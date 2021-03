Radní Petrov: ČT není nestranná, dělá politiku. Vybere fakta, dodá vlastní kontext... Vedení pociťuje svou vlastní medicínu

ROZHOVOR Rada ČT dává České televizi ochutnat její vlastní medicínu. Kauzu Leica Gallery, kauzu SPD a počítačové školy Gopas chápe člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov jako stejnou techniku, s jakou pracuje publicistika ČT. Vybere fakta, dá je do svého kontextu a výsledek pustí do veřejného prostoru. Radní ale doufá, že generální ředitel ČT Petr Dvořák nedostane padáka, jak se o tom čím dál víc mluví, protože by měl management po sobě nejdříve uklidit, než na konci řádného období předá televizi jinému vedení.

Na dubnové schůzi Sněmovny budou poslanci volit čtyři členy Rady ČT z dvanácti kandidátů, které pro ně vybral volební výbor. Budí na vás ten tucet dojem, že požadavek odbornosti a nestrannosti bylo to poslední, co o výběru rozhodovalo, jak tvrdí ti s výběrem nespokojení? A jde o jednobarevnou předvolbu, jak její kritici dodávají?

Tak já nevím, jak ti nespokojení posuzují odbornost. Mezi vybranými je bývalý šéfeditor zpravodajství, několik novinářů, televizní dramaturg, bývalý ředitel programových okruhů České televize… spíš by bylo fér, kdyby ti nespokojení řekli rovnou, že se tam nedostali lidé, které tam chtěli mít. Nakonec poslanec Martínek za Piráty zveřejnil kandidáty, které on sám preferoval. To je správné.

Rušno je nejen kolem těch, kteří se mohou televizními radními stát, ale i těch, kteří se jimi před rokem stali. Ti jsou vystaveni útokům médií spřízněných s ČT, peticemi podepsanými obehranými signatáři, ale útočí na ně i generální ředitel Petr Dvořák. Na středečním jednání Rady ČT prohlásila Hana Lipovská, že mezi generálním ředitelem a radou panuje napětí, které ochromuje i činnost České televize. Jak dlouho tenhle stav může trvat? A může se projevovat tím, co uvedla radní?

Nevnímám ČT jako ochromenou. Petr Dvořák sám říká, že prožívá hvězdné období. Česká televize dělá vlastní politiku. Není nestranná. Nechci se pouštět do úvah, na čí stranu se staví a proti komu, karty jsou rozdané a všichni, kdo ji sledují, to vědí. Ti, kteří se s jejím postojem ztotožňují, mají pocit, že je to tak v pořádku, a ti, kteří mají jiný názor, tvrdí, že to v pořádku není.

To říkáte jako člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jen tak, že Česká televize není nestranná?

RRTV rozhoduje ve sboru, ve kterém jsou zastoupené různé názory, ale víc relevantní je fakt, že rada posuzuje porušení zákona a v případě, že se na porušení zákona shodne, musí ho prokázat. Pokud rozhodne o sankci, ale postižený se obrátí na soud a ten věc vyhodnotí jinak, tak rozhodnutí rady třeba anuluje.

Ale je názor soudu vždy nestranný?

Nemá smysl o tom diskutovat. Soud je nejvyšší arbitr.

Mají tedy pravdu hlasy, že tzv. velká rada je k ničemu, když by v takových záležitostech stačilo rozhodnutí soudu?

Soud je až poslední instance. Někdy je argumentace silná a postižený k soudu nejde. RRTV monitoruje a hlídá provozovatele, že dodržují všechny zákonné podmínky. Nikoliv jen objektivitu a vyváženost. Subjektů, nad kterými vykonáváme dozor a které vysílají audiovizuální obsah přes družici, pozemní vysílače, kabely a internet, bylo ke konci minulého roku 872. Plus dva provozovatelé ze zákona, což je Česká televize a Český rozhlas, které mají navíc svoje kontrolní orgány – rady. A význam RRTV bude větší, jak poroste objem vysílání, posílí i systém samoregulace, kdy provozovatelé budou vytvářet vlastní regulační mechanismy. RRTV pak bude metodickým pomocníkem a bude dohlížet na to, že samoregulace funguje.

Na svém prvním březnovém zasedání schválila rada usnesení, v němž viní Petra Dvořáka z porušení zákona. Na tom následném generální ředitel nejprve těsně unikl přijetí usnesení o svém střetu zájmů, ale později radní schválili Výroční zprávu o činnosti ČT za rok 2020, která obsahuje pasáž o nedostatečném zastoupení SPD v politickém zpravodajství a diskusích ČT. I z toho lze odvodit porušení zákona. Co z toho může vzejít?

Mně přijde, že Rada ČT dává České televizi ochutnat její vlastní medicínu. Jak já rozumím kauze Leica Gallery, kauze SPD a počítačové školy Gopas, je to stejná technika, s jakou pracuje publicistika České televize. Vybere fakta, dá je do svého kontextu a výsledek pustí do veřejného prostoru. Určitě není správné, že má Leica Gallery v ČT větší publicitu než jiné srovnatelné galerie, že školení v České televizi provádí externí firma, kde má pan ředitel majetkový podíl, je to ale marginálie. Spíš bohorovnost pana ředitele a ČT, kteří se po celé období vyhřívali na slunci nezájmu dosavadních rad a teď na ně padají kostlivci ze skříní, když se jim radní dívají pod pokličku.

Může kvůli tomu Petr Dvořák padnout?

Doufám, že ne. Dokonce jsem velmi silně proti, aby teď dostával padáka, i když si řada lidí myslí, že Česká televize mele z posledního. Že se musí něco stát, že to takhle dál nejde. V případě nájmu bytu, než ho majitel předá novému nájemníkovi, bývá zvykem, že odcházející nájemce byt nechá na své náklady vymalovat. Taky si myslím, že má dosavadní management ČT nejdříve po sobě uklidit, než na konci řádného období předá televizi jinému vedení.

Vy jste už dva roky členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Tu čeká brzy velká obměna. Koho byste si – typově – nepřál za nové kolegy? Také ty, kteří nesplňují požadavek odbornosti a nestrannosti, jak je vyčítáno nedávno vybraným dvanácti kandidátům do Rady ČT?

Na rozdíl od Rady ČT kandidáty do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nominují strany. Člen RRTV musí být bezúhonný, nesmí přijímat žádné pokyny, nesmí zastávat politické funkce a nesmí vystupovat ve prospěch politických stran a hnutí. Když člen strany nemá funkci, neporušuje zákon. Ze současných třinácti členů rady je pět bývalých vysokých politiků, dva za ČSSD, dva za KDU-ČSL a jeden za ODS.

V radě v květnu končí sedm členů a v červenci jeden. Za sebe bych byl radši, kdyby Poslanecká sněmovna členství v RRTV nechápala jako trafiku pro své straníky. Straníci mají chodit do politických funkcí, do těch nebývají nominováni běžní občané. Tak proč by měli mít straníci přednostní právo i na místa, která mají být obsazená podle občanského principu, jen proto, že k nim mají straničtí kolegové ve Sněmovně blízko? Podle pravidla dneska já tobě, zítra ty mě.

Ale nedalo by se to brát jako diskriminace členů strany?

Příležitost pracovat ve veřejných občanských funkcích bychom měli mít všichni stejnou. Nenominovat stranické kolegy, na které jiné místo nevyšlo, by mělo být nepsané etické pravidlo. Považuji za správné, když si nějakou dobu poté, co byl politik na výplatní listině nás občanů, zkusí vydělávat na živobytí někde jinde.

