Proč věřím, že Klaus ml. uspěje? Jde o rodinu. Pořád se řeší práva homosexuálních párů. A co děti? ptá se Václav Krása

ROZHOVOR „Jsem příznivec Trikolóry. Spolupracuji s ní a věřím, že ve volbách uspěje. Její základní programové věci přesně odpovídají tomu, co já již mnoho let říkám a snažím se prosazovat. Považuji skutečně rodinu za základ společnosti, tedy rodinu muž, žena a děti, považuji za důležité, abychom si jako národ svoje problémy řešili především sami, a považuji také za důležité, abychom vnímali potřeby těch, kteří ne vlastní vinou se dostanou do složité životní situace,“ říká Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. V rozhovoru pro PL.cz také prozrazuje v čem je dle něj svět naruby, jak vidí situaci v Německu či proč je proti manželství jednopohlavních párů.

Prezident Zeman byl ve velké palbě kritiky za to, že nechtěl jmenovat Michala Šmardu ministrem kultury. Vy na Facebooku připomínáte případ bývalého slovenského prezidenta Kisky, který odmítl jmenovat vládu, protože se mu v ní nelíbil jeden navrhovaný ministr vnitra – Ráž mladší. K tomu se u nás žádná výrazná kritika neobjevila. Jak na to pohlížet. Jedná se o dvojí metr?



Přístup médií ke jmenování členů vlády na Slovensku a v naší zemi je skutečně rozdílný a podle mého mínění média používají dvojí metr. Nejsem právníkem, a tak nedovedu hodnotit, zda postup pana prezidenta Zemana je v souladu s Ústavou, ale já mám v něj důvěru. Anketa Schvalujete působení ministra zahraničí Tomáše Petříčka? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 3519 lidí



Objevily se i návrhy na zrušení přímé volby prezidenta. Přišla s tím ODS. Co o tom soudíte?



Zrušení přímé volby prezidenta považuji za neproveditelné. Návrh ODS je velmi zvláštní. Všechny strany se zaštiťují demokracií a přímá volba prezidenta je nepochybně nejdemokratičtější způsob jeho volby. ODS svým návrhem vlastně říká dvě věci. Za prvé, současný prezident nám nevyhovuje a za druhé, občané jsou hloupí a volí špatně. Považuji takové pohrdání lidmi za nepřípustné.



Kvůli krizi kolem ministerstva kultury se vznášel otazník nad dalším působením ČSSD ve vládě. Jak ho hodnotíte? Všiml jsem si, že vás zvláště zaujal ministr Petříček, který si pořídil na zahradu MZ čmeláky...



Sociálně demokratická politika obecně ztratila řadu témat, a tudíž musí definovat nová témata, která by rezonovala s názory a přáním, nejen členů ČSSD, ale také voličů této strany. Myslím si, že ČSSD se měla postavit za svého ministra, když provedl rázná opatření. Připadá mi, že sociální demokracie začíná propadat klimatické ideologii, o čemž svědčí právě kroky pana ministra Petříčka.



Ochranu životního prostředí jistě podpoří každý rozumný člověk. Jak ale pohlížet na současný boj s klimatem šířícím se k nám ze západních zemí pod praporem mladé dívky Grety Thunbergové, která teď pluje lodí do Ameriky? Na Facebooku máte komentář Karolíny Stonjekové s titulkem Svět, který naslouchá více psychicky handicapovanému dítěti než daňovému poplatníkovi, je neskutečně naruby... Je svět naruby?



V oblasti ochrany klimatu, ale i v jiných oblastech je skutečně svět naruby. Zabývám se historií, a tak vím, že i v posledních tisíci letech se klima v Evropě výrazně měnilo. Víme, že byly období teplejší a chladnější. Současný teplotní výkyv je možná jednou z těchto anomálií. Samozřejmě, že musíme věnovat mnoho úsilí ochraně životního prostředí. Je však potřeba vnímat realitu a uvědomit si, že sama příroda může svými projevy podstatně více ovlivnit životní prostředí než my. Stačí velký výbuch sopky, velké zemětřesení a podobně a klima se může radikálně změnit. Evropa dělá hodně pro ochranu ovzduší, ale nemyslím si, že máme postupovat tak, abychom si zničili průmyslovou výrobu, abychom omezovali životní úroveň lidí tím, že jim budeme zakazovat jezdit autem, nejíst některé potraviny a podobně. Myslím si, že všechny věci se mají dělat s určitou mírou, a ne ode zdi ke zdi.

