Předlistopadový člen béčka KSČ – strany lidové – Kalousek, jenž nás děsí mlátičkou Ondráčkem… Disident hovoří o minulosti těch, kteří dnes varují před návratem komunismu

ROZHOVOR „Zdeněk Ondráček byl řadový příslušník pohotovostního pluku VB. Možná, že jsem od něho dostal pár dobře mířených ran při demonstracích v roce 1988 či 1989, ale mne mnohem více zajímá role mazlíků předlistopadové StB, kteří mají jasno v minulostech jiných. Kdo má více másla na hlavě? Není to například Michal Horáček, který se za normalizace coural po USA a pak si dle libosti koníčkoval a psal do Mladého světa? Nebo předlistopadový člen béčka KSČ – Československé strany lidové - Miroslav Kalousek, jenž nás děsí komunistickou mlátičkou Ondráčkem?“ říká disident, bývalý polijcení prezident a předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný.

Vy jste vyzval k tomu, aby lidé podávali trestní oznámení na provozovatele e-mailů na centrum.cz, protože ti blokovali e-maily, kde byly odkazy na Parlamentní listy či další weby. Podle vás se jedná o porušení listovního tajemství. Konkrétně § 182 trestního zákoníku praví: „(1) Kdo úmyslně poruší tajemství a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením, b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo c) neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková počítačová data, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.“ Myslíte si, že ti, kteří podají trestní oznámení na základě tohoto paragrafu, mají reálnou šanci uspět?

Jako vždy jde o to, zda se najde státní zástupce, který zahřímá, vezme trestní oznámení vážně, vyžádá si expertizu, přikáže policistům, čeho je třeba a vypracuje obžalobu. Důkazy se totiž nalézají v osobních počítačích po celé republice. Jenom chtít. Ale i bez trestního oznámení by mělo kterékoli státní zastupitelství vzít tento průlom do základního ústavního práva velice vážně a začít konat.

Od 1. ledna v Německu platí zákon, který ukládá sociálním sítím mazat takzvané nenávistné projevy, takzvané fake news či „rasistické“ a „xenofobní“ příspěvky – a pokud by tak nečinily, ukládá vysoké pokuty (50 milionů eur). Navíc teď máme novou zprávu, že internetové firmy jako Google, Facebook nebo Twitter budou mít nově hodinu na to, aby odstranily „extremistické příspěvky“. Jinak proti nim Evropská komise zakročí. Nyní firmy reagují obvykle do 24 hodin. Věra Jourová zdůraznila, že opatření Evropské komise nemá jít na úkor svobody slova: „Online trollové a šiřitelé nenávisti nesmějí svými násilnými, nelegálními příspěvky omezit naši svobodu vyjadřování. Spolupracujeme s platformami a dalšími organizacemi, abychom bojovali proti těmto nespravedlnostem na internetu.“ Co si o tom myslíte?

Pořád opakuji jako kafemljenek, že trestní zákon jasně stanoví, co je a co není trestné. Pro písanky na internetu to musí stačit. A rozhodnutí o tom, co je a co není trestné, může vynést pouze soud, před kterým je vedeno důkazní řízení!

Co je to za novou německou drzost? Kdo bude posuzovat, co je fake news a co je rasistické? A co je to vlastně xenofobie? Jaké plaformy, jaké organizace? Budou to lidé od Jakuba Jandy? Budou to placení ziskovkáři, kteří si se svými druhy vymění pár neadekvátních frází přes facebook a budou mít jasno? Nebo to bude Petra Procházková, jež nedávno napsala, že nechce, aby o ní v referendu rozhodovali hlupáci a blbci? K faktickému vzdělání, pozoruhodné inteligenci a elementární slušnosti mají tyto osoby opravdu daleko. Dle jejich výkřiků se zdá, že se však cítí povoláni.

Prosazuje-li nikým nevolená Evropská komise očividně a reálně fašismus do našeho každodenního života tím, že lidem prakticky odnímá další základní právo, tedy právo svobody slova, nezbývá než opustit uzurpátorskou EU.

Internetové firmy jako Google, Facebook nebo Twitter by měly naopak zažít tvrdý tlak od národních vlád. Chcete podnikat a vydělávat na občanech evropských zemí? Proč ne. Ale přestanete fízlovat a nebudete sloužit cizím zájmům. Jste tu pouhými hosty.

