Rajchl burcuje: Pátek a sobota. Češi, volte proti pětikoalici. Potopte Fialovu bárku

Jak hodnotíte výsledky krajských voleb? Podařilo se vám získat několik míst krajských zastupitelů.

Na prvním místě musím velmi upřímně poděkovat našim voličům i podporovatelům, a to nejenom strany PRO, ale celé koalice. Sedm zastupitelů pro naši stranu je excelentní úspěch, ale stejně tak mě těší fakt, že jsme přispěli k úspěchu koalice SPD, Trikolory, PRO a jejímu zastoupení ve 12 z 13 krajů v České republice. Jde nepochybně o historický úspěch, který ukazuje na skutečnost, že všechny ty řeči o údajně upadající SPD byly absolutní výmysl mainstreamových médií. Řeknu-li to sportovní terminologií, jsem rád za individuální úspěch, ale stejně tak za úspěch celého týmu a kolektivu. Tyto krajské volby jsou předznamenáním toho, co by mohlo následovat za rok, pokud se všechny národně-konzervativní síly dokážou spojit v jeden volební blok.

Zajímavé je, že vaše strana PRO získala víc mandátů v krajských zastupitelstvech než stále ještě vládní Pirátská strana.

Je to tak. Doufám, že si mainstreamová média všimnou této skutečnosti, že máme více než dvojnásobný počet krajských zastupitelů než Piráti, kteří jsou v televizi dnes a denně. Třeba by si média alespoň ve stejné míře mohla zvát i zástupce naší strany, aby to bylo vyrovnané. Ukazuje se, že ve skutečnosti máme stejnou, ne-li vyšší voličskou podporu než Pirátská strana, která je fakticky miláčkem všem mainstremových médií v České republice.

Jak vnímáte současnou vládní krizi, která se rozpoutala poté, co premiér vyhodil z vlády ministra Ivana Bartoše?

Jde o nejhlubší vládní krizi za celou dobu vládnutí této nešťastné a katastrofální pětikoalice. Pokud chtěl Petr Fiala skutečně vyhodit Ivana Bartoše z vlády, měl tak učinit už dávno, protože digitalizace stavebního řízení se jako naprosté fiasko projevila už v prvním červencovém týdnu. Upozorňovali jsme na to a volali po odvolání Ivana Bartoše už tehdy. Že k tomuto kroku premiér Fiala sáhnul až po krajských volbách, ukazuje na účelovost. Měl ho odvolat dávno, pokud by skutečným důvodem bylo selhání digitalizace stavebního řízení.

Vládní představitelé teď mluví o tom, že se celý systém bude opravovat měsíce, ale já už to říkám od samého začátku a nikdo to nechtěl slyšet. Je z toho zřejmé, že jde o zástupný důvod Bartošova odvolání a realita je taková, že Piráti skutečně utrpěli ve volbách debakl a Fiala je naprosto nekompromisně odkopl a to způsobem, který z mého pohledu nemá obdoby a postrádá jakoukoli slušnost a etiku v rámci vysoké politiky. Piráti samozřejmě nemají ve vládě co dělat a neměli tam být vůbec, ale z druhé strany Fialovo provedení tohoto odvolání bylo naprosto buranské.

V pátek a sobotu se koná druhé kolo senátních voleb. Máte nějaké své favority?

Ano. Již po skončení prvního kola jsem vyzval, aby lidé dali všude přednost opozičním kandidátům proti pětikoaličním a volili proti vládě, čímž mohou uštědřit další ránu této potápějící se kocábce. Kandidátem číslo jedna, kterého podporujeme, je Pavel Dopita. Jde o kandidáta našeho koaličního partnera SPD ve volebním obvodě Prostějov, proto má logicky naši plnou podporu. Stejně tak v Ústeckém kraji podporujeme pana Komínka z hnutí Stačilo! a pana Schillera z hnutí ANO, protože oba dva považujeme za velmi solidní kandidáty a lidi, kteří drží své slovo. Jeden i druhý by v Senátu byli stonásobně větším přínosem než pánové Rabas a Hanza, kteří v horní komoře nemají co dělat. Kdyby měl mít Chomutov v Senátu zástupce hnutí SEN21, už bych tomu nerozuměl. Proto doufám, že Chomutováci podpoří Jardu Komínka a probojuje se i Jan Schiller v Teplicích. Tito tři kandidáti mají naši plnou podporu, ale jinak obecně doporučuji volit proti pětikoalici.

Hlavně prosím občany, aby k volbám šli. Upozorňuji, že lidé tentokrát nedostanou domů volební lístky do svých schránek a získají je až přímo ve volební místnosti. Řada lidí zcela jistě neví, že se volí a byla by škoda, aby na to zapomněli a umožnili pětikoalici dál ovládat Senát. Prosím všechny občany, aby nezapomněli a v pátek a sobotu si udělali čas a pomohli konečně Fialovu bárku potopit ke dnu.