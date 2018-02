Pozor. Okamura a KSČM, a bude vymalováno. Kalousek? Šílenec. Obeznámený a zkušený muž k jednání o vládě

ROZHOVOR Sociální demokracie by podle bývalého šéfa Levého bloku, exposlance a advokáta Jaroslava Ortmana měla přestat vydírat Andreje Babiše nesmyslnými požadavky a měla by vstoupit do vlády. „Můj názor je, že sociální demokracie má teď jedinečnou šanci vstoupit do vlády a aby si zachovala státotvornou funkci. Protože Babiš může udělat ještě pěkný podtrh, že si nechá vyslovit tichou podporu od komunistů a okamurovců. A tihle blázni budou mít na čtyři roky vymalováno,“ prohlásil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Jaroslav Ortman.

Myslíte, že nové vedení ČSSD, které bylo zvoleno na sjezdu v Hradci Králové, bude schopné získat zpátky ztracené voliče?

ČSSD to zvládla. Nejstrašnější variantou by bylo, kdyby vyhrál Milan Chovanec. To už by nebylo co volit, to by byla stejná písnička, stejný kabát. Pan Hamáček je podle mého názoru centrista, je to dobrý parlamentní vyjednavač, ale za hlavního koně a tahouna považuji Jiřího Zimolu. To, co řekl o růžových brýlích, je naprostá pravda: pokud si ČSSD neuvědomí své fatální chyby, nepoučí se z nich, nezmění svoji politiku, tak nemá v příštích sněmovních volbách šanci.

Anketa O koho by měl Babiš opřít svou vládu? Ať už jakkoliv ČSSD, KSČM 2% SPD, KSČM 94% ODS 0% ČSSD, KDU-ČSL 3% jiná varianta 1% hlasovalo: 2910 lidí

Co považujete za fatální chyby?

Fatální chyba byla napadat Andreje Babiše, když s ním byli čtyři roky ve vládě. To za prvé. Fatální chyby dělali v podstatě pořád, demise nedemise, hádání se s prezidentem. Ať je prezident jakýkoli, pořád je to nejvyšší ústavní činitel, jenom bláznivá strana napadá prezidenta republiky. To teď dělá Kalousek, ale ať si to dělá. Ale já bych prezidenta nenapadal.

Ale bylo to jen jednostranné? Nenapadal Miloš Zeman sociální demokraty, nekritizoval a nezesměšňoval zejména premiéra Bohuslava Sobotku? Začalo to vlastně už od roku 2003, kdy Zeman nebyl zvolen prezidentem a dospěl k závěru, i když volba byla tajná, že ho nevolilo sedmadvacet sociálních demokratů.

Ano, to byl začátek. Miloš Zeman je nepochybně člověk, který zná zákony msty. Ale takoví jsme všichni. A to si museli sociální demokraté spočítat, když zešíleli a postavili se v tajné volbě proti němu. A také na to doplatili, někteří nejsou už živí a všichni, kteří to udělali, už nejsou ve funkcích. To je výsledek, ať si to spočtou sami.

A on se nakonec stal stejně prezidentem, dokonce už druhé volební období…

Ano. A kdo zmáknul ČSSD, to byl jedině Zeman. Já jsem na sjezdu ČSSD zaznamenal dva výborné rétory. Klobouk dolů před panem Ficem. Já ho nemusím, protože je to populista, ale ten člověk umí mluvit a je to politik na svém místě. Miloš Zeman je rétor, už špatně chodí, ale pořád mu to myslí. A ČSSD neměla do té doby v čele žádnou výraznou osobnost. Štěch je figurka, ten už v čele Senátu příště nebude, nechápu, proč se tak vymezuje, ať jde zpátky k odborářům, ale jestli bude někdo výraznou osobností v čele strany, pak je to Zimola.

Takže jste přesvědčen, že pokud jde o změnu vedení, zvolili delegáti na sjezdu dobře?

Ano. Uvědomme si, že si sociální demokraté dali teď přestávku. Jsou zvoleni jen dva vedoucí funkcionáři, ale není zvoleno vedení. ČSSD další místopředsedy nemá, bude se čekat do dubna, ve straně bude probíhat zákulisní boj. Ale klíčové je, jakou politiku bude ČSSD provádět ve vztahu k vládě. Jestli do Babišovy vlády půjde, nebo ne.

Prezident Miloš Zeman doporučil na sjezdu sociálním demokratům, aby si vyjednáváním s hnutím ANO vymohli určité programové i personální koncese, ale aby se do vlády necpali, nechtěli ministerská křesla, že prý „s těmi patnácti poslanci je to trochu komické“: A poradil, ať chtějí náměstky ministrů, odborníky. Ale ve vládě byly přece v minulosti o strany, které měly ještě méně poslanců, například Strana zelených nebo LIDEM. Měla by ČSSD přistoupit na doporučení prezidenta?

Já myslím, že na to sociální demokraté přistoupit nemohou. Aby byli tichou podporou a měli náměstky, to je k smíchu. Buď tam vlezou a budou mít hlavu v chomoutu, nebo budou v opozici. Jsou dvě varianty. Ale být v opozici, to znamená předčasné volby, a to znamená, že ve sněmovně příště už být nemusí. Můj názor je, že by měli vlézt do vlády.

Prezident Miloš Zeman se na sjezdu ČSSD tvářil jako přítel, který svým bývalým spolustraníkům radí, jak se znovu dostat nahoru. Jak si tedy vysvětlit, že radí ČSSD něco, co by jí neprospělo, protože náměstky ministrů stejně nikdo nezná, pokud by si vymohli něco z programu, přivlastnil by si případné úspěchy stejně Andrej Babiš jako v případě Sobotkovy vlády?

Miloš Zeman se dostavil na sjezd ČSSD a strávil tam desítky minut. Už to samo svědčí o tom, jak velký význam této straně přikládá. Zeman je prezident a Zeman chce vládu. Je to ústavní činitel, kterému záleží na osudu republiky. Prezident nemůže usilovat o stabilní sociální demokracii. Ta mu může být ukradená. On se rozhodl, že premiérem jmenuje Babiše. Tak chce, aby Babiš prošel, aby tady byla stabilní vláda. Jestli občané České republiky zažijí, že se ještě v červenci budeme bavit o tom, kdo je premiérem, jestli je někdo v demisi nebo nedemisi, tak to lidi nevezmou. V obcích volí zastupitelstva a nakonec se radnice dohodne. Ale tady ti šílenci, já tak nazývám STAN, Kalouska a lidovce, si kladou podmínky a vydírají vítěze voleb. To snad není pravda. Příště Babiš řekne „já chci padesát procent“ a oni mu to naházejí.

Vám připadá šílené, že některé strany nechtějí být spoluodpovědné za vládu vedenou trestně stíhaným premiérem, který byl podle rozhodnutí slovenského soudu spolupracovníkem StB, který vlastní podnik závislý na dotacích a státních zakázkách? Nejsou ty výhrady vůči němu logické?

Vidím, že jste na jiné straně barikády. Ale já vám řeknu na rovinu: slovenský soud byl o tom, že byla špatně podaná žaloba. Měl žalovat někoho jiného. Tečka. Pokud jde o trestní stíhání, já toho už mám dost. Tady stíhali Vitáskovou, Jourovou a jiné politiky. Všichni státní zástupci, ti hrdinové, řekli, očistěte se. Nejdřív na vás naházejí kýbl špíny, pak řeknou, ať si vezmeme koště a sami to ze sebe smetli a pak vám gratulují, že jste se očistili. Zastupuji spoustu lidí, kteří byli zproštěni viny, ale náhrady ministerstvo neplatí, přitom ti lidé mají zničené životy.

Nemáte pocit, že přístup k Babišově vládě se v sociální demokracii liší podle toho, kdo s ním v minulosti přišel ve vládě, ve sněmovně nebo v koaličních jednáních do užšího styku, ti s ním většinou odmítají vládní spolupráci jako Lubomír Zaorálek, Milan Chovanec nebo Milan Štěch, a mezi těmi, kteří se s ním zatím o ničem dohadovat nemuseli? Není to lidsky pochopitelné, že s ním nechtějí spolupracovat, když je obviňoval, že chtěli ukrást lithium, dokonce je vulgárně urážel, jak potvrdil i šéf lidovců Pavel Bělobrádek?

