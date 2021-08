Prodavačka vás odmítne obsloužit, protože nemáte respirátor? Tak to ne! Advokát přináší návod, jak se bránit

„Prodavačka opravdu nemůže vynucovat dodržování zdravotních opatření. Česká obchodní inspekce by si měla přečíst zákon.“ Advokát hnutí Trikolóra má jasno a vyzývá k obraně. Podle něj zaměstnanci nemohou odmítnout obsloužit zákazníka bez respirátoru, ani ho vyzývat, aby si jej nasadil. V případě problémů lze zavolat policii. A co dál? To Jindřich Rajchl vysvětluje v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

reklama

Poslední dobou se lidé brání v obchodech proti výzvám, aby si nasadili respirátor. Odkazují se na paragraf 328 trestního zákoníku, podle něhož je k tomu vyzvat nemohou. Takové právo prý mají pouze pracovníci hygieny. Je to tak, nebo nikoliv?

Je to, jak říkáte. Prodavačka opravdu není osobou pověřenou k tomu, aby mohla vyžadovat jakákoliv zdravotní opatření včetně nasazování roušky a respirátoru. Prodavačka má prodávat, ne kontrolovat dodržování zdravotních předpisů. Právo, které jí uložil ministr svým opatřením, je v rozporu se zákonem. Ona skutečně nemůže vyzývat nikoho k ničemu.

Česká inspekce v reakci na to ale tvrdí, že na to právo má: „Neboť sleduje legitimní cíl – ochranu dalších zákazníků a zaměstnanců provozovny před jejich nakažením nemocí COVID-19,“ uvedla ČOI ve své tiskové zprávě. Co vy na to?

Anketa Jste pro zrušení nošení roušek či respirátorů v supermarketech a obchodech? Ano, zrušit 64% Ne, nechat to 33% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 13891 lidí

Logicky každý může přinést jakoukoliv nákazu, nejen covidu. Teď to vypadá, že covid ovládl všechno a jiné nemoci nejsou, ale jsou i jiné nemoci. Z logiky prodavačka nemá právo kontrolovat, zda nemáte žloutenku, zda nemáte žaludeční chřipku a nemá právo ani kontrolovat, zda máte roušku nebo nemáte. Takže Česká obchodní inspekce - pokud by si přečetla tento článek – by se měla podívat do zákona a uvědomit si, že opravdu nejsou Parlamentem České republiky.

Čili odpovědí zákazníka stále může být: Vy nemáte právo mě k nasazení respirátoru vyzvat, protože nejste pracovník hygieny?

Samozřejmě.

Tím se dostáváme k problému číslo dvě, protože někteří zaměstnanci odmítají zákazníka obsloužit právě proto, že nemá respirátor nebo roušku. Prostě řekne: Já vás bez respirátoru odmítám obsloužit. Je to diskriminace, nebo nikoliv?

Je to porušování právního předpisu, prodavačka na to nemá právo. Je to stejné, jako kdybych řekl, že v restauraci, kterou spoluvlastním, odmítnu obsloužit Roma nebo černocha. Nemohu to udělat, nemám na to právo. Jednak to lze žalovat a bránit se právní cestou. Já osobně říkám, že nejlepší cestou je takový obchod potrestat tím, že už si tam nic nekoupím. Naprosto jednoduše, ať se tam klidně zblázní, ale pokud hodlají hrát neférovou hru, tak bych řekl: Já už u vás nakupovat nebudu.

Fotogalerie: - Pochod proti očkování

Způsob, jakým se člověk může bránit, je zavolat policisty, čímž se sám vystaví postihu za to, že nedodržuje vládní nařízení. Je to tak?

Ano, je to tak, ale postih je jen imaginární, protože žádný takový postih nikdy nebyl dotažen až do konce. Všechna opatření byla Nejvyšším správním soudem zrušena a tudíž veškeré sankce a řízení zahájena na základě těchto opatření byla zastavena. S ohledem na to, že tenhle nesmysl bude zrušen Nejvyšším správním soudem znovu, a o tom jsem bytostně přesvědčen, tak veškeré zahájení správních řízení s nějakým výhledem na uložení pokuty bude stejně dříve či později zastaveno, až to Nejvyšší správní soud znovu zruší.

Lze tedy zavolat policii, stěžovat si na to, že dochází k diskriminaci, protože nemohu být obsloužen a navíc, že byl porušen zákon, protože jsem byla prodavačem vyzvána, abych si nasadila respirátor?

