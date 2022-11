Přišli rušit. Vypořádali se s nimi rychle. A pak Babiš spustil rodeo

reklama

Před občany nejprve coby pomyslná „předkapela“ vystoupil exministr průmyslu Karel Havlíček. Zdůraznil Babišovu nezávislost na zájmových skupinách a politickou zkušenost. „A ti ostatní hlavní kandidáti? Vláda by si je omotala kolem prstu, nemají zkušenost, neumějí politiku. Andrej Babiš si prošel politikou od ministra financí po premiéra a má hospodářské základy. Nevěřme tomu, že prezident je pouze kladeč věnců. Někteří by možná rádi dělali jen tohle, ale prezident si své možnosti a mantinely může vykolíkovat,“ uvedl Havlíček a podtrhl Babišovy osobní vztahy a kontakty na světové a evropské lídry.



Na Babiše se přišli podívat i jeho odpůrci, odhadem by je šlo spočítat na prstech rukou.

Před plným hotelovým sálem stálo asi pět odpůrců, dalších zhruba pět bylo přímo v sále. Před sálem postával i muž s jediným transparentem: Babiši vypadni z Třebíče. Vedle něho stáli další čtyři souputníci. Nejprve byli zcela potichu, což se změnilo s příchodem Andreje Babiše do sálu. Oněch pět odpůrců v předsálí vytáhlo píšťalky a začalo hlasitě pískat. Lidé se s nimi ovšem vypořádali jednoduše: zavřeli dveře do sálu a mikroprotest vůči Babišovi skončil rychleji, než začal.



Zpočátku expremiér Babiš promluvil k občanům, kde shrnul především vládní kritiku i zopakoval, jakých úspěchů naopak dosáhla jeho vláda.



„Jako kandidát jsem nezávislý, nebudu brát žádné dary od sponzorů zvenku. Takový budu i jako prezident. Nezávislý, neovlivnitelný a suverénní,“ zdůraznil Andrej Babiš.

Po úvodní řeči se prostor otevřel především dotazům občanů z publika. První se o slovo netrpělivě hlásila žena, která patrně spolu se svým manželem přišla do sálu hned zkraje setkání a v průběhu Babišova počátečního projevu ho kriticky komentovala, než je zbylí občané slušně upozornili, ať si jdou pryč, pokud je to nezajímá a nelíbí se jim, co Andrej Babiš říká. To nakonec i udělali a svůj dotaz nakonec nepoložila.



Místo toho dostal slovo muž v první řadě s tím, že Andrej Babiš je soudem uznaným konfidentem StB, což se snažil podpořit dlouhým výčtem svých názorů. Babiš trpělivě naslouchal a bez jediné známky vytočení začal muži s klidným hlasem odpovídat s tím, že mu všechno vysvětlí. Ten se ale nenechal a hodlal pokračovat v přednášce, že Babiš prý dokonce udával svoje kamarády.





„Tisíckrát opakovaná lež se pravdou nestane,“ kontroval Babiš a muž mu opět skočil do řeči. „Necháte mě prosím odpovědět? Nebo tu budeme jak na ČT u Moravce? Proto tam ani nechodím,“ rýpl si hradní kandidát za smíchu v sále. Následně vysvětlil, že třikrát vyhrál soud a má rozsudky, které konstatují, že byl v seznamech StB veden neoprávněně.



„Od roku 2012 o mně stále někdo opakuje tyto lži médií,“ podotkl šéf hnutí ANO. Následně ještě našel rozsudek bratislavského soudu a citoval z něho pasáže konstatující, že byl neoprávněně veden jako spolupracovník StB. Daný muž, který téma StB otevřel, už ovšem v sále nebyl. Téměř okamžitě po přečtení svého prohlášení odešel, ale Babiš stejně trval na tom, že lidem rozsudky přečte, aby dokázal, že má pravdu.



Mnoho dotazů lidí směřovalo na současnou vládu Petra Fialy. Tomu Babiš doporučil, aby místo „výletů na klimatické summity do Egypta“ šel mezi lidi a vyslechl si jejich názory. „My jsme sem nikoho nepřivedli, normálně jsme dali inzerát, že přijdeme, a vy jste přišli sami v tak velkém počtu. Ať si pan Fiala také dá inzerát a potká se tu s vámi. Já se občanů nebojím, odpovím na cokoli. I tomu pánovi, co tu byl a nesnáší mě,“ sdělil Andrej Babiš.

Následně v reakci na další otázky k vládě vyhlásil, že by se česká vláda měla konečně začít chovat jako česká, a ne ukrajinská vláda.



„Proboha, ať už někdo začne mluvit o míru! Vy snad chcete válku? Politici musejí udělat maximum k tomu, aby válka skončila, a ne ji protahovat! Dovedete si představit konflikt mezi Ruskem a NATO? Chcete snad posílat své děti bojovat?“ tázal se řečnicky Babiš a sklidil další z mnoha bouřlivých potlesků. Uznal, že recept na ukončení války není snadný, ale ke slovu by se prý měla dostat hlavně diplomacie.



„Jaký je rozdíl mezi bombami, které padaly na Bělehrad v roce 1999 a teď na Kyjev?“ položil muž z publika otázku Andreji Babišovi. Ten sice reagoval nepřímo, bylo však zřejmé, že s bombardováním Srbska ze strany NATO nesouhlasí. „Myslím, že odpověď znáte. Chci být slušný, tak bych přímou odpověď vynechal,“ doplnil k tomu expremiér.





V diskusi padala i jména některých vládních činovníků či bývalých politiků. „Nejzkorumpovanější premiér Topolánek, co dnes lobbuje za Křetínského, má tu drzost chodit po televizích a vykládat tam ty své nesmysly,“ zastavil se Babiš u někdejšího předsedy vlády z ODS. Podle něho je právě Topolánek a Kalousek a jejich tehdejší politika důvodem, proč vstoupil do politiky.



V samém závěru debaty se opětovného potlesku dostalo nejen Babišovi, ale i přítomné občance, která ostře zkritizovala Fialovu vládu, v níž podle ní zoufale chybějí odborníci. „Místo toho máme ve vládě paní, co nosí v kabelce tanky! Co to je? Černochová by místo křesla ve vládě měla stát u plotny a Jurečka jít řídit traktor!“ řekla rázně žena a očividně tím Andreje Babiše pobavila.

