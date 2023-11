Ruský plyn. „Fiala lže!“ Rajchl vytáhl drtivá čísla: Lidé platí třikrát více, než by měli

„Já naopak jsem řekl panu premiéru Ficovi, že bych velmi stál o co nejtěsnější kontakty mezi Českou republikou a Slovenskem, protože je to ta nejlepší budoucnost,“ uvedl k setkání se slovenským premiérem Robertem Ficem předseda strany PRO Jindřich Rajchl. „Chovat se takto k premiérovi bratrského státu je pod úroveň jakéhokoli normálního státnického jednání. Petr Pavel jen dokazuje, že je naprostou loutkou Západu,“ dodal. Ocenil, že slovenský premiér volil cestu do Česka jako svou první zahraničí misi. Rajchl se pozastavil také nad tím, že do ČR stále ve velké míře proudí plyn pocházející z Ruska. Fiala přitom tvrdí, že jsme se už od ruského plynu osvobodili.

V uplynulých dnech se řada komentátorů a řekněme všechna média věnovala cestě slovenského premiéra do Prahy. Mám na mysli česká média. Vy jste s Robertem Ficem hovořil také. O čem jste mluvili? Mimochodem, od českého premiéra jsme se dozvěděli, že mluvili o „bilaterální spolupráci“.

Začal bych právě prohlášením českého premiéra na tiskové konferenci. Asi každý, kdo to sledoval, viděl, že prohlášení jsou čistě zdvořilostního charakteru. Vztah je velmi chladný. Asi se není ani čemu divit. Pokud český premiér naprosto netakticky a nediplomaticky prohlásí ještě před volbami na Slovensku, že pokud by byl Robert Fico zvolen premiérem, tak to bude znamenat zhoršení vztahů, těžko se takový výrok bere zpět.

Já naopak jsem řekl panu premiéru Ficovi, že bych velmi stál o co nejtěsnější kontakty mezi Českou republikou a Slovenskem, protože je to ta nejlepší budoucnost, nejlepší budoucí cesta pro obě naše země. A věřím, že Česko a Slovensko by měly velmi těsně spolupracovat a vytvářet společně s Maďarskem a s Rakouskem vlastní společnou politiku a vlastní středoevropský prostor. Je naprosto zřejmé, že Petr Fiala spíše tíhne k Německu, k Bruselu – my naopak více k Maďarsku, k Rakousku a ke Slovensku. I z nonverbální komunikace je naprosto jasně znát, kde by vztahy mohly být přátelské, a kde jsou to jen takové zdvořilostní fráze.

Bude to na lidech v téhle zemi, aby si vybrali cestu – jestli chtějí být sedmnáctou spolkovou zemí pod vedením gubernátora Fialy – nebo zda chtějí být skutečným svrchovaným státem, který buduje společně se Slovenskem, Rakouskem a Maďarskem, a směřuje k vlastním cílům.

Co se týká mediálních reakcí... Dokonce zveřejnili, že Fico se dere k moci „s fašisty v zádech“. To jsou české titulky. Slovenský deník Sme označil páteční návštěvu premiéra Roberta Fica v Praze za „nepřátelskou, nezdvořilou a vysloveně propagandistickou“. Váš komentář?

Upřímně, podle mého názoru bych dokonce smekl před ním – premiér Fico udržel tradici, že jeho první zahraniční cesta v podstatě vede do České republiky, a to i přesto, že mu bylo vzkazováno od našich nejvyšších ústavních činitelů, ať už je to Petr Pavel, Petr Fiala nebo Jana Černochová, že v podstatě není vítaným partnerem. To, že Robert Fico v podstatě ukázal svoji velikost a že je státník každým coulem, to ta jeho návštěva jen znovu potvrdila. Jsem za to rád.

Pokud k nějaké nedůstojnosti došlo, tak určitě nikoli ze strany slovenské. Ale to, co tady předváděli naši ústavní činitelé, a to zejména před volbami, to je něco, co se absolutně nedělá, že byste si dopředu zavírali dveře pro jednání s jedním z favoritů voleb.

Mimochodem, setkání se obešlo bez obvyklého výstupu pro novináře, tedy od premiéra Slovenska. Samozřejmě jsme si poslechli informace od českého premiéra. Přijetí na Hradě se také obešlo bez oficiálních poct. Prezident Pavel zmínil, že předvolební rétorika už jistě není namístě. Co o tom soudíte?