Ano, ale upřímně, policie s tím nic neudělá, protože je pod stejným tlakem jako prodavačky a je tady jen málo hrdinů, kteří se dokážou proti nesmyslnému režimu vzbouřit a postavit si hlavu. Málokdo z těch lidí jsou milionáři, většina má své hypotéky a potřebují měsíční plat k tomu, aby vyžili, proto nechtějí ohrozit svůj ekonomický život a komplikovat si ho problémy. Raději se ohnou a splní, co stát nařizuje. Já to lidsky chápu, často, když s policisty i prodavačkami mluvím, mají naprosto stejný názor jako my, ale nechtějí si komplikovat život. Bohužel takové stigma dnešní doby je, že každý raději skloní hřbet a udělá, co se mu nařizuje, přestože to považuje za blbost.

Už mi to začíná trochu připomínat komunistickou minulost osmdesátých let, kdy to bylo hodně podobné. Všichni jsme si mysleli, že je to kravina a drtivá většina lidí to dodržovala a hrála hru s mocipány, co seděli nahoře. Dnešní situace není nijak odlišná.

Psali jsme: Ivan Vyskočil padl smíchy: Vraťte Krym! Vystrčil udělal ty, ty, ty! A já si představil, jak celé vedení i s Putinem sedí na záchodech s průjmem ze strachu Černý Somálec vydáván za Afghánce. Budou se k nám snažit dostat každého... Petr Hampl má obavy z jistých lidí v Česku „Prý chudáci. Na cigára a chlast ale mají.“ Okamura rozvášnil dav slovy o nepřizpůsobivých. A to nebylo vše. Stalo se toho mnohem víc Lavrov jednal v Rakousku o důležitých věcech a česká média? Nic! Zbořil chápe proč. Jde to od Bruselu

Je nařízení nošení roušek a respirátorů ve vnitřních prostorách neoprávněné vzhledem k číslům nově nakažených koronavirem denně?

To jednak. Ale druhak nikdo nikdy neprokázal, že nošení respirátorů jakkoliv pomáhá zabránění šíření nemoci covid. Státy, které měly nařízené respirátory, na tom nejsou o nic lépe, některé na tom byly hůře než státy, které to nikdy nenařídily. Samotní výrobci roušek, když se s nimi bavím, se jen smějí, protože jasně vědí, že jejich respirátory nejsou schopny zabránit nějakému přenosu. V neposlední řadě, když vzpomenu na rozsudek ve Výmaru… na znalecký posudek profesorky medicíny, ke kterému se připojili dva další znalci, kteří říkali, že přenos viru aerosolem prostřednictvím kapének je laboratorní teorie, která nikdy nebyla potvrzena v praxi.

Renomovaní profesoři medicíny řekli, že drtivá většina přenosu nákazy probíhá dotekem, tedy, že si sáhnete na předmět, kde virus je a následně si sáhnete například na obličej. Ale přenos kapénkami tito lékaři považují za velmi nepravděpodobný a konstatují, že nikdy nebyl dokázán. Dle vědeckých poznatků je nošení roušek velmi pravděpodobně velmi zbytečné. Stát přesto, že byl Nejvyšším správním soudem vyzván, aby předložil studii o účinností roušek a dále předložil studii, že dlouhodobé nošení roušky či respirátoru zdravotně neškodí těm, kteří ji nosí, nic nepředložil. Zejména pak lidem s onemocněním dýchacích cest, například s astmatem. Ani v jednom případě stát soudu nikdy nic nedodal, přestože byl opakovaně vyzýván. Stát trpí důkazní nouzí, jen nařizuje něco, o čem vůbec nic neví, a připomínám krásný seriál Koruna, kde lékař trochu prognosticky řekl: Roušky, ty jsou k ničemu, to je jen zástěrka, že vláda něco dělá.

Fotogalerie: - Festival Flákanec

Ještě se vraťme. Česká obchodní inspekce tvrdí, cituji: „Pokud prodávající z důvodu ochrany před šířením nemoci COVID-19 odmítne obsloužit zákazníka, který porušuje opatření tím, že nemá předepsaný ochranný prostředek dýchacích cest, nelze takové jednání považovat za zakázanou diskriminaci ve smyslu § 6 zákona o ochraně spotřebitele, neboť sleduje legitimní cíl – ochranu dalších zákazníků a zaměstnanců provozovny před jejich nakažením nemocí COVID-19.“

