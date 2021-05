Rodinná advokátka Kovářová o kauze Feri: Násilník si troufá jen na slabší. Kdo se má postavit zlu, když z chlapců vychováváme změkčilé jinochy?

reklama

Veřejným míněním hýbe nový skandál. Velká liberální naděje TOP 09 Dominik Feri čelí obvinění, že měl v minulosti na domácích večírcích sexuálně zneužít několik studentek. Složil mandát, opustil řady TOP 09 a policie věc šetří. Jak se na danou věc díváte? A na fakt, že „zrovna Feri“?

Dominik Feri v politice vyčnívá svým vzhledem i komentáři na sociálních sítích, čímž zaujal zejména mladé lidi. Když šrámy z jeho minulosti vyšly najevo, nemohl nejspíš učinit nic jiného. Sexuální násilí naše společnost neodpouští, což je jenom dobře. Bagatelizovat jeho jednání si dovolilo jenom pár jedinců.



Specializujete se na rodinné právo, lze něco už teď usoudit ze zveřejněných výpovědí dívek a reakcí Dominika Feriho?

TOP 09 spolu s ním vyřešila minulost pana Feriho politicky, nyní se řeší mediálně a na právní závěry si budeme muset počkat. Největší problém vidím s časovým odstupem. V právu se vždycky hraje o čas, který důkazy nenávratně ničí. U znásilnění existují biologické důkazy a zprávy o zdravotním stavu – takové po čtyřech letech nelze očekávat. Dalšími důkazy jsou svědecké výpovědi, jenomže paměť je velmi ošidné médium, a čím více času uplyne, tím je méně spolehlivá. Naše justice své závěry stále staví na svědeckých výpovědích, ale věda o paměti už varovně zvedá prst. Z mnohých výzkumů plyne, že lidská paměť je nespolehlivá, lidé vyprávěním zažité skutečnosti své vzpomínky a je poměrně jednoduché je také zvenčí ovlivnit. Záleží nyní na tom, zda budou dívky vypovídat na policii a jaké závěry policie z jejich výpovědí učiní. Mnohé sexuální obtěžování není trestné, je jen neslušné. Teoreticky může být Dominik Feri i obviněn z několika trestných činů – třeba i ze znásilnění nebo z omezování osobní svobody.

Situace je velmi složitá i pro ony dívky – oběti sexuálního násilí jsou traumatizované samotným jednáním, a pokud násilí oznámí, pak jejich traumatizace pokračuje následným řízením, které k nim nijak citlivé není. Naše právo jim sice může přiznat statut zvlášť zranitelné oběti, přesto jsou postaveny před dilema: Když napadení neohlásí, může násilník pokračovat a uškodit dalším obětem. Když napadení oznámí, budou si je připomínat znovu a znovu se všemi psychologickými doprovody.

Zpracování negativního zážitku jde někomu rychle, jinému pomaleji, potřebuje terapeutickou pomoc. A někdo se z něj nevzpamatuje už nikdy. Jako advokát jsem poskytovala právní pomoc nejen obětem, ale i násilníkům. Obviněným se zase nelze divit, že se budou před soudem snažit o co nejlepší výsledek, což může přispět k dalším traumatům poškozených. A to nemluvím o výjimečných případech nepravdivého obvinění, což občas vidíme ve sporu o dítě jako součást boje matek proti otcům.



Dívky, které si na Feriho chování stěžovaly, svědčily nejen o údajném vynucování sexu z jeho strany, ale i o větách útočících na jejich vzhled a inteligenci. Soudíte, že šlo o specifickou libůstku Feriho, nebo jde o trend, který je navzdory heslům o toleranci a „bezpečné zóně“ mezi mládeží rozšířen?

Sexuální násilí primárně není o sexu, ale o moci. Moc vždy přitahuje slabší a závislé, které často zneužívá. Mocný si na jiné mocné netroufá, zaměří se na slabší jedince. Společnost se sice neustále vyvíjí směrem k větší bezpečnosti a vzájemné slušnosti, na druhé straně kombinace mládí, větších skupin a alkoholu či drog přináší odhazování zábran na obou stranách, což je výbušná kombinace, která s sebou podobné události přináší. Proto rodiče na celém světě vychovávají své dcery obezřetněji než své syny, více dcery chrání a doporučují jim dbát na větší bezpečnost. Média mohou být plná slov o rovnoprávnosti a stejných šancích. Ale nakonec se vždy ukáže, že žena je křehčí zboží a je lehčí je poškodit. Proto se dívky a ženy musejí chovat obezřetněji než muži. Muž se může sám opít v baru nebo v Egyptě o samotě bivakovat, pro ženu je takové chování vysoce riskantní.



Dívky prý byly ke kontaktu s Ferim zlákány, protože byl „celebrita“. Podléhá mládež kouzlu „kontaktu s celebritou“ snadněji, než se zdá? Setkáváte se s podobnými případy?

Celebrity podobně jako jiní mocní lidé (kteří vedou společenské skupiny nebo mají více majetku či lidé slavní) přitahují mladé dívky, tak funguje svět odnepaměti v důsledku evolučně výhodného chování. Vidíme to na obdivu pěveckých či hereckých superstar. To je vedle studu a obav z vyšetřování další důvod, proč oběti podobných činů o nich začínají mluvit až po letech. Musejí totiž samy v sobě zpracovat pocit spoluviny.

