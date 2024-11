Proč umělá inteligence mluví jako Fiala? Ajťák Latýn vysvětluje

Když běžný člověk experimentuje s umělou inteligencí, je někdy překvapen, co mu generuje. Dokonce jsem četl, že AI je „Fialova“, protože na řadu problémů má podobné pohledy, jako naše vláda. Jak to tedy je, znamená to, že názory, které prezentuje premiér, jsou správné, když mu je potvrzuje i odosobněný a neutrální stroj?

Umělá inteligence, kterou široká skupina lidí využívá, se v podstatě dá rozdělit do dvou skupin – prediktivní a generativní. Co se týče první, tak ta na základě určité množiny parametrů dokáže odhadnout, jak se ta či ona veličina bude vyvíjet v čase. To znamená, jsou to předpovědi, například počasí nebo firemních výsledků.

Naše úvaha se však týká spíše druhé zmíněné, a to je generativní umělá inteligence. Jak už z názvu vyplývá, měla by něco generovat. Mimo jiné, používá se na texty. Její tvůrci rádi říkají, že prediktivní AI odhaduje budoucnost a generativní (tvořivá) vytváří nějaký nový obsah. V tom si ale, jak uvidíme, trochu moc věří a o žádný nový obsah se nejedná.

Jak tedy umělá inteligence tvořící takzvaně nový text pracuje?

Ona se naučí, jak se skládají věty, z milionů a miliard různých textů, které potom může i kombinovat. Jde tedy o nějaké zřetězení slov, které napsali lidé. Umělá inteligence je navržena podobně, jako neuronová síť v lidském těle. To znamená, mezi jednotlivými slovy se strojovým učením vytvářejí logická spojení, lze je tedy v takovém případě přiřadit za sebou. Taková spojení jsou dokonce mnohovrstvá a člověk v podstatě nemá možnost vazby jednotlivě kontrolovat. Nicméně, má možnost určité vazby nastavovat ručně.

Jelikož takových textů na učení je na internetu (a nejen tam) opravdu hodně, může se její text jevit velmi kvalitně zpracovaný. A člověk má možnost učící texty umělé inteligenci přiřadit. Už asi mnozí z vás chápou, kam to vše míří. Co se týče technických věcí, tam asi zase takové rozdíly nebudou, ovšem co se týče politiky a ekonomie, hodně záleží, na čem se učila.

A zde se dostáváme k jádru pudla. Texty, ze kterých se AI učí o politice a ekonomii, jsou zejména ta média hlavního proudu, v českém případě hlavní zpravodajské portály, tedy Bakalovo aktualne.cz, nebo Seznam Zprávy, Novinky a tak dále. Každý ví, že tato média jsou liberálně-demokratická, podporující aktuální vládu Petra Fialy.

Obyčejný človíček pak zadává dotazy a požadavky na zpracování textu na určitá politická témata – a zjišťuje, že mají jakoby pravdu ti, se kterými nemusí souhlasit. Pokud se v problematice AI nevyzná, je zklamán, že vlastně nemá pravdu. Nicméně, umělá inteligence nemá žádnou pravdu či lež, ona je prostě jen naučená z určitých textů.

Dobře, tak proč se tedy učí právě z těchto textů?

V našich končinách se používají téměř bez výjimky americké technologie umělé inteligence, které jsou pro-bidenovské, proti-trumpovské, tak nějak souhlasící s politikou i současné české vlády. Navíc, američtí datoví inženýři – hovořil o tom i český specialista pracující v Google Tomáš Mikolov – mohli dělat i ruční úpravy odpovědí na určitá témata, které celkové výstupy AI samozřejmě ještě ovlivnily.

Naštěstí tu jsou i konkurenční systémy umělé inteligence, které nechaly učit programové vybavení z jiné množiny textů. Ty se ovšem v našich končinách téměř nepoužívají, ale ostatní svět je zná.

Máme tedy čekat, než objevíme tuto konkurenci?

Neklesejte na mysli a učte se sami psát texty, pokud na to máte vlohy. Umělou inteligenci využívejte, ale nemyslete si, že za vás udělá všechno. Vaše myšlenky a to, co chcete říci světu, ona nepohlídá – to musíte vy sami.