A tady právě narážíme na to, že aby sledovalo legitimní cíl, tak někdo musí prokázat, že tomu tak skutečně je. To znamená, že ty roušky reálně jakýmkoliv způsobem zabraňují přenosu nemoci covid. To nikdy nikdo neprokázal, je to laboratorní teorie a stát byl opakovaně vyzván k prokázání a nikdy se mu to nepodařilo. Když to přeženu a použiji argument ad absurdum, když nám stát řekne, že máme nosit červené čepice, protože je to legitimní a sleduje legitimní cíl, aby nás rozeznal, tak je to sice hezké, ale před soudem to neobstojí. Stát si to vymýšlí, domýšlí a nemá jediný důkaz, kterým by to potvrdil. A důkazní břemeno leží na státu, stát musí prokázat, že to opatření je skutečně efektivní vzhledem k prevenci šíření nemoci covid-19 a zároveň, že není nebezpečné ochranu nosit obzvláště u astmatiků.

Sdílíte obavy těch, kdo tvrdí, že s koronavirem je ukrajována svoboda?

To je myslím zcela bez diskuze. To není obava, to je reálný fakt. Myslím, že každý, kdo sleduje v současné době, co se děje, tak nemůže dojít k žádnému jinému závěru. Skutečnost, že tady v nemocnici neleží téměř nikdo s covidem a my děláme manévry jak za války, je naprosto neoddiskutovatelná a jasná. Proč se neděje nic takového kvůli rakovině? Proč se neděje nic takového kvůli nemocem z kouření? To je jen situace, kdy někdo plánovitě vyvolal strach a ten následně zneužil, aby získal ještě větší moc, více peněz a omezil svobody a práva občanů v podstatě na celém světě.

A sdílíte obavy, že se po volbách může v politice změnit situace, a že by se mohlo začít tlačit na povinné očkování v České republice?

Já to říkám celou dobu. Za prvé přijdou zcela jistě tlaky firem na povinné očkování. V Americe už Facebook a Google jasně prohlásily, že neočkovaný nemůže být jejich zaměstnancem. Kdo nebude naočkován, nebude připuštěn do budovy. Logicky nenaváží pracovní vztah s kýmkoliv neočkovaným. Ale co jsem předpověděl a na tom si trvám, že na podzim na nás sešlou ještě jednu mutaci, kterou pojmenují zeta, téta nebo bůhvíjak, řeknou, že je pětkrát nakažlivější a třikrát víc smrtelnější než delta plus a v momentě, kdy zemře prvních pár lidí, tak přijde jednoduchý mediální naravit: Za to mohou všichni ti, kdo se nenaočkovali. Za smrt vašeho blízkého mohou všichni, kdo se nenaočkovali, je to nezodpovědnost, sobeckost, a my proto zavádíme povinné očkování včetně dětí.

Tohle je cílem - zavést povinné očkování dětí, protože to už nikdo nikdy nevymaže, jakmile to jednou zavedou. Vše je založené na totální lži včetně kampaně tečka, že až dosáhneme 70procentní proočkovanosti, zastaví se šíření nemoci covid-19. Chtěl bych všechny odkázat na internet, jakým způsobem roste počet nakažených v Izraeli, která je neproočkovanější zemí na světě. V současné době roste počet pozitivně testovaných rychleji, než v době, kdy nebyl naočkovaný jediný člověk. Samotná CBC, Americká léková agentura, konstatovala, že variantu delta přenášejí neočkovaní a očkovaní naprosto totožným způsobem. Tvrzení, že jakmile dosáhneme určitého stupně proočkovanosti, přestaneme covid šířit, je lež.

Je to lež, proto není jediný důvod očkovat děti a mladistvé. Jediný důvod je u starších, případně nemocných lidí, kteří se pro vakcínu dobrovolně rozhodnou, aby se před nemocí ochránili, protože pokud vakcína něco umí, tak je to snížení závažnosti průběhu nemoci. Ale bylo by dobré, aby byli všichni předtím informováni o možných negativních účincích vakcíny, což informace v současné době velmi potlačují.

Psali jsme: Oběť covidu: Důstojnost. Doktor Nielsen na půdě Senátu bránil Čechy. Generál Šándor zmrazil popisem praxe v ČT. Dorazil to jménem Skripal Nevěřím mu. Antifa a sledování občanů... pan Bartoš. A s ním ruku v ruce... Docent Ševčík nakládal: Piráti, LGBT, elektroauta „S*áči dostávají ceny.“ Covid: Zvrat v ČT. Vše je OK! A pak nastalo velké zle Třicet tisíc mrtvých na covid? Ne, zhruba 17 tisíc. Spočítáno. Profesorka Adámková přidává i zásadní věc k účinnosti vakcín

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.