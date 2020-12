Profesor Chýla: Babiši, přijde zásah do voleb. Hrušínský. Minář? To říká vše

ROZHOVOR V situaci, kdy je restriktivními vládními opatřeními v boji proti Covidu znemožněna nebo omezena činnost mnoha firem, kdy lékaři a sestry pracují od rána do večera ve skafandrech a nasazují vlastní životy, se Babiš s Fialou a Okamurou rozhodli přidat těm, které krize nepostihla a kteří to nepotřebují. Profesor Jiří Chýla z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR považuje schválení daňového balíčku nejen za ekonomicky i politicky neodůvodnitelné, ale především mimořádně nemravné. Zároveň přiznává obavy z dramatického ovlivnění podzimních voleb.

reklama

Sebezničující premiér, netrojkoalice, zbabělý Senát, nechápaví Piráti a neschopní STANaři. To není výkřik zneuznaného politika, ale titulek vašeho posledního blogu, jímž jste zkritizoval prakticky celou politickou scénu. To vás tak rozhořčilo pouze dění kolem schvalování daňového balíčku a státního rozpočtu na příští rok, nebo byste svou kritiku vztáhl na celý rok?

Primárním podnětem byly skutečně okolnosti kolem schvalování daňového balíčku, které ukázaly na to, jak nefunkční jsou všechny uvedené osoby a instituce. Jednání premiéra považuji za iracionální a jsem přesvědčen, že ho bude ještě litovat. V situaci, kdy je restriktivními vládními opatřeními v boji proti covidu znemožněna nebo výrazně omezena činnost mnoha firem a celých odvětví podobně jako činnost kulturních institucí, které jsou tak bez příjmu, kdy je přetíženo zdravotnictví a lékaři a sestry pracují od rána do večera ve skafandrech a nasazují doslova vlastní životy, se Babiš s Fialou a Okamurou rozhodli přidat těm, které krize nepostihla a kteří to vůbec nepotřebují. A to vše v situaci, kdy budeme mít letos i příští rok obrovský deficit státního rozpočtu, k němuž daňový balíček přidá dalších sto miliard ročně. To je nejenom ekonomicky i politicky neodůvodnitelné, ale především je to mimořádně nemravné. Tohle mě na celé záležitosti štve nejvíce. Tvrzení premiéra Babiše, že daňový balíček je jen na dva roky, je iluzorní, Fiala ani Okamura mu s opětovným zvýšením daní nepomohou. Navíc nejde o vládní návrh, ale soukromý Babišův návrh, jehož motiv je zcela zjevný, se kterým předseda ČSSD Hamáček v okamžiku zatmění rozumu na chvíli souhlasil.

Superhrubá mzda, se kterou přišel jako s trikem na oklamání voličů Miroslav Kalousek, někdejší ministr financí, a která se nikde ve světě nepoužívá, se tedy rušit neměla?

Je jasné, komu je třeba pomoci, a stát to sice nedokonale, ale dělá. Pomáhat by však měli všichni, kdo nejsou postižení, především ti bohatí, nejen stát. V takové situaci by bylo logické, kdyby se v tomto okamžiku superhrubá mzda nerušila, ale na dva roky se naopak zvýšila solidární daň z dnešních sedmi procent – řekněme – na 15 procent ze mzdy. A pro pomoc těm chudším by se zvýšila sleva na dani o 5 020 korun ročně na 30 tisíc. To by zatížilo státní rozpočet snesitelnými cca 20 miliardami ročně. Tak by se zachoval zodpovědný politik a v dobrém slova smyslu vůdce.

Fotogalerie: - Proti prodloužení nouzového stavu

Kritizujete Andreje Babiše, ale bez výrazné pomoci Senátu by předseda vlády svůj návrh neprosadil. Senátorům jejich přínos ke schválení daňového balíčku nezazlíváte?

To, že se proti nemravnému daňovému balíčku Senát nedokázal jasně vymezit a zásadním způsobem upravit znění zákona, které schválila Poslanecká sněmovna, názorně ukazuje, že Senát není tělesem složeným ze skutečně nezávislých osobností, které by byly schopné korigovat škodlivá rozhodnutí Poslanecké sněmovny. A přitom v Senátu je jasná většina senátorů ze stran, které v Poslanecké sněmovně hlasovaly proti Babišovu pozměňovacímu návrhu. A největším klubem, pokud by se čtyři senátoři za TOP 09 nepřidali do klubu ODS, by byl 24členný senátorský klub Starostů a nezávislých. Ale ani oni se nevzepřeli a jen prosadili částečnou náhradu příjmů krajů a obcí úpravou parametrů rozpočtového určení daní. A hrdina z Tchaj-wanu sklapl kufry a podřídil se přání svého stranického šéfa.

