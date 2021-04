Restrikcemi si vláda nic nevynutí, obává se Koten z SPD. Opatření musí lidem dávat smysl

ROZHOVOR „Policisté jsou přetížení a jejich normální práce stojí. Mají zajistit bezpečnost občanů České republiky, ale já nepovažuji za bezpečnost kontrolu, jestli si pojedu nakoupit z jednoho okresu do druhého, kam jezdím běžně, nebo jestli jedu do práce,“ říká v rozhovoru poslanec hnutí SPD Radek Koten, který takové jednání považuje za nepřijatelné. Vadí mu také enormní zadlužení země, které se prohlubuje s každým dalším dnem uzavřené ekonomiky.

reklama

Anketa Přivolali byste policii na shlukující se a popíjející spoluobčany? Ano 31% Ne 69% hlasovalo: 9068 lidí

Jakým způsobem se vás dotkla, či nedotkla zpráva o smrti nejbohatšího Čecha Petra Kellnera a jaký vliv to podle vás na Českou republiku bude mít?

Je to samozřejmě velmi překvapivá zpráva, která se každého, kdo má rád a váží si lidského života, musela dotknout. A osobně si myslím, že to, jak Petr Kellner podnikal, a jakým způsobem vybudoval firmu vlastně z ničeho, patří mezi jeden z příkladů, že lze podnikat i slušně a je možné během podnikání dávat různé sponzorské dary formou pronájmu jako zadarmo O2 arénu jako očkovacího centra a tak dále. Takže mě se to osobně dotklo.

Bude to mít podle vás zásadní vliv na Českou republiku? Mluví se o tom, že ten vliv bude opravdu veliký. Česká infrastruktura byla a je se společností PPF hodně provázána?

Tak je pravda, že Petr Kellner vlastnil spoustu firem v České republice, musíme říct, že vlastnil například Air Bank nebo O2 Czech republic a měl vliv na mnoho věcí včetně zahraničních aktivit. Procesy ve firmě měl určitě nějakým způsobem nastavené, takže se nedomnívám, že by jeho odchod měl zásadní vliv a vše bylo jinak. Věřím tomu, že všichni manažeři, kteří s ním řídili firmu, vědí, jak se mají chovat a co mají dělat. Doufám, že ten vliv nebude nijak drasticky jiný, a že přístup, který k majetku a jeho správě měl Petr Kellner, který investoval vždycky chytře, zachovají spolupracovníci, které si sám vybral. Doufejme, že ho budou spravovat ve stejném duchu, a že tím firma větším způsobem neutrpí.

Psali jsme: Odhoďte okovy! Jakl po smrti Kellnera. Čína, Západ a co nikdo neřekl Tajemný syn ve Španělsku. Po smrti Kellnera bude živo: Dědici a placení nepřátelé Kellnerova ulice? divil se Jakub Železný. Odpověď dostal. Hnusnou „Ožrala se a zůstala sama v redakci." Kellnerovu smrt si vypila novinářka

Minule jste si trochu postěžoval na svoji domněnku, že v politice a ve Sněmovně budou pracovat lidé, kteří dělají něco pro zemi a její obyvatele. Řekl jste, že se tak neděje a politici neřeší podstatné problémy běžného občana. Změnilo se v tomto směru něco?

Řeknu vám, jak to vnímá obyčejný člověk. Pro člověka, který kdysi chodil do práce, měl firmu, měl nějaký obchůdek nebo provozoval například restauraci a podobně, se bohužel nic moc nezměnilo, protože omezení vlády se skutečně dotýkají obrovského počtu drobných živnostníků a podnikatelů. Byl jsem o víkendu nakoupit nějaké věci v Harfě, což je nákupní centrum ve Vysočanech. A musím říct, že prázdnota, která tam panuje, je obrovská. Byly to velké nadnárodní firmy a řetězce, které prodávaly oblečení nebo provozovaly bistra s kávou a všechno je zavřené.

Obávám se, že co se týká drobných a středních živnostníků, je riziko pro znovuzahájení podnikání natolik veliké, že se raději nechají zaměstnat úplně v jiném segmentu, než je obroda pohostinství a dalších služeb jako pedikúra, manikúra, holičství, kadeřnictví a dalších drobných řemesel, která jsou vládou zakázána. A oprava těchto pracovních míst bude velice složitá. Protože ti lidé nemohou čekat rok nebo tři čtvrtě roku, až se někdo rozhodne a dovolí jim podnikat. Přežívat s dvanácti, patnácti tisíci korunami příspěvku od státu prostě nejde.

Domníváte se tedy, že návrat k podnikání bude obtížný kvůli nejistotě?

Vnímám i další věc, která s tím jde ruku v ruce, a to je nárůst zadlužení občanů České republiky. Tady vláda selhává, protože zákazem živností v době nouzového stavu z důvodu covidu vlastně brutálním způsobem vzrůstá zadlužení České republiky. Nejenom zadlužení státu, které je enormní, ale bohužel i českých občanů. Vše přináší ještě jednu konsekvenci, kdy stát vybírá daně od daňových poplatníků, a daně vznikají z přidané hodnoty práce.

Ale v případě, že má někdo zakázáno pracovat, nemůže pracovat a zůstává doma na podpoře od státu, ta práce není, a tím pádem dochází ke znehodnocení peněz, které lidé mají. Nutně to povede ke zvedání veškerých cen všeho, na co se podíváme, ať už to budou potraviny, průmyslové zboží a podobně. Začne se zvedat i cena práce. Protože pokud se bude muset ekonomika nastartovat, bude zadlužení tak enormní a hodnota peněz tak malá, že to povede k velké inflaci. Takže já vidím několik úhlů pohledu, které budou mít vliv.

Psali jsme: Liberec začne s rekultivací cenné lokality v dolním centru Kolovratník (ANO): Evolučních pokusů už bylo moc. Musíme mít politickou odvahu a zkusit revoluci Duka: Roste udavačství. Jsou ho plná média Iniciativa Za bydlení: Zákon o dostupnosti bydlení řeší jen velmi úzký segment komplexního problému

Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že státní dluh by v roce 2023 mohl být až tři biliony korun. Komu nebo čemu za to podle vás vděčíme? Podle vlády je to hlavně koronavirus, který dluh způsobil.

Já se obávám, že pravda je úplně někde jinde. My celou dobu tvrdíme, že se má chránit zhruba dvacet procent ohrožených skupin, a to vědí nejlépe obvodní lékaři, kteří je mají v péči. Také tvrdíme, že infekci koronavirem je potřeba léčit od začátku pomocí praktických lékařů, kteří by poskytovali podpůrné prostředky. Tím nemyslím, aby řekli: Jezte paralen, pijte čaj a buďte doma. Měly by se používat přípravky na povzbuzení imunity člověka, měla by být veřejně známá možná profylaxe (preventivní opatření před nemocí, pozn. red.), která může zamezit těžšímu průběhu.

Praktičtí lékaři by podle určitého návodu, který by dostali například z Ministerstva zdravotnictví, mohli léčit pacienty od samého začátku, takže by se pacienti mnohdy nemuseli dostávat do kritických stavů, kdy už opravdu potřebují ventilátor a intenzivní péči, čímž zatěžují nemocnice, které potom nemají absolutně žádný prostor na léčení jiných chorob, než je covid-19. Jedná se o obrovské zanedbání dalších diagnóz a dostáváme se dnes do absurdních situací, kdy je rychlá záchranná služba přivolána k infarktu a pomalu se nemocnému dělá ještě test na covid, než by primárně řešili infarkt. Zdravotnictví trpí tím, že praktičtí lékaři se od samotného počátku nepodílejí na léčbě pacientů.

Vláda neustále vymýšlí programy na podporu živnostníků a podnikatelů. Ne všichni na tyto finance dosáhnou. Vláda se také snaží navyšovat paušální částky a podobně. Nepovažujete tedy jejich pomoc za dostatečnou?

Já tu pomoc nepovažuji za dostatečnou, ale hlavně v kontextu toho, co jste říkala, kdy ministryně Schillerová předikuje státní dluh tři biliony korun, se v podstatě pohybujeme v oblasti státního bankrotu. Byl bych velmi nerad, kdyby Česká republika vyhlašovala státní bankrot, neustále si půjčovala na úrok od zahraničních bank. Naopak jsem pro, aby se ekonomika znovu spustila. Vláda selhává i v zajištění dostatečného množství vakcín, zatímco tvrdí, že vakcinace je jediná možnost a léčení jde nějak bokem: Prosím vás, nenakažte se. Tomu asi zabránit nedokážeme, na tom se shodneme. Lockdowny ukázaly, že lidé jsou schopni se nakazit kdekoliv jinde, popřípadě v pracovním procesu a žádný lockdown tomu nezabrání.

Možnost, aby se ukončila krize, vidíme v léčení od samotného počátku, otevření veškerých služeb, celé infrastruktury státu a lidé se pokusí znovu zapojovat. Ale musejí mít jistotu, že vláda znovu nezavře. Pokud si pamatujete, na podzim se v říjnu zavíralo jenom na týden, aby se prodloužily prázdniny. Ono na týden je už několikrát, teď máme začátek dubna a ten stav je v podstatě pořád stejný.

Mgr. Jiří Kobza SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

I teď vláda slibovala, že uzavření okresů bude jenom na tři týdny, ale uzávěra stále trvá. Jak tedy vnímáte sliby ze strany vlády, která stále opakuje dokola: Ještě vydržte, ještě vydržte, ještě tři týdny, pak to otevřeme. A pomohlo uzavření okresů?

Mám konzistentně stále stejný názor, provoz na komunikacích všichni vidí, policisté jsou v podstatě zneužíváni de facto proti obyvatelům této republiky, kteří nejezdí jen z důvodu, že by se jim někam chtělo jezdit, ale obvykle jsou to pracovní cesty a cesty do zaměstnání. Policisté jsou bohužel přetížení a jejich normální práce stojí. Policisté jsou tady proto, aby zabezpečili bezpečnost občanů České republiky, ale já nepovažuji za bezpečnost občanů České republiky kontrolu, jestli si pojedu nakoupit z jednoho okresu do druhého, kam jezdím běžně, nebo jestli jedu do práce.

Přijde mi to skutečně nepřijatelné a tyto zákazy skutečně nic nevyřeší, tedy kromě toho, že policisté nebudou mít absolutně žádný čas na jinou činnost, kterou obvykle dělají. Pokud budou opatření dávat lidem smysl a budou logická, sami je budou dodržovat. Ale restrikcemi, kdy půjde stát proti vlastním občanům, si podobným způsobem nikdy nevynutí.

Jak byste Čechy motivoval kromě zmíněné dostatečné náhrady za uzavřené podnikání?

Víte, každý by měl začít u sebe. Každý občan České republiky by si měl uvědomit, jestli mu na jeho zdraví záleží nebo ne. Naprostý základ je profylaxe, vitamíny, doplňky stravy, to znamená vitamín C, vitamín D, dejme tomu omega 3 mastné kyseliny.

Spousta lidí nevěří, že nošením respirátoru pro zednické práce a pro zvýšenou prašnost zastaví covid-19. Používat roušky na otevřeném prostoru, kde v okolí sta metrů nikdo není, nedává smysl. Stejně jako sportovci venku v přírodě nebo dělníci v lese. Na druhou stranu věřím, že jsou lidé schopni akceptovat nošení respirátoru v hromadné dopravě, to smysl dává. Lidé si stejně udělají, co budou chtít a co uznají za vhodné. Vláda zákazy a příkazy ničeho nedosáhne.

Psali jsme: Schovali se do mrazáku. Studenti v Praze utíkali před policií. Dvakrát za den. Žižkov a Vinohrady dlouho nezažily NPÚ: Památky se těší na novou sezónu. Kdy začne, není jisté Bartoš (Piráti): Vládní návrh jde sice ke správnému cíli, ovšem špatnou cestou Antigenní testy do škol jsou nespolehlivé. Praha 9 chce jít vlastní cestou testování.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.