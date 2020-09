Primář z Bulovky hodně varovně: Politici neposlouchají lidi v první linii. Vymýšlí koncepce, ale tady to nefunguje. Může vzniknout problém, o kterém se téměř nemluví!

ROZHOVOR „Je to válka s covidem, kdy se ze zdravotníků stávají vojáci. Jak nepřítel zaútočí, jak to bude vypadat, zda jsme na to dostatečně vyzbrojení, to se ukáže podle těch počtů. Z mého současného pohledu je to zatím ještě dobrý. Ale i já mám ztráty kvůli covidu. Což jsme tenkrát neměli. Že i řada mně podřízeného personálu je mimo službu. Jestli mně začne přibývat nemocných, tak to jsou ztráty v mužstvu, a když má armáda ztráty, nemůže klást patřičný odpor nepříteli. Z toho může vzniknout problém, o kterém se skoro vůbec nemluví,“ všímá si bývalý poslanec, primář z Bulovky Jiří Koskuba. Upozorňuje také na neřešené problémy ve zdravotnictví, jako je „totální bordel v postgraduálním vzdělávání lékařů, v akreditačních řízeních či v naprostém chaosu v kompetencích“.

V půlce března v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz jste říkal, že nezávidíte těm, kteří musejí koronavirovou pandemii řešit. Ať udělají, co udělají, může to být malér. A že čas ukáže, že to měli dělat jinak. A k tomu jste dodal, že nejhorší by ovšem bylo, kdyby nedělali nic... jak vidíte po půl roce, že se vaše proroctví vyplnilo?

Výjimečně si připadám trochu jako Sibyla. Ve své podstatě se mnoho nezměnilo. Pouze mám jednu velkou výtku, že někdy méně je více. Zdůrazňuju, že nejsem epidemiolog. Nemám chuť šťourat do něčeho, čemu nerozumím. Na druhé straně, máte-li něco a někoho vést, nemůžete dělat zmatky. Bohužel jsme se dostali do situace, kdy nevíme ráno, co bude platit večer.

Dáváte to za vinu odstoupivšímu ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi?

Naštvu asi spoustu fanoušků ANO, ale stali jsme se postupně zemí jednoho muže. Když začala koronakrize, v úvodu jsme slyšeli jenom jednoho muže. Jeden muž vykřikoval, že zachránil tisíce mrtvých. Za vším vidím postavu našeho pana premiéra, který řídí svoji vládu – a je to jeho věc – velmi autoritativně. Když takto řídíte kolektiv, tím jeho neúspěchy padají také na vaši hlavu.

Je ministr zdravotnictví v této době takovým fackovacím panákem, obětním beránkem či jak to říci?

Ti lidé skoro všichni říkali, jak to byl skvělý ministr, pomalu podpořili slova pana premiéra, že to byl nejlepší ministr v historii. Vůbec netvrdím, že to byl nejhorší ministr v historii. Musím naprosto souhlasit s panem premiérem, že je to slušný člověk. Na druhé straně docent Maďar říkal, že si nechal radit od odborníků. To asi ano. Záleží ale, jaký má ten odborník názor. Jestli jste si všiml, že každý odborník má úplně jiný názor. To znamená, že ten ministr to také nemá jednoduché.

Nicméně já nemám s politikou nic společného a jsem tomu upřímně rád, že už nemám. Ale oni neposlouchají v té politice lidi z první linie. To je prostě generální štáb a všichni ti, co říkali, jak to bylo skvělé, by teoreticky mohli být někdy ministry. Když od nich pak slyším, jak to bylo skvělé, pak se divím, že my tady na té frontě to nevidíme. S hrůzou jsem zjistil, že ať ten nebo ten, ono to vlastně bude úplně stejné. Oni povedou debaty, budou vymýšlet koncepce. Ale nejpodstatnější je, že tady v první linii to prostě nefunguje.

Jak konkrétně?

V totálním bordelu v postgraduálním vzdělávání lékařů, v akreditačních řízeních, v naprostém chaosu v kompetencích a tak dále. Všichni o tom věděli, já jsem jim to osm let říkal. Bohužel jsem je nikdy nedonutil k tomu, aby to řešili. Ale o tom to je. Nejdříve musíte vyřešit problémy mužstva, aby vojáci věděli, jak mají bojovat, kde a za co. A pak se teprve můžeme zabývat tím, jaké odznaky budeme mít na čepicích. Jestli tohle nepochopí, tak nikdy nic nezmění. A že to pan ministr taky nedokázal, umím pochopit. Neměl jsem však signály, že by se zrovna o toto pokusil. Mohu se mýlit, ale ke mně to nedošlo.

Není to také tím, že se ministři zdravotnictví střídají jako na běžícím páse, nejvíce ze všech ministrů?

To je bohužel pravda, jestli jste postřehl, ode mě jste nezaznamenal útoky na pana ministra, avšak na druhé straně ani žádné velké nadšení. Protože jednak nebyl odborník a řídit tento resort a nevědět, jak to v jednotlivých složkách vypadá, je trošku problém.

Vy víte, o čem mluvíte, neboť jste jako náměstek na Ministerstvu zdravotnictví po odstoupení ministryně v roce 2005 ministerstvo chvíli také fakticky řídil...

To je silné slovo. Neřídíte, protože vždycky podléháte panu premiérovi. Tím se dostáváme k tomu, o čem jsme mluvili. Za vládu odpovídá premiér, kontrolovat ji má Parlament. Bohužel Parlament k tomu nemá páky, když je takováhle koalice. Pan premiér Babiš je opravdu typ premiéra, že za to odpovídá, protože on to opravdu řídí.

