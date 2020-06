Primář z Bulovky znovu bez servítků: Amerika? Mně stačí, co v Praze provádí primátor a dva starostové. Užiteční idioti!

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „O nesporné krizi euroatlantické civilizace jsem mluvil nejen já opakovaně. Bohužel sluchu se těmto kritikům nedostává. Považuje se to za nemoderní, nekorektní, konzervativní, nacionalistické. Teď aspoň vidíme, jaké to má konce,“ hodnotí dění v USA bývalý poslanec, primář z Bulovky Jiří Koskuba. „Co vyvádí městské rady ve Spojených státech nemohu hodnotit. Mně stačí, co v některých věcech tady v Praze vyvádí pan primátor. A dva páni starostové. Naše země je pro Čínu, Rusko, Ameriku jedno větší město. A Praha takové okresní město. A tady se najdou užiteční idioti hned tři. Pak se nedivte, že tam je jich o trošinku víc,“ dodává.

Za posledních 30 let jsou pro nás Spojené státy s určitou nadsázkou ideový vzor, a teď až s překvapením vidíme, jak hodně je to země značně vnitřně rozhádaná. Už čtvrtý týden tam sledujeme násilné protesty po zabití George Floyda. Na mnoha místech dochází k tvrdým střetům mezi demonstranty a policií, jsou rozbíjeny výlohy a zapalovány osobní vozy. Co tomu říkáte?

Má to několik pohledů. Tím, že my si vždycky vybereme vzor poměrně slepě a pak se divíme, že není tak ideální, jak je nám z různých stran vnucováno, to je již v naší zemi tradice. Pohled číslo dvě je, že mě osobně to nepřekvapuje. Pohled číslo tři - překvapený může být ten, kdo tu zemi nezná. Upřimně však ani já život ve Spojených státech neznám. Takže nemám právo ho hodnotit jinak, než že přijímám informace, které se ke mně dostávají. Za čtvrté, o nesporné krizi euroatlantické civilizace jsem mluvil nejen já opakovaně. Bohužel sluchu se těmto kritikům nedostává. Považuje se to za nemoderní, nekorektní, konzervativní, nacionalistické. Teď aspoň vidíme, jaké to má konce. Za páté, dej bůh, Buddha, Alláh, všichni svatí, že se tak děje ve Spojených státech a modleme se, aby to brzo nepřišlo i k nám. Do - z tohoto pohledu, a to je můj soukromý názor - naprosto slabé a bezzubé Evropské unie. Václav Cílek na ČRo zmiňoval jako jeden z důvodů i něco jako posttraumatickou poruchu, kdy Američany dost zasáhl koronavirus, výrazně stoupla nezaměstnanost, velké množství lidí nemá vůbec žádné úspory, a tak se teď jdou porvat s policajtem... Anketa Máte pochopení pro demonstrace za práva černochů v USA? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 13052 lidí Jsem jen obyčejný doktor a celý život jsem se snažil na svět koukat obyčejnýma očima. Nechtěl jsem se v žádné době nechat zformovat nějakými zevními tlaky, které se v průběhu doby pochopitelně mění. Popravdě řečeno ano, my takto koukáme na Ameriku. Ona rozhodně je bohatá země, to ale neznamená, že jsou v ní bohatí a šťastní lidé. To se tady každý stydí poznamenat. V těchto mocnostech jako jsou Spojené státy, Rusko, Čína jsou někteří lidé extrémně bohatí, řinčí zbraněmi. Takže máme pocit, že je tam všechno oukej. Nikdo se však bohužel neptá těch obyčejných lidí. Jelikož mluvíte s doktorem, tak musím přiznat, že jsem vůbec nechápal odpor Spojených států k tomu, když prezident Obama tam chtěl dělat zdravotní reformu. To je maličkost, která přes můj mozek nepřelezla, že takto bohatá země včetně výrazné části obyvatel se postaví na zadní, když chce zajistit to, co naši občané s gustem využívají, ale i nadužívají. Fotogalerie: - S rouškami i bez Tohle také nechápu, ale napadá mě, že i když je to bohatá země, tak tam žije dost tak chudých lidí, že třeba nemají dost peněz ani na zaplacení toho pojistného... Proto říkám - nežil jsem tam, nebyl jsem tam. Z těchto velkých zemí jsem byl jen v Číně, ale tam nám všechno neřekli. Ta země působí dojmem extrémního bohatství, ale to neznamená, že jsou v ní bohatí lidé. Když mluvíme o těch velkých zemím. Navážu na to tím, jak se teď v některých amerických městech patrně vlivem velkého rozrušení mluví dokonce o zrušení policie. Není toto příklad toho jít ode zdi ke zdi, což je možná pro tyto velké země typické?

