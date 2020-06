Prů*er vlády a OKD? Ti nakažení havíři... Už to řádilo, když po stovkách, společně... A v OKD je hnusu více. Peníze dojdou...

ROZHOVOR „Nastal nouzový stav, všichni byli v šoku. Zavřely se restaurace a další. Havíři mi začali psát, že nechápou, jak je možné, že jsou v provozu, když je jich třeba několik set ve sprchách. A další věci – klece, společná doprava, jídelna, bistra. Na začátku tam nebyla skoro žádná opatření,“ říká Zuzana Klusová, zastupitelka Karviné, místopředsedkyně Pirátů v Moravskoslezském kraji. „Důlní provoz je hygienicky úplně extrémně rizikový. Nechápu, proč ho vláda hned neuzavřela. Kdyby to udělali na začátku nouzového stavu, chlapi mohli jít domů na kurzarbeit, mezitím mělo OKD i stát dva měsíce na to vymyslet, jak se bude postupovat. Nevím, na co čekali. Asi si mysleli, že se tady stane zázrak,“ konstatuje.

Karviné se nyní dostává mimořádné mediální pozornosti, o kterou ale určitě příliš nestojí. Kvůli rozšíření koronaviru v Dole Darkov. Jaká atmosféra v Karviné panuje, mají lidé obavy z uzavření oblasti, jak se to stalo Litovli? A hrozí něco podobného?

Tyto obavy mám určitě. Nicméně myslím, že zatím to nenastane. Znepokojuje mě ale fakt, že doly ČSM a ČSA se netestují. A bohužel, dle mých informací se dělá všechno pro to, aby se to nějakým způsobem spíše ututlalo. Někteří havíři mi psali, že měli nějaké příznaky a byli posláni na dovolenou. A že si test mají udělat soukromě.

Jsou tu náznaky, že OKD, nebo možná stát, nechce plošné testování i na dalších dolech. Poté, co se ukázalo, že na Darkově bylo skutečně několik set nakažených. Situace se zatím tady úplně nevyhrotila proto, že nikdo nezemřel a není tu tolik vážných průběhů nemoci. V havířovské nemocnici jsou dva havíři na JIPce, což není u těch stovek nemocných nějaké šílené číslo. Část lidí se bojí velice, další část na základě zpráv, že 90 % havířů má lehký průběh, si myslí, že onemocnění není tak závažné.

Oni to jsou většinou asi mladí a zdraví chlapi...?

Přesně tak. Ale už tu máme případ, že nám zavřeli obchod.

O tom píšete na svém facebooku. To je obchod, kam chodíte nakupovat?

Ano. Tam je paní prodavačka pozitivní, ostatní v karanténě. Dále vím, že v Těšíně jsou tři mateřské školky zavřené. Je první prokázaný případ pozitivní paní v domově důchodců... Takže možná, že havíři to zvládají dobře. Nicméně pokud hygiena sama zveřejnila údaj, že více než padesát procent je zcela bezpříznakových, tak pokud by se situace podobně rozvíjela v těchto dnech na dolech ČSM a ČSA, tak si vezměte, kolik to je lidí. Kdyby tam byl podobný scénář jako na Darkově. Není jediný důvod myslet si, že to tak není. Na to člověk nemusí být epidemiolog, aby si dal dohromady tyto věci.

Několikrát jsem na situaci upozorňovala s kolegou Petrem Letochou, psali jsme otevřené dopisy premiérovi. Poté 30. dubna byly dva pozitivní na Darkově. Až 20. května OKD přijalo opatření – tedy po 20 dnech – že nemají zaměstnanci pendlovat mezi provozy. To znamená, že ti, co dělají na Darkově, nesmí na ČSM a ČSA. Do té doby normálně tam z Darkova mohli.

Vy jste už v půlce března v rozhovoru pro Moravskoslezský deník varovala před tímto možným průšvihem na dolech. Co vás už tehdy k těmto obavám přivedlo?

Začali mi psát horníci. Nastal nouzový stav, všichni byli v šoku. Zavřely se restaurace a další. Havíři mi psali, že nechápou, jak je možné, že jsou v provozu, když je jich třeba několik set ve sprchách. A další věci – klece, společná doprava, tehdy ještě jídelna, bistra. Na začátku tam nebyla skoro žádná opatření. Lidé měli strach o své zdraví a báli se, že to přijde.

