Prezident je šachový velmistr a proti němu hraje okresní přebor. Jak to může dopadnout? Ale Babiše rozhodně neodepisujte, vzkazuje expert

ROZHOVOR „Kéž by skončili ve vládě!“ Mediální analytik Jiří Mikeš je přesvědčen o tom, že ČSSD jde do kopru. Slova o slabosti premiéra v kauze Staněk ho pobavila: „Babiš je mazaný byznysmen, který ví, kdy je vhodný okamžik bouchnout do stolu a kdy je lepší držet hubu.“ Analytik předpokládá, že premiér o socialisty ani nestojí. V klidu by sestavil vládu odborníků s podporou SPD a KSČM. „I když půjdou socani od válu, nic se nestane.“

Prezident se rozhodl, že odvolá k 31. 7. Antonína Staňka. Jméno nového ministra kultury jasné zatím není. Znamená výsledek páteční schůzky vicepremiéra Hamáčka a ministra Staňka s prezidentem Milošem Zemanem konec politické krize, nebo je situace stále stejná?

Pan prezident udělal velmi zajímavý tah. Jde mu o to, aby byla vláda konečně funkční, aby řešila problémy a nebyla udržovací. Nechal si otevřená vrátka, aby mohl říct, že Šmardu neakceptuje. Podle mého názoru by udělal správně. Šmarda je politik okresního formátu, svědčí o úpadku socialistů. To, co teď mají v čele? Jak se hádají! Nezaslouží si nic jiného, než jít si odpočinout. Měli by se pokusit, najít lidi, kteří mají za sebou dlouholetou praxi a zkušenosti. Ne mít v čele Hamáčka a ministra zahraničí s vyplašenýma očima…

Podle mého názoru si nechává prezident zadní vrátka, řekne fajn Staňka odvolám, ale Šmardu nevezmu. Socani řeknou ne, půjdeme z vlády, a pan Babiš nominuje odborníky, nestraníky a vláda začne konečně dělat pořádné věci.

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka se v pátek „nic neposunulo...“

No jasně! To je hra. Prezident je šachový velmistr a proti němu nastupuje okresní přebor v šachu. Jak to může dopadnout? Jedině tak, že Zeman vyhraje.

ČSSD se bude rozhodovat na předsednictvu v pondělí. „Buď ČSSD ve vládě skončí, nebo si bude moct nominovat své ministry,“ trvá na svém Hamáček. O čem to svědčí?

Kéž by skončili ve vládě!

Myslíte si, že opravdu ČSSD opustí kabinet?

Jestli si chtějí zachovat tvář nebo se pokusit s Babišem něco dohodnout… Nevím, jestli odstoupí. Kdyby byl Foldyna obezřetnější! Takové politiky by potřebovali. Politiky, kteří umějí rozdávat rány, ale také je přijímat. Dřív byla ČSSD stranou práce, ale co jsou teď za stranu? Chtít se zalíbit, dávat nějaké úlevy. Neumí komunikovat, mlží, předvádějí se trapně v Parlamentu, lidi jsou z nich znechucení. A pak je tu premiér, který řekne: čau lidi. Mají, co si zasloužili.

Jaký je váš dojem z Andreje Babiše v současné politické krizi?

Pan Babiš je především byznysmen. Umí se zachovat tak, aby mu vše nejlépe hrálo do karet. Kdyby chtěl mít ve vládě socany, tak by řekl, pane prezidente, vy to akorát máte podepsat... Ale on vyčkává, že třeba pošlou nějakého jiného člověka s noblesou, a ne arogantního politika jako je Šmarda.

Takže Andrej Babiš nestojí o vládu s ČSSD?

Určitě ne. To je chyba pana Fialy, že do vlády nešla ODS. ODS by Babišovi vyhovovala, mohl by začít dělat jinou politiku. ČSSD jen zdržuje. Udržovací vláda, žádné pořádné reformy se nekonaly.

Říkáte: Babiš vyčkává. Jenže to, že několik týdnů nepřinesl jasné řešení, si řada komentátorů a politiků vysvětlila jako jeho selhání, neschopnost a slabost.

(smích) To není pravda. Babiš je mazaný, mazaná liška. Ví, co by mu prospělo. Prezident žene socany do kouta. Buď vytáhnou schopného člověka na Ministerstvo kultury, nebo budou trvat na Šmardovi. A když budou trvat na Šmardovi, tak prohrají.

Ještě před páteční schůzkou zaznívaly názory, že premiér vyklízí pole prezidentovi, že se prezidenta bojí. Jiní komentátoři říkají, že má Zeman Babiše naprosto v hrsti a hraje se v zásadě o Babišovu osobní svobodu s ohledem na kauzu Čapí hnízdo, je to pravda?

Ale nemá Babiše v hrsti. Pan prezident je sice větší politik, ale pan Babiš je mazaný byznysmen, který ví, kdy je vhodný okamžik bouchnout do stolu, a kdy je lepší držet hubu.

Někteří komentátoři ale dospěli k závěru, že Andrej Babiš je byznysmen a politicky prostě vyjednávat neumí. U prezidenta narazil, protože v politice není možné protivníka zničit způsobem jako v podnikání.

Byznysmeni často umějí vyjednávat lépe než politici. Babiš ví, co udělat, aby země fungovala. Pan Zeman má větší politické zkušenosti, ale pan Babiš ví, co potřebuje, aby mohl zemi řídit.

Myslíte si, že ANO ztratí kvůli kauze Staněk voliče?

Vůbec ne. I když půjdou socani od válu, nic se nestane. Babiš umí s lidmi komunikovat, obyčejným pochopitelným způsobem jim vše vysvětlí. A lidi řeknou: to jsme si neuvědomili, že oni (ČSSD) bránili dalšímu rozletu atd. Prostě socani jdou svou politikou do kopru.

Je pravděpodobné, že budeme mít vládu odborníků, kterou sestaví Babiš?

Já si myslím, že by to bylo vhodné řešení.

Kdo vládu podpoří?

SPD. Vláda odborníků použije něco z jejich programu a SPD řekne, že do koalice sice nepůjde, ale že je bude tolerovat. KSČM pak řekne, že také nechce do vlády, ale že ji podpoří, protože přeci bude prosazovat i věci, za které bojuje KSČM. A je to.

Andrej Babiš ale zatím podporu SPD odmítá. A co plná náměstí? Chystá se další protivládní demonstrace.

Demonstrace, to je jen show. Nevědí, co by měli prosadit. Rozehrává se boj o Evropu. Myslím si, že i když jsme tak malá země, jsme součástí snahy oslabit Evropu. Američané ani Rusové nepotřebují silnou Evropu. Všechno se rozhádá. Myslím si, že jde o dlouhodobou strategii velmocí, velkou hru, kterou neznáme a nikdy znát nebudeme. Evropa začíná být mrtvá ryba, boj se pak bude odehrávat jinde.

Když se vrátím k jednání prezidenta, Michael Žantovský říká, že sledujeme posun ne k prezidentskému, ale k diktátorskému systému.

Zeman nechce být diktátorem. Nelíbí se mu, jak socani dělají politiku. Párkrát ho podrazili a on si teď situaci užívá, protože ví, že už nebude příště kandidovat. Zeman chrání naše národní zájmy. To mu nikdo nemůže upřít. A že by chtěl být diktátorem? Pan Žantovský spadl z višně.



autor: Daniela Černá