Je to typické pro lidi obecně. Co vyvádí městské rady ve Spojených státech nemohu hodnotit. Mně stačí, co v některých věcech tady v Praze vyvádí pan primátor. A dva páni starostové. Naše země je pro Čínu, Rusko, Ameriku jedno větší město. A Praha takové okresní město. A tady se najdou užiteční idioti hned tři. Pak se nedivte, že je jich o trošinku víc.

Kdyby byli u nás jenom tři...

Za tři dám ruku do ohně. Jinak se mi nechce nikoho kritizovat. Že se chodí od zdi ke zdi..U nás když policie zasáhne, už občas mívá taky problém. Co nedávno GIBS prováděl, až mi bylo policajtů líto. Mám na mysli toho kluka, co tady u nás u Bulovky postavil auto do cesty motorkáři, který se tu řítil extrémní rychlostí...Trvalo dlouho, než ho osvobodili. My to děláme taky. A jsme jedno velké americké město.

Nebo máte Velkou Británii. To, co tam teď provedl pan premiér s covidem, to nebudu raději vůbec komentovat. Královny si vážím, ale jejich premiér by možná uspěl u nás, ale nedělá na mě dojem premiéra Velké Británie. A tam policie až po kolika malérech může tu tam mít zbraň. Vždyť tam policajti zbraň vůbec neměli.

To je pro nás také těžko pochopitelné...

A co se teď děje? Možná nás Evropská unie nakonec odzbrojí všechny, kromě pachatelů. Proto jsem říkal, že euroatlantická civilizace je skutečně v hluboké krizi. Já jsem kdysi četl knihu o pádu říše římské. Když si tam najdete ty body, tak přesně tím my procházíme. Tohle by měla být zpráva o stavu Unie.

Nynější protesty odnášejí i sochy. V USA ničí sochy Kryštofa Kolumba, v Londýně, ale i k mému údivu v Praze, čmárají po soše Winstona Churchilla. Co říkáte na činy těchto vandalů? My tu zase máme odstraněnou sochu maršála Koněva. Napadá vás paralela mezi nimi?

Anketa Hrozí v Evropě podobné nepokoje jako v USA? Hrozí 88% Nehrozí 12% hlasovalo: 8576 lidí Kromě naprostých výjimek skutečných zločinců považuji odstraňování soch jako projev nekulturnosti. U Koněva je jediný problém, kdy byla tato socha instalována. Což chápu, že někomu vadí. Ale maršál Koněv za tohle nemohl. Mně vadí jiná věc. Pokud vím, tak i jiné mocnosti se dopouští krutých válečných zločinů - a nechci zrovna Spojené státy jmenovat. Kdy někde při jejich válkách, které vedou všude po světě, se ne vždy chovají kulantně.

Ale ničit sochy, které jsou spjaty s nějakým obdobím, s tím že ti lidé v té době dělali to, co považovali za správné, je nesmysl. Nemluvme jen o Koněvovi. Zbourali jsme Mariánský sloup, teď je tam zpátky. I o tom je teď diskuze. Může se o tom hovořit. Ale Habsburky za své krále zvolila česká šlechta. Což se nepřipomíná. Je mi jedno, jestli tam stojí, nebo nestojí.

Ale co mi vadí, že na Malostraňáku paní primátorka Krnáčová tak oživila to náměstí, že je tam téměř mrtvo. Někde tam mohl být zpátky maršál Radecký. Každý národ by si měl vážit lidí, kteří v té době dobře odváděli svoji práci. A že jsme úpěli pod Rakouskem? Já se vám přiznám, že když vidím, co se někdy v této zemi děje, tak se mi někdy stýská po tom Rakousku.

K sochám obecně - ničení soch považuji za nesmysl. U toho Churchilla to také příliš nechápu. V Americe u Kolumba - kdyby ho ničili Indiáni, tak bych to ještě pochopil...A k těm menšinám - oni tam nemají na růžích ustláno. A narozdíl od jistých menšin u nás - je v té teď tak zmiňované menšině v Americe daleko větší procento lidí, kteří změnili svůj život a někam to dotáhli. To si přiznejme, že tento rozdíl tu je. Ale asi tam budou tyto problémy. Teď je otázka, jestli jsou kvůli mentalitě či skutečnému rasismu. Neumím to posoudit.