Prezident republiky Miloš Zeman v TV Barrandov řekl, že by si velice přál personální změny v České televizi (kvůli jejímu arogantnímu chování). Cestou podle něj je dvojí zamítnutí zprávy o hospodaření ČT Poslaneckou sněmovnou. Tímto způsobem lze podle zákona odvolat Radu ČT. Co o tom soudíte?

To si přeje mnoho lidí. Transparentnost financování ČT je klíčem k pochopení dění ve veřejnoprávní instituci, kterou si platí řada občanů, jež o ni vůbec nestojí a navíc k ní mají více než kritický vztah. Česká televize přece nemůže být výkrmnou klanů a osob, které nehájí české národní zájmy. Nemůže být nadnárodní hlásnou troubou. ČT by se měla pokoušet hledět na svět z Česka, ze střední Evropy, kde jsme doma.

No, a doma? Tam by zase měla reflektovat objektivně, tedy o tom, co se skutečně děje. Dávat prostor všem relevantním hlasům. A kulturně? Škoda slov... My musíme rozumět českému světu. A když už máme Českou televizi, tak bychom i skrze ni měli uchovat vše, co k nám aktuálně i historicky patří. Pohled BBC nebo Reuters je určen tvůrci, penězi a místem vzniku.

A co způsobilo, že jsou veřejnoprávní média tak kritizovaná, a proč vůči nim narůstá kritika? Pavel Šafr píše o tom, že lůza se třese na likvidaci České televize…

A lůza je kdo? Hm…Pavel Šafr se za ni asi nepovažuje. Neměli bychom takto mluvit o bližních. ČT je kritizována především proto, že ve zpravodajských a publicistických pořadech předvádí figury, které na Kavkách snad i bydlí. Jsou to často lidé, jejichž proslovy lze odhadnout, většinou nepřekvapí a je až protivné, jak ideologicky souzní s vynucovanou europolitikou. Je to okaté a urážlivé pro daňového poplatníka – poplatek za ČT je pouze zvláštní druh daně.



Je podle vás správné, že ČT nechce zveřejnit plat Václava Moravce či dalších zaměstnanců, když ti jsou placeni z peněz občanů?

Jak může Václav Moravec zkoušet politiky a selhávat v tak triviální odpovědnosti? Václav Moravec není soukromou osobou. Je placen námi. Pojmenoval pořad po sobě. A to je velká výzva!

Co říkáte kauze okolo zavraždění novináře Kuciaka na Slovensku? A co říkáte tomu, jak na celou věc reaguje opozice včetně prezidenta Kisky?

Nic. Protože nic nevím. Čekám na výsledek vyšetřování. Opozice i Kiska se chovají, jako by věděli více. Ale vypadají jako kašpaři, kteří jednají na cizí výzvu. Není vám divné, jak systematicky jsou v našich krajích, pod nejrůznějšími záminkami, zpochybňovány regulérní volby?

A co říkáte na dění okolo Zdeňka Ondráčka?

Zdeněk Ondráček byl řadový příslušník pohotovostního pluku VB. Možná, že jsem od něho dostal pár dobře mířených ran při demonstracích v roce 1988 či 1989, ale mne mnohem více zajímá role mazlíků předlistopadové StB, kteří mají jasno v minulostech jiných. Kdo má více másla na hlavě? Není to například Michal Horáček, který se za normalizace coural po USA a pak si dle libosti koníčkoval a psal do Mladého světa? Nebo předlistopadový člen béčka KSČ – Československé strany lidové – Miroslav Kalousek, jenž nás děsí komunistickou mlátičkou Ondráčkem?

A co antichartisté – mocná to opora KSČ v nesnázích? Ti nás dnes hystericky varují před návratem komunistické hrůzovlády, kterou účinně podpořili, aby nepřišli o role v pokleslé propagandě. Nebo takzvaní studentští vůdci z roku 1989? Velká část z nich pouze vyráběla kopec směšných fake news sami o sobě (často tomu snad i věřili), aby tak legimitizovali svůj nárok na privileje v novém představení. Nikdy žádnými vůdci nebyli. Pokud by se režim nezlomil, byli by dnes třeba členy ÚV KSČ. Chtělo by to více normálnosti.

autor: Lukáš Petřík