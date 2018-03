Rychlokvašené elity ze stáží v USA šíří prostřednictvím ČT polopravdu a nenávist. Postup je stejný jako u dřívějších propagandistů, dokazuje bývalý televizní ředitel

ROZHOVOR Management České televize v rozporu se zákonem toleruje neúplné informování veřejnosti, negativní nálepkování, ignorování představitelů jiných názorových proudů a v neposlední řadě netransparentní nakládání veřejnými zdroji v rámci výroby a koprodukce pořadů. Těmito ráznými slovy přispívá do rozvířené diskuse o objektivitě a vyváženosti veřejnoprávního média mediální analytik a bývalý ředitel Slovenské televize Radim Hreha. Kritizuje také výběr hostů do diskusních pořadů ČT, kam jsou zváni především propagandističtí profesionálové, kteří diváky přesvědčují o jediném správném názoru.

Anketa Je dobře, že byl Petr Žantovský zvolen členem Rady ČTK? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 7901 lidí

Radní České televize Zdeněk Šarapatka v rozhovoru pro server Forum24 uvedl, že bránit nezávislou veřejnoprávní žurnalistiku je teď víc než kdy jindy v zájmu každého televizního koncesionáře, který chce na obrazovce vidět a slyšet pravdu. Máme teď všichni, kteří měsíčně posíláme na Kavčí hory 135 korun, povstat na obranu České televize?

Obecně s panem radním nelze jinak, než souhlasit. Nicméně, jeho vnímání poslání veřejnoprávní televize je redukované pouze optikou dřevních demokratů, kteří si ji přivlastnili po televizní krizi v roce 2001. Management České televize proto v rozporu se zákonem toleruje neúplné informování veřejnosti, negativní nálepkování, ignorování představitelů jiných názorových proudů a v neposlední řadě netransparentní nakládání veřejnými zdroji v rámci výroby a koprodukce pořadů skrze loajální tvůrce.

Co míníte tím termínem dřevní demokraté?

Zjednodušeně řečeno jde o členy rychlokvašené elity, kteří podlehli dojmu, že jsou svobodomyslnější než my ostatní. Jsou to tedy různí havlisté a pokrytečtí kazatelé pravdy a lásky šířící polopravdu a nenávist. Jejich nejarogantnějšími reprezentanty jsou zpravidla absolventi různých stáží ve Spojených státech, privátními think-thanky počínaje, programy vlády USA jako International Visitor Leadership (IVLP) konče. Tito a další elitáři se pak navzájem doplňují coby odborníci v diskusních pořadech. S využitím stejných typů z akademických a uměleckých kruhů se snaží vytvářet image faktických a jediných správných pohledů na realitu.

KLUB ČESKÝCH ABSOLVENTŮ IVLP

FOTO: ČEŠTI ABSOLVENTI NA AMERICKÉ AMBASÁDĚ

Tito propagandističtí profesionálové postupují identicky jako jejich totalitní předchůdci, kteří na svých stážích neobdivovali Yellowstone či Grand Canyon, nýbrž Bajkal, Leningrad a Kavkaz. I proto jejich stylizaci odhalí jakékoliv volby či referenda, jejichž výsledek není v souladu s jejich záměry. Inu, prachy a moc křiví charaktery kdekoliv na světě, v jakémkoliv politickém režimu i náboženství.

Dříve a dnes: Upsal jsem se StB, připustil europoslanec Štětina. Ale byl to prý jen trik. A pak ho prohlásili za nepřátelskou osobu a na to je pyšný

Jakub Janda ze školení v USA: Budeme mít brutální zbraň. Český černý humor

Platí to i v případě členů Rady ČT, kteří by měli především kontrolovat samotnou Českou televizi a také jejímu vedení zprostředkovávat názory veřejnosti?

Samozřejmě, vždyť pouhá účast na jednáních v průběhu šestiletého mandátu garantuje radním dva miliony korun, coby přilepšení k jejich standardním příjmům. To ani nemluvě o dalších bonusech včetně vyššího základu pro důchod. Místopředsedové jsou na tom ještě lépe a předseda Rady obdrží téměř dvojnásobek. U slabších povah je bonusem i zvýšená sebeúcta a chiméra příslušnosti k svobodomyslnější elitě.

Dovedete si představit, že by v takové situaci chtěl některý z radních porušit tabu tím, že by vyžadoval plnění zákona o ČT? Myslím tím ustanovení o tom, že jedním z hlavních úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání je poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Přece je zřejmé, že názor je úměrný objemu poznání. Jestli Česká televize nabídne veřejnosti pouze holý fakt, který doprovodí jednostranným komentářem experta, jenž ví, co se od něj očekává, pak nelze mluvit o svobodném vytváření názoru.

Psali jsme: Nepříjemná volba, my jsme chtěli Drahoše, přiznal zcela otevřeně veřejnoprávní redaktor. Petr Žantovský přináší také chuťovky od Bakalových redaktorů Bordel u Dáši, rozpomněl se Petr Žantovský. Kromě toho objevil německou kopii Jakuba Jandy a dostal opravdový strach. Hrozí nám něco velmi ošklivého Expert odhalil, jak je to asi s Drahošem, kde se vzal. A o ČT: Porušení zákona. Stovky. Psaní na objednávku... Bývalý televizní ředitel tvrdě o partě z Kavčích hor: K Dvořákovu znovuzvolení pomohlo několik užitečných idiotů. Fraška, osvědčený model "výběrového řízení"

Zmíněný radní Šarapatka rovněž vyjádřil obavy ze špinění České televize takovými kritiky, jakými jsou Miloš Zeman, Tomio Okamura nebo Andrej Babiš. Na ty podle něj pravda už zdaleka nestačí. Dle Šarapatky se populisté jako oni bojí jako čert kříže opravdu plné a rozzlobené ulice a prý na ni možná brzy dojde, protože obrana poslední nezávislé televize v zemi za to stojí. Očekáváte proto vbrzku plné ulice lidí, kteří do nich vyjdou s cílem bránit Českou televizi?

Radní Šarapatka působí dojmem poplety, který se snaží veřejnost přesvědčit o neopodstatněnosti svého mandátu. Zmínění ústavní činitelé totiž mají v systému zastupitelské demokracie ke svému hodnocení České televize nezpochybnitelný mandát, od svých voličů. Radní to však zpochybňuje a dokonce jim vyhrožuje v Gottwaldově stylu tzv. plnou rozzlobenou ulicí. Přitom jeho bratři v triku, z řad dřevodemokratů napříč stranami ve Sněmovně či v Senátu, kritizují potenciální vládní koalici za přípravu zákona o referendu. Tak, teď „babo, raď“.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pro stejný server ale vyjádřil podobný názor i bývalý poslanec TOP 09 Marek Ženíšek, podle něhož jsou veřejná média v ohrožení a není možné pouze přihlížet, ale je třeba zapojit občany do diskuse o významu veřejnoprávních médií pro otevřenou společnost. To podle vás za úvahu nestojí?

Tak brilantní důkaz farizejství konzervativních liberálů z TOP 09 nedokázal dosud poskytnout ani kníže od Letů. Nicméně držím jim palce, aby se jim povedlo veřejnost zaujmout více než svými návrhy na omezování svobody slova na internetu, jak navrhovali v předvolební kampani.

Nepochybuji, že to držení palců TOP 09 myslíte ironicky, tak přejdu na podobnou notu. Novinář Jindřich Šídlo v satirickém pořadu před prezidentskou volbou v žertu prohlásil, že voliči Miloše Zemana nemusí chodit k prvnímu kolu, protože úřadující hlava státu postupuje do druhého kola automaticky. Co si myslíte o tom, že právě kvůli tomuhle vtipu se teď o něj zajímá policie?

Jindřich Šídlo zřejmě přešlapuje na místě, stejně jako mnoho dalších absolventů tuzemské univerzity pravdy a lásky v týdeníku Respekt. Z takové prkotiny však nebude ani obvinění, tudíž Šídlo má pramalou naději na eventuální náhradu škody za zpochybnění svého dobrého jména.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Česká televize se snaží vylepšovat svůj notně pošramocený obraz u veřejnosti. Její reportér Karel Rožánek v Plzni na besedě s občany uvedl, že si spousta diváků myslela, že ČT je prouprchlická televize, že migraci podporuje, ale ona to natáčí. Ale aby její reportéři jako maďarská kolegyně podkopávali nohy migrantům, to určitě ne. Může se jí to touto cestou podařit?