Psali jsme: Doktor Hnízdil a covid: Babišovi by pochcípal dobytek, kdyby se k němu choval jako k lidem. Cesta do řiti Takhle teď přežijete. Cyril Höschl na poslední chvíli vystoupil před publikem 500 mrtvých na covid? Směšné. A obézní od TV chtějí roušky. Lékař Pollert z první ruky Chtějí nás nemocné, varuje Jozef Banáš. Odhalil ,,Krymskou lež” a stalo se nečekané. Informace z Ruska

To se ale asi čekat nedalo, že by Miloš Vystrčil šel proti tomu, co prosadili jeho spolustraníci z ODS ve Sněmovně v náhlém spojenectví s hnutím ANO. Ale proč tepete i Pirátskou stranu, která šla proti tomu, co chtěly tyto dvě strany?

U Pirátů mě při schvalování daňového balíčku překvapila neznalost způsobu hlasování v Poslanecké sněmovně a skutečnost, že si ani po něm neuvědomují, co sami navrhli a co Poslanecká sněmovna ve skutečnosti schválila a co ne. V jejich případě se ta zarážející neznalost procedur a obsahu zákonů, o nichž hlasují, projevila i v případě nedávno schváleného zákona o evidenci skutečných majitelů, o čemž jsem také na blogu psal.

Proti Andreji Babišovi se pro volby v příštím roce formují dva opoziční bloky – Piráti a STAN na jedné straně, na druhé ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Který z nich se vám jeví povolanějším převzít po podzimních volbách moc?

Anketa Má prezident Miloš Zeman vaši podporu? (Ptáme se od 22.12.2020) Ano 78% Ne 22% hlasovalo: 6150 lidí

Důležitých oblastí, kde ODS s TOP 09 a KDU-ČSL jen těžko najdou jasnou společnou řeč, je mnoho. Nejen daně, protože ODS chce zrušit i tu druhou sazbu 23 procent, ale podobně tyto tři strany nebudou schopné voličům nabídnout jasnou společnou pozici, pokud jde o euro, základní rysy důchodové reformy, reformy školského systému a podobně.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tandem Pirátské strany a STAN vám připadá soudržnější než zmíněný triumvirát poskládaný především proto, aby se lidovci a TOP 09 nemuseli třást strachy, že nepřekročí potřebnou pětiprocentní voličskou podporu?

Piráti a STAN mají k sobě blíže, ale ani u nich nevidím aspoň náznak jejich společného programu v tak zásadních záležitostech, jako je celý systém daní a odvodů, důchodová reforma, vztah k EU obecně a EU po brexitu, otázce všeobecného referenda, jehož jsou Piráti společně s SPD zastánci a které by vedlo ke kolektivní nezodpovědnosti a podobně. Volby jsou za deset měsíců, a to je na přípravu konkrétního a realistického programu velmi málo.

Co ještě Andrej Babiš udělá, aby nakonec premiérem i po podzimních volbách zůstal on? Nebo startovní pole pro parlamentní volby není uzavřené a karty ještě zamíchá Mikuláš Minář a jeho hnutí Lidé PRO?

Babiš toho udělat už moc nemůže, svým daňovým balíčkem si nepomohl a až do voleb bude jeho vládnutí poznamenáno snahou zvládnout druhou a případně další vlny koronaviru a vakcinaci a svoje počínání před veřejností obhajovat. Mináře a jeho iniciativy Lidé PRO se ovšem Babiš ani ostatní strany obávat nemusejí. Politické ambice Mikuláše Mináře daleko přesahují jeho schopnosti a svým rozhodnutím „jít do politiky“ popřel to, co lidem na Letné neustále zdůrazňoval, tedy že on jen nalajnuje hřiště, na němž budou politické strany hrát podle pravidel, na jejichž dodržování bude dohlížet. A prokázal ztrátu soudnosti a sebereflexe, když nepochopil, že lidé na Letnou nechodili kvůli němu, ale vlastně kvůli Babišovi. Devatenáct dní po ohlášení svého úmyslu „poslat hnutí Lidé PRO do voleb“, nashromáždil čtyři procenta z půlmilionu podpisů, jímž podmiňuje svůj vstup do politiky před nadcházejícími volbami. To o jeho budoucnosti říká vše.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co tedy může rozhodujícím způsobem promluvit do výsledku parlamentních voleb?