Důležité však pro mě je jedna věc. Zatímco jsme my nyní nazýváni rasisty a prakticky se už ani nemůžeme podívat na někoho, kdo je jiné barvy pleti, natož o tom hovořit - podívejte, jak dopadla paní poslankyně SPD, na kterou podali žalobu, když měla z mého pohledu docela trefný příměr, což snad proboha není žádný rasismus - tak v devadesátých letech jsme se od amerických senátorů nechali kritizovat, když jsme si dovolili postavit zeď v problematickém městě. (v Ústí nad Labem - pozn. autora). Nikdo z mocných neměl tehdy odvahu jim říci, co to tu blábolí. Že my jsme si sice postavili zeď, ale u vás ještě poměrně nedávno nesměla určitá barva pleti sedět v jedné části autobusu. Oni si musí připustit, že opravdu tam rasismus měli. To je zase druhá věc. Skutečně ho měli v době, kdy my jsme nechápali, co to je. Takže nějaké toto dědictví tam mají.

Byl jsem jako poslanec v Afghánistánu a překvapilo mě dost, že když jsem viděl americké ozbrojené síly, drtivá většina vojáků měla jinou barvu pleti než bílou. A to v obrovské míře. Došlo mi, že spousta těchto lidí tím, že slouží Spojeným státům ve zbrani a jsou v těchto misích, se snaží všemožně v této zemi uchytit a získat plná práva.

Převážně v Praze se zase odehrála podivuhodná kauza ricin. Co o ni říci? Bezpečnostní expert Andor Šándor k ní uvedl: „Novinářskými cenami ověšení investigativci by nás málem přivedli do války.“

Pana generála, podle mého ve velmi předčasné výslužbě, rád v poslouchám v rádiu. Když byl ve výkonu služby a já si hrál na politika, přišlo mi, že je někdy trochu jinde než já. Teď zjišťuji, že mluví skoro jako já. K tomu není co dodat. Musím výjimečně pochválit ministra Petříčka, že aspoň se chová jako diplomat. Vidíte, co z toho bylo. A když mi vysvětlí, že příčinou bylo, že se hádají na ruské ambasádě, tak to už vůbec nechápu. Rusové si to jistě vyřeší sami.

Ale to, co jsme předvedli my... Ale nedivte se. I negativní reklama je v této zemi pozitivní. Když se o vás nemluví, tak se o vás neví. Jelikož se to týkalo i tří politiků, kteří razí jistou cestu, která se části politického spektra líbí, možná se to hodilo tím, že se o nich ví a uvidíme, jak dopadnou v příštích volbách.

Uvidíme, kam například Pavel Novotný s touto negativní reklamou až dojde?

Ano. Pak se však nedivme, že se toto stane i ve Spojených státech, kde je všechno daleko propracovanější. Přiznávám, že jsem si myslel, že Donald Trump bude lepší než Hillary Clintonová. Bohužel jsem se asi mýlil. U těch našich politiků to také svědčí o tom, jak pracují naše tajné služby. Máme jich několik a výsledek je jaký? O koronaviru věděli jsme dopředu? Jsou dvě možnosti - buď nás o něm neinformovaly, nebo informovaly a selhal ten, koho informovaly.

Zajímavé věci se dějí i v Brně. Bývalý primátor města Petr Vokřál, který měl být lídrem kandidátky do krajských voleb, nedávno rezignoval s tím, že některé brněnské buňky ANO jsou napojené na podsvětí. Nově hnutí ANO zrušilo brněnskou buňku. Zeptám se však obecně. Je to u nás až zákonité, že když se strana stane třicetiprocentní, tak má takovéhle problémy - viz podobné potíže byly v minulosti i u ODS či ČSSD?

Přesně tak. Jakmile se stanete vládnoucí stranou v této zemi, i zemích okolních, stejně jako na rovníku, tak bohužel dojde k těmto věcem. Demokracie je taková... Můžeme konstatovat, že ANO už je jako oni a stalo se klasickou politickou stranou. A věřte tomu, že jako poddaný pana pražského primátora vidím - a sleduji, jak Piráti stoupají a hezky ve sněmovně mluví - i ti se stanou klasickou politickou stranou.

A když vykřikujeme, že všichni lidi jsou stejní, je to nesmysl. Jsme tak korektní, že si nedovolíme říci, že v každé skupině je podle Gaussovy křivky část vynikajících, část průměrných, ale také část lumpů, gaunerů a neschopných. A ti vám nalezou všude.

