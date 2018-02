Primátor Zlína: Rozdělená společnost je jedním z hybatelů rozvoje země

Ve Zlíně je více než desítka mostů a lávek. Jaký je jejich stav? Neobáváte se, že by mohlo dojít k jejich zborcení obdobně, jako se stalo v pražské Troji?

Ta současná možná až hysterie kolem mostů a lávek je svým způsobem zajímavá. Zavládla tam, kde si jich až dosud moc nevšímali. Ve Zlíně jsme udělali před šesti sedmi roky podrobný pasport všech mostů a lávek a podle něj postupujeme. Havarijní stavy jsme řešili jako první. O mostech a lávkách ve Zlíně tedy máme velmi dobrý přehled a nic podobného jako v Troji u nás nehrozí. A rád dodávám, že mosty a lávky nejen opravujeme, ale také stavíme nové. Ta zatím poslední vyrostla na přání obyvatel v místní části Louky – umožňuje přístup na cyklostezku a k obchodnímu centru.

Ptala jsem se i proto, že v listopadu loňského roku utonul ve zlínské řece Dřevnici devětadvacetiletý muž a policie tehdy nevyloučila, že za tragédii může havarijní stav mostu. Můžete tuto informaci nyní potvrdit, nebo vyvrátit? A co s mostem bude?

Především chci hned na počátku své odpovědi říci, že tato lávka není v majetku města. Kdyby byla, nevypadala by tak, jak vypadá, určitě bychom ji opravili nebo odstranili. Je problém, že majitel lávky není známý. Což mě znepokojuje. V každém případě zajistíme, aby se na lávku nedalo vstoupit. Už jsme si ověřili, že tohle udělat můžeme, přestože nejde o náš majetek. A jsme připraveni hledat řešení tohoto problému. Zatím ale není s kým jednat.

Psali jsme: Primátor Zlína Adámek (STAN): Mých výhrad k prezidentovi přibývá Primátor Adámek: Když mohou lidé nasednout na kolo u domu, řada z nich nechá auto v garáži Primátor Zlína: Václava Havla si vážím především za jeho lidský přístup Výborný předseda je u hnutí STAN tradicí, říká s úsměvem primátor Zlína

Jste historicky prvním primátorem, kterému se ve Zlíně podařilo obhájit mandát. Vidíte za sebou výsledky své práce? Na co jste nejvíc pyšný?

Na to, že je Zlín rozkvetlé a funkční město. Na to, že nejdeme cestou obřích projektů, ale zaměřili jsme na praktické věci, na odstraňování vnitřního dluhu města. Investujeme do parků, škol a školek, sportovišť, opravujeme celé ulice, opravujeme chodníky a stavíme parkovací místa. Prostě řešíme především to, co lidé potřebují ke každodennímu životu. A nevyhýbáme se ani složitým výzvám. Zrekonstruovali jsme třeba ulici Mostní, jejíž opravu politici před námi slibovali 15 let. Řešíme situaci ve vodárenství, která je mimořádně komplikovaná, a máme výsledky, byť se to různým zájmovým skupinám či populistům nebo politickým aktivistům nelíbí. To samé platí pro Bytové družstvo Podlesí. Také v něm jsme aktivní a snažíme se vyřešit problémy, které byly už dlouhé roky před námi.

Na podzim roku 2014 jste se občanům v komunálních volbách osobně zaručil za realizaci deseti projektů. Splnit se vám podařilo všechny, pouze u dopravního terminálu nebude hotovo. Dalo by se tak říci, že spolupráce uvnitř koalice, ale i s opozicí, funguje na výbornou, nebo se přece jen objevily nějaké vážnější spory? A můžete být případně konkrétnější?

Koalice funguje, a děkuji za to. Za vstřícný a konstruktivní přístup musím pochválit i opozici. Nejsem už ten, co chytá pytel plný blech, jak jsem to říkal v minulém volebním období. Situace je klidnější a věnujeme se práci pro město a jeho obyvatele. Osobně vždy upřednostňuji spolupráci před ostrými lokty a myslím, že se to vyplácí. A určitě k tomu přispívá i fakt, že většina z nás sedí na radnici druhé volební období a už tak ví, o čem ta práce je. Získali jsme zkušenosti, které jsou při řízení města potřeba.

MUDr. Miroslav Adámek STAN



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Máte i nějakou vlastní vizi Zlína do budoucna? Jakým směrem by se měl rozvoj města v příštích letech ubírat?

Jistě, tu vizi máme, nelze se dívat jen na konec tohoto volebního období. Charakteristikou této vize je dělat ze Zlína nadále místo, kde se dobře žije. Město, které je vstřícné ke svým obyvatelům i k návštěvníkům. Určitě vás zajímají konkrétní projekty. Připravujeme modernizaci náměstí Míru, pracuje se na přípravě obchvatu Zálešné, letos vyhlásíme architektonickou soutěž na rekonstrukci Velkého kina, velkou výzvou je plocha po „torzu“ na Jižních Svazích, blížíme se k zahájení výstavby dopravního terminálu a k elektrifikaci železniční trati. Chystají se nové úseky cyklostezek, i nadále se bude rozvíjet zoo. Pokud tu možnost od Zlíňanů dostaneme, budeme pro ně plynule pracovat dál.

Nabízí se také otázka, zda se letos do třetice pokusíte mandát obhájit?



Ta otázka se skutečně nabízí. (úsměv)

Psali jsme: Zlín: Cyklostezky. I letos se budou stavět Zlín: VaK podal žalobu na Moravskou vodárenskou Gajdůšková (ČSSD): Čekám odpověď hejtmana Čunka Vaigel (ČSSD): Kam kráčí centrum Zlína

Co byste rád ještě stihl do konce volebního období, jaký je váš největší cíl?



Je toho hodně, vždyť je před námi ještě skoro celá čtvrtina našeho mandátu. Dokončíme Památník Tomáše Bati, což je dluh města vůči člověku, který se o jeho rozvoj tolik zasloužil. Pokročit musí příprava rekonstrukce Velkého kina a náměstí Míru. A to samé platí v případě proměny tržiště Pod Kaštany. Vím, chtěla jste vědět největší cíl, ale omlouvám se, mám jich hned několik. (úsměv)

Vaše přání na změnu hlavy státu zůstalo nenaplněno. Co myslíte, že nakonec rozhodlo? Udělal někde Drahoš chybu?

Rozhodli voliči, tak to berme, jejich názor není chybou. Respektuji názor většiny.

Volební výsledek byl velice těsný. Neobáváte se, že se tak ještě více rozdělí společnost na dva tábory? A lze je vůbec nějak usmířit?

Víte, jeden moudrý Zlíňan, spisovatel Tonda Bajaja, řekl, že společnost je rozdělená i v Německu a ve Francii – a je to jeden z hybatelů jejich rozvoje. Zcela s ním souhlasím. Třeba v Rusku společnost rozdělená není, 80 procent lidí jde za Putinem a...

Miloš Zeman po svém znovuzvolení mimo jiné slíbil, že se pokusí být pokornější a méně arogantní. Očekáváte od prezidenta nějakou změnu v jeho chování?

Vy mu věříte?

Psali jsme: Jiří Baťa: Zášť a nenávist až za hrob… Před patnácti lety opustil Václav Havel Pražský hrad. Loučili se s ním Špidla a Zaorálek Pan Pithart má asi pocit, že lidi jsou tupá hovada. Drahoš nabízel multikulturní pokusy na lidech, děsí se poslanec Foldyna. A jako boxer nabídl zcela převratný pohled na incident mezi novináři u Zemana Zeman podává nejlepší výkony, když je pod tlakem. A teď to předvedl znovu, říká sociolog Herzmann. O Drahoše teď prý bude bitka v pražských senátních obvodech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Kateřina Synková