mohou zavřít už za to, že si připravíte tužku a papír a přečtete si v novinách článek o Fialovi. Ne, vlastně že si takové noviny jen koupíte. No jo, ale vy si je vlastně nekoupíte, protože už bude zavřenej jejich vydavatel. Vlastně by měli být zavřeni všichni vydavatelé, protože každá zveřejněná informace může být zaznamenána cizí mocností a může, pokud tedy není bezvýhradně oslavná, jak říká ten paragraf, „poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost České republiky. Mimochodem, ten paragraf jako by z oka vypadl nechvalně známému komunistickému § 98 podvracení republiky, jen je tam navíc to, že trestná je i příprava. To si tehdy komunisté netroufli. Tihle to tam klidně dali, a ještě mají tu drzost žvanit přitom něco o demokracii.

Žádný soudce se zdravým rozumem přece nemůže to ustanovení takhle vykládat. Nebo ano?

Soudců se zdravým rozumem je u nás jako šafránu, zatímco politicky angažovaných a snaživých soudců a státních zástupců je u nás nadbytek, takže o tom, jak to bude fungovat, si nemůžeme dělat iluze. Ostatně; uvidíme, jak to dopadne u Ústavního soudu, kde ten paragraf, doufám, skončí.

Vy sám pro to, aby tam skončil, něco uděláte?

Jako řadový opoziční poslanec můžu udělat maximálně to, že se pod příslušný podnět podepíšu. A přesně to, pokud k tomu bude příležitost, také udělám. V tomto případě je potřeba podpisu nejméně 41 poslanců. Já o tom samozřejmě budu s ostatními kolegy poslanci mluvit, ale rozhodnutí je na vedení opozičních stran a následně na vedení opozičních poslaneckých klubů. Já jsem jen, jak už jsem řekl, jeden řadový poslanec.

Ukrajina 1. ledna zavřela potrubí s plynem pro Evropu. Co si o tom myslíte?

Že jsme tak dlouho byli panem Fialou a spol. strašeni tím, že nám plyn zavře zlé Rusko, až nám ho zavřela hodná Ukrajina.

Mimochodem; je zajímavé, že Ukrajincům nevadí ruský plyn, vadí jim jen to, že bychom ho měli mít také my.

Jak by měli naši politici podle vás reagovat?

Přestat jakkoli pomáhat hodné Ukrajině a snažit se navázat dobré vztahy se zlým Ruskem.

Můžeme to čekat od vlády Petra Fialy?

To má být vtip? Samozřejmě že nemůžeme. Ti jen budou říkat, že za to, že nám Zelenskyj zavřel plyn, může Putin. Žijeme ve velmi groteskní dystopii. Ale pozor, to, že jsou ti šašci směšní, neznamená, že nejsou nebezpeční. Právě naopak; slaboch, který se dostal k moci, a hrozí, že o ni přijde, je většinou záludnější a nebezpečnější než člověk silný.

Nedoplatí na přerušení dodávek plynu do Evropy také Ukrajina, protože přijde o tranzitní poplatky?

Ukrajině ztrátu jistě snadno nahradí USA, které prodejem předraženého zkapalněného plynu do Evropy vydělají pořádný balík. Je potřeba říci, že s takovými spojenci už žádné nepřátele nepotřebujeme. Kdyby u nás nebylo logické uvažování zakázané, tak bychom nyní nevyhnutelně museli dojít k závěru, že je naším zájmem, aby Ukrajina co nejdříve bezpodmínečně kapitulovala, protože kromě toho, že by to zachránilo obrovské množství životů, by se tak opět otevřela významná trasa pro dopravu levného plynu z Ruska, což by pro umírající evropský průmysl znamenalo polití živou vodou. Takhle ovšem můžeme pouze nadšeně volat „Sláva Ukrajině“ a jít si plést svetr. O tom, že bychom začali řešit skutečnou bezpečnostní hrozbu pro Evropu, což je muslimská imigrace, pak nemůže být ani řeči. Ostatně; v Sýrii je dnes naším největším spojencem v „boji za demokracii“ tamní al-Káida, jejíž šéf už prohlásil, že s volbami teď pár let počká, což mají se Zelenským, který už na Ukrajině všechny volby zrušil, společné. Prý bojovníci za demokracii… Jak velký idiot člověk musí být, aby tomu ještě věřil?

Pojďme k domácí politice…

U domácí politiky jsme celou dobu. To, co se děje kolem nás a jak se my sami v tom prostředí pohybujeme, se nutně přenáší i k nám domů.

Jedním z velkých problémů v ČR je nedostatek dostupných bytů. Vláda Petra Fialy sice slibovala, že tento problém bude řešit, moc se to ale nepovedlo. Jaké řešení v tomto ohledu nabízíte vy?

Největším problémem ČR je, že Češi, Moravané a Slezané vymírají, s čímž ovšem nedostupnost bytů souvisí. Není to ale jediný důvod.

Zůstaňme ale zatím u těch bytů.

Z toho, že Čechů je stále méně a počet bytů se naopak mírně zvyšuje, by mělo vyplývat, že byty budou stále dostupnější. Že tomu tak není, je dáno především tím, že byty v lukrativnějších místech, jako je například Praha či další velká města, slouží jako investiční příležitost pro zahraniční investory. Cena, kterou jsou tito investoři schopni a ochotni zaplatit, je samozřejmě pro drtivou většinu českých párů nedosažitelná. Řešením samozřejmě může být zvýšení výstavby nových bytů, ale ani pak si nemůžeme být jisti tím, že zahraniční investoři místní lidi zase nepřeplatí a cena nebude stoupat i nadále…

Co s tím?

Některé země to řeší tak, že zahraniční subjekty nemohou v té zemi vlastnit nemovitosti či alespoň pozemky, na kterých ty nemovitosti leží, což samozřejmě zahraniční spekulanty odrazuje. To spolu s výstavbou nových bytů ceny tlačí dolů. Ostatně když půdu v České republice budou vlastnit cizinci, tak Česká republika přestává být Českou republikou.

Není takové opatření neslučitelné s členstvím v EU? Nebo evropským právem konkrétně?

Některé země to řeší tak, že nejsou členy EU.

Vy byste z EU vystoupil?

Já bych o setrvání v EU chtěl vypsat referendum. Sám bych v něm hlasoval pro vystoupení. Od doby, kdy ČR do EU vstoupila, se EU změnila k nepoznání. Dnes je to mrtvý projekt a je jen otázkou času, kdy se rozpadne, a je také otázkou, zda se rozpadne mírovou cestou. I proto bychom měli mít silnou armádu, a ne armádu Jasánků a politruků vybavených politicky údernými hesly a nepotřebným šrotem, jakou máme dnes.

Z čeho soudíte, že jde o mrtvý projekt?

Chcete jeden příklad? Když nečlenský stát EU, Ukrajina, zastavil dopravu plynu do Evropy, což postihne celou EU, ale nejvíc její členské státy Slovensko, Maďarsko, ČR a Rakousko, tak za koho se EU postavila? No přece za Ukrajinu! Proč být v takovém spolku? Dalších příkladů, kdy EU svým členům jenom škodí, by se ale našlo ohromné množství. Je jich víc, než je snesitelné.

V souvislosti s armádou jste mluvil o nepotřebném šrotu. Nakupujeme přece novou techniku.

Například „slavné“ F-35. Každý realisticky uvažující člověk musí vědět, že největší bezpečnostní hrozbou pro ČR je migrace z muslimských zemí. A víte, kolik migrantů zastaví ta naše flotila stíhaček F-35?

Kvůli tomu patrně armáda stíhačky nekupuje.

Ale je to největší hrozba. Stíhačky zastaví přesně nula migrantů. Zato ale všichni budeme nosit na zádech terč, protože po tom všem, co jsme řekli a udělali, nás Rusko a jeho spojenci budou nuceni považovat za hrozbu. Ostatně; to je hlavní důvod války na Ukrajině – Ukrajina se stala pro Rusko hrozbou. A ti naši tatrmani dělají všechno pro to, aby se ve stejné pozici ocitla i ČR.

Nemůže si ale každý stát rozhodnout, jak se vyzbrojí či do jaké aliance bude patřit?

Samozřejmě že může, jen ale musí počítat s reakcí dalších států, které toto právo mají také a které se počínáním daného státu mohou cítit ohroženy. A aby se co nejvíc snižovala pravděpodobnost válek, které z tohoto systému plynou, vymyslela se disciplína, které se říká diplomacie. A protože ČR v této disciplíně dnes nemá žádného reprezentanta, tak je ve stále větším ohrožení. Ministr-děcko, mimochodem, někde jsem viděl, že ho nazývají ministrem Knedlíkem, který dnes sedí v Černínském paláci, samozřejmě žádný diplomat není.

Mnozí ale tvrdí, že Rusko chce obsadit celou Evropu.

Ano, kandidáti dlouhodobého pobytu na psychiatrické léčebně podobné věci tvrdí často a hlasitě. Skutečnost je taková, že nemáme nic, co by Rusové potřebovali, což ovšem opačně neplatí, a proto nemají jediný důvod nás chtít obsadit. A navíc je jich na obsazení Evropy málo. Území totiž musíte nejenom dobýt, ale následně také držet a spravovat, což s sebou přináší značné nároky na počet personálu a Rusko dnes tolik personálu zkrátka nemá a v nejbližších desetiletích ani mít nebude. Chtějí si tedy jen nechat to, co už dávno mají, a zajistit si dostatečný bezpečnostní koridor k tomu, aby to tak mohlo zůstat. Cokoli jiného by bylo v rozporu se zdravým rozumem.