Já s vámi absolutně nesouhlasím. Sedmdesát osm mandátů je sedmdesát osm mandátů, přes to vlak nejede. Jestli má být variantou, že se ČSSD spojí s hnutím STAN, který má pět mandátů, s Kalouskem, který má máslo na hlavě, bude spolupracovat s ODS, s komunisty a Piráty, kteří – pardon -v poslední době úplně zešíleli, tak ať si tam tu kebuli strčí. Ale tahle nesourodá koalice nemůže mít vůbec nárok na trvání. Jediná varianta je, že bude vládnout ANO a najde si koaliční partnery. Nic jiného neexistuje. A namlouvat si, že tady budou slepence, je nesmysl. To nemůže držet pohromadě. Můj názor je, že sociální demokracie má teď jedinečnou šanci vstoupit do vlády a aby si zachovala státotvornou funkci. A pokud to neudělá, ať jde po bok Bělobrádků, Gazdíků, Kalousků a tam si sednou do kouta a mohou tam sedět. Protože Babiš může udělat ještě pěkný podtrh, že si nechá vyslovit tichou podporu od komunistů a Okamurovců. A tihle blázni budou mít na čtyři roky vymalováno. Stejně si myslím, že už s nimi vyjednává.

Jste přesvědčen, že pro sociální demokraty je výhodnější kývnout na vládní spolupráci s Andrejem Babišem, než zůstat v opozici?

Samozřejmě.

Ale je přece ještě varianta – vláda bez Babiše. To znamená vláda, v níž by nefiguroval nejen trestně stíhaný premiér, ale ani další předsedové politických stran, které by s hnutím ANO uzavřeli koalici. Kdyby ANO vybralo třeba ministra Brabce, což byla i jedna ze zvažovaných variant, stejně by Babiš jako předseda hnutí měl na všechno vliv. Pak by se otevřela řada možností – spolupráce s ČSSD, lidovci, s hnutím STAN.

Ať politické strany přestanou vydírat tímto požadavkem. ANO bez Babiše je v podstatě nic. Babiš stranu stvořil, Babiš ji vede a nese odpovědnost. Nedovedu si představit, že by ANO souhlasilo s tím, že tam nastrčí nějakou loutku. A co mají do toho mluvit nějací šílenci, nějací Bělobrádkové, jestli má stát v čele Babiš nebo ne. Mluví do toho někdo lidovcům, že má stranu řídit Bělobrádek. Neměl ani tolik odvahy, aby složil mandát, když se dostali s odřenýma ušima do Poslanecké sněmovny. Mluvil někdo do toho, aby Fiala složil mandát, protože ODS měla jen pár procent? Nikdo o tom nemluvil. Mě to vytáčí. Jak je možné, aby někdo z ostatních komických stran určoval, kdo bude v čele vlády? Já být Babišem, tak je nepotřebuji k ničemu, vůbec se s nimi nebudu bavit.

Ale ostatní politické strany jen říkají, za jakých podmínek vstoupí do vlády. To je přece jejich právo. A pokud na to hnutí ANO nepřistoupí, má na to také právo.

To je vydírání. Žádná podmínka. Když tam nechtějí, ať tam nechodí. Ale ať to řeknou veřejně a neotravují národ, že tam nemá být Babiš. Babiš tam je. Lid si zvolil prezidentem Miloše Zemana a hnutí ANO jako nejsilnější stranu. A Babiš je její lídr. Já ani nemohu uvěřit tomu, co se děje. Vždycky se ctil lídr strany, která vyhrála volby. To je stejné, jako když malí kluci, kteří mají prak, střílejí na někoho, kdo má dělo, a říkají mu, odejdi od toho děla a my ti pak pomůžeme. Takhle se politika nedělá, oni si to neuvědomili, oni ten národ pořád štvou. Jestli budou takhle pokračovat dál, tak Babiš bude mít pozici daleko silnější a ti kluci s prakem, Kalouskové a Bělobrádkové, se do sněmovny prostě nedostanou. Nebo je zavřou, protože zdefraudují peníze na nějaké volební kampaně.

Jak se podle vás sociální demokraté nakonec rozhodnou?

Pragmaticky. Do vlády půjdou a budou chtít i ministerská křesla. A podle mne je to nejrozumnější volba. A ať přestanou vydírat, že ANO nebude mít silová ministerstva. To už by bylo moc, to nejde.

Takže by podle vás neměli žádat vnitro nebo spravedlnost, když půjdou do vládní koalice s Andrejem Babišem?

Jedno z těch ministerstev by bylo reálné. Ale aby takováhle pidistrana chtěla všechna silová ministerstva, to by musel Babiš zešílet. To není možné, to jsou nesmyslné požadavky.

Psali jsme: Kolář (TOP 09): Vítejte v Kocourkově Markéta Šichtařová pozvedla hlas. Kvůli Ester Ledecké a českému státu Autodrom Most: Na Prvního máje přivítá autodrom flotilu trabantů Pavel Chrastina: Protest proti Dublinu IV

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Libuše Frantová