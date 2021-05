Příběh s Gottem. A Kalousek taky mluvil jinak. Veleba po urážkách Zemana vytáhl esa

reklama

Je to už téměř dva týdny, co vláda informovala veřejnost ohledně „kauzy Vrbětice“. Co vy na celý ten případ říkáte? A jak moc celá kauza i do budoucna ovlivní naše vztahy s Ruskem?

Jednání vlády nerozumím a nejsem sám. Bylo až příliš vidět, že premiér a vicepremiér na narychlo svolané tiskovce v sobotu večer vystupují křečovitě a jako by z donucení, jako by každá minuta onoho sobotního večera rozhodovala o osudu naší země.

Rozhodně to nebylo standardní vystoupení jindy tak sebevědomého premiéra, který se rád stylizuje do role úspěšného vůdce. Ten večer na něho byl smutný pohled.

Pokud se týká našich vztahů s Ruskem, tak ty jsou zničeny, když naproti tomu naši západní spojenci nás v tom nechali, naopak nejsilnější Německo pokračuje ve stavbě životně důležitého plynovodu z obrovských ložisek Sibiře, nakupuje miliony dávek vakcíny Sputnik V a pilně se připravuje na stavbu výrobního závodu tohoto strategického medikamentu v blízké budoucnosti stejně důležitého jako potraviny či energie. Po Číně je Německo druhým největším obchodním partnerem Ruské federace, hodnota obchodního obratu obou gigantů činila v roce 2018 60 miliard dolarů. Je pravděpodobné, že až budeme nuceni obchodovat s Ruskem přes německé firmy, že v roli užitečných idiotů obchodní obrat Německa ještě posílíme.

Poté, co se prezident Zeman před týdnem vyjádřil ke „kauze Vrbětice“, snesla se na něj z některých stran obrovská kritika. Jak vy sám prezidentův projev hodnotíte?

Tak především musíme celým světem očekávaný projev pana prezidenta Zemana hodnotit v kontextu dalších vystoupení ústavních činitelů, představitelů politických stran, reakcí zahraničních politiků a celkové protiruské hysterie až nenávisti. V tomto kontextu se Miloš Zeman předvedl jako státník mezinárodního formátu, kterému v tu chvíli naslouchal celý svět, nejenom jeho 2,8 milionu voličů plus miliony dalších u nás doma. Proti tomu byla ku příkladu smuteční teatrální komedie v černém předsedy Senátu Vystrčila s jeho mandátem, připomeňme si cca 8400 hlasů (celý Senát dohromady cirka necelých 800 tisíc hlasů !), tak to si každý soudný člověk udělá úsudek sám.

Ale k věci. Projev prezidenta republiky s týdenním odstupem po horečně svolané tiskovce premiéra a vicepremiéra, hodnotím jako mimořádně uvážlivý, pečlivě strukturovaný, sestavený na základě výtečných analytických schopností pana prezidenta, vložených do ucelené syntézy. Vím, o čem mluvím, když jsem vedl 9 let Agrární komoru ČR, tak jsem prezidentovy schopnosti měl možnost poznat na našich vrcholných národních i mezinárodních akcích. Zkrátka to není obléct se do černého, nasadit zděšený výraz a skřehotat o ohrožení bezpečnosti ČR a poté o velezradě... To opravdu nestačí a tomu také bohužel odpovídá nezájem voličů o Senát a jeho předsedu.

Zajímalo by mne také, co říkáte na prezidentův „postoj“ k tajným službám a konkrétně k BIS?

Zde je potřeba dát prostor k hodnocení odborníkům, nicméně můj základní názor je ten, že tajná služba, konkrétně BIS, by měla být skutečně tajná a sloužit nejvyšším ústavním činitelům zvoleným v demokratických volbách (prezident, premiér, ministr vnitra), nikoliv senzacechtivým novinářům a médiím, jak se dnes běžně děje – není-liž pravda, pane plukovníku? A takto pojatá práce BIS je podle mne hlavní důvod prezidentova pohledu a jeho despektu k těmto službám. Domnívám se, že zcela oprávněně.

Podle předsedy Senátu prezident prozradil informace z živého spisu a ohrozil vyšetřování. Sdílíte tento názor, a pokud ano, o jaké informace podle vás šlo?

Sedmiletý živý spis a ohrožení vyšetřování .... boží prostoto! Při takových úletech pana Vystrčila, kterého málokdo z vysokých ústavních činitelů bere vážně, si vždy maně vzpomenu na jeho stranického kolegu, sympaťáka Jardu Kuberu, kterému osud nepřál a díky jeho předčasné smrti je Vystrčil tím, čím je. Předsedou Senátu, jsa uzavřen ve své bublině, odtržen od reálného života a názorů běžných lidí, obklopen zasloužilými, pardon vysloužilými politiky. Podle toho Senát vypadá a je vnímán veřejností.

Být na jeho místě původně zvolený Jarda Kubera, člověk z reálného života, který něco v Teplicích dokázal a byl podle toho lidmi a médii hodnocen a vážen, tak pozice Senátu a spolupráce s hlavou státu by byla dnes úplně jiná, stejně tak na celé domácí politické scéně.

Pravda, v zahraničí je Vystrčil ergo Tchajwanec nedostižný. Takové kašpařiny by Kubera nebyl schopen. Notabene, když proti Vystrčilově cestě, která nerespektovala naši zahraniční politiku včetně už té polistopadové Havlovy, byli prezident, premiér, ministr zahraničí, ale skvadra věrných byla připravena a diplomatické pobídky zpoza oceánu jasné!

