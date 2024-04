Pryč z koalice! Cyril Svoboda promluvil o „špinavé práci“ pro Fialu

„Chce mě vyloučit místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík. A já, protože jsem vůbec nic nevhodného nespáchal, nevystoupím. Nevím, komu bych měl co vysvětlovat a za co se omlouvat,“ sdělil mimo jiné ParlamentnímListům.cz bývalý předseda křesťanských demokratů, ministr vnitra a zahraničí Cyril Svoboda. Bavili jsme se i o premiéru Fialovi a eurovolbách.

reklama

Chtějí vás vyloučit ze strany KDU-ČSL, jejímž jste byl předsedou. Co to?

Chce mě vyloučit místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík. A já, protože jsem vůbec nic nevhodného nespáchal, nevystoupím. Nevím, komu bych měl co vysvětlovat a za co se omlouvat. Jsem samozřejmě ochoten diskutovat o svých názorech. To jistě ano, ale nehodlám na svém základním postoji nic měnit. Takže se je na to potřeba zeptat pana Hladíka a ne mě.

Nevadí vám, že mladík a v podstatě v širší veřejnosti neznámý člověk s kompetencemi životního prostředí, komunální politiky a partajního mládí, se takto mediálně snaží nasměrovat vaši stranu?

On to udělal jako místopředseda KDU-ČSL. Možná, že to dělá proto, že má ambice stát se předsedou. Dosáhl toho, že se z KDU-ČSL veřejně stává strana, která chce vylučovat lidi pro názory. Doufám, že se tak nestane. To je přeci nepřijatelné.

Anketa Má Markéta Pekarová Adamová vaši důvěru? Má 1% Nemá 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 28792 lidí

Mohlo by dojít k určitému názorovému rozdělení KDU-ČSL, ke kterému došlo za Miroslava Kalouska?

To ne. Není tam nikdo, kdo by zakládal novou politickou stranu. To byl Kalousek, který rozbil KDU-ČSL a založil TOP 09. Věřím, že KDU-ČSL zůstane při sobě a bude se chovat samostatně. Měla by silně revidovat svou pozici ve stávající koalici, začít dělat jinou politiku a já napsal předsedovi Marianu Jurečkovi jakou. Zdržel jsem se přitom císařských rad a obecných frází.

Místopředseda Hladík by se měl hlavně starat o to, že strana má dvě procenta podpory ve společnosti. To je mnohem důležitější než se starat o Cyrila Svobodu.

Co jste mu napsal?

To, že KDU-ČSL musí začít být velkorysá a vstřícná k důchodcům. Důchodci jsou naši tradiční voliči a jejich řady se rozrůstají. S tím, co se stalo s valorizací důchodů, jsme definitivně ztratili mnoho jejich hlasů. KDU-ČSL má být také strážkyní tradiční konzervativní politiky a hodnot a ne soutěžit o liberální pohled na svět, protože ve společnosti je dost lidí konzervativních. A ti potřebují politickou stranu, která je reprezentuje. To není otázka svědomí jednotlivců, ale postoje.

KDU-ČSL má být také stranou, která má sílu sáhnout na majetek bohatých, protože není možné, aby tíhu problémů v Česku nesli na svých bedrech pouze chudí. KDU-ČSL musí mít sílu najít odvahu za podpory Ukrajiny vojenské i nevojenské k hledání nevojenského řešení. A konečně bychom si měli uvědomit, že cesta k růstu není jen ve škrtání v rozpočtu, ale i v investování pro budoucnost. Je třeba vědět, kam investovat, aby se rozvíjela české ekonomika. Zhruba to byly mé body, abych předsedovi naznačil, co by se podle mě mělo dělat.

Fotogalerie: - Mimořádná o bezpečnostních hrozbách

Nicméně to by zrušilo stávají koalici SPOLU. Takže jste doporučil, aby KDU-ČSL v budoucnu šla do voleb opět jako samostatná strana?

Podle mě má kandidovat nový předseda, který řekne KDU-ČSL, že jsme v těžké situaci, možná v příštích volbách nedosáhneme na pět procent, což je možné, ale zachráníme značku a stranu. Prostě musíme jít vlastní cestou, protože příštími volbami dějiny nekončí a přijdou nové příležitosti. Je třeba odpoutat se od koalice. Děláme špinavou práci za koalici, sdělujeme špatné zprávy v sociální oblasti a koaliční partneři od toho dávají ruce pryč. Děláme doručovatele špatných zpráv, nic z toho nemáme a ztrácíme tradiční voliče.

