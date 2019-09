Prasárna, zhovadilost, stádo blbců. Ivan Vyskočil se postavil do cesty těm, kteří útočí na prezidenta. Polčák, Hutka, Holubová...

„Musím začít těmi známými slovy: Léto budiž pochváleno! Bohužel, léto skončilo. Ptám se vás, jestli i vám přišlo tak krátké, a co víc, nějak se mi zdá rok od roku stále kratší,“ otevírá dnešní Nedělní ráno oblíbený herec Ivan Vyskočil a s určitou nostalgií při zmínce o letním čase pokračuje.

„Užíval jsem krásného počasí, rozhlížel se po české líbezné krajině a úmyslně se vyhýbal zprávám z našeho politického minirybníčku,“ vzpomíná s tím, že před realitou ale stejně neutekl. „Chtě nechtě ke mně nějaké věci prosákly a hned mi krásnou českou krajinu zastínil mrak,“ říká Ivan Vyskočil a dodává. „Praotec Čech nás usadil v takové hezké a mírné krajině. Celkem nám nehrozí žádné přírodní pohromy, žádná zemětřesení ani sopečné výbuchy. Některé průsery jsme si za ta léta pořídili samy. Třeba neuváženými melioracemi a pyšným pocitem, že můžeme poroučet přírodě, větru a dešti,“ pokyvuje hlavou herec a pomalu se tak dostává k naší politické scéně.

Politici aneb hejno hašteřivých blech. A to věčné kádrování

„Takovou českou specialitou je věčné kádrování. Někteří z nás ještě pamatují, že to bývala i speciální funkce v každém podniku. Tato funkce zanikla, ale ochotných kádrováků je stále dost. Ale není to u nás nic nového,“ říká Ivan Vyskočil a dává příklad. „Vzpomeňme, jak za 1. republiky se našlo dosti krasoduchů, kteří uštvali skladatele Oskara Nedbala až k sebevraždě. Vyčítali mu loajalitu k c a k mocnářství. Celá ta jeho kolaborace spočívala v tom, že prostě skládal muziku a jeho operety se hrály samozřejmě i ve Vídni. Dle některých mravokárců - hrozný přečin. Takových „spravedlivých“, co neúnavně tepají bývalé zlořády, se po každém převratu najde vždycky dost. Hlavně se objeví hned potom, co se přesvědčí, že už se to může!!“ pokyvuje hlavou Ivan Vyskočil.

Kádrujeme i sochy

Konec stíhání Babiše... a mají po ptákách!

Trestně stíhaný…

Herec se samozřejmě vyjádřil i ke slovům prezidenta Zemana ohledně abolice v souvislosti s „kauzou“ Čapí hnízdo, která z některých míst vzbudila obrovskou nevoli. „Vůbec se nedivím panu prezidentovi, že by v případě obnovení této nesmyslné kauzy využil svého práva abolice a trestní stíhání zastavil. Asi si řekl společně s většinou lidí, že už toho bylo víc než dost. Další trápení schopného člověka, který dobře vede vládu a stará se o zemi, že nepřipustí. Naprosto s ním souhlasím,“ vysvětluje Ivan Vyskočil.

„Nevím, zda je nějaký paragraf za hanobení státních symbolů?“ ptá se herec následně a rázně podotýká. „Tak aby to nebylo novinářům a komentátorům líto, mohli by zase pro změnu říkat: „…předseda Milionu chvilek proti demokracii – Trestně stíhaný Mikuláš Minář! Protože Ústava ČR se demonstrativně netrhá!!“

Takovou prasárnu by si nikdo neměl dovolit

Co Ivana Vyskočila v těchto dnech neskutečně vytočilo, to byla slova Stanislava Polčáka na adresu hlavy státu právě v souvislosti se zmiňovanou abolicí. „Nad výroky a etikou některých lidí mi zůstává rozum stát. A to nejsem žádná citlivka a uplakaný romantik,“ vysvětluje. „Jakýsi politik Stanislav Polčák se nechal slyšet, že doufá, že spor Zeman vs Zeman vyřeší příroda. Takové zhovadilosti by neměl vypouštět z huby (ano – z huby)! Nikdo vůči staršímu člověku a už vůbec ne vůči našemu váženému prezidentovi by si neměl takovou prasárnu dovolit. Pan prezident při svém zdravotním stavu si nezaslouží snášet takové hrubé narážky kdejakého nýmanda,“ rozčiluje se Ivan Vyskočil s tím, že on sám vůbec neví, kdo je Stanislav Polčák. „Patrně chtěl touto nejapností na sebe upozornit. Tak se jen zařadil do stáda dalších blbců, kteří pouští do éteru podobné „perly“,“ kroutí hlavou herec.

Věrozvěsti zla

V souvislosti s podobnými výroky pak Ivan Vyskočil ve svém komentáři pokračuje. „Jedna naše herečka se zase těší, až „vychcípá“ generace voličů Zemana a Babiše. Takže přeje bídné chcípnutí spoustě lidí, také mně a také zapomněla na to, že i jí, se dle jejího věku, takové vychcípání týká,“ poukazuje s ironickým úsměvem na adresu herečky Evy Holubové a dodává. „Další v pořadí je pan Hutka. Už jsem někde psal, že jeho umělecké výměty, ve kterých volá zubatou na našeho pana prezidenta, jsou hluboce pod úrovní písní, které vyřvávají chlapi v hospodách po několika pivech s rumem. Nedosahují ani úrovně písně: Já ti ho tam našroubuju….! Víte, tyhle písně jsou sprosté, ale jaksi přímočaře sprosté a vulgární. Ale na rozdíl od Hutkových písní, ve své prostotě i sprostotě, hlavně nejsou zlé! Přát někomu smrt je pokleslé zlo!!! Měli by se tito věrozvěsti zla nad sebou hodně, hodně zamyslet!“ vzkazuje Ivan Vyskočil.

Greta? Minář? Kde se berou? Kdo za tím stojí?

V souvislosti s Gretou pak přidává zajímavé srovnání z dávné historie. „Ve mně silně evokuje jednu historickou událost. V dobách křížových výprav zorganizoval, nevím, který papež, křížovou výpravu dětí proti nevěřícím Saracénům. Děti měly svou nevinností, a s pomocí Boží, přinutit muslimy k vydání Božího hrobu. Nejen, že nevěřící nic nevydali, ale celou výpravu dětí pochytali a prodali do otroctví. Jen se nedochovalo, kdo si na tom tenkrát namastil kapsu. Zlí jazykové tvrdí, že Benátčané, kteří dopravovali Křižáky do Svaté země, jiní si šeptají, že se tam snad šábli nevěřící s křesťanskou církví, která to organizovala. To už se dneska nedozvíme, ale že na tom někdo zbohatl, na to můžeme vzít jed!“ je si jistý Ivan Vyskočil a dodává. „Jenom těch dětí je mi líto. Nejvíce na to doplatily ty bezbranné děti. Ubohé a nejčastější oběti všech válek. Ale o těch se v dějinách, jako obvykle, nepíše nic. A tak se dívám na to snaživé dítě Gretu a nevím, jestli mě jí není také tak nějak líto?“ zamýšlí se na závěr Nedělního rána Ivan Vyskočil.