V souvislosti s volbami v příštím roce mám vážnou obavu, aby rozhodnutí dozorujícího státního zástupce v kauze Čapí hnízdo Jaroslava Šarocha, ať už bude jakékoliv, neovlivnilo výsledky voleb. Je to více než pět let, co komisař Nevtípil kauzu Čapí hnízdo vyšetřuje, více než tři roky, co byl Andrej Babiš vydán Poslaneckou sněmovnou k trestnímu stíhání, a více než rok od okamžiku, kdy nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil rozhodnutí Jaroslava Šarocha zastavit trestní stíhání Babiše. A pořád nic. Nedávno komisař Nevtípil požádal o další prodloužení lhůty, dokdy má vyšetřování dokončit. Pokud Šaroch vyřkne svůj ortel krátce před volbami, může to průběh a výsledky voleb dramaticky ovlivnit. A troufám si říci, že v obou případech, ať už Šaroch pošle Babiše před soud, nebo jeho trestní stíhání definitivně zastaví v Babišův prospěch. Aby kauza Čapí hnízdo před volbami nezastínila důležitá věcná témata, o něž by v nich mělo jít, je třeba, aby Šaroch rozhodl co nejdříve, aby naše společnost důsledky jeho rozhodnutí do voleb vstřebala.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pro letošek už před jeho koncem zaznělo označení ,,annus horribilis“, hrozný rok, a to z medicínských, ekonomických, společenských a psychologických důvodů. Může pro naši zemi být tím, čím byly roky 1929, 1938, 1939 nebo 1968, tedy téměř osudovým?

Uvedená osudová léta 1938, 1939 nebo 1968 se týkala jen naší země, ale naše budoucnost je nyní těsně svázána s vývojem v celé Evropě, ba celém světě. Jestli přinese rok 2021 celoevropsky ještě větší výzvy, než přinesl ten končící, je pravděpodobné, ale může přinést i pozitivní události. Společnost se z krize poučí, covid se podaří zvládnout, nová administrativa v USA bude mít pravděpodobně daleko bližší vztah k EU než ta Trumpova, brexit může i přes nynější velké potíže nakonec dopadnout rozumnou dohodou. Nejsem pesimista.

V minulých letech se v Evropě řešilo především klima, migrace či terorismus. Letos se zmiňují s výjimkou v listopadu zveřejněného programu německé Strany zelených jen okrajově, protože ve veřejném prostoru je přebila koronavirová pandemie. Znamená to, že nešlo ve skutečnosti o tak podstatná témata, nebo je naopak covid neprávem odsunul z centra pozornosti a sám důležitosti tří zmíněných problémů nedosahuje?

Samozřejmě že covid uvedená témata v tomto okamžiku zastiňuje. Ale nemyslím si, že klima přestalo být předmětem zájmu evropských politiků, a to nejen německých Zelených. Před několika dny Evropská unie vyhlásila Dlouhodobou strategii do roku 2050, v níž se uvádí, že Evropská unie chce do roku 2050 vytvořit klimaticky neutrální hospodářství s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů. Tento cíl je ústředním bodem tzv. zelené dohody pro Evropu a je zároveň v souladu se závazkem EU, pokud jde o globální opatření v oblasti klimatu v rámci pařížské dohody. A na klima spojené záležitosti by mělo jít 37 procent z právě schváleného dokumentu EU Plán na podporu oživení Evropy.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak se v blízkém budoucnu česká společnost vyrovná s faktem, že mnozí lidé nebudou moci dále vykonávat práci, na kterou byli zvyklí? Ať už v pohostinství a jiných službách, v příštím roce i v jiných sektorech, které smete ekonomická krize. Může nastat celonárodní společenská deprese a zhroucení životů desítek tisíc lidí?

Anketa Chcete, aby vláda přes Vánoce a Silvestra otevřela hospody? Ano 25% Ne 75% hlasovalo: 16540 lidí

Mezi obory a činnosti nejvíce zasažené v důsledku přijatých opatření a omezení patří kultura. Prezident si k tomu neodpustil drsný bonmot, že „umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví“. Zpěvák Janek Ledecký zareagoval, že nejsmutnější je, že se voličům Miloše Zemana tahle rétorika a tenhle postoj líbí, protože umělcům závidí svobodu a to, že se živí tím, co je baví. Nevzdálili se ale během pandemie umělci lidem tím, jak hlasití byli v nářcích na to, že přicházejí o peníze kvůli neuskutečněným vystoupením?

Tento podobně jako jiné bonmoty pana prezidenta o pravdu jenom štrejchl. Ale nemyslím si ani to, že lidé „umělcům závidí svobodu a to, že se živí tím, co je baví“. Většina umělců má tolik svobody jako lidé v jiných povolání a to, co dělají, je jistě baví, ale tak tomu je i v jiných povoláních. A je to tvrdá, většinou nevalně honorovaná práce.

