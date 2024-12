Schillerová: V roce 1989 jsem zvonila klíči. Dnes se lidé už zase bojí

Státní rozpočet na příští rok se schodkem 241 miliard korun je schválen Poslaneckou sněmovnou a čeká na podpis prezidenta republiky, který si vyhradil poměrně značný čas k přemýšlení. Neočekává se ovšem, že by ho nakonec nepodepsal. Máte srovnání s tím, jak se k návrhům rozpočtu stavěl exprezident Zeman. Jak to nyní vnímáte?

Vždy jsem jako ministryně financí chodívala prezidenta Miloše Zemana s návrhem státního rozpočtu seznámit dopředu a otevřeně řekl, co se mu líbí a nelíbí. Nakonec ho vždy podepsal. Dnes jsme v jiné situaci. Prezident má kolem sebe ekonomické poradce a těm se to nelíbí. Nemohou jako ekonomičtí experti ignorovat názory nezávislých institucí, zvláště Národní rozpočtové rady, která v říjnu přišla s nejzásadnějšími nedostatky ve výši 40–50 miliard s tím, že rozpočet buď obsahuje nadhodnocené příjmy nebo podhodnocené výdaje. U řady výdajů chybí legislativa. Nemluvě o tom, že většina ekonomických odborníků, komentátorů a politologů se veřejně vyjadřuje jedním hlasem v duchu, že takhle nelze státní rozpočet stavět.

Sama jsem upozorňovala na to, že máme prvního ministra financí od vzniku České republiky, který nedodržuje poctivé rozpočtové řemeslo. Říkám to s veškerým respektem ke svým předchůdcům, ať byli z jakékoli strany a lišili jsme se prioritami a politickými preferencemi. Vždy ale všichni respektovali zásady poctivého rozpočtování. Tohle se za této vlády neděje a od jejího nástupu se to každý rok opakuje stále dokola. Vzhledem k tomu, že to ministru Stanjurovi dosud vždy prošlo, zakousl se teď do největšího krajíce, protože chtěl mít schodek zdánlivě nižší, aby mohl prezentovat, jak vláda konsoliduje veřejné finance. Problém je v tom, že nekonsoliduje. Stačí se podívat na tvrdá čísla. Konsolidace je kolem 0,37 procenta HDP, což je nic. A to ještě zvedli daně a zpomalili valorizaci důchodů.

Pakliže rozpočet na rok 2025 neodpovídá realitě, musí se to přece v příštím roce v určitou dobu natvrdo projevit.

Projeví se to určitě. V rozpočtu chybí na obnovitelné zdroje přes 20 mld. Kč. Je možné, že si ministr Stanjura bude opět chtít vzít nějakou mimorozpočtovou půjčku. Stejně tak nejsou vyřešeny platy nepedagogických pracovníků, dostatek prostředků na penze a jsou nadhodnoceny příjmy z prodeje emisních povolenek. Sečteno, podtrženo není rozpočet reálný, není věrohodný a není ani transparentní. Pan Stranjura naprosto rezignoval na příjmovou stranu. Boj s šedou ekonomikou mu nic neříká. Ať už bude příští vláda jakákoli, čeká ji na prvním místě zreálnění rozpočtu. Musíme přece vědět, jak na tom jsme.

Lidé napříč republikou ale mohou u silnic vidět billboardy s premiérem Fialou a hesly typu, že dali rozpočet do pořádku. Jak to tedy jde dohromady s tím, co říkáte?

Cítím směsici zklamání a pohrdání. Jde o naprostou ztrátu respektu k těmto lidem, protože vláda bezostyšně lže, což už dnes ví každé malé dítě. Všichni mají přístup k internetu a na sítě, kde si dohledáte, jak premiér důsledně opakoval, že vláda nebude zvyšovat daně. Říkal to ještě před rokem a půl. Sliboval, že budou snižovat výdaje tempem jedno procento HDP. Asi mu zapomněli říci, že to jedno procento je zhruba 70–80 miliard. Nesmysl, protože se dostali na 0,37 procenta, nikoli na jedno procento. Vidíme jen samá prázdná hesla typu „děláme, co je třeba“ apod.

Lidé nejsou hloupí a vnímají, jaká je realita. Každý přece při pohledu do vlastní peněženky vidí, zda se má lépe, nebo hůře. A naprostá většina občanů naší země reálně vidí, že se má podstatně hůř. Nemluvě o tom, že se vládě podařilo zdvojnásobit počet lidí, kteří se ocitli v energetické chudobě. Desetina naší populace, 1,3 milionu občanů v naší zemi, se bojí otočit kohoutkem na topení, aby neměli velké faktury, které nedovedou zaplatit. 300 tisíc lidí musí žádat o příspěvky na bydlení a dalo by se pokračovat dál. Tito lidé nepotřebují od pana Fialy poslouchat, že dělá, co je třeba a všechno vyřešil, když velmi dobře vidí, že to prostě není pravda.

Slyšeli jsme ovšem z úst Petra Fialy, že vláda už dosud splnila 93 procent toho, co slíbila.

Omlouvám se, ale při sledování této tiskové konference jsem se nemohla ubránit smíchu. To je něco neuvěřitelného, je to tragikomické. Nejdříve se pan premiér označil na obrazovce ČT za supermana, takže těžko čekat, že bude mluvit o tom, že neplní program. Superman přece musí plnit aspoň na těch 90 procent. Ne, teď vážně. Z kterého programového prohlášení vláda splnila 93 procent? Z toho prvního? Nebo z toho předělaného? Nesedí to nikde, přestože vyškrtali původní sliby o nezvyšování daní apod. Nemluvě o slibech, že nebudou zvyšovat věk odchodu do důchodu, čímž se Petr Fiala zaklínal ještě na podzim 2022. Musím se tomu opravdu smát, byť jde o velmi hořký smích. Jsem občanka této země a je mi líto, co současná vláda s Českou republikou provedla. Je mi líto nebývalé čtyřleté stagnace, které za této vlády čelíme.

Do toho neustále slyšíme různá trapná klišé. Vláda se stále ohání hodnotovou politikou. Připomenu nedávný průzkum agentury SANEP, podle něhož se zhruba 50 procent lidí v naší zemi bojí říkat svůj názor. Buď se bojí dehonestace na sociálních sítích, nebo dokonce vyhození ze zaměstnání. Máme tu vládu, která nejvíce od revoluce mluví o hodnotách, ale přes polovinu národa má obavy nahlas říkat, co si myslí. Něco je špatně.

Atmosféra nepochybně houstne, je to cítit dnes a denně. Přesto vláda tvrdí opak. Dokonce jsme slyšeli výroky vládního pověřence plukovníka Foltýna, že kdo ho označí za cenzora, je ruský kolaborant. Proč k tomu pomalému ukrajování svobody projevu a zhoršování atmosféry, že žijeme ve svobodné společnosti dle vás dochází?

Vyrostla jsem v době, která nebyla svobodná. V době revoluce roku 1989 mi bylo 25 let, takže si to období pamatuji. Když vidím, co se děje dnes, nemohu říci nic jiného, než že jde o prvky totality. Umlčovat, vzbuzovat strach, cenzorské choutky. To jsou totalitní moresy. Neříkám, že tytéž, jaké známe z doby minulého režimu, to by bylo přehnané. Nyní je to plíživé. Sledujeme a cítíme první kroky, které mají znaky totalitního chování, což je nepřijatelné. Absolutně nepřijatelné! V roce 1989 jsem se svými malými dětmi stála na náměstí v Tišnově a zvonila klíči právě kvůli svobodě projevu. To bylo to nejcennější, od čehož se odvíjelo všechno ostatní, jako svoboda podnikání a řada dalších věcí. Nesmíme připustit, abychom o to znovu přišli. Dokud budu živa, vždycky to pro mě bude naprosto nepřijatelné. Držím se slov klasika: Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat.

S tím souvisí trend vyloučit někoho z jakékoli diskuse díky označení oponenta za bezpečnostní hrozbu a riziko pro stát. Ze strany vládních představitelů jste to zažili i vy v rámci hnutí ANO. Aktuálně tu máme novou petici Milionu chvilek pro demokracii, která varuje před údajnou hrozbou, že v čele státu po příštích volbách stanou nebezpeční autoritáři, čímž evidentně myslí právě hnutí ANO. Jak se vám to poslouchá?

Není to nic jiného, než čiré zoufalství. S blížícími se volbami se vládní činitelé střetávají tváří tvář s tím, že nesplnili očekávání, která v občanech vyvolali. Nesplnili sliby a mnohé z těch zásadních dokonce popřeli. Lidé to vidí. Vždyť vy sám vidíte, jestli se máte lépe, nebo hůře, jestli se vaše peníze znehodnotily. To není třeba nikomu dokazovat na číslech, protože to každý ví a pozná. To, o čem mluvíte, je snaha oprášit vyčpělou strategii „antibabiš“ a snažit se občanům vnutit ideu nějakého vymyšleného nebezpečí.

O jakém nebezpeční to vůbec mluví? My jsme vládli čtyři roky a naše kroky byly naprosto transparentní. Fialova vláda se lidem pokouší vnutit naprosto nesmyslnou myšlenku, že inklinujeme k Rusku, ale kdo tady vyhostil největší počet ruských diplomatů? Kdo se zachoval naprosto jasně po kauze Vrbětice? Nebo v případu vydání hackera Nikulina? Naše vláda. Vším jsme dokázali, že jednáme prozápadně a jakékoli snahy o nálepkování a pokusu tvrdit o nás opak, jsou nesmyslné, lživé a zcela mimo realitu. Mohla bych zopakovat, že Andrej Babiš často připomíná, že to byli naopak politici ODS, kteří často cestovali do Moskvy, setkávali se s Putinem a popíjeli v Kremlu.

To však v mediálním mainstreamu zaniká a lze pozorovat snahu naopak vás vykreslit jako ty, kteří tíhnou k východu.

Víte, lidé v naší zemi nejsou hloupí a bez ohledu na to, co říkají média, dobře vědí, jaká je skutečnost. Český národ je moudrý, má zdravý úsudek a nenechá si vnutit žádné hlouposti, které nemají nic společného s realitou. Vláda se tím možná snaží zakrýt vlastní neschopnost, ale jak jsem už říkala, lidé jim to neuvěří.

Neuvěří premiéru Fialovi ani jeho sebevědomé výroky o dohnání německých platů či o bezproblémovém vítězství v příštích volbách?

Naučila jsem se, že v politice není vyloučené nikdy nic a volby jsou daleko. Může se stát mnoho věcí. Průzkumů si vážím, ale pořád to jsou „jenom“ průzkumy, nikoli volební výsledky. Co má premiér říkat? Musí nejspíš říkat věci, kterým dnes už možná v hloubi duše ani sám nevěří, ale nic jiného mu nezbývá. Otázkou je, jestli tomu vůbec někdo věří. O těch německých platech snad ani nemusíme mluvit, to bylo něco tak mimo realitu, že nenacházím slova, kterými bych to mohla vážně komentovat.

Přiznávám, že stále častěji od některých novinářů slýchám rádobyvtipné poznámky, že premiérovi poradci jsou na naší výplatní listině, což je samozřejmě nesmysl, ale už i novináři se tomu smějí. Ukazuje to, že Petr Fiala na roli premiéra nemá. Možná ve své době vyvedl ODS z nejhoršího marasmu, ale současná role je nad jeho síly. Chybí mu na to zkušenosti a manažerské i exekutivní dovednosti. Sami Piráti nedávno přišli s tím, že vládu reálně řídí Zbyněk Stanjura, což není nic, co bychom před tím netušili. Tak to prostě je, byť i to je neštěstí, protože Stanjura na tom není o moc líp. Pevně věřím, že se pokračování tohoto marného vládního projektu a zoufalství nebude konat.

Zmínila jste průzkumy, které dlouhodobě výrazně favorizují hnutí ANO. Připravujte se na vládu? Víte, co budete podnikat, pakliže výsledek voleb dopadne ve váš prospěch?

Budu reagovat především jako stínová ministryně financí, přestože bychom se s dalšími kolegy mohli bavit o školství, zdravotnictví a řadě dalších oblastí. Kam se dnes podíváme, neděje se nic, co by dávalo jakýkoli smysl. Základem je, že musíme uvést do reality státní rozpočet a podniknout okamžité kroky na podporu hospodářského růstu. Připravujeme hospodářskou strategii, na čemž pracuje široký tým našeho hnutí v čele s Karlem Havlíčkem. Pochopitelně velmi pečlivě naše stínová vláda připravuje volební program a chystáme se na důležité kroky. Nejde jen o boj s šedou ekonomikou a návrat k EET v modernější formě. Velice důležitým tématem pro nás je podpora bydlení, k čemuž připravujeme důležitý a inovativní program, který nás z této současné bytové krize může dostat. Připravujeme v mnohých oblastech skutečně revoluční změny, které si zatím nechám pro sebe.

Takže vaše současná pozice není pouze o tom, že jste opozicí vůči Fialově vládě, ale intenzivně se chystáte na budoucí vládu v naší zemi?

Přesně tak, připravujeme se na vládnutí. My rozhodně nezahálíme. Koneckonců jsme už v České republice vládli a víme, co to obnáší. Nemluvě o tom, že jsme řídili zemi v covidové krizi, a to nebyla žádné legrace. Máme těžce nabyté zkušenosti a víme, do čeho jdeme. Nemáme zidealizované představy, ale velmi dobře si uvědomujeme, co obnáší vládnout zemi. Je to především veřejná služba. Připravujeme se na to, že chceme vládnout a bezesporu je to náš cíl. Nemůžeme naši zemi nechat v rukách současné partě zoufalců.