Rajchl k incidentu v Brně: Ukrajinec strkal do starší ženy. Zastavil ho Čech, má problém

Pane doktore, před týdnem jste spolu s SPD organizovali v Brně demonstraci, jejíž někteří účastníci prý podle médií napadli Ukrajince, což vedlo k zapojení ukrajinského velvyslance. Ten vyzývá k vyšetření incidentu. Podobně i vládní lidskoprávní zmocněnkyně Laurenčíková. Co se tam stalo?

Minulý čtvrtek jsme měli v Brně demonstraci za svobodu projevu a názoru, protože se nám nelíbí kriminalizace a dehonestace lidí s názorem, který je opačný, než má současná vláda. Po skončení této demonstrace se na zcela jiném místě v Brně odehrál incident, kde byl student s ukrajinskou vlajkou a ten se střetl s českými občany během toho, kdy velmi vášnivě debatovali o tom, jakým způsobem je v České republice podporována Ukrajina, jak se zde Ukrajinci chovají apod. Skončilo to incidentem, kdy se ukrajinský student začal přetahovat a strkat do starší paní, které se následně zastal muž, který Ukrajince pouze de facto složil na zem, aby již nemohl pokračovat ve strkání do té dámy.

Podle očekávání okamžitě reagoval pan Rakušan, reagoval dokonce velvyslanec Ukrajiny, paní zmocněnkyně Laurenčíková a další. Vyzývali policii k tomu, aby vůči těmto osobám vyvodila odpovědnost s tím, že se prý jedná o nějaké napadení z důvodu národnostní předsudečnosti.

Vnímáte to jako snahu spojit incident přímo s vaší akcí?

Odmítáme jakékoli násilí, které je pro nás v každé formě nepřijatelné. Na rozdíl od vládních představitelů typu pana Foltýna, který na svých akcích nečinně přihlíží mlácení názorového oponenta, a ještě mu vzkáže, ať příště zůstane doma, vyzýváme na každé akci k tomu, aby nedocházelo k žádnému násilí, protože chceme změn dosáhnout u voleb.

Považuji ale za čistě účelové, že mainstreamová média spojují tento incident s naší demonstrací a snaží se vyvodit nějakou odpovědnost vůči nám. Je to naprosto přitažené za vlasy, notabene za situace, kdy jsme opakovaně vyzývali k tomu, aby k žádným násilnostem nedocházelo. Incident se odehrál dávno po skončení demonstrace a my jsme neměli jakoukoli možnost to ovlivnit. Především chci vzkázat ukrajinskému velvyslanci panu Zvaryčovi a dalším, aby si nastudovali českou legislativu. Co bylo zachyceno na videu, rozhodně není trestným činem, to ani náhodou. Poštvávání policie na dotyčné je pouze zneužívání našich bezpečnostních složek. Maximálně by mohlo jít o přestupek, a to ještě s otazníkem.

Nevím, kde byl pan Zvaryč, když v naší zemi 18letý Ukrajinec znásilnil a pokusil se zavraždit patnáctiletou dívku. Nevím, kde byl, když Ukrajinec znásilnil jednu ženu v Pelhřimově a tentýž večer druhou ženu v Táboře. Nevím, kde pan Zvaryč byl, když zde Ukrajinci vyvolávali rvačky v různých restauracích. Neslyšel jsem ani jednou žádnou jeho reakci nebo snahu usměrnit svoje vlastní spoluobčany. Ať si laskavě uvědomí, že pokud chce přispět ke snížení napětí mezi českými občany a Ukrajinci, měl by především apelovat na své spoluobčany, aby zde dodržovali naše zákony a chovali se s úctou a respektem vůči lidem, kteří jim poskytli zázemí a přístřeší v době jejich krize. Přestože se Fialova vláda chová, jako že tato země v podstatě patří Ukrajincům, pan Zvaryč by měl mít stále na paměti, že jsou tady hosté a měli by respektovat naše pravidla. Dali jsme jim k dispozici zázemí v naší zemi, dali jsme jim k dispozici naše zdravotnická zařízení, naše školy a očekával bych mnohem větší míru vděčnosti než to, že se ukrajinský velvyslanec bude snažit vychovávat naše občany a poštvávat na ně policii. Pan Zvaryč by měl rychle vzít zpátečku a vyjadřovat se především k incidentům a trestným činům jeho vlastních spoluobčanů.

Berete vyjádření ukrajinského velvyslance jako zapojení do politického boje?

Nepochybně to tak je. Pan Zvaryč ví, že pokud my ve volbách uspějeme, pořádky v naší zemi se změní a budeme postupovat velmi podobně jako Donald Trump v USA. Na první místo postavíme zájmy českých občanů, a nikoli jakýchkoli migrantů. Pokud někdo do naší země přijde, bude muset dodržovat naše pravidla a vůči jejich porušování budeme velmi striktní. Chceme zavést pravidlo jednou a dost. Pokud sem někdo přijde, využije naší pohostinnosti a nebude respektovat naše zákony a dopustí se trestného činu, přečinu nebo přestupku násilné povahy, bude automaticky vyhoštěn. Čeští občané se zde musejí ve vlastní zemi cítit doma a v současné době velká část občanů tento pocit nemá, a to zcela oprávněně. Pokud u lékařů dostávají přednost Ukrajinci nebo stejně tak ve školách, nemohu se českým občanům divit a je v naší zemi něco špatně.

My to chceme napravit, pan Zvaryč to velmi dobře ví a samozřejmě bude jednoznačně preferovat strany vládnoucí pětikoalice, které by zajistily nadále to, že Ukrajinci zde budou privilegovanými občany. To my nehodláme tolerovat.

Za týden organizujete setkání u příležitosti 80. výročí osvobození naší země od nacismu. Bude to jen připomínka, nebo se dotknete i války na Ukrajině?

Na prvním místě půjde o připomínku velmi významného kulatého výročí od ukončení nejstrašnějšího válečného konfliktu našich dějin. Tento den by měl být mementem pro všechny a obzvlášť pro nás v České republice a nikdy nedopustit opakování války podobných či horších rozměrů. Současná politika české vlády vtahuje Českou republiku do válečného konfliktu a za všechno mohu jmenovat jen to, že v situaci, kdy USA oznamují, že jsou velmi blízko dohodnutí příměří, paní Černochová vítězoslavně publikuje, že česká muniční iniciativa bude pokračovat a nadále nakupovat náboje a posílat je na Ukrajinu. Co je to jiného než prodlužování války? My to nechceme a stojíme za co nejrychlejším ukončením války na Ukrajině a protestujeme proti zvyšování nákladů na zbrojení, které Fialova vláda prosazuje v součinnosti s EU. Tohle my absolutně odmítáme. Pro naši zemi je to negativní ze všech úhlů pohledu. Nechceme investovat do železa a do zbraní, ale našich občanů a naší země. O tom všem tato demonstrace 8. května na Staroměstském náměstí bude. Komu záleží na tom, aby naše země nebyla válečným štváčem, ten přijde vyjádřit svůj názor.

V souvislosti s výročím osvobození se opět objevují tendence upozadit roli Rudé armády s odůvodněním, že by se tak prý prezentoval ruský agresor v ukrajinské válce.

Považuji to za pokrytectví. Snaha o přepisování nebo zamlčování dějin z důvodů současných konfliktů je hloupá a naivní. Kdo zná historii, dobře ví, že Evropu a ČR převážně osvobodila Rudá armáda. Je třeba poděkovat všem bez rozdílu, kdo se na porážce nacistického Německa podíleli. Faktem ale je, že kdyby nebylo porážky Německa u Stalingradu a před tím na předměstí Moskvy, žádné vylodění v Normandii se nekonalo, nikdy nebyla otevřena druhá fronta a bůh ví, jak by to s českým národem dopadlo. Lví podíl za poražení nacistických zrůd náleží Sovětskému svazu a Rudé armádě, kterou to stálo dvacet milionů životů, to je naprosto bez diskuse. Proti tomu může protestovat pouze hlupák nebo demagog. Konec druhé světové války jsou druhé narozeniny naší země, protože nebýt vítězství nad Hitlerem, žádná Česká republika tu není. Je proto slušné poděkovat těm zemím, které nám pomohly se od nacistického zla osvobodit za cenu ztráty životů vlastních lidí.