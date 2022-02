Ruský plyn si kupujeme z Německa za násobky ceny. Vitásková udeřila na politiky

reklama

Před dvěma týdny jste oznámila, že budete kandidovat v prezidentských volbách, které budou v roce 2023. Uvedla jste, že se vyjádříte jak k programu, tak ke svému týmu, jakmile bude termín voleb vyhlášen. V prohlášení jste uvedla „Miluji naši vlast.“ To je vaše heslo do voleb?

„Miluji naši vlast“ – to je emoce, láska, pocit, vyznání. Je to národní cítění, úcta k lidem, k našim předkům, kteří zde po staletí vytvářeli národní hodnoty. Sounáležitost se zemi, ve které jsem vyrůstala, žiji a chci, aby spokojeně žili naše děti, vnuci. „Miluji naši vlast“ rozhodně není heslo. Anketa Má Miloš Zeman v tuto chvíli vaši důvěru? (Ptáme se od 3. 2. 2022) Má 77% Nemá 18% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 25371 lidí

Když to není vaše heslo, tak s čím půjdete do voleb? Nemám na mysli program. Ale to, s čím do voleb půjdete, byste nám mohla říci, nebo alespoň naznačit. A prosím, neodpovídejte otřepanou frází „já nesmím ani naznačovat“. Tak prozradíte svým fanouškům něco?

Fanouškům a podporovatelům ráda sdělím něco dřív. Do prezidentské kampaně půjdu se svým životním krédem „Česko na prvním místě“. Doufám, že většina našich občanů, podnikatelů se s tím ztotožní. Že se nakonec bude líbit neokázalost kampaně a smysl mých kroků. Možná, že si někdo vzpomene, že dokonce jako předsedkyně ERÚ jsem začínala prezentace: „Národní zájmy nad evropskými a evropské nad světovými“. Měla jsem k tomu takový symbol, trojúhelník v národních barvách. Prostě je to ve mně celoživotně.

„Česko na prvním místě“ – to jste převzala heslo pana prezidenta Trumpa v jeho prezidentských volbách. A jak víte, tak volby nevyhrál. Je dobré takové heslo pak používat v kampani?

Je to modifikované heslo prezidenta Trumpa, kterým probouzel národní cítění. Jsem přesvědčena, že dobré věci se mají přebírat a po světě rozšiřovat. Pokud to bylo pro prezidenta Trumpa heslo, tak pro mě je to celoživotní krédo. Osobně se domnívám, že ani pro něj to nebylo prázdné heslo, ale jeho životní postoj. Těžko se vám přebírá nebo hlásá to, co sám necítíte, čemu sám nevěříte. A národní cítění opravdu nemá každý. Pan prezident Trump ho má.

Naopak špatné věci by se měly utlumovat. Jako například „apetit“ k válčení a k porobování národů. Je daleko složitější válečné konflikty zastavit a řešit mírovou cestou, než zahodit diplomacii při jejich vznikání a začít harašit zbraněmi.

„Česko na prvním místě“ není pro mě heslo, je to mé životní krédo. Je to filozofie, je to v širokém spektru pohled na život a priority, které máte. Ale to již jdeme hlouběji do volebního programu, loga, které s tím souvisí.

Kdyby naši politici měli alespoň špetku národního zájmu, prioritu Česko, tak bychom nyní neměli nejvyšší ceny energií ze všech zemí EU. Nekupovali bychom ruský plyn za násobky ceny z Německa a měli bychom dlouhodobé kontrakty na levný plyn s Gazpromem, jako například Německo, Itálie, Francie, Maďarsko a další. Neprodávali bychom naši levnou elektrickou energii na burzu do Lipska a uspokojili bychom nejdříve naše spotřebitele touto levnou energií – a pak teprve prodáme přebytky. Jako například Francie. Nevrháme národ do bídy, neharašíme zbraněmi a nevrháme naše děti do válečného konfliktu.

„Česko na prvním místě“ musí být v mysli každého – jen tak můžeme mít prosperující stát, ve kterém lidé žijí spokojeně a jsou hrdí na svoji vlast a většina z nich i na své politiky.

Psali jsme: Mádl ať nečte. Čína? TV kvůli tomu nevypnu. Poslankyně ODS a senátor na ČT, úplně jinak. EU musí dělat víc Lipavského podivný kamarád z USA. Bobošíková otevřela stopu, která zaujme i v koalici Až sem lidi dohnala vláda! Právník Nielsen o situaci, kdy vám SMS změní život Jiří Paroubek: Inflace, zásahy vlády a ČNB, pokles životní úrovně lidí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.