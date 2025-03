Překvapení o Nord Stream 2. „Stačí otočit kohoutkem.“

Ruský prezident Putin mluvil o možném obnovení dodávek plynu do Evropy po skončení války na Ukrajině. Z politického hlediska zatím nelze očekávat, že na obnovení dodávek energetických surovin z Ruska bude zájem. Budou však politici těmi, kteří o tom budou rozhodovat? Nebo obchodníci?

Bavíme se o politicích Evropy, kteří ne úplně zjevně mají zájem o to, aby Evropa prosperovala. To je alfa a omega celé věci. Skutečnost, že Rusko potrubní cestou nedodává množství plynu, které dodávalo dřív, je samozřejmě ztráta pro obě strany, ale větší ztráta je to pro Evropu. Vidíme konzistentní propad ekonomického výkonu primárně v naší německé ekonomické sféře. Bez dodávek levných zdrojů, a nejde jen o plyn, který je esenciální, ale také o ropu nebo elektrickou energii, nemáme šanci.

Co se týče dodávek, někde jsem vyprávěl, že podmínka naplnění zásobníků a posléze jejich používání ve finále vytváří naprostou ekonomickou absurditu, kdy je v létě plyn dražší než v zimě. Je to postavené na hlavu. Jde o regulatorní záležitost nejspíš z dílny EU a obchodníci se zařídili tak, že nakoupili do zásobníků už teď, zajistili energii na léto a elektrická energie odvozená od ceny plynu bude i dále vysoká. Politici to zjevně dělají ve prospěch někoho, kdo je komerčně orientován, ale určitě nejednají ve prospěch obyvatel na území Evropy.

Z vládních míst od počátku války znělo, že Rusko je nespolehlivý dodavatel, a pokud se od něho odstřihneme, jedině dobře…

Při obhajobě průmyslu na území České republiky jsem byl někde nařčen, že jsem proruský. Není nic vzdálenějšího realitě. Jsou to nesmyslné politické řeči. Rozhodně jsme se neodstřihli od závislosti na Rusku. Pouze sem dovážíme ruský plyn, ruskou molekulu přes prostředníky, a tudíž dráž. Co se nespolehlivosti týče, doporučil bych autorům těchto výroků konzultaci s bývalým premiérem Mirkem Topolánkem, kdy v roce 2009 řešil přerušení ruských dodávek plynu do Evropy, který způsobil tranzitní stát, který se jmenoval Ukrajina.

Nakolik může situaci proměnit změna americké politiky vůči Rusku? Pokud jde o Nord Stream, proč by bylo v americkém zájmu jeho obnovení, když chtějí, abychom plyn kupovali od nich?

Primárním obchodníkem s LNG pro Evropu jsou Spojené státy. Ta plynová molekula bývá zhusta ruská a podílejí se na tom špičky americké nomenklatury a přímo lidé, kteří jsou nejblíže stávajícímu prezidentovi, tak to je.

Peníze rozhodují a v momentě, kdy bude ruský plyn levný, rozhodně ho němečtí obchodníci nakoupí a rozhodně nám ho s patřičnou přirážkou prodají. Mohu potvrdit, že probíhají jednání s Amerikou a Gazpromem, ale někdo by se měl zamyslet nad tím, proč tam nejedná Evropa. Vždyť jsme měli fantastického ministra průmyslu a obchodu, který dnes reprezentuje EU ve vztahu ke všem ostatním zemím, a ten byl iniciátorem společných nákupů plynu v EU. Jestli v rámci tohoto společného nákupu koupil aspoň jeden kubík plynu, ať mi ho ukážou a přijedu se s ním vyfotit.

V případě poničeného Nord Streamu, jak složité či finančně náročné je ho opravit?

Není to vůbec náročné. Jsou tam čtyři trubky Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Jedna z trubek Nord Streamu 2 poškozená není, takže stačí otočit kohoutem a plyn proudí. Technicky v tom problém není. Je to o vůli.

Pomineme-li současnou politickou rétoriku, která není naladěna znovu ve velkém od Ruska plyn kupovat, dovedete si představit, že by k tomu po válce mohlo dojít, protože bude rozhodovat cena?

Nákup ruského plynu nikdy nebyl přerušen. Bavíme se o tom, zda je na území České republiky nějaká entita, která bude mít dostatečnou ochotu a schopnost ruský plyn nakoupit přímo. Pokud se zde nějaká taková iniciativa objeví, bude to nepochybně velmi kritizováno, ale daný obchodník nesporně vydělá velké peníze. Nejspíš to bude obchodník z Německa, který má svoji, to může být nějaká jeho dceřiná společnost z naší země. Peníze nakonec rozhodnou. Na Slovensku kupříkladu je obrovský výrobce dusíkatých hnojiv, který v případě možnosti navázání dlouhodobého kontraktu s producentem plynu, který bude o třicet procent levnější, to určitě okamžitě udělá, neboť je v současné době nekonkurenceschopný.