Pokud vím, hlasitým nářkem na sebe upozornil jen šéf Divadla Na Jezerce a herec Jan Hrušínský, který 10. března hned na začátku omezení nařkl vládu z likvidace tisíce malých fungujících firem a všeho nepohodlného. V reakci na nesouhlasné reakce od svých kolegů i veřejnosti po několika dnech však své vyjádření přehodnotil a za svá slova se omluvil. Jeho měl na mysli pan prezident, když v projevu vysílaném televizí Prima pár dní nato mimo jiné vyzval lidi, aby se vyhnuli dvěma extrémům. „Ten první spočívá v tom, že tuto epidemii budete zlehčovat. Například jakýsi divadelní principál zcela nedávno prohlásil, že koronavirus je jenom lehká chřipka, a kritizoval opatření vlády.“

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jako celek se kulturní obec zachovala skvěle a vystupovala a vystupuje i před prázdnými hledišti, hlavními zdroji příjmů, prostřednictvím televizí a internetového serveru YouTube, a tím si udržuje kontakt s veřejností, pro kulturu tak důležitý. Možná že tato skutečnost povede v konečném důsledku k růstu zájmu o kulturu.

Stejně jako v jiných evropských zemích jsme i v Česku zažili demonstrace proti covidovým opatřením a výzvy k jejich nedodržování. Máte pochopení pro ty, kteří už se nechtějí smířit s omezováním vlastních životů?

Pokud svůj protest vyjadřují poklidným způsobem a respektují vládní omezení, pak ano. Ale pro ty, kteří tato omezení nerespektují, pochopení nemám, protože to, co chtějí, je svoboda šíření nebezpečného viru.

Fotogalerie: - Stop covid teror

Pandemie udeřila na celý svět. Čím to, že Čína, odkud se koronavirus začal šířit, má tak titěrné počty obětí i nakažených, její ekonomika se zotavila a ze souboje s vyspělým Západem vychází vítězně?

Zprávám z Číny nelze věřit. Drastická opatření po počátečním zakrývání skutečného stavu jistě zabrala, ale tvrzení oficiálních čínských statistik, konkrétně National Health Commission of the People’s Republic of China, že za dobu od 1. března přibylo jen šest tisíc nakažených a dnes je jich jen 300 a že od 22. dubna do dnešního dne zemřeli na covid jen dva pacienti, je zcela nedůvěryhodné. Pokud jde o vládní opatření při boji s koronavirem, tamní systém umožňuje to, co by u nás možné nebylo.

RNDr. Miloš Vystrčil ODS



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co letošek prozradil o západní společnosti, její soudržnosti i ekonomické základně?

Pokud jde o soudržnost západní společnosti, konkrétně Evropské unie, je dobré si uvědomit, že zdravotní záležitosti jsou plně v kompetenci vlád členských zemí, a že tedy Evropská komise sama o sobě nemůže nic nařizovat. Na začátku krize reagovaly jednotlivé státy při omezování přeshraničního pohybu zcela nekoordinovaně, což výrazně zkomplikovalo návrat lidí z dovolených a naráz zastavilo části ekonomiky. Něco podobného se právě teď znovu děje při omezení dopravy ze Spojeného království v souvislosti s identifikací nové nebezpečné mutace covidu. Tady by se měly státy EU poučit. Dohoda o zřízení již zmíněného Plánu na podporu oživení Evropy nebyla jednoduchá a znova ukázala, jak obtížné je realizovat myšlenku solidarity mezi jednotlivými státy, bez níž nemá Evropská unie budoucnost. Snad se i v tomto ohledu státy EU poučí.

V souvislosti s téměř celoplanetárními restrikcemi, které mají zastavit covid-19, se mnozí obávají o ,,elektronický“ průlom do práv a svobod jednotlivce: digitální monitoring, využívání dat z mobilů a sociálních sítí, narušení soukromí. Není to od nich už ale poněkud zpozdilé, když elektronickým médiím odevzdáváme své údaje dlouhodobě?

Obavy jsou přirozeně namístě, ale neměly by přerůst v podezření z konspirace vlád, nadnárodních korporací či jednotlivců využít současná omezení k průlomu do práv a svobod jednotlivce. Připomínám případ Izraele, kde vláda používala při trasování nakažených koronavirem metody a techniky vyvinuté pro boj s teroristy, což vyvolalo i u tamní veřejnosti obavy ze zneužití. Je pravda, že operátoři mobilních sítí toho o nás vědí beztak hodně. A hackeři jsou schopní nabourat se do kterékoliv sítě, viz nedávný „útok století“, při němž se hackeři dostali i do amerických vládních sítí.

Psali jsme: Prymula není náš šéf. Martin Jan Stránský: Covid? Na toto zapomínáme. A toto je zbytečné Ani „chřipečka“, ani se výrazně bát. Profesorka Vašáková pro PL: Vysvětlete kroky proti covidu lépe Tohle vám v TV nepoví. Profesor Pirk ke covidu. Za opatřeními je ještě jiný úmysl Profesor Chýla: Milion chvilek se musí na Letné omluvit. S Babišem a EU je to jinak. Mrzí mě přístup mladých

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.