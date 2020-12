Prezident a tajná služba si to mají vyřídit mezi sebou, ne vést válku veřejně. Veterán české diplomacie Cyril Svoboda varuje před mezinárodní ostudou

ROZHOVOR „Obavám z vakcíny rozumím, protože lidé se bojí experimentu. Vakcína se objevuje velice rychle a my ještě vůbec nevíme, zda a do jaké míry bude mít nějaké vedlejší účinky,“ vysvětlil lidovec a pedagog Vysoké školy CEVRO Institut Cyril Svoboda. Pochopení jako bývalý ministr zahraničí naopak nemá s veřejným konfliktem mezi českým prezidentem a šéfem Bezpečnostní informační služby, jejichž válka může skončit ostudou.

V České republice začala znovu stoupat čísla nově pozitivně nakažených koronavirem. Nyní se denní nárůst pohybuje kolem pěti tisíc. Očekával jste to? A nakolik jde o nepřizpůsobivost lidí?

Uvedu příklad. Ptala se mě jedna naše žačka, která organizuje společenskou akci, jestli splňuje kritéria. A formálně splňuje kritéria nějaké akce – to znamená počet lidí, pití alkoholu jen v zavřené místnosti a uzavírací dobu. Jedná se přesně o místo, kde se nákaza šíří, protože lidé spolu pijí a jedí a jsou k sobě blízko po delší dobu. Formálně sice bylo splněno vše, ale fakticky nikoliv.

A nakolik může pomoci protiepidemický systém PES, u nějž vláda nedodržuje, co má uvedeno v tabulkách?

Nejsem odborník na čísla a nejsem schopen je sledovat a porovnávat. Já jsem přesvědčen, že vláda a exekutiva dělají vše, co je v jejich silách a co si myslí, že je správné, abychom situaci zvládli. Takže se mi zdá laciné do všeho pořád bušit a tvrdit, jak je to špatné.

Jde mi ale spíše o jeho smysluplnost. Nyní se znovu nacházíme ve stupni čtyři, ale opatření tomu neodpovídají. Nakolik považujete systém PES za relevantní nástroj?

Je to nástroj relevantní, ale opakuji, co jsem řekl v minulosti, že každé rozhodnutí je nakonec politické. Takže toto jsou nástroje, které musí politická reprezentace brát v úvahu stejně jako relevantní okolnosti, a přesto je její rozhodnutí politické. Jsem odpůrcem toho, že se musíme absolutně řídit tím, co je v tabulkách. Nakonec je rozhodnutí vždy politické.

Dost relevantním argumentem je i ekonomika, protože od otevření obchodů a restaurací uběhlo jen pár dní a už se zase uvažuje o uzavření. Domníváte se, že se budeme muset vrátit pod zámek, a budou to lidé schopní akceptovat? Tedy další zákazy a omezení, a ještě k tomu před Vánoci?

Já nevím, jestli budou přicházet větší restrikce, hrozí se jimi a nemůžeme je vyloučit. Ale tyto vlny: otevřít, zavřít, otevřít, zavřít – jsou tím, co podnikatelům ze všeho nejméně vadí. Vycházím i z toho, že ti, kdo rozhodují, o tom všem vědí a tyto informace znají. Nemyslím, že bychom se měli hádat uprostřed bitvy a hodnotit, co se dělo… tak se to řešit nemá.

Jak uprostřed této bitvy, jak jste to sám nyní nazval, vnímáte demonstrace. Ta poslední se konala v neděli v Praze. Opět se účastnily stovky lidí bez roušek a nelíbí se jim nejen ony roušky, ale také vládní omezení a vakcíny. Tedy porušují nařízení vědomě. Jde o známku jakéhosi vyčerpání společnosti?

Možná do jisté míry, nicméně demonstrace tohoto typu jsou demonstrace, které vyjadřují extrémní postoj – tím nechci říci extremistický, ale extrémní postoj na straně jednoho. S tím se muselo počítat, ale když sečteme účastníky demonstrací, jde pouze o zlomek lidí. Četl jsem, že drtivá většina obyvatel, sice možná s jakýmsi vnitřním postojem a nechutí, ale respektuje pravidla, protože ví, že jiné řešení není.

Lze podle vás chápat nedůvěru a podezření Čechů vůči nové vakcíně proti koronaviru?