Psali jsme: Ministr Hamáček: Začne velká obměna policejních aut. Ještě letos jich nakoupíme víc než tisíc Migranti? „Jsou jako...“ řekla poslankyně SPD. Policie ji stíhá. Ale toto FOTO se příslušníkům líbit nebude MŽP: Na unijním seznamu přibylo dalších 17 invazních druhů Máte vychcípat? Vzkazy Evě Holubové: Raději čtěte sami



Ovlivňuje člověk vůbec výrazným způsobem klima na Zemi? A jde ochrana životního prostředí správným směrem?



Jsou odborníci, kteří tvrdí, že člověk výrazně ovlivňuje klima na Zemi, jsou odborníci, kteří tuto věc potírají. Když letíte letadlem v desetikilometrové výšce, tak prakticky nezaregistrujete činnost lidí na Zemi. Myslím si, že problém CO2 není tak závažný, jako spíše plasty a podobně. Nejsem žádný odborník na tuto problematiku, a proto se k tomu dál nemohu vyjadřovat. Vím však jedno, v 18. století holandští mistři často malovali obrazy s lidmi, kteří bruslí na moři při pobřeží Holandska. Nikdy předtím ani potom takové obrazy neuvidíme. Obdobně víme, že v 14. a 15. století bylo teplejší podnebí, a proto se také v Čechách rozvinulo vinařství. Tudíž posuzuji klimatické téma i optikou těchto skutečností.



Jak vidíte situaci v Německu? Kromě toho, že tato bohatá země přijala velké množství migrantů, propadli právě zde zmiňovanému boji s klimatem asi nejvíce a přicházejí s různými nápady jako je daň z masa a podobně...



Přiznám se, že z Německa mám trochu strach, protože vývoj politiky v této zemi je ovlivněn ideologiemi, které nepřispívají k rovnoměrnému rozvoji tamní společnosti. Tento vývoj se bohužel urychluje a může přerůst v určité nepokoje. Je podivné, že v demokratické zemi, kde je zaručena svoboda slova, jsou některá témata tabu. Například zločinnost.

Fotogalerie: - Vzkazy komunistům



Co si myslíte o manželstvích pro jednopohlavní páry a výchovu dětí v těchto svazcích?



Jsem zásadně proti manželství jednopohlavních párů, ale vůbec mi nevadí, když žijí spolu, nemám vůči těmto osobám žádnou bariéru. Myslím si však, že příroda, či Bůh dobře věděli, když svět zařídili tak, že dítě se může narodit pouze ze svazku muže a ženy. Proto není možné souhlasit s manželstvím jednopohlavních párů, a tudíž není možné ani souhlasit s adopcí dětí těmto párům. Je zajímavé, že v souvislosti s tématem manželství jednopohlavních párů se nikdo nezabývá problémem vývoje dětí v takových manželstvích. Řeší se pouze práva jednopohlavních párů, ale vůbec se neřeší práva dětí. Přitom OSN schválila již před lety Úmluvu o právech dítěte, kde v Článku 7 se jasně uvádí, že každé dítě má právo na to znát oba rodiče a tím se nemyslí samozřejmě jednopohlavní páry a má právo být svými rodiči vychováváno. Všichni ti ochránci lidských práv na děti jaksi zapomínají, a to se nám může vymstít.



Před pár týdny vzniklo hnutí Trikolóra. Byl jste na jejich úvodním představení. Jsou vám blízcí názorově? Podaří se jim podle vás uspět u voličů?



Jsem příznivec Trikolóry. Spolupracuji s ní a věřím, že ve volbách uspěje. Její základní programové věci přesně odpovídají tomu, co já již mnoho let říkám a snažím se prosazovat. Považuji skutečně rodinu za základ společnosti, tedy rodinu muž, žena a děti, považuji za důležité, abychom si jako národ svoje problémy řešili především sami a považuji také za důležité, abychom vnímali potřeby těch, kteří ne vlastní vinou se dostanou do složité životní situace.



Psali jsme: Trikolóra chce objet celou republiku, od vesnice k vesnici. Dojedou i tam, kde ani Zemák nebyl O Trikolóře šíří dezinformace. Hlavně ti, co prý bojují s dezinformacemi. Babiš a ČSSD nás nezajímají, říká Majerová-Zahradníková Kanonáda odborů: Ministr Vojtěch srazil zdravotnictví na kolena v čase růstu Václav Krása: Státy se nechají vydírat 16letou dívkou



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban