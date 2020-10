Rejpaly jsem na vojně řešil jasně! Doktor-válečný veterán k Prymulovi a covidu. Jak facka

reklama

Od pátku vstoupila v platnost omezující opatření, která mají za cíl omezit šíření covidu. Jsou nutná?

Anketa Máte důvěru v Romana Prymulu? (Ptáme se od 12.10.2020) Ano 54% Ne 46% hlasovalo: 4697 lidí

Tato situace se komentuje velmi špatně, protože k hodnocení dojde vždycky, když se zjistí, že se na těch opatřeních něco pokazilo. Zkuste se postavit do role, kdy vy sám budete muset nějaká opatření zavádět. Jak se vám bude dařit. Vůbec to není jednoduché a nikomu to nezávidím.

Setkáváme se situacemi, že to není dotažené do konce, že se dějí chyby. Že se vše nedaří, jak by se mělo. Ale zjistíte to až poté. Zkuste to naplánovat dopředu. Jsou to situace, ve kterých se nikdo z nás neocitl. Zkuste být natolik kompetentní a dobrý, abyste dokázal odhadnout všechna možná negativa, která to sebou ponese.

Možná, že tímto narážíte na kritiku vlády od některých lidí, že jsou její kroky nepřehledné či že špatně komunikuje? Mají to ale těžké...

Je to celkem jednoduchý přístup. Na vojně, když byl nějaký rejpal a měl komentáře, tak se řeklo – tak jdi a udělej to do tehdy a tehdy. A bylo po kritikách, protože přišel na to, že to dá strašně moc práce, nedá se to vše zmáknout tak, jak si kritik představoval. A byl klid.

Ano, to by dnešní rejpalové potřebovali, ale není to bohužel uskutečnitelné...

Bohužel.

Tato opatření vyhlásil Roman Prymula. Předpokládám, že vám – doktorovi, který prošel několika vojenskými misemi – asi vyhovuje typově více než jeho předchůdce?

Velmi významně více.

Tím, že je razantnější a srozumitelnější?

Když se znovu vrátím do armády – zažil jsem spoustu situací, kdy moje okolí a nadřízení měli dotazy typu – jak může doktor šéfovat útvaru brigádního typu, jak můžeš velet polním nemocnicím? Na to máš velitele, ty budeš dělat odborného zástupce. Řekl jsem na to – pokud jsem byl já ve funkci, vždycky jsem si to obhájil. Protože, představte si – a tato analogie se dá použít i v této situaci – že budete mít letecký pluk a bude mu velet nějaký bigoš, který nebude vědět, jak se sedí v kokpitu, jak se drží knipl, který se nebude se svými lidmi umět domluvit jejich řečí. Leteckému pluku musí velet flígr, který tomu rozumí, který s nimi je doma, který za ně bojuje, dýchá, rozumí pozadí. Tohle u pana předcházejícího ministra jsem necítil.

Psali jsme: TOP 09: Historicky nejlepší výsledek ve volbách do Senátu Jihlava: Housing first má za sebou první rok V Česku v sobotu přibylo 4635 lidí pozitivně testovaných na infekci covid-19, což je nejvyšší denní přírůstek o víkendu Litoměřice: Majitelka litoměřického bezobalového obchodu je Ženou regionu

Když jste mluvil o těch rejpalech, najdou se však i mezi lékaři, kteří covid bagatelizují. Není to divné?

Záleží na přístupech a názorech. Každý má právo svůj názor sdělit. Dopředu znovu říkám, že ani jedna, ani druhá skupina si nemůže být jistá, jestli je rozumnější to, nebo ono. Situace v této době je taková, že můžete k tomu mít přístupy různé. Při vědomí omezenosti přístrojové a personální vybavenosti se můžete snažit dělat preventivní opatření, abychom nedohnali kapacity zdravotnictví do úplného kouta.

Jsou i jiné přístupy, které mohou vnímat to, že proti přírodě stejně nikdo nevyhraje... protože jenom komunisti poručili větru, dešti, a ještě ne úspěšně. A že ta příroda si prosadí svoje – a pak vám nezbývá než názor, že koronavirus nás opustí, až se promoří celá společnost, nebo až bude k ruce dostupná absolutně zabírající vakcína. Obě tyto věci jsou v tuto chvíli v nedohlednu.

Někde už se musí odkládat operace; jak to vypadá u vás, ve Vojenské nemocnici v Brně?

Zatím jsme byli určeni jako nemocnice, která primárně nebyla určená k poskytování protikoronavirové péče. Nicméně situace se změnila natolik, že už jedno oddělení bylo určeno právě pro tuto péči. Operativa zatím běží bez omezení.

Jsou obavy, aby neonemocněl i zdravotnický personál, to vás ještě nepostihlo?

Osobně si to nepřipouštím, a co se týče okolí, tak už tam několik infikovaných bylo.

Pořád hodně lidí situaci bagatelizuje, přitom jsem zahlédl v médiích titulek, že jsme na tom jako Itálie na jaře, což k nám dojde za dva týdny... Připomínám, že v Itálii v jeden čas zdravotnictví kolabovalo. Jak na tom tedy jsme?

Personálně jsme na tom velmi špatně. Koronavirus zajistil to, že se staráme o něj, a nikoliv o podstatu fungování našeho zdravotnictví, které před příchodem koronaviru na tom vesele nebylo. Hlavně po personální stránce. S tím souvisí samozřejmě finanční hodnocení a přístupy, systém vzdělávání. Že byl pan ministr vyměněn v průběhu koronavirové krize, mu jen ulehčilo situaci v tom, že nebyl vyměněn za špatný stav zdravotnictví. Nejde to ale jen za ním, ale je to i otázka vlády.

A možná i minulých vlád?

To je „samosebou“.

Právě proto jsem se ptal na nemocnost zdravotníků, protože už tak jich je málo...

Je potřeba udržet chod, a to jsou služby. Už teď nejedeme podle zákoníku Evropské unie. Jedeme podle upraveného úzu, který nějakým způsobem přijaté právní normy obchází. Bez toho by zdravotnictví krachlo už dávno.

Hrozí opravdu nyní, že by krachlo?

Na to se neptejte vysloužilého vojenského ranhojiče, to je otázka pro úplně jiné struktury zdravotnictví. Máme komoru, ministerstvo, výbory pro zdravotnictví...

Ono nejde o to, že se někde napíše do novin, že doktor má 80 tisíc. Má. Ale za dva pracovní úvazky. Nikoliv za 8,5 hodiny. To tam ale nikdo nenapíše. Že doktoři mají služby, které jdou nad rámec, velmi často to bývá na smlouvu o dílo či jiné podobné obezličky. Nebo mají dva, tři pracovní poměry bokem, aby se to nesčítalo, aby mohli jet takto dál. Když chtějí mít solidní příjem, musí nastavovat svůj kabát, svoji kůži. A to tam nikdo neřekne. Jakmile se toto začne řešit, tak bude malér.

Na druhou stranu – není sice dobré tuto vážnou situaci v žádném případě zlehčovat, vy jste však zažil mnohé, byl jste v devadesátých letech v bývalé Jugoslávii, v Afghánistánu, v Kuvajtu, velel jste polní nemocnici v jihoirácké Basře – asi tedy i mnohem horší chvíle, než jsou teď?

Nepochybně ano. Člověku to dokáže změnit měřítka hodnot. Pak víte, co je skutečný problém, a co jsou žabomyší války. Dokážete to od sebe oddělit, a věnujete se tomu, co je podstatné. To nepodstatné lehce vytěsníte. Zatímco spousta lidí bazíruje právě na těch nepodstatnostech a vyčerpávají se řešením nesmyslů.

Psali jsme: Ivan David v šoku: NATO zradilo? Turecko na koni Poražený Michael Žantovský. Voliči mu nepřišli, Láskovi ano. A špína s developerem Sekyrou, použitá cíleně Lékařská komora vydala výzvu: Respektujte vládní opatření Hamáček po volbách: Teď řeším epidemii, sjezd bude v lednu a bude se volit vedení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.