Premiéra Petra Fialu trápí závist české společnosti. Zejména z ní obviňuje Babišovo hnutí ANO. Je to oprávněné?

Správná politická taktika je, že mluvím o tom, co dělám já, aby za mnou lidé šli, aby podporovali můj politický kurs. Nemyslím si, že je dobrou taktikou pořád poukazovat na to, co dělají špatně ti ostatní. Ale každý volíme svou taktiku. Voliči nakonec posoudí, jak se taktika předsedovi vlády daří. Volby jsou jediným spravedlivým soudem.

Mnoho lidí u nás má obavy z politického vývoje na Slovensku. Je třeba se Slovenska bát?

Není. Na Slovensku proběhly zcela normální demokratické volby a ani vítěz, ani poražený si nestěžovali na jakoukoliv manipulaci. Slováci se rozhodli pro tuto politickou reprezentaci svobodně. Takže bude čtyři roky vládnout Fico a za čtyři roky vládnout nemusí.

Slovensko zatím neudělalo žádný rozhodný krok, kterým by ohrozilo soudržnost Evropské unie nebo Severoatlantické aliance, takže vůbec nechápu, proč bychom měli mít jakékoliv obavy. Dokonce již proběhlo společné zasedání vlád Slovenska a Ukrajiny. Dobrý příklad slovenské podpory Ukrajině.

Fotogalerie: - Schůze číslo 98

Právě ze Slovenska pochází aktivita Aliance za zrušení Green Dealu. Je to vůbec možné?

Green Deal jako nálepka zůstane. Tu nikdo nezruší, protože do ní bylo vloženo příliš mnoho kapitálu. Změní se obsah. Bude to úplně jiný Green Deal. Dejme to verze B. A uvidíme, že řada bodů, které jsou chybné anebo příliš extrémní, bude vyškrtána. Jsem si jist, že i odpůrci Green Dealu vědí, že je v něm i něco rozumného. A rozumní zastánci zase vědí, že jde v některých krocích zcela za hranu toho, co se má požadovat. Nálepka zůstane, ale změní se obsah.

Výběr eurokomisaře, tedy jedné z nejklíčovějších funkcí v Evropské unii, mají v rukou Piráti a Starostové. Je to správné?

Toto kritizuji již asi rok. Kandidáta do Evropské komise máme vybírat s tím, že toho člověka již představujeme po Evropě, jako člověka způsobilého a kvalitního, aby zaujal celou Evropu. Tak, abychom si mohli pro něj říct, o co nejlepší portfolio, o to nejlepší, co by mohl dělat. Zároveň bychom měli vytvořit určitou koalici zemí a společně si podporovat své kandidáty. A ne to svěřit dvěma partajním sekretariátům, které vyšlou jako kandidáta paní Nerudovou. Bude-li kandidovat, tak se eurokomisařkou stane, ale její portfolio bude tak okrajové, že nebude mít vůbec žádný vliv. O členy komise se povede bitva. Státy budou chtít uspět, i když členové Evropské komise mají být zcela nezávislí na členských státech.

Proč je účast Čechů v eurovolbách pořád tak malá?

Ve všech státech Evropy je ve volbách do Evropského parlamentu (EP) účast relativně nízká. U nás je extrémně nízká, protože je u nás unie méně populární než v mnohých jiných zemích. Ale uvidíme, jak to bude letos, protože ve volbách do EP nejde o to, co prosazují politici v EP, ale je to normální bitva na domácím poli kdo s koho.

Nemyslíte si, že zvláště veřejnoprávní média u nás v roli průvodce složitostmi struktury Evropské unie zklamávají?

Je to tak. U nás se velmi málo vysvětluje a propaguje Evropská unie. Také u nás visí velmi málo vlajek Evropské unie. Dokonce je za sebou nemají ani ministři a politici, když hovoří do médií. A znám jen jednu vysokou školu, kde se při promoci hraje také evropská hymna. Evropanství je u nás podporováno velmi slabě, téměř nulově.

Psali jsme: Politici se shodli: Už je pozdě. Rozdělená Ukrajina Putinovi stačit nebude Bartošek (KDU-ČSL): Nedovolme, aby extremisté a populisté ohrozili naši bezpečnost Úplně jiný důvod. Docent vidí pozadí útoku na Cyrila Svobodu Zdechovský (KDU-ČSL) V Evropském parlamentu mám rozdělanou práci, kterou chci dotáhnout

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama