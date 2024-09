Šance pro levici, a dost velká. Mediální expert předložil návod. Jmenována Konečná

Co říci na výsledky voleb do Senátu? Je to další vzkaz pro vládní strany?

Víte, já ten Senát moc neuznávám, protože si myslím, že je to zbytečnost pro takovou zemi jako jsme my. Takže moc to nesleduji. Nicméně to, co jsem si přečetl, tak jasně, že to je další, jak říká náš pan premiér, signál pro ně, aby to zabalili. Ještě můžou odejít jako čestní lidé. Řeknou si - no tak, hold jsme se snažili, lidi nás nepochopili, nebo se nám to nepovedlo. Víte, je umění přiznat porážku, a když to umíte, tak všichni budou říkat – no tak jsou to alespoň frajeři.

A Vy si myslíte, že se něco takového stane?

Já jsem o tom přesvědčen, že se to nestane (smích). Protože oni od těch prebend nechtějí být odříznutí. Já nevím, jestli je to pravda, ale povídalo se tuhle u nás v hospodě, že takový senátor, když si to všechno spočítá, dosáhne až na 300 tisíc. A teď si představte, že většinou ty lidi, který volí, někteří jsou starší, no tak kdoví, kolik z nich má opravdu tu penzi okolo 30 tisíc. Tak ten rozdíl je pak strašný. Takže začínají mít prostě pocit, že do té politiky jdou jenom lidé, kteří se chtějí obohatit a že jim nejde o to, aby něco pro tu republiku udělali. To snad bylo po tom převratu, nebo co to tady bylo za podivnou revoluci sametovou…. Tehdy jsme věřili tomu, že ti politici opravdu něco chtějí udělat. I ten Zeman i ten Klaus a tito lidé byli svým způsobem hrdí na to, že jsou příslušníci českého národa. A ti, co to teď vedou, no tak to jsou „Bruselané“, nebo poslouchají hlasy, které jdou ze zaocenánu.

Vy sám říkáte, že Senát ani moc nesledujete. Volební účast byla dost nízká. Takže domníváte se, že lidi v ČR Senát až tak moc nezajímá?

Myslím, že lidi Senát nezajímá z toho důvodu, že je součástí velké volební machinace, kterou způsobil Rychetský a další. Protože když si to vezmete, tak oni mají převahu ve Sněmovně, mají převahu v Senátu, ovládli Ústavní soud, mají prezidenta. No tak těžko od toho půjdou, když všechno už mají ve svých rukách. Teď jde o to, aby si to národ uvědomil a řekl – tak končíme. Jestli si to národ uvědomí, toť otázka. Ale já myslím, že ty signály, které tady jsou, opět, jak říká náš premiér, tak značí, že lidé toho už začínají mít konečně dost.

Co považujete za největší překvapení ve výsledcích voleb do Senátu?

Že nebyl zvolený Hilšer. Pro mě je to překvapení, protože já jsem celá dlouhá léta byl v reklamě a v té reklamě hraje hrozně důležitou úlohu obal. A ten Hilšer, krásný chlap, elegantní. A on to prohrál! Tak tam se musela stát někde nějaká chyba, v tom jeho týmu, nebo v jeho vystupování, že ho porazil profesor, který prostě vypadá opravdu takříkajíc profesorsky. Že by to byl nějaký hezký obal, tak to říct nelze… (úsměv).

Pojďme k dalším překvapením. Třeba Dominik Hašek se nedostal ani do druhého kola.

Já jsem hrál kdysi hokej a oni ti brankáři, mnohdy, jsou trochu zvláštní. Hašek byl tedy geniální brankář, ale jako politik… no prostě to byl strašný debakl reprezentanta.

Bývalý prezidentský kandidát Drahoš zvítězil velmi jasně nad Josefem Svobodou. Čemu toto vítězství přisuzujete?

Víte, já si tedy myslím, že to je velká škoda. Znal jsem tak trochu ministra zahraničních věcí Svobodu, a to byl opravdu ministr zahraničních věcí, elegantní, sympatický. A ten jeho brácha byl k nerozeznání od něj. Tak já nevím, jestli mu brácha neporadil, nebo co. Nebo si lidi řekli, že zase ta rodina už si nahrábla… Češi, my jsme takoví trošku občas závistiví. A že tedy to ten pán, co tak rád stahuje králíky, vyhrál. No tak prostě třeba si voliči opravdu myslí, že je dobrý. Já nevím, jestli je dobrý. Mě ten Senát opravdu nikdy nějak moc nezajímal.

A pro někoho možná další překvapení - Robert Šlachta, který se dostal do Senátu.

Voliči si možná říkají, že je to bývalý policista a když dokázal zatočit s Nagyovou a s těmito lidmi, tak třeba... Ale každopádně lidi vědí, že on bude v Senátu slyšet a očekávají, že po nich opravdu půjde. Šlachta, tomu nic jiného nezbývá, on už je tak založený, je to policajt. Takže jestliže v Parlamentu máme toho bývalého boxera z Ústí nad Labem a tady budeme mít toho policistu, tak myslím, že to může být zajímavé divadlo.

Vraťme se ještě ke krajským volbám. Jak hodnotíte to, co se krátce po nich odehrálo mezi premiérem Fialou a ministrem Bartošem?

Já souhlasím s těmi běžnými komentáři, že se prostě nezachoval jako nějaký tvrdý frajer, jak říkají – chlap s gulema, že už měl toho Bartoše odvolat dávno. A jak ho odvolal, to si mohl odpustit. Ale nicméně to, že ho odvolal a že ti Piráti jdou od válu, tak to pan profesor Fiala udělal dobře.

STAČILO! v krajských volbách zabodovalo v 11 krajích. Co na to říkáte?

Myslím si, že kdyby ti politici nalevo se dohodli, zrušili by KSČM, koupili by od té pidi strany, která se jmenuje Levice, ten název a dali se dohromady, no tak to by tady byla velká síla. Jenže oni jsou roztříštění. Co si budeme povídat, paní Konečná je velice inteligentní žena, dobře mluví, vypadá dobře. Takže tam jenom vadí ta značka. Dávno už se jí měli zbavit a udělat opravdu levici. A pak by tady mohla nastat opravdu paseka pod heslem stačilo to.

A vy se domníváte, že by to opravdu pomohlo?

No určitě! Víte, lidé jsou nostalgičtí. Když jsme byli na vojně, tak jsme říkali, co to je za blbost, a po deseti, patnácti letech už jsme s dojetím vzpomínali, jaká to byla sranda, co jsme tam prožili… Kecá se o tom, v hospodách se vytahujeme. Myslím, že lidi zapomínají a vzpomínají na to, co bylo v jejich životě dobré, co se povedlo… Ta šance pro tu levici tady je a je dost velká.

Na závěr – jak byste hodnotil média v průběhu voleb a po volbách?

Já už média nemohu moc sledovat. Protože těch skutečných novinářů tady je málo. Občas si přečtu u vás Žantovského, takovéto lidi, kteří ještě mají všech pět pohromadě, nebo Kotrbu… To si rád vždycky přečtu. Protože to jsou zodpovědné komentáře. Ale dívat se mnohdy na Českou televizi, no tak to je špatný. A takový ten seznam, no tak to už je úplná tragédie.