A přišlo...

Podívala jsem se na to logicky a vyšlo mi, že pokud je brán jako riziko obchůdek s galanterií pět krát pět metrů, tak důlní provoz je epidemiologicky nebo z pohledu hygieny a bezpečnosti úplně extrémně rizikový.

Nechápu, proč ho vláda neuzavřela. Kdyby to udělali na začátku nouzového stavu, chlapi mohli jít domů na kurzarbeit, mezitím mělo OKD i stát dva měsíce na to vymyslet, jak se bude postupovat. Udělat nějaké epidemiologické scénáře, co se bude dít když... Jak to zabezpečit, jak udělat organizační opatření. A potom to mohli spustit.

Nevím, na co čekali. Asi si mysleli, že se tady stane zázrak a nic se tu neobjeví. Což vzhledem k tomu, že tam dělá osm tisíc lidí je nesmysl. A ještě vzhledem k tomu, že vedle je polské Slezsko a na jedné šachtě máte tisíc nakažených. Dohromady jich je už kolem 4 tisíc horníků.

Jenom bych připomněl, že to polské epicentrum je od Darkova asi 13 kilometrů...

Ano. Přesně tak. Takže v momentě, když se zaměstnanci agentur z Polska začali vracet na šachtu, všichni začali mít ještě větší strach. Podle mě muselo být každému selským rozumem jasné, že je to jen otázka času...Vláda i OKD situaci však ignorovaly, protože bylo jasné, že to bude nepopulární. Tak to prostě neudělali. Ale teď se to stane stejně a bude to mít daleko horší dopad, a navíc na celý region. Přičítá se k tomu fakt, že skončil nouzový stav, jsou otevřené hospody, školy, školky, lidé už nenosí roušky. Riziko je mnohonásobně horší, než by to bylo na tom začátku – ve všech ohledech.

Vláda či kraj měly tedy zasáhnout razantněji?

Ano. Měli je zařadit mezi ty provozy jako restaurace na začátku nouzového stavu, a dva měsíce využít k tomu, jak promyslet nějaké epidemiologické scénáře, a potom to spustit.

Není důvodem, proč se s vámi na OKD nechtěli bavit, to, že jste členkou spolku SOS Karviná, který se snaží zabránit rozšiřování těžby do nedotčených oblastí?

To mi je jasné. O mně je to známé. Staré Město se dodneška netěží, což je hlavní lokalita, o kterou jsme bojovali sedm let. Scénář, který jsme predikovali, nastal. Je tam vybouraných asi dvě stě baráků, lokalita je zničená a těžit se tam nebude.

Vy jste zastánkyně utlumování těžby, což je ostatně celosvětový trend a určitě k tomu dojde. Ale jak uvádíte, vedení OKD se snaží těžbu rozšiřovat. Proč to vlastně dělají?

Nejenom vedení OKD. Je to přeci státní podnik. Klíčové ovšem je, že podle toho, co já vím už v červnu OKD dojde hotovost. Společnost měla vážné finanční problémy už před koronou. Stát se zavázal, když OKD přejímal, hradit náklady na útlum. Mezitím se OKD odchýlilo od původního reorganizačního plánu, investovalo i do rozvoje nových lokalit. Nebudou mít hotovost a budou žádat vládu o další peníze.

Navíc jsou tu takové zvláštní věci, že pro havíře nejsou peníze na testy – nebo nevidím jiný důvod proč je nechtějí testovat, protože u lokálních ohnisek je základem včasné testování, chytrá karanténa, ale tady se čeká nevím na co... Tak by mě zajímalo, proč OKD dotují ztrátové golfové hřiště. Což je kolem pěti milionů ročně. Pokud je to podnik ve ztrátě, má problém zajistit základní věci pro své zaměstnance, aby byli v bezpečí, tak nevím, proč cpou peníze do takovýchto aktivit.

Jak už jste zmínila, hned vedle je Polsko, vlastně je to jedna uhelná oblast. Řeší Polsko situaci nějak jinak?

V podstatě to taky takhle nechali. Ale už mají pět šachet zavřených. Stejně to pak dopěje k tomu krizovému scénáři. Akorát je to prostě horší. Vždycky je lepší prevence. Ano, je nákladná a nepopulární. Pokud ale ta opatření neuděláte na počátku, stejně na ně dojde, ale bude to horší. Dopad bude na celý region. Nejenom na OKD. Další náklady mohou být mnohonásobně vyšší, než kdyby se to na začátku řešilo preventivně.

Pokud by Darkov či další doly ekonomicky úplně padly, co by to pro region znamenalo? Už teď je na Karvinsku nejvyšší nezaměstnanost v Česku...

Tady byla vždycky nejvyšší. Říkala jsem celou dobu – máme problémy s nezaměstnaností, pojďme se domluvit na nějakém konkrétním plánu útlumu. Povíme si už definitivní rok – třeba 2025. Ať je to pozvolné, ať starší havíři odejdou postupně do důchodu. Oni chodí dřív, v 56 letech. A přirozeně se to utlumuje, ať to má co nejmenší dopady. Místo toho si začali žádat další lokality, plánovat další rozvoj. Datumy, kdy se má který důl uzavírat, se neustále mění. Je to nejistota pro náš region i pro havíře.

Nejhorší, co se teď může stát, je, že kvůli těmto neočekávaným okolnostem se prohloubí finanční krize, kterou už OKD mělo. Bude hrozit, že se to zavře neplánovaně, nebo že ekonomika bude už tak špatná, že to nepůjde rozplánovat. Udělali jsme klíčovou chybu v tom, že jsme promarnili období prosperity, kdy se mohl celý kraj, vláda soustředit na pomoc Karvinsku, najít nějakou náhradu, sociální programy. Skutečně pomoci tomuto regionu, aby se od závislosti na uhelném průmyslu oprostil. Mohlo se tu investovat do jiných věcí a být na cestě k transformaci daleko dál.

Proč k tomu nedošlo?

Je to nepopulární, takže ostatní politici to nechtěli říkat. Doteď se to tají, jedeme dál. Uhlí tady je strašně drahé, společnost není konkurenceschopná, poškozuje region. Asi pět miliard bude stát útlum a rekultivace potom. Stejně to zaplatí stát. Za mě se měl ve chvíli, kdy OKD šlo do insolvence a stát ho kupoval, nastavit jasný plán, od kterého se firma neměla odchylovat. Mělo se lidem jasně říci – jedeme do roku 2025. Tehdy a tehdy se zavře Důl Darkov. Což se nestalo. Teď přišla nečekaná krize s koronavirem. Podle mě nejhorší scénář je, že to přijde dřív, neplánovaně, nepromyšleně a v době, kdy na to nebudou ani peníze, ani pozornost. Protože problémů teď bude milion.

A pokud to bude podobné vedle v Polsku, tak se tyto problémy ještě zvýrazní...

Ano, zvýrazní. Nám tady celou dobu od revoluce těžba nepřinášela žádnou prosperitu. Karviná se dlouhodobě umisťuje na posledních místech žebříčku kvality života. Odchází nám odsud 800 až tisíc lidí ročně. O útlumu se mluví od devadesátých let. Měli jsme dvacet let na to, vše promyslet, udělat novu vizi a začít ji realizovat. Místo toho se to tu udržovalo v chodu za každou cenu, protože je to nepopulární. Říct to na rovinu a udělat tento krok je těžké.

Stejně se tomu nevyhneme, ale teď to bude horší. Ještě Polsko k tomu. Celé Slezsko bude čelit obrovským problémům. Zatímco celé Česko se probouzí a řeší budoucnost a jak se vzpamatuje, my se tu kvůli OKD budeme v tom ještě lopotit řadu měsíců.

Myslíte ze zdravotnického i ekonomického hlediska?

Ano. Vezměte si, kdyby nedejbože došlo k nějaké izolaci. To máte zátěž pro zdravotnictví, pro lidi jako takové. Tady už zavřeli obchod, bůhví co bude v domovech pro seniory. A i kdyby se Karvinsko neizolovalo, ale nákaza se tu rozšíří, bude to mít ekonomické dopady.

Je to tedy ještě horší, než jsem si myslel...

Mnoho lidí vám řekne, že to takto nebude. Že se to zázrakem nerozšíří a všichni budou zdraví... Ale zatím se moje obavy, bohužel vždy, potvrdily, a opatření přišla pozdě.