Pan Rožánek evokuje dojem, že stejně jako Marek Wollner a další buditelé s nadšením nepřímo úměrným jejich intelektu, objíždějí školy či domovy důchodců s cílem vymývání mozků občanům, kteří postrádají kritické myšlení. Pan redaktor navíc prokázal svou veřejnoprávní profesionální deformaci více než dostatečně, když na příkladu výtržnosti kameramanky marginální privátní televize N1 TV vyzdvihl Českou televizi, která takové praktiky nepoužívá.

Fakt, že kameramanka Petra László se omluvila, dále byla zatím nepravomocně odsouzena za trestný čin výtržnictví a následně propuštěna z práce, resp. že postiženému uprchlíkovi incident otevřel cestu k lukrativní pracovní pozici, Rožánek nepovažoval za relevantní informaci. A to už vůbec nemluvě o tom, že jeho verze mohla mezi neinformovanými posluchači vytvořit dojem, že Česká televize skutečně pracuje kvalitněji než „protiuprchlická Orbánova“ maďarská televize veřejné služby.

V souvislosti s vraždou slovenského novináře Jána Kuciaka se připomínaly ostré slovní výpady na adresu novinářů a kritika médií ze strany politiků. Co si o tom myslíte?

Především je to strašná tragédie pro nejbližší obou obětí a současně i vzkaz voličům tzv. zavedených polistopadových stran. Věřím, že tentokráte se slovenští špičkoví kriminalisté vyhnou podezření z toho, že se nechali zastrašit, tudíž vůči pachatelům shromáždí takový dostatek důkazů, že je žádný ďáblův advokát nedokáže zbavit exemplárního trestu. Nebude to jednoduché, vzhledem k praktikám slovenského establishmentu, jak názorně připomněl premiér Fico milionem eur „v igelitce“. Nicméně demise ministra kultury naznačila, že ve slovenských nejvyšších vládních kruzích jsou i mimořádně charakterní a čestní lidé, kteří jsou vzácností v řadách politiků a establishmentů v každé zemi, bez ohledu na její politické uspořádání.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Blíží se inaugurace prezidenta republiky, po níž oficiálně začne druhé funkční období Miloše Zemana. Vím, že znáte šéfredaktora slovenského týdeníku Týždeň Štefana Hríba, který bezprostředně po volbách v komentáři pro server Echo24 našel příčinu Zemanova znovuzvolení v plebejskosti mimopražského Česka, které je „překvapivě primitivní“. Navíc se podle něj Zemanovo vítězství zrodilo na šíření lži a strachu. Dále uvedl, že stav, kdy se z výsledku prezidentské volby v Česku víc těší Moskva a Peking než Praha, je blízký vlastizradě. Co říkáte takovému hodnocení?

Pana Hríba znám jako zbabělého tlučhubu, který není schopen obhájit své názory. V době mého působení v pozici šéfa Slovenské televize mne obvinil, že personální změny na postech šéfredaktorů zpravodajství a publicistiky STV jsem provedl v důsledku tlaku politiků. Následně jsem ho pozval do časově neomezeného diskusního pořadu na téma politických tlaků v STV, kterého jsem se účastnil. Pan Hríb však záhy po zahájení živého vysílání ze studia utekl jako malý kluk. Přesto, že to zachytily kamery, slovenští novináři o jeho příkladném novinářském přístupu cudně mlčeli. „Čo s takým novinárom, ktorý nevie doložiť svoje hlášky, iba ho..o,“ řekl by major Terazky.

Psali jsme: ČT je zločinecká organizace. Podminovat a stisknout čudlík. Zeman a Babiš? No, zrovna oni... Není to „Česká televize“, to je lež, nakládá Petr Štěpánek Novináři u nás odmítají snášet kritiku a diskusi. Odvolaný ředitel ČT se může bránit u soudu, sdělil PL advokát Aleš Rozehnal Luboš Rosí. Pozoruhodná cesta od normálního novináře k ústřednímu cenzorovi. Pak se Petr Žantovský zaměřil na cenu, kterou si roky navzájem uděluje ghetto vyvolených Toto byste od redaktora České televize asi nečekali. Karel Rožánek se před lidmi rozpovídal, co páchali Američané v Jugoslávii

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jiří Hroník