V jednom rozhovoru v červnu jste uvedl sarkasticky, že soudruzi ve Švédsku udělali chybu. Mínil jste jejich liberální přístup, kterému padlo za oběť šest tisíc lidí. Což mi tedy přijde hodně. Neudělali chybu i soudruzi v Česku – tedy vlastně my všichni –, že někdy v tom červnu jsme nabyli dojmu, že je covid poražen, a zrušila se skoro všechna opatření na rozdíl od ostatních zemí? Nestali jsme se tak trochu pozdním Švédskem?

K tomu nemám co dodat a na tom trvám. Nejsem epidemiolog ani infektolog, nejsem všeználek. Nedělám si patent na rozum. Tenkrát mi přišlo, že soudruzi ve Švédsku opravdu udělali chybu. Dokonce jsem zaznamenal, že někteří vykřikují, že soudruzi ve Švédsku udělali dobře. Obávám se, že je to těžké vysvětlit pozůstalým těch šesti tisíc lidí. To jenom na okraj. Ale bohužel i takto se ve vládách rozhoduje.

Teď po bitvě je každý kaprál generálem. Ten tlak tu jistě byl. Pan ministr perfektně naslouchal odborníkům. V televizi, rádiu slyšíte spoustu odborníků. Nevšiml jste si toho, že každý z nich mluví trochu jinak?

Právě. Trošku to vypadá, že každý je dnes epidemiologem. A když to obrátím do vašich lékařských řad, kterým lidé důvěřují, tak se objevili i lékaři, kteří zpochybňovali opatření, tvrdili, že žádná druhá vlna nebude, že covid na podzim nebude, že se nemají nosit roušky, protože je to zbytečné... nemělo i tohle negativní vliv na společnost, která samozřejmě tato slova ráda slyšela?

Takže mě nedonutíte k tomu, abych někomu koupal čumák, protože zjevně nerozhodl dobře. Ano, my už to teď víme. Já jsem tenkrát řekl, že jim nezávidím, jak měli rozhodnout. Bohužel ale od toho tam ti pánové jsou. A v pondělí mě zarazilo, že jsem prvně v životě slyšel od pana premiéra – i když to tak zaobalil, že pod tlakem veřejnosti –, že i on udělal chybu. Ano, my to teď víme. Zřejmě se mělo využít toho, že národ byl velmi disciplinovaný. Mělo se aspoň pokračovat v těch rouškách, ale popravdě řečeno i já tuším, že to jen o těch rouškách není. Tím už se nezabývejme, protože když to hlavy pomazané nevyřešily, my to asi taky nevyřešíme.

Nicméně ještě minulý týden se vykřikovalo, že není doba na nouzový stav. Najednou je doba na nouzový stav. To, že se roušky sundaly, to bych pochopil, že tu byl tlak. Od umělců, hoteliérů – opravdu tu byly skupiny lidí, které se v nouzovém stavu dostaly do objektivních ekonomických a profesních problémů. Ale přece jen když se to teď tak šíří – tenkrát jsme měli tři sta lidí za den, teď se objevilo tři tisíce lidí za den –, tak ten, který tenkrát uměl hned rozhodnout, teď váhal, jestli se předá vláda s nouzovým týmem panu vicepremiéru Hamáčkovi. V tomhle už vidím politiku, a proto si dovolím říci, že v tomto dělají chybu. Vím, že je před volbami. My ale do prkýnka potřebujeme, aby nám vládli, a ne aby mezi sebou soutěžili.

Najdete přece jen někoho z vlády, koho byste pochválil?

Pozitivním překvapením z vlády je pro mě ministr Petříček. Bez úletů a dokázal zorganizovat i návraty do ČR. V tichosti a skromnosti.

Zdá se, že na podzim bude ve zdravotnictví pěkně horko. Co očekáváte? Bude dost lůžek, pokud výrazně naroste počet lidí vyžadujících intenzivní péči? A také, nebude se při případné krizové situaci omezovat necovidová péče?

Někdo – nevzpomínám si teď, kdo to byl – uvedl, že nemá rád, když se k této situaci používá termín válka. Ale ona to je válka s covidem. Kdy se ze zdravotníků stávají vojáci. Jak nepřítel zaútočí, jak to bude vypadat, zda jsme na to dostatečně vyzbrojení, to se ukáže podle těch počtů. Z mého současného pohledu zatím ještě dobrý, ale už se najednou vůbec nemluví o tom, že i já mám ztráty kvůli covidu. Což jsme tenkrát neměli. Že i řada mně podřízeného personálu je mimo službu. Zatím naštěstí ne se supertěžkým průběhem. Ale není to už jen pozitivita, ale nemoc. Musejí lidi rozlišovat, že někdo je covid pozitivní a někdo je covid pozitivní a je nemocný. My už máme i ty nemocné. Jestli mně začne přibývat nemocných, tak to jsou ztráty v mužstvu, a když má armáda ztráty, nemůže klást patřičný odpor nepříteli. Z toho může vzniknout problém, o kterém se skoro vůbec nemluví. Je to důsledek toho uvolnění.

Co dodat na závěr?

Až vám bude smutno, představte si, že bychom měli třeba cestovku a provozovali ji slušně, poctivě už dvacet let. Těchto lidí je mi líto, ti musejí rýt čumákem v zemi. A další a další. Pořád se mluví o zdravotnících, ale vezměte třeba pokladní v obchodech, listonošky. Doufejme, že příští rok bude lepší.