Jednání podobné tomu, z něhož je Dominik Feri obviněn, je zajisté neobhajitelné a nepřijatelné, nicméně těžko lze od všech mužů na světě očekávat, že by se tváří v tvář nahé ženy, po společně prožitém večeru a pod vlivem alkoholu vždy zachovali slušně. Můžeme společnost vychovávat, aby věděla, že NE skutečně znamená STOP, ale jen idealista bude vybízet mladé dívky, aby to samy na sobě testovaly.

Proto je třeba současně mladé lidi varovat: Dej si pozor, s kým trávíš svůj čas, co s kým piješ, alkohol pij jen v bezpečném prostředí, domů choď jen k tomu, koho dobře znáš, a dávej pozor, jaké reakce ve svém okolí vyvoláváš. Mocní a sexuchtiví totiž testují hranice, a když vidí, že jim ti slabí nenastavují ty svoje, tak postupují dál. To vše neplatí jen pro politiku a jen pro mladé, ale obecně.

I na právnické fakultě měl podle dostupných svědectví Feri status „celebrity“ a rozhádat se s ním podle Deníku N a A2larmu mělo znamenat „sociální smrt“. Lze to vidět tak, že v dnešní době mohou jisté kruhy mít určitou imunitu, která zajistí, že dlouhá léta se proti jejich nezdravému chování nikdo neozve?

To je pro mě vždycky udivující. Zlu je třeba se postavit, ať se objevuje v jakékoliv podobě. Jenomže jakou cenu má hrdinství, odvaha, chrabrost? Z chlapců dnes vychováváme změkčilé jinochy, říkáme jim, aby brečeli, aby si holili podpaží, aby chodili v legínách a v růžovém oblečení, namísto aby spolu zápasili. Jakmile se dva malí chlapečci na pískovišti na sebe vrhnou, okamžitě je od sebe odtrháváme ve strachu, aby si něco neudělali, aby se neušpinili. Jak se pak můžeme divit, že se zlu nikdo nepostaví?

Zlo nikdy nevládne napořád, ale po kapkách kane do poháru, až pohár přeteče. Pak, když je obětí už mnoho a shluknou se do skupin, zatímco predátor usne na vavřínu a ztratí ostražitost, jsou schopny na agresora zaútočit. Teprve společně ho udolají. Opět se svým příměrem vracím do zvířecí říše. Samotná dívčina toho proti zlu či mužské síle mnoho nezmůže. Proto právo konstruuje nástroje pro zranitelné oběti, proto mají nyní nově nárok na bezplatnou právní pomoc.



Objevují se různé pochybnosti, názory o tom, že kauza vznikla právě teď, aby se zakryly všechny ostatní. V TOP 09 mají někteří za to, že se jedná o předvolební boj. Předseda Pirátů Ivan Bartoš poznamenal: „Je mi fakt cizí na tento problém pohlížet prizmatem volební kampaně.“ Tady podle něj nejde o kampaň, ale o to, aby se tyto věci nestávaly. „Bylo to hrozné, když jsem četl výpovědi těch dívek,“ zdůraznil. Jaký je váš názor?

Jenomže u nás jsou volby každý rok, žijeme v setrvalé volební kampani. Nassim Taleb v knize Zrádná nahodilost názorně ukazuje, jak často nahodilostem přisuzujeme úmysl organizátora. Jak jsem však slyšela popis autorů reportáže, šlo o náhodnou souhru okolností. Využijme ji tedy k něčemu prospěšnému.



Sociolog Petr Hampl tvrdí, že za sexuálním skandálem poslance Dominika Feriho může stát i současné liberální prostředí. „Problém není jenom v jednotlivcích, ale v celém prostředí. Dnes se v politicky korektních kruzích vytváří představa, že normální sexualita vlastně neexistuje,“ říká Hampl s tím, že v takové době se dá snadno sklouznout k nepatřičnému chování. Co vy na to?

Podle občanského zákoníku má každý právo jít za svým štěstím. Dnešní společnost opravdu každému dovoluje rozvíjet svou jinakost, nestydět se za ni a považovat ji za normalitu, protože nic normálního a všeobecně přijímaného už neexistuje. Současně vidíme, že to není dobře. Sice chráníme city těch nestandardních, ale celospolečenský konsenzus se hroutí. Budeme ho muset perně hledat, protože bez něj se jako společnost rozpadneme.



TOP 09 a nyní i koalice SPOLU, na jejíž kandidátce měl Feri být, v politice častokrát operovala s hesly jako „slušnost“. A to jak vůči prezidentu Zemanovi, tak vůči premiéru Babišovi. Co s tím? Může mít tento skandál nějaký větší celospolečenský přesah?

Nevím, zda celospolečenský. V každém případě jde o zajímavé téma, na které má každý názor. Možná také vítáme toto téma jako rozptýlení po ročním zahlcení covidem. A protože TOP 09 lákala na Feriho mladé voliče, není vyloučeno, že se jeho minulost projeví ve volbách. Například můj syn vidí v jeho okamžitém odstoupení přiznání viny. Zklamal se v něm a je otázkou, zda půjde volit a koho zvolí.



„Revoluce požírá své děti,“ zní staré pravidlo. Mezi slušnými lidmi nicméně platí, že „padni, komu padni“. Které ze rčení se v tomto případě projevilo? Magazín Politico Feriho nedávno vyhlásil jako jednu z „evropských nadějí“. Jak to vidět dnešníma očima?

Souhlasím s oběma citáty. A protože jsem právník, mám za to, že právo má nyní s Dominikem Ferim jednat stejně, jako kdyby se stejného jednání dopustil nejhezčí traktorista na vesnici.