Senát dokonce hned poté zmínil možnost ústavní žaloby z velezrady na prezidenta. K žalobě na prezidenta Senát v otevřeném dopise vyzval pak také například i Michal Kocáb, Olga Sommerová, Jan Svěrák a další. Dle názoru pisatelů se prý prezident Zeman opět zachoval jako „obhájce a agent Ruské federace, a nikoli jako hlava našeho státu, která má hájit zájmy České republiky“? Co na to říkáte?

Současný Senát spíše než názory občanů, voličů z celé republiky reprezentuje politické postoje Pražské kavárny a spřízněných rádoby elit. Že to tak je, o tom nakonec svědčí ostentativní nezájem o volby do Senátu – viz mandát předsedy Vystrčila, který svědčí politickým vysloužilcům či slabým kandidátům, kteří nakonec hlasy při nízké volební účasti pro sebe zajistí.

Ale zpět k vaší otázce. Každé kopnutí do prezidenta dělá této nereprezentativní skvadře potěšení, chcete-li léčí její mindráky, které mají za Zemanova už druhého prezidentského mandátu obrovsky zbytnělé. Navíc začíná souboj o to, kdo usedne na Pražském hradě po Miloši Zemanovi, a to nezbývá, než aby o sobě dala vědět umělecká scéna.

Takže dopis, který zde citujete, to vnímám jako pouhý začátek, přijdou další akce, vstanou noví bojovníci, aby se nabídli, ještě tu bude veselo až komično. Nakonec ze senátní bubliny už padlo i jméno Vystrčila. Při představě, jak rád předává klíče cizím mocipánům by to mohlo být v případě Pražského hradu, symbolu české státnosti opravdu zajímavé, ale to se snad nestane. Nakonec nad Hradem vlaje standarta prezidenta republiky a na ní symbol PRAVDA VÍTĚZÍ.

Právě obsah tohoto symbolu pan prezident Miloš Zeman ve svém projevu vystihl a naplnil.

Velmi nelichotivě se na twiteru o prezidentovi v minulých dnech vyjádřil režisér Hřebejk. „Se Zemanem jsem se potkal jen jednou, na diskusi v Národním divadle u Tomáše Sedláčka na téma ‚Humor v politice‘. Smrděl chlastem, říkal dementní blbosti a strhnul Kláru Samkovou k soutěži, kdo je větší rasista. Smradlavej, nechutnej a prolhanej píčus, o kterýho bych si neopřel kolo,“ napsal. Co říci na takové vyjádření ohledně hlavy státu?

Takové vyjádření je spíše než o hlavě státu o svém autorovi. Abych byl pochopen, takto se vyjadřují jenom dekadentní umělci a vydávají tím vlastně dokument o své úrovni. Běžný občan takové slinty nebere a ve volbách nakonec téměř 3 miliony současného pana prezidenta volilo. Jinými slovy pan Hřebejk neuráží hlavu státu, ale potažmo významnou část voličů prezidenta.

Nedá mně to, abych panu režisérovi nenastavil zrcadlo a nepřipomněl, jak se k prezidentovi choval skutečný umělec, kterého uznával celý svět – Karel Gott, když zpíval na jednom koncertě na melodii jednoho ze svých prvních hitů ‚Oči má sněhem zaváté‘ slova ‚prezident něco má s nohama‘ a pomalu při tom šel k Miloši Zemanovi, který seděl se svou chotí v první řadě, aby se s ním pozdravil a poděkoval za pozvání na vánoční koncert ve Španělském sále. Bylo to dojemné, to Hřebejkovo je odporné.

Miroslav Kalousek na twiteru napsal: „M. Zemanovi dali v prezidentských volbách před osmi lety voliči přednost před K. Schwarzenbergem. Poražený požívá úcty v celé Evropě, vítěz v roli prezidenta zrazuje svou vlast s Rusy a slušní státníci se mu vyhýbají. My si zkrátka umíme vždycky dobře vybrat…“ Jak na tento názor reagovat?

Zcela jednoduše – pamatuji dobu, kdy Kalousek s Milošem Zemanem komunikoval velmi přívětivě, dokonce se zdálo, že k němu má hodně blízko. To ale pan Kalousek podobně vstřícně komunikoval i s dalšími politiky, aby je později neváhal zařadit mezi své nepřátele a ve své výřečnosti přes celou mediální scénu je vzápětí znectil, urážel. Na takové názorové veletoče on byl vždy mistr a nedělalo mu problém od námluv se socialisty a komunisty přejít, pravda s ČT a Moravcovým OVM v zádech, do zdrcujících slovních splašků, ve kterých nenechal na svých původních spojencích nit suchou. To je Miroslav Kalousek, o kterém jsem přesvědčen, že po vyjasnění politické scény v podzimních parlamentních volbách znovu uslyšíme. Siluety Pražského hradu jsou příliš mámivé a leckomu ještě zatemní mysl...

Pokud se týká Karla Schwarzenberga a úcty celé Evropy, tak k tomu se nemohu vyjádřit, protože o tom nemám žádné informace. Dokonce se neobjevují ani na internetových serverech. Zato o Miloši Zemanovi jsou zprávy, hodnocení, jeho názory, k dispozici denně.