Té rozumím, protože lidé se bojí experimentu. Vakcína se objevuje velice rychle a my ještě vůbec nevíme, zda a do jaké míry bude mít nějaké vedlejší účinky. Nesouhlasím s kategorickým nařizováním očkování vakcínou, což se neděje, ale musí jít o svobodné rozhodnutí každého jedince. Rizika vakcín, které se objevují, aniž máme dlouhodobé studie o možných vedlejších dopadech, musíme vzít do úvahy.

Vy sám jste pedagogem a minule jste zmínil, že nesouhlasíte s uzavřením škol pro prvňáky a druháky, ale také maturanty a deváťáky. Řekl jste, že psát je on-line nikdo nenaučí. Ti všichni se do škol už vrátili. Nyní se školy otevřely pro střídavou výuku. Tento krok tedy vítáte?

Určitě, protože učím on-line a je mi jasné, že tím nelze nahradit osobní kontakt. Nelze. Je to jenom neplnohodnotná náhražka.

Jaký to je pocit, učit on-line?

Je to opravdu divný pocit, protože kladete otázky studentům, a měl bych mít třeba osmdesát studentů na jedno přihlášení. V komunikaci mi odpovídá sedm deset studentů, ale já netuším, jestli jiní leží ve vaně a mají jen zapnutý počítač, nebo jestli venčí psa a mají zapnutý počítač. Jde o zodpovědnost studentů. Když se učí malá skupina, dá se to zvládnout, ale u velkých poslucháren se to zvládá jen těžko.

Jaký je váš názor na to, co se děje mezi prezidentem Milošem Zemanem a Bezpečnostní informační službou? Výměny mezi Hradem a šéfem BIS už nejsou ničím neobvyklým. Nyní prezident požádal o jména ruských špionů, kteří by u nás měli působit, ale i o přehled jejich akcí. Co si myslíte o takovém požadavku hlavy státu?

K tomu mám výhradu, protože já netuším, o co přesně prezident Miloš Zeman požádal. Já jsem ten dopis nečetl, já čtu jen interpretaci. Samozřejmě není možné, aby prezident požádal: dejte mi seznam špionů jakékoliv země. Na to odpoví zpravodajská služba: pane prezidente, nedáme. V pořádku, ani nemůže dát. Týká se to navíc informace, která je klasifikována jako přísně tajná informace, takže vůbec netuším, na co se Miloš Zeman zeptal. A zřejmě se zeptal s vědomím vlády.

A když pomineme tento prezidentův požadavek. O čem podle vás svědčí konflikty mezi Hradem a BIS?

Konflikty mezi hlavou státu a šéfem zpravodajské služby nejsou dobré, protože svědčí, že stát se státem – tedy jedna státní instituce – prezident republiky – s druhou – zpravodajská služba – nemají co vést mediální válku. Pokud je důvod, mají si to vyřídit mezi sebou. Samotná debata je špatně. Kdo má pravdu, já neposoudím, protože neznám materiály. Ale ta debata není dobře.

Znamená to podle vás ostudu pro Českou republiku na mezinárodním poli?

Pochopitelně že to nevrhá dobré světlo, nicméně pro mě je důležité, co sděluje zpravodajská komunita. Pokud celosvětová zpravodajská služba ví, že naše služba je spolehlivá, že nehrozí zneužití utajovaných informací v tomto konfliktu, tak je vše v pořádku. Ale taková válka by k ostudě mohla vést a já doufám, že se to nestane, že nedojde ani k vyzrazení, ani ke zneužití utajovaných informací.

Býval jste ministrem zahraničí. Souhlasíte s kritikou cesty prezidentského poradce Martina Nejedlého do Ruska, kde měl s poradcem Vladimira Putina domlouvat schůzku mezi českým a ruským prezidentem? Objevují se dohady, zda cesta neměla něco společného s výstavbou v Dukovanech s tím, že Rusko podle kritiků patří mezi země, které by se na výstavbě podílet neměly.

Slyšel jsem, že Nejedlý učinil zápis z jednání, a doufám, že byl předán Ministerstvu zahraničních věcí. Můžeme to hodnotit, jen kdybychom měli zápis, který neznám. Primárně má v Ruské federaci jednat náš velvyslanec a máme vládního zmocněnce pro česko-ruské jednání, u nichž by se očekávalo, že jednání povedou. Správně by měl jednat buď velvyslanec Rudolf Jindrák, nebo velvyslanec Ruské federace. Ale doufám, že zápis jednání obsahuje to, co se skutečně projednávalo, a že ho má i Ministerstvo zahraničních věcí. Ať nám potvrdí ministr Petříček, jestli ho dostali, nebo ne.