Je to velmi nedůstojné. Česká republika a Slovenská republika, to jsou opravdu země, které lze bez nadsázky označit za bratrské. Máme řadu společných zájmů a samozřejmě společnou historii. Chovat se takto k premiérovi bratského státu je pod úroveň jakéhokoli normálního státnického jednání. Petr Pavel jen dokazuje, že je naprostou loutkou Západu. Jestliže se Západ postaví proti Ficovi, tak jen zase ukazuje, že jsou to jen slova. Mnohokrát jsem řekl, že Petrem Pavlem pohrdám, je to člověk, který nemá na nejvyšším ústavním postu ČR co dělat. Tohle jeho dětinské chování to jenom potvrdilo.

Sledovali jsme stávku ČMKOS i odborářů KOVO…

My samozřejmě podporujeme veškeré protestní akce proti současné vládě. Já jsem se zúčastnil akce na Malostranském náměstí, protože ji spolupořádala asociace samostatných odborů pana Dufka, který s námi byl v březnu, v dubnu i v září na Václavském náměstí. Považoval jsem za velmi korektní a férové tam přijít.

Jenže stále se řada odborářů soustřeďuje pouze na své partikulární zájmy. Jestliže se budeme muset domáhat korekce konsolidačního balíčku nebo zrušení navýšení přesčasů u lékařů nebo platů ve školství, tak to jsou drobné detaily, to jsou pihy, které neřeší vůbec nic. Tahle vláda je vládou asociální – když vám peníze nevezme z jedné kapsy, tak je vezme z druhé. Je naprosto nezbytné požadovat demisi vlády Petra Fialy.

To není jen o tom, že je pár detailů špatně – tenhle stát je ve fázi úpadku. Národní reputace je na naprostém dně. A takto bych mohl pokračovat. Odbory by se měly více odhodlat, aby se více postavily nejen za své vlastní zájmy, ale i všech občanů České republiky, jakou jsou například samoživitelky. Samozřejmě jsme jednali s odbory celé jaro, celé léto; říkaly, že je to předčasné. My už jsme za sebou velkou demonstraci měli.

Pevně doufám, že se odbory odhodlají k tomu, aby se nenechaly zastrašit mainstreamovými médii, aby spojily s námi svoje síly. Jedině tato synergie může přinést, co je naprosto nezbytné, aby se věci v ČR pohnuly dopředu – a to je demise vlády Petra Fialy. Bez ní budeme prostě stagnovat a nemůžeme se pohnout ani o centimetr.

Vy jste vyhlásili referendum o další demonstraci, jak zatím vyznívá?

Svoláváme občanské protesty. Zatím to vypadá tak, že většina zúčastněných hlasovala pro termín 23. března příštího roku. Doufám, že nám to dá dostatek prostoru, abychom mohli demonstraci uspořádat co nejlépe, aby si lidé vybrali osm řečníků a dva umělce, postupně je budu oslovovat a pokusím se zajistit jejich účast.

Na závěr ještě k informacím, které máte, co se týká proudění ruského plynu do České republiky. Má to být padesát až více než padesát procent?

Dle zprávy z Rakouska k nám proudí snad až přes padesát procent plynu, který má původ v Ruské federaci. Ale – ještě v pátek se na tiskové konferenci Petr Fiala chválil, že jsme se vymanili ze závislosti na ruském plynu a jak jsme to udělali. Inu, neudělali. Je to jedna velká lež. Vláda Petra Fialy nás dlouhodobě obelhává. Když si to zrekapitulujeme, přes padesát procent plynu k nám proudí z Ruska.

Dovezli jsme nejvíce ruské ropy za posledních třináct let, jednáme o výjimku embarga na dovoz ruské oceli, žádáme o výjimku z embarga na dovoz rafinovaných ropných produktů z Ruska, které má začít platit 5. prosince. Celá pohádka o tom, jak jsme se zbavili závislosti na ruských energiích byla jedna velká lež. V podstatě to sloužilo jen k tomu, aby lidé poslušně platili až trojnásobné ceny, které mohli mít mnohem, mnohem levněji. Kdybychom se tady nebili v prsa a nelhali lidem, že je nezbytné se závislosti zbavit, což se prokazatelně nepovedlo, tak by prokazatelně mohly být ceny na úrovni roku 2021.

Naše vláda jen znovu potvrdila, zaprvé že lidem jen bezostyšně lže do očí. A zadruhé, že je to vláda amatérských diletantů, kteří slouží v podstatě zájmům nadnárodních korporací a nadnárodních skupin. Neslouží občanům České republiky, to je nezvratný důkaz. V této chvíli jsme zjistili, že obrovské částky, které platí naši občané za elektřinu a za plyn, jsou jen kvůli neschopnosti této vlády.

