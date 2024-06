Referendum o vládě i o Ukrajině. Jiří Paroubek svolává k volbám

Pane inženýre, vy jste se v minulých dnech zúčastnil mírového shromáždění na Václavském náměstí. Co zajímavého tam zaznělo?

Abych vám pravdu řekl, já jsem tam přišel skoro až na ta závěrečná vystoupení. Předtím jsem byl totiž v debatě na ČT24, takové té druhé ligy lídrů stran, které mají nějaký potenciál, ale ne takový, aby byly vzaty do té první ligy. Takže už to samo o sobě je trochu manipulativní. Na Václavském náměstí jsem tedy přišel třeba o projev Jána Čarnogurského. Ale den předtím jsem slyšel jeho, asi podobný projev, který měl na Novotného lávce na mírové konferenci.

Slyšel jsem ale některé projevy, především zahraničních návštěvníků. A všechny vlastně byly směřovány směrem k míru na Ukrajině.

Jak vidíte vývoj situace na Ukrajině v tuto chvíli? A co čekat po volbách do Evropského parlamentu?

Tak, já nemám velká očekávání. Přece jen ale doufám, že se v určité míře překreslí ta mapa Evropského parlamentu. Že oslabí zejména ty strany typu liberálů, zkrátka ty hlavní bruselské strany, ale také socialistů, kteří se změnili na proválečnou stranu, a stejně tak evropští lidovci. Takže doufám, že tato tři uskupení oslabí a že zesílí uskupení, kterým jde o to, naplnit ten původní účel vzniku EU. To znamená, že to je mírový projekt.

Myslíte si, že máme po těch volbách do evropského parlamentu ohledně Ukrajiny očekávat něco zásadního?

Tak, situace na Ukrajině je asi vážná, protože ta fronta se zřejmě drolí. Neříkám, že hroutí, ale ty rekrutační plány ukrajinské vlády, ten nábor branců, jinak řečeno, se nějak nedaří naplňovat. Z těch 800 tisíc mladých Ukrajinců, kteří jsou rozeseti po celé Evropě, se jich moc asi nevrací, spíš jsou to jednotlivci, nebo desítky lidí, podle všeho. Kdyby to bylo jinak, tak se určitě dozvíme v našem mainstreamovém tisku, jak je to báječné, jak chtějí plnit vlasteneckou povinnost. Ale ono to tak není, protože nikdo nechce zbytečně umírat. No a prostě sebelepší technika nenahradí vojáky, nenahradí živou sílu. Takže když bude Ukrajině chybět živá síla, no tak ten výsledek toho konfliktu je už jasný.

Když se vrátíme k volbám, historicky volby do Evropského parlamentu u nás nejsou pro mnohé voliče až tak zajímavé. Proč by letos rozhodně měli jít volit i ti, kteří tyto volby jinak třeba vynechávají?

No tak, já se to snažím říkat při všech příležitostech, že tyto volby nejsou o tom, dostat do Evropského parlamentu 21 figur z ČR, které dostanou, já nevím, kolik tam mají brát, jestli 8 nebo 10 tisíc eur, nebo dokonce víc, plus ještě diety a co se sní a vypije. A vlastně tam odvádět práci takovou spíš symbolickou, stínovat tam politiku. Ne, tentokrát se o velkých otázkách života v Evropě bude rozhodovat v těch příštích letech právě v Evropském parlamentu. Jak tedy o válce a o konci války na Ukrajině, tak třeba také o Green Dealu, který může zničit konkurenceschopnost evropského a zejména českého průmyslu. Nebo ji vážně narušit. O spalovacích motorech, například. Náš park automobilů má v průměru 16 let. Takže představa, že by jednou ta auta se spalovacími motory, v nějaké dohledné době, měla skončit a prodávaly by se už jen elektromobily, je u nás trošku z jiného světa. Řada lidí se prostě nedostane k penězům na to, aby si koupili drahý elektromobil.

A pokud v Evropě mohou být levné elektromobily z Číny, no tak se na ně nasadí vysoká cla. V USA nasadili, pokud vím, sto nebo ještě více procent cla. Takže to zdvojnásobí, nebo ještě více, cenu toho automobilu. A to odmýšlím takové věci, jestli na to bude stačit kapacita našich elektráren, zejména pokud se začnou likvidovat uhelné elektrárny, pokud nebudou vyrábět naplno. Protože prostě zase ty emisní povolenky, to už majitelé dolů se nechali slyšet, že těžba uhlí se stává pro ně nerentabilní. Těžko od soukromých podnikatelů očekávat, že budou investovat za stát, dělat nějakou sociální politiku. To opravdu není smysl kapitalismu.

Jsou, nebo nejsou tyto volby referendem o naší vládě?

Kromě toho je to také referendum o těch otázkách jako je Green Deal, válka na Ukrajině… Pokud chceme pokračovat ve válce na Ukrajině, no tak volme ty strany, které to chtějí. To znamená vládní strany plus Socdem Lidového domu. Pokud chceme Green Deal v tom pojetí, jaký je, tak poslechněme paní Nerudovou, že přece musíme být solidární s těmi bohatými, i když tak bohatí nejsme. Pokud chceme v dohledné době zrušit výrobu spalovacích motorů, a tedy dát ránu českému automobilovému průmyslu, no tak volme tyto strany, protože ty nám to zajistí. Se všemi důsledky, které to má na životní úroveň lidí.

Dá se tedy říct, že jsou to možná nejzásadnější volby, které zatím do Evropského parlamentu byly?

Určitě! Jsou to nejzásadnější volby, které do Evropského parlamentu byly. Které vlastně ukážou cestu, kterou se Evropská unie bude ubírat možná v těch příštích deseti až dvaceti letech. Takže to, co se obvykle, já použiji to slovo, žvaní o každých volbách říká, že jsou nejdůležitějších ze všech… Když chtělo Spolu zastavit Andreje Babiše, tak tohle také tvrdilo. Všichni jsme věděli, že je to trochu jinak. Možná, že voliči Spolu si říkali, že ne… Ale teď jde opravdu o hodně.

Vy jste v poslední době vyjížděl za občany i mimo Prahu. O čem jste s lidmi na setkáních mluvil? Co je nejvíc zajímá?

Vysvětloval jsem jim program ČSSD, ty hlavní programové body. A myslím, že se jim to vesměs líbilo. Konec války na Ukrajině, přehodnocení Green Dealu, mimořádná daň na dividendy, samozřejmě také progresivní zdanění těch velkých oligopolních firem, zachování práva veta a přehodnocení nebo dokonce zrušení toho migračního paktu…

Co byste lidem teď, ve dnech, kdy probíhají volby do Evropského parlamentu, ještě vzkázal?

Aby se dobře rozhodovali a aby zvážili každý hlas, který budou dávat politickým stranám, protože rozhodují o své budoucnosti. A aby hlasovali pro ty politické strany, které jim zajistí bezpečnou budoucnost bez války. To především!