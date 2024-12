Radost z pádu Asada? Podívejte se, kdo má přijít po něm, varuje Konečná

Ve svém pořadu BOčko, jste mluvila o tom, že české domácnosti podle údajů ČNB nadále zvyšují svou zadluženost u bank. Co k tomu říci?



V médiích se často mluví o veřejném dluhu a jak je potřeba jej krotit. Což je správný směr, ovšem cestu, kterou zvolila Fialova čtyřdemolice za tříleté asistence pirátů, byla a je absolutně chybná, protože ji mají zaplatit občané.



Obrovským tikajícím problémem je podle mého soudu ale hlavně vzrůstající zadlužení domácností. Ty dluží v součtu už přes 2,3 bilionu korun. Statistiky dlouhodobě ukazují, že řada domácností jede tzv. na dřeň a nenadálý výdaj v podobě rozbité lednice až pro třetinu z nich představuje zásadní problém. Zároveň se rapidně zvýšil počet dlužníků, kteří nezvládají platit své dluhy.



Rozebrala jste i dostupnost nájemního bydlení. Jak to u nás je?



Pan Fiala se chlubil, že splnili 93 % ze svých cílů. Jestli byla cílem drahota, více než 30% inflace nebo nejvyšší pokles reálných mezd, pak splnil na 100, možná 105 procent. Každopádně oblasti bydlení se raději vyhnul. Nikde nevidím nových deset tisíc nájemních bytů, které tato asociální vláda slibovala. Jen pro srovnání - v 80. letech Československo stavělo běžně mezi 50–80 tisíci bytů ročně.



Možná – až pan premiér bude zase v rauši a vykládat nám pohádky o tom, jak doženeme německé mzdy – slíbí, že budeme mít i levnější bydlení, protože v evropském srovnání jsme jako ČR zase na chvostu. A není to jen nějaký krátkodobý výkyv. Nájemní i vlastnické bydlení roste rychleji než mzdy už deset let! A proto je třeba tomu říct STAČILO!

„EU postupně likviduje nejen automobilový průmysl, ale i ocelářství…. A řešení? Místo toho, aby jednali, tak píšou „akční“ plány“, uvedla jste. Tak tedy, co více říci k současnému stavu automobilového průmyslu? A jak ho vidíte v nejbližších letech?



Já si někdy – nutno říci, že v poslední době čím dál častěji – připadám jako v nějakém béčkovém fantasy filmu. Tak EU, komisaři a jejich kroky postupně a systematicky ničí automobilový průmysl, nebo Vámi zmíněné ocelářství, ale místo toho, aby přehodnotili svou politiku, tak napíšou nějaký akční plán. A naši servilní politici jim ještě tleskají. Aby taky ne, když podporují další pětiletku Ursuly. Kam to dospěje? Tam, kam nám přece už několik let ukazují čísla. EU jako nekonkurenceschopný byrokratický moloch s chudnoucím obyvatelstvem. Inovace převezmou USA a Čína, výrobu Indie a Turecko. Tam to zatím směřuje, ale věřím, že je ještě čas tomu říct STAČILO!



V médiích se objevila informace, že KSČM požaduje ve svých programových cílech vystoupení z NATO. Domníváte se, že by tento krok byl pro ČR výhodný? Neohrozilo by nás to?



Ano, KSČM – i v souladu se sliby V. Havla – je dlouhodobě pro vojenskou neutralitu ČR. Je naprosto nehorázné, že politici naši zemi přivedli do NATO bez toho, aniž by se zeptali občanů v referendu. Reálně se musíme bavit o úplně novém bezpečnostním uspořádání Evropy i celého světa.



Jinak si rozhodně nemyslím, že by ČR a její občany vystoupení z NATO nějak ohrozilo. Co ale určitě občany i ČR ohrožuje, je ale rozhodně účast například na zahraničních výpadech a misích NATO, podpora destabilizace různých režimů nebo vyhazování stovek miliard korun za vojenské nákupy. Do toho všeho nás právě NATO žene. Nebo myslíte, že například Rakousko, které rovněž není členským státem NATO, je ve větším ohrožení než naše země?

A co byste vzkázala paní poslankyni Nerudové, která se do STAČILO, a posléze i do Vás, následně ostře opřela?



Že mladým a krásným lidem tento slovník nesluší. Ten náleží jen nám – dezolátům… Ale teď vážně. Je to zase pokrytectví, které paní Nerudová a její stoupenci tak rádi používají. Při plných ústech o svobodě projevu a demokratických hodnotách ale nesmíte ani sáhnout na EU nebo NATO, jinak jste okamžitě vlastizrádci a podobné nesmysly. Názor tedy můžete mít – ale jen ten, který je stejný jako jejich.



Mimochodem nový prezident USA Donald Trump v rozhovoru pro televizi NBC News prohlásil, že sám zváží vystoupení z NATO. Také ho paní Nerudová pošle do pr… A co prezident Pavel a jeho přítel po boku Kolář?

Pro ty, co to nečetli, můžete prozradit, co dalšího seznam programových cílů KSČM obsahuje?



KSČM přijala programové teze, o nichž aktuálně jednáme spolu s dalšími partnery tak, aby program hnutí STAČILO! byl co nejlépe vyprecizovaný a nedával prostor k různým interpretacím jako to má podvodná koalice SPOLU.



Mezi tyto body patří například důsledně mírová politika, dostupné zdravotnictví, kde lidé nebudou čekat dlouhé měsíce na vyšetření, školství bez politických neziskovek a bezbřehé inkluze, zastropování věku odchodu do důchodu nejpozději v 65 letech, a i bydlení, které z lidí neudělá na celý život nevolníky, nebo referendum o vystoupení z EU a samozřejmě mnoho dalších programových bodů. Třeba na právo žít offline nebo na právo platit hotově.