Předseda ze Svobodných se zhrozil tím, co slyšel z Rozhlasu: Jsme v osmdesátkách. Jen na špatné straně drátu

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR Porazit Putina pomůže dle komentáře na ČR Plus i to, když výrazně snížíme energetickou spotřebu. „Energetická krize se tak svým způsobem stává požehnáním. Naučí nás čelit oteplování klimatu a přidá k tomu bonus, který natrhne tipec ruskému imperialismu,“ sdělil Ivan Štern. Na něj reagoval předseda libereckých krajských Svobodných David Forbelský. „Opravdu mě to vrátilo do osmdesátek a boje proti imperialismu pomocí vlastní nedostatečnosti, kterou jsme vydávali za ctnost. Naopak si teď myslím, že je třeba alespoň na chvíli přestat bojovat na dvou frontách - jak s Ruskem, tak s klimatem. A naopak výrobu rozjet tak, že jak Rusko, tak Čína nebudou stíhat. Nemyslím, že jim nějak výrazně uškodí to, že omezíme vlastní produkci,“ vysvětlil.

reklama

Komentáře z pořadu Názory a komentáře vyprovokovaly k reakci libereckého krajského předsedu Svobodných Davida Forbelského. „V autě poslouchám ČR Plus. Před sedmou, když jedu do práce, tam zní názory a komentáře. Když pominu velmi časté vady řeči autorů, kteří svá moudra po ránu šíří vzduchem, nemohu si nevšimnout razantní změny v celkovém vyznění jejich glos a úvah,“ konstatoval v pátek na svém facebookovém profilu.

„Během posledních dvou let jsem se přenesl zpět do osmdesátých let, kdy také bylo třeba uvědomělým novinářům tepat nešvary té doby. Tu soudruh nechal svítit lampičku na psacím stole, tu ředitel nesplnil plán, onde umělec nepochopil, že názor svůj mít může, ale jen v případě, že jim sleduje vítězství diktatury proletariátu. Přibližně od dob covidu se tato rétorika vrátila s plnou parádou. Zase tu máme uvědomělou část společnosti, která je vyzrálá a plně chápe potřeby vlády, na druhé straně partičky desperátů a zoufalců, kteří toto bohulibé úsilí jen podkopávají, a tím nám všem kazí světlé zítřky. Takoví se dovolávají ústavy, pofidérního práva na svobodu slova a jiné přežitky,“ připomněl s tím, že „dnes tomu jeden komentátor nasadil korunu“.

Fotogalerie: - Sloužit, ne šikanovat

Jsme v osmdesátkách, ne že ne

„Ano, blíží se energetická krize. To je pravda. Ale soudruzi, neklesejme na mysli! Taková krize, to je příležitost! V tu chvíli jsem zpozorněl, protože jsem čekal věty typu - je to příležitost pro jiné technologie, pro návrat k energetickému mixu, nebo podobné věci, ve kterých bych viděl příležitost já. Ne tak soudruzi novináři. Dopadem toho, že zavřeme pár pekáren, skláren, hutí nebo sléváren a doma budeme mít kolem 10 stupňů, bude zatnutí tipce Putinovi a jeho noshledům. Tedy přesně to, čím jsme se v komunistické části světa snažili vyhrát studenou válku. Západní štváče také nejlépe porazíme tím, že nebudeme vyrábět zbytné věci jako třeba elektroniku, ale když vyválcujeme o 100 tun víc trubek, to budou tedy vrazi ve „vólstrýtu“ čubrnět,“ napsal.

Anketa Jsou ceny elektřiny v ČR spravedlivé, s ohledem na mezinárodní situaci? Jsou 0% Nejsou 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 25790 lidí Avšak nečubrněli. „Vyhráli tu válku tím, že postupně každý obyvatel komunistického ráje chtěl žít život obyčejného holandského, francouzského či britského dělníka. Studenou válku nevyhrály tuny betonu, ale katalogy firem Quelle a Necrman. Takže naším cílem by mělo být to, aby i poslední ruský „mužik“ zatoužil po našem způsobu života. Těžko ho přesvědčíme tím, že nebudeme jezdit auty, topit a svítit. To on zná a žije v tom po generace. Navíc mu denně nikdo neříká, jak je zaostalý a jak ničí planetu. Ne, on slyší, že je nejlepší a nejsilnější na světě,“ upozornil krajský předseda Svobodných.

„Co asi z té krize udělá ruská propaganda? Vzpomínáte na dojemné reportáže v komunistické televizi o bídě na Západě? Tehdy vám ale i pomocný dělník ve šroubárně někde u Düsseldorfu mohl říci: - Hele, nejsem bohatej, ale bez problémů si můžu koupit ojeté auto, zajít na pivo a cigáro do hospody, zanadávat si na Kohla a jednou za rok zajet na dovču do Španělska a nikdo mi do toho nekecá,“ pokračoval.

„Můžeme tohle bez uzardění říct my ruskému dělníkovi? Ojeté auto je nepřítel, alkohol a cigarety zhouba lidstva a dovolenou tu planetu vyloženě zabíjíme. A remcat na premiéra? Na to už máme taky Rakušanovu speciální jednotku. Jsme v osmdesátkách, ne že ne. A bohužel jsme v osmdesátkách na té špatné straně ostnatého drátu, jen teď na té druhé je ještě větší kripl,“ konstatuje.

Energetická krize jako požehnání

Forbelského nadzvihl komentář Ivana Šterna, jehož titulek zní - Energetická krize jako požehnání. Autor v něm rozebírá dohodu evropských ministrů o úspoře zemního plynu o 15 procent během topné sezony ve snaze se zbavit závislosti na dodávkách z Ruska. Všímá si, že je dobrovolná a obsahuje řadu výjimek. Domnívá se, že už dnes nemůžeme počítat se solidaritou od Maďarů, kteří přijali zákon zakazující vývoz plynu ze země. „Řekové, odkazující se na souznění s Italy, Španěly a Portugalci, ač dohodu přijali se skřípějícími zuby, ji považují za diktát severských zemí, zejména Německa, závislém na ruském plynu vůbec nejvíc. Rozčarovaní jsou i proto, že jim neprošel návrh celoevropsky zastropovat ceny energií,“ konstatoval.

„Francouzský parlament pod tlakem levicových a pravicových populistů přijal zákon, kterým zavádí cenové brzdy, pokud by ceny energií měly vzrůst pod určitou úroveň. Ve skutečnosti jde o plíživé zastropování. Dosavadní zkušenosti se zastropováním jednoznačně prokazují, že cenový strop nevede k úsporám, ale ke zvýšenému až marnotratnému plýtvání energiemi,“ uvedl Štern.

Anketa Bojíte se, že kvůli globálnímu oteplení masivně vyhoří naše lesy? Bojím 4% Nebojím 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3236 lidí Dává za příklad Rakousko, které je proti plošnému zastropování, neb považuje za nemístné, aby stát pomáhal boháčům. „Naopak účty za spotřebovanou energii převezme a proplatí rodinám potřebných. Jen ale do přesně stanovené výše. Překročí-li spotřeba stanovenou výši, je už na konkrétní rodině, jak dodavateli toto přečerpání vyrovná. Tentokrát za tržní cenu. Nejen, že stát přiměje většinu Rakušanů šetřit energiemi, ale připraví je i na změněný způsob života, jež si začíná vynucovat změna klimatu a s ním spojená proměna energetiky v energetiku dekarbonizovanou,“ sdělil.

David Forbelský přiznává, že při jízdě autem nebyl plně soustředěn na každou větu z tohoto komentáře. Na co reagoval, byla závěrečná Šternova pasáž, v níž řekl: „Chce-li Evropa pomoci Ukrajincům vyhrát válku nad Putinem, tak kromě dodávek zbraní ho dokáže utočit, sníží-li výrazně energetickou spotřebu. Energetická krize se tak svým způsobem stává požehnáním. Naučí nás čelit oteplování klimatu a přidá k tomu bonus, který natrhne tipec ruskému imperialismu.“ Toto skutečně Štern řekl.

Forbelský ještě tuto myšlenku okomentoval: „Opravdu mě to vrátilo do osmdesátek a boje proti imperialismu pomocí vlastní nedostatečnosti, kterou jsme vydávali za ctnost. Naopak si teď myslím, že je třeba alespoň na chvíli přestat bojovat na dvou frontách - jak s Ruskem, tak s klimatem. A naopak výrobu rozjet tak, že jak Rusko, tak Čína nebudou stíhat. Chudoba sice cti netratí, ale málokdy se s ní dá vyhrát nejen válka. Nemyslím, že jak Rusku, tak Číně nějak výrazně uškodí to, že omezíme vlastní produkci a budeme odkázáni na Čínu, která toho zase spoustu nakoupí od Ruska a nám to přeprodá. Tak jak řekl ředitel Koh-i-nooru o dřevu na tužky. Vozí to samé ruské dřevo jako dřív, jen přes čínské obchodníky a o to dražší. Takže my se uskromňujeme, Rus prodává dál totéž a ještě na tom vydělá Číňan. Tohle nám má válku vyhrát? Jak?“

Psali jsme: Samoživitelka Tereza: Šetříme na jídle, dovolená nehrozí „Odpusťte Babišovi, že se nechoval jak kr*tén.“ Štěpán Kotrba naprosto bez obalu. I o Rusku Černé na bílém! České domácnosti „krvácejí“. Vážná rada pro Fialu „Zaražte tu válku. Dopadneme zle.“ Mocný hlas v Německu. Vypínání světel, šetření, strach

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.