Přijměme uprchlíky, vyzvalo Žít Brno. A Martin Konvička je nekompromisní: Předsedkyni uskupení asi současní brněnští mohamedáni neuspokojili!

Jaký je váš pohled na hlasování ve Sněmovně o důvěře vládě složené z hnutí ANO, ČSSD s podporou komunistů?

Zrovna tento proces jsem velice bedlivě sledoval. Proces ve Sněmovně byla naprostá komedie, protože tam vlastně po sobě štěkaly dvě party, které ale zastávají úplně stejný nebo prakticky totožný politický program, co se týče těch opravdu důležitých věcí – jako je třeba postoj k Evropské unii, postoj k Rusku, postoj k islámské expanzi a podobně. V tom není nějaký zásadní rozdíl mezi postoji koalice, kterou bychom mohli prozatím nazvat Babiš–Hamáček, a druhé party z Demokratického bloku plus Piráti. Takže jsme viděli stínové divadlo, kde si dva bloky v podstatě vyměňovaly naprosto uměle problémy, umělé výtky, hodně se tam strašilo komunisty, přitom samozřejmě bývalí komunisté jsou v obou těch uskupeních. Hodně se mluvilo nesmyslně o Rusku, protože Rusko nebylo a není v tuto dobu hrozbou pro naši zemi. Zkrátka o důležitých věcech se tam vůbec nemluvilo.

Poslanci jsou kritizováni právě za chování během diskuze, která hlasování předcházela… Oprávněně? Překvapilo vás jejich chování?

Bylo to úplně normální chování řekněme stáda opičích samců i samic. Bylo to chování dvou stád opic, které našly jenom jeden strom s plody. Ten strom není dost velký pro všechny a obě stáda se k němu chtějí dostat, ale ani jedna skupina nemá chytrý nápad, jak to udělat. Například posunout se k nějakému jinému stromu. Kdybyste stejný experiment udělala se dvěma skupinami šimpanzů v zoo, zavřete dvířka, hodíte hromadu mrkve, otevřete dvířka a uvidíte totéž. Kdyby mezi nimi byla opice inteligentnější, co já vím, třeba gorila, ta by se možná vykašlala na tu mrkev a jala by se pojídat listy pampelišek. Ale nikdo takový tam nebyl.

Nakolik je vláda vládou prezidenta Miloše Zemana?

To nedovedu posoudit, protože je to opravdu situace, do níž nevidím do nejhlubších tajů hradní politiky, ale ono je to asi tak: je to vláda z milosti Miloše Zemana. Nedovedu si představit, že by třeba Miloš Zeman a Andrej Babiš byli nějak extra dobří přátelé, že by měli mnoho shod. Vlastně jsem přesvědčen, že i to Hamáčkovo křídlo v sociální demokracii nejsou lidé, kteří by byli v úplné shodě s Milošem Zemanem alespoň po té inteligenční stránce. Na druhou stranu vědí, že vládnou z milosti Miloše Zemana a Miloš Zeman jim může v kteroukoliv chvíli takříkajíc podtrhnout stoličku. Není to tak obtížné. Není to ani tolik vláda Miloše Zemana, ale vláda, které vystavuje poměrně silné nebo ostré mantinely zejména v té mezinárodní a migrační politice. Pánbůh za to zaplať a pánbůh mu dej v této činnosti dlouhé zdraví.

To ovšem není nic výjimečného, v podstatě všichni prezidenti mohli takovým způsobem vlády kontrolovat a držet pod krkem. Oni to i dělali, dělal to i Václav Havel, nedělal to tolik Václav Klaus. Miloš Zeman tohle nedělá ani tak proto, že je vláda taková či maková, ale nezapomínejme, že má ze všech našich politiků díky přímé volbě nejsilnější mandát. Když budeme mít prezidenta s takto silným mandátem, tak vždy bude schopen kontrolovat vlády, jinak by přímá volba byla k ničemu.

Americký prezident Donald Trump se v Helsinkách sešel se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Trump čelí kritice, že byl na Putina příliš mírný, choval se podřízeně a podobně. Choval?

A co Trumpův výrok o tom, že pochybuje o výsledku šetření amerických tajných služeb, že Rusko ovlivňovalo americké volby?

Tohle už je opravdu absurdní drama. Zahraničněpolitická situace vždy ovlivňuje výsledky voleb v jiných zemích, zejména v zemích, které jsou zahraničně exponované, jako jsou jaderné velmoci. Nemůžeme si představit, že by se volby v Americe, Rusku nebo kdekoliv jinde konaly v nějakém vakuu. Určitě vývoj v Rusku ovlivnil americké volby a určitě vývoj v Americe ovlivnil ruské volby. Stejně jako vývoj v Německu ovlivnil české volby, to je realita. Ale jinak představa, že by nějaké placení inzerátů na Facebooku nebo nějací novináři mohli skutečně ovlivnit chování voličů, to si buď americké tajné služby myslí, že mají idioty voliče, nebo jsou idioti v amerických tajných službách, protože Američanů je přeci jenom několik set milionů. A představa několika set milionů idiotů je hůře udržitelná než několika tisíc idiotů v tajných službách, tak se holt nedá nic dělat. Trumpovi předchůdci mu nechali tajné služby složené z idiotů a jemu nezbývá nic jiného než udělat vše v lidských i nelidských silách, aby tam udělal pořádek.

Ještě jsme se spolu od těch událostí nebavili. Rakouský kancléř Sebastian Kurz jasně vystoupil s odporem k migraci i způsobu, jakým to Evropská unie řeší. Itálie začala odmítat migranty na lodích, s Maltou se dohadují a sílí cesta přes Španělsko. Je to taková předzvěst těch změn, po kterých už tak dlouho voláte?

Myslím, že ano. Přiznám se, že jsem ten vývoj zejména v zemích, jako je Rakousko a Itálie, neočekával, ale to nás bylo více, kteří jsme tím byli velice příjemně překvapení a museli jsme uznat, že se věci naštěstí obracejí k dobrému alespoň v části Evropy. Samozřejmě do budoucna není zdaleka jedno, zda ztratíme celou západní Evropu, nebo jen naprosto nešťastné státy, jako je Francie nebo Velká Británie. To, že zrovna v Itálii a Rakousku došlo k realistickému vývoji a že patriotické realistické strany získaly v podstatě moc, protože nám to překresluje mapu Evropy. Visegrádská čtyřka už není sama, ale má velmi silné spojence.

Najednou vidíme, že jde nepřijímat migranty, a vidíme najednou, že ti evropští arcivítači jako Merkelová nebo bruselské vedení, jsou zcela izolováni a nemohou si počít vůbec nic. Všechno to jejich strašení proti Rakousku, Polsku a proti nám je bezzubé, Protože mohli zastrašit jednu dvě země, ale těžko mohou zastrašovat obry, jako je Itálie, ale i takové, jako je Rakousko. Zahraničněpolitická situace se během posledních týdnů změnila. Jiná věc je, že když se někde objeví realisté a spojenci, tak se vždy objeví i podrazáci a zrádci. To vidíme na chování španělského premiéra Pedra Sáncheze, který nejen podráží nohy Itálii s jejím jasně principiálním postojem, když vlastně vítá lodě, které Itálie odmítla, ale vidíme to i v naší republice.

Tady bych připomněl, že Sánchez se krátce předtím osobně sešel s Georgem Sorosem, což je zvláštní a na něco to ukazuje. Ale nemusí to být jen španělský premiér, podobné komedianty vidíme i u nás. Zrovna uskupení Žít Brno, což je koaliční strana na brněnském magistrátu, oznámilo, že přijme ty migranty, které naše vláda přijmout odmítá. Oni samozřejmě nemají tu pravomoc, ale situace je zajímavá tím, že jsou v koalici s hnutím ANO. Pokud je ANO opravdu realistické, tak by mělo s koaličními partnery Žít Brno vyrazit dveře, protože do komunálních voleb už bez koaličního partnera nějak dovládne. Velice zajímavý je postoj, proč to Žít Brno dělá. Všichni víme, že Brno má problém s islámskou komunitou už léta, z Brna přišly první znepokojivé zprávy. Člověk jen kroutí hlavou, co to Žít Brno je za uskupení; a předsedkyni Barboře Antonové, mám pocit, současní brněnští mohamedáni nestačí, asi ji neuspokojili.

autor: Zuzana Koulová