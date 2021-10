Rázná poslankyně nafackovala Ferimu a Pirátům s Hřibem v čele. Pak se zamyslela, co lidem skutečně vadí

reklama

Kandidujete na 6. místě pražské kandidátky hnutí ANO v Praze. Jaká je předvolební atmosféra v hlavním městě?

Anketa Jsou podle vás Češi národem rasistů? Ano 26% Ne 74% hlasovalo: 16349 lidí

Jaký je tedy podle Vás největší problém hlavního města a jaké nabízíte řešení?

Kdybych chtěla být jízlivá, tak řeknu, že největším problémem Prahy je její primátor. Tím bych určitě potěšila nejednu twitter bublinu. Daleko důležitější je ale, co vnímají za největší problém lidé, kteří v hlavním městě žijí. A z diskuze s nimi vím, že to jsou především dvě věci. Šílená dopravní situace a dostupnost bydlení. A tady je potřeba se, bez nějakých populistických výkřiků, podívat na fakta, která mluví jasně. Pražská koalice zvýšila nájmy v městských bytech, daň z nemovitosti nebo ceny služeb. My jsme zrušili daň z nabytí nemovitosti, zpřehlednili stavební legislativu a vytvořili program podpory bydlení pro mladé rodiny. Nabízíme podporu družstevní výstavbě, snížení DPH na stavebniny a zaručujeme, že nebudeme na rozdíl od Pirátů znárodňovat byty nebo zvyšovat jejich zdanění. To mluví podle mého za vše. Dostupné bydlení je pro nás priorita, a ne jen heslo na billboardech.

Mluvíte o Pirátech. Považujete je stejně jako premiér za největší hrozbu nadcházejících parlamentních voleb?

Určitě. V Praze vidíme, jak nesystémově se chovají. K politice přistupují jako sociální inženýři. Navzdory svým slibům je jejich chování na magistrátu netransparentní a v současné době je vyšetřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pochybuji, že ve Strakově akademii by se chovali jinak. Navíc, ač se to budou snažit popírat sebevíc, tak Piráti nejsou konzistentní. Ve straně existují i extrémní názorové proudy, které hlásají podporu ilegální migraci nebo předávání naší národní suverenity do Evropské unie prostřednictvím zrušení jednomyslnosti hlasováni v Evropské radě. Pokud tohle neznamená pro naši zemi hrozbu, tak co pak ano?

Mgr. Barbora Kořanová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vy osobně jste ale přece s Piráty úzce spolupracovala na přípravě digitalizačních zákonů.

Omyl. Piráti spolupracovali s námi, stejně jako všechny další poslanecké kluby. My jsme byli ve sněmovně tím lídrem při přípravě zákonu o právu na digitální služby nebo při realizaci bankovní identity. Já osobně jsem stála v čele předkladatelů zmíněných zákonů a jako největší poslanecký klub jsme jim také vyjádřili největší podporu. Každopádně, oni, stejně jako my, dostali důvěru od občanů, a proto jsem s nimi na věcech, které považuji za přínosné pro Českou republiku, spolupracovala. Nicméně na podpoře ilegální migrace, vyšším zdaněním práce nebo bydlení a na zákonech, které by předávaly suverenitu naší země do Bruselu, bych s nimi rozhodně nespolupracovala. Naopak bych proti nim hlasitě vystupovala.

Kauzu Feri otevřely jako první PL tímto textem: Feri má problém. Zničující skandál, nebo pomluva? Mlčení možná skončí

Mluvíte o digitalizaci. Co dalšího za Vámi ve sněmovně zůstává?

Anketa Která volební strana předvedla zatím NEJHORŠÍ kampaň? ANO 2% Piráti/STAN 82% SPOLU 10% SPD 1% Přísaha 1% KSČM 0% ČSSD 0% Trikolóra/Svobodní/Soukromníci 4% Volný blok 0% hlasovalo: 15356 lidí

Mluvíte o úspěších. Co ale současný stav veřejných financí? Jak se na to díváte?

Tak samozřejmě, že z deficitů radost nemám. To asi nikdo, možná jen škodolibě opozice, která hledá jakýkoliv důvod ke kritice. Tady si musíme ale uvědomit, co za těmi schodky doopravdy stojí. Pomohli jsme během pandemie podnikatelům. Odpustili jsme zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Dotovali jsme zaměstnanost prostřednictvím programu Antivirus. Vypláceli jsme kompenzace živnostníkům a malým s. r. o. Poskytli jsme dotace na platbu nájemného a připravili programy státních půjček. Zároveň jsme rekordně zvýšili důchody a platy hasičů, zdravotníků nebo učitelů. Snížili jsme zdanění práce. A k tomu všemu si ještě připočtěte běžné výdaje státu. Důležité je ale říci, že máme plán, jak dluh konsolidovat. A o tom by měla média psát.

Mluví se často o tom, že letošní volby jsou osudové. Souhlasíte s tím?

Mám pocit, že to se říká opravdu o každých volbách. Já ale tyhle nálepky nemám ráda. Za mě to jsou prostě volby, kdy se občané rozhodují, zda podpoří další růst životní úrovně seniorů, ale i mladých rodin, zachování národní suverenity a pokračování sebevědomé zahraniční politiky, nebo zda raději chtějí, aby naši zemi řídili sociální inženýry s nejasnými názory nebo další uměle vytvořené slepence stran, které se, jen co skončí volby, rozpadnou.

Psali jsme: Rázná poslankyně ANO potupila Hrušínského: Jako herec mě neoslovil. Kádruje voliče, umí jen nálepkovat... Dceru dala očkovat. Souhlasila, hlásí poslankyně. ,,Fakt?" Je zle Zeman:Transgender lidé jsou odporní. Prague pride nesmyslný. Prezident řádil na CNN. Zelení a aktivisté mu na oplátku poslali lásku Babiš zaútočil z Partie: Piráti se chovají jako vítězové. Michálek už se byl podívat v kanceláři Schillerové. Znám ty lidi, někteří jsou